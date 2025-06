Điểm tin Kinh doanh 25/6: Giá vàng: Giảm nhẹ

Một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh là Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã chứng khoán: FRT), với lợi nhuận quý 2 được kỳ vọng đạt 184 tỷ đồng, tăng tới 283% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn quý 1. Theo SSI, đóng góp chính cho sự tăng trưởng đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu và việc thu hẹp lỗ tại FPT Shop. Lũy kế nửa đầu năm, FRT có thể thu về tới 397 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ 2023.

Trong khi đó, ngành logistics và năng lượng cũng tạo bất ngờ lớn khi Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) được dự báo đạt 350 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 178%. Nguyên nhân SSI đưa ra là nhờ giá thuê tàu được gia hạn ở mức cao hơn 50-60% so với hợp đồng cũ. Ngoài ra, giá cước giao ngay và sản lượng vận chuyển tăng do tâm lý tích trữ hàng hóa cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực.

Tương tự, Công ty cổ phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) có thể thu về từ 200 đến 250 tỷ đồng, tương đương mức tăng 64-105% so với cùng kỳ và gấp 5-6 lần quý trước. Mặc dù sản lượng điện thương mại giảm 12%-17%, việc được phân bổ sản lượng theo hợp đồng (Qc) cao hơn giúp cải thiện lợi nhuận đáng kể.

Với khối ngân hàng, Sacombank và các đơn vị khác tiếp tục hút dòng tiền. Sacombank (mã chứng khoán: STB) nổi bật khi ước đạt 4.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 67% so với cùng kỳ và 24% so với quý trước. Mức tăng này chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Các nhà băng khác như VietinBank (tăng 38%), VPBank (29%), HDBank (21%), TPBank, VIB, OCB (trên 10%) và Vietcombank (7%) cũng ghi nhận tăng trưởng. Techcombank là cái tên hiếm hoi giữ lợi nhuận đi ngang.

Trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, Công ty Cổ phần Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) và Tổng công ty Kinh Bắc City (mã chứng khoán: KBC) được kỳ vọng tăng trên 40%, nhờ phục hồi thủy điện và bán đất tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Ngành bán lẻ tiêu dùng cũng ghi nhận nhiều điểm sáng khi Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) dự kiến tăng 31% nhờ chu kỳ thay mới điện thoại và sản phẩm gia dụng. Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) có thể tăng 28-37%, Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) tăng 27% nhờ Wincommerce, giảm lỗ khoáng sản và tăng trưởng mảng thịt.

Ở ngành thép, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) có thể đạt lợi nhuận khoảng 4.300 tỷ đồng, tăng 30% nhờ giá HRC phục hồi và chi phí đầu vào thấp. Tập đoàn Tôn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) cũng kỳ vọng tăng 10% lên 300 tỷ đồng do kiểm soát tốt chi phí và giá thép ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng được dự báo tăng trưởng hai chữ số: Gemadept (31%), PV Power (22-60%), Tập đoàn Cao su Việt Nam (22%), Đạm Cà Mau (21%), Đồng Phú (21%), FPT (19%), DPM (19%), PV GAS (18%).

