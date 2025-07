Điểm tin Kinh doanh 25/7: Giá vàng: Giảm mạnh

Theo kế hoạch, OCB sẽ phát hành gần 197,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 8% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới). Mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 1.973 tỷ đồng. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận giữ lại và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, căn cứ theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng, duy trì vị trí trong top 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất tính đến hết quý 1/2025.

Trước đó, trong năm 2024, OCB đã nâng vốn điều lệ gần 4.110 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nhưng chưa triển khai các đợt phát hành ESOP và phát hành riêng lẻ do điều kiện chưa thuận lợi.

Nguồn vốn tăng thêm trong năm 2025 sẽ được OCB dùng để bổ sung vốn kinh doanh, mở rộng hoạt động cho vay (khoảng 1.258 tỷ đồng) và đầu tư cơ sở vật chất (714 tỷ đồng), trong đó có đầu tư vào công nghệ thông tin, nâng cấp tài sản cố định và trang thiết bị phục vụ hoạt động ngân hàng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng, OCB cũng đã thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% mệnh giá, tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả ước tính hơn 1.726 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ trích lập các quỹ theo quy định.

- Ba lãnh đạo cấp cao rút khỏi FPT Telecom

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX) vừa thông báo về việc ba nhân sự cấp cao đồng loạt nộp đơn xin từ nhiệm.

Danh sách gồm bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cùng ông Đỗ Xuân Phúc - thành viên Ban kiểm soát.

Lý do được các cá nhân này đưa ra là vì không còn là đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chính thức chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước tại FPT Telecom cho Bộ Công an. Trước đó, cả ba đều là đại diện cho phần vốn do SCIC nắm giữ.

HĐQT của FPT Telecom hiện còn lại bốn thành viên gồm ông Hoàng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, cùng ba thành viên khác là ông Trương Gia Bình, ông Nguyễn Văn Khoa và bà Chu Thị Thanh Hà. Trong khi đó, Ban kiểm soát chỉ còn hai thành viên là ông Trần Khương và ông Phạm Xuân Hoàn.

Trước thời điểm chuyển giao, dữ liệu tại ngày 31/3/2025 cho thấy SCIC nắm giữ 50,17% cổ phần tại FPT Telecom, trong khi Tập đoàn FPT sở hữu 45,66%. Tỷ lệ sở hữu này cũng tương đồng với thông tin công bố vào ngày 16/7 - thời điểm Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện phần vốn Nhà nước từ SCIC, với SCIC nắm 50,2% vốn điều lệ và FPT Group nắm 45,7%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu đạt 19.900 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong đó, mảng viễn thông tiếp tục đóng vai trò chủ lực, dự kiến mang về 19.100 tỷ đồng – tăng trưởng tương đương 13%. Phần còn lại đến từ lĩnh vực nội dung số. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 4.200 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp.