Điểm tin Kinh doanh 25/2: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt tăng

CTCK BIDV (BSC)

Định hướng kế hoạch kinh doanh 2025 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – sàn HOSE) với tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, và lợi nhuận trước thuế kế hoạch 8.000 tỷ đồng (tăng 15,8% so với năm trước). Tỷ lệ NIM dự kiến duy trì ở mức 3,6% cho năm nay. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay dự kiến 20% bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ của MSB lên 31,2 nghìn tỷ đồng.

Mảng kinh doanh ngoại tệ và trái phiếu chính phủ được ngân hàng kỳ vọng sẽ tiếp tục khả quan trong năm nay, với mức tăng trưởng mục tiêu lần lượt là 30% và 12%.

Ban lãnh đạo MSB cho biết nợ xấu của ngân hàng chủ yếu tới từ khách hàng cá nhân, và kỳ vọng tỷ lệ của nhóm này trong năm tới sẽ giảm hoặc ít nhất đi ngang. MSB cũng dự kiến đặt kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất năm nay ở mức dưới 2%.

Lợi nhuận từ thu hồi nợ xấu hiện chưa nằm trong kế hoạch 8.000 tỷ, nhưng MSB dự kiến có thể thu hồi được hơn 1.000 tỷ từ hoạt động này.

Đối với TNEX, MSB dự kiến phát triển mảng này theo hướng startup ngân hàng số, năm ngoái đã ghi nhận được khoảng hơn 500 tỷ đồng doanh số. Ban lãnh đạo Ngân hàng kỳ vọng mảng này nếu thoái vốn trong tương lai có thể thu về trên 2.000 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2025 của MSB tương đối phù hợp so với dự báo của BSC, do ngân hàng đang trong giai đoạn đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, và hướng tới cải thiện chất lượng tài sản. Về định giá, MSB đang giao dịch tại P/B = 0.8x và thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình quá khứ, và thấp hơn khoảng 25% so với mức định giá trung bình ngành hiện tại. BSC đang đưa ra khuyến nghị mua với MSB, với giá mục tiêu 1 năm là 14.000 đồng/CP, tương ứng với upside 21%.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi tăng 14,4% giá mục tiêu lên mức 50.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – sàn HOSE). Mức giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi xuất phát từ tác động tích cực của việc chúng tôi giảm chiết khấu trong mô hình thu nhập thặng dư (RI) từ 10% xuống 5% và mức tăng 11,6% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025-2029.

Trong dự báo cập nhật này, chúng tôi giảm chiết khấu trong mô hình RI của chúng tôi từ 10% xuống 5%, do giai đoạn tái cấu trúc của STB đã gần hoàn tất. Ngân hàng công bố rằng việc thanh toán theo từng giai đoạn đối với các khoản nợ vay của Phong Phú (20% trong năm 2023, 40% trong năm 2024, và 40% trong năm 2025) hiện đang diễn ra đúng như dự kiến.

Ngoài ra, STB đang tích cực xin Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) phê duyệt việc bán 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC, với kỳ vọng sẽ được chấp thuận trong năm 2025. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thận trọng giữ nguyên P/B mục tiêu năm 2025 của STB ở mức 1 lần, thấp nhất trong số các ngân hàng thuộc danh mục theo dõi của chúng tôi.

Chúng tôi tăng dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2025-2029 của chúng tôi, chủ yếu do mức giảm 20,8% đối với chi phí hoạt động và mức giảm 14,1% đối với chi phí trích lập dự phòng. Điều này sẽ bù đắp cho mức giảm 5,2% của thu nhập lãi ròng (NII), do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo NIM trung bình xuống mức 3,81% (từ mức 4,05%) trong bối cảnh các ngân hàng tập trung bán lẻ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong mảng cho vay.

- Dragon Capital nâng sở hữu tại Đất Xanh lên hơn 11%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 24/2 công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DXG của nhóm quỹ ngoại Dragon Capital.

Vào phiên 19/2, các nhóm quỹ liên quan của Dragon Capital gồm Hanoi Investments Holdings Limited, Norges Bank, Vietnam Enterprise Invesments Limited và Wareham Group Limited đã mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG).

Giao dịch nâng sở hữu của nhóm Dragon Capital tại Tập đoàn Đất Xanh lên 80,61 triệu cổ phần, tương đương 11,185% vốn điều lệ công ty này. Tạm lấy giá chốt phiên 19/2 là 15.300 đồng/CP làm giá giao dịch, nhóm quỹ này ước tính đã chi ra 30,6 tỷ đồng để mua về số cổ phiếu nói trên.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG vừa chứng kiến nhịp giảm điểm từ cuối tháng 12/2024, đẩy thị giá của DXG từ trên ngưỡng 17.000 đồng/CP về dưới ngưỡng 14.500 đồng/CP vào trung tuần tháng 1/2025.

DXG giao dịch tích cực trong những phiên gần đây, khi tăng điểm 5/7 phiên gần nhất so với chỉ một phiên giảm điểm, nâng thị giá từ mức 14.400 đồng/CP lên 15.350 đồng/CP chốt phiên 24/2, tương đương vốn hóa đạt 13.367,5 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu DXG, Đất Xanh đang trong quá trình chào bán 150,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/1/2025 đến hết ngày 14/2/2025. Tập đoàn hiện vẫn chưa công bố kết quả của đợt phát hành này.

Theo thông báo chào bán công bố ngày 23/12/2024, giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng/CP, số tiền huy động dự kiến là hơn 1.802 tỷ đồng. Đất Xanh có kế hoạch góp 1.559 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con với tỷ lệ sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Phần còn lại gần 243 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để trả nợ trái phiếu và đối tác.