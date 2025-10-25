Điểm tin Kinh doanh 25/10: Giá vàng: Các thương hiệu tăng mạnh

- Giá vàng: Các thương hiệu tăng mạnh
Giá vàng chiều 24-10: Hầu hết các thương hiệu vàng đều tăng mạnh từ 300 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (tăng 300 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,8 (tăng 1,3 triệu đồng/lượng)- 149,8 triệu đồng/lượng (tăng 300 nghìn đồng/lượng bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (tăng 300 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng (tăng 300 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 150,3- 153, 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục phục hồi và hiện giao dịch quanh mức 4.126 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD so với đầu giờ sáng.
Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý mua vào, bắt đáy của các nhà đầu tư sau áp lực bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây.
Đáng chú ý, giá vàng phục hồi mạnh mẽ bất chấp đồng USD tiếp tục đi lên. Chỉ số USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 99 điểm, tăng vọt so với phiên trước và đang lên mức cao nhất trong gần 3 tháng qua.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 131,1 triệu đồng/lượng.
- Việt Nam cấp chứng nhận cho ExecuJet Haite thực hiện bảo trì chuyên sâu cho dòng máy bay Dassault, Embraer và Gulfstream
Cục Hàng không Việt Nam đã cấp chứng nhận cho công ty Dịch vụ Hàng không ExecuJet Haite Aviation Services được phép thực hiện bảo trì thường kỳ và bảo trì chuyên sâu đối với các máy bay thương gia mang đăng ký tại Việt Nam thuộc các hãng Dassault, Embraer và Gulfstream.
Chứng nhận này áp dụng cho hai cơ sở bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) hiện đại của ExecuJet Haite đặt tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân và sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, qua đó củng cố vị thế của công ty như một trong những nhà cung cấp dịch vụ MRO hàng không thương gia hàng đầu khu vực.
Phạm vi chứng nhận bao gồm: Dassault Falcon 7X và 8X, Gulfstream G650ER và Embraer Legacy. Dòng máy bay Legacy được phát triển từ các mẫu máy bay thương mại EMB-135 và EMB-145 của Embraer.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp phép cho ExecuJet Haite được thực hiện kiểm tra, bảo trì và bảo trì định kỳ đối với các động cơ được lắp trên các máy bay này, gồm động cơ PW307D (Falcon 8X), Rolls-Royce BR700-725A1 (G650ER) và Rolls-Royce AE3007 (Legacy).
ExecuJet Haite hiện là trung tâm dịch vụ ủy quyền (ASC) của Dassault Aviation và Embraer, đồng thời là cơ sở bảo hành ủy quyền (AWF) của Gulfstream. Với vị trí địa lý gần Việt Nam, ExecuJet Haite trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia Việt Nam. Với tư cách là ASC và AWF, ExecuJet Haite có thể thay mặt khách hàng thực hiện các hạng mục bảo trì theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất.
- Sức nóng margin và cơn hưng phấn của thị trường
Cuối quý III/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một quý tăng trưởng rực rỡ với VN-Index đạt 1.661,7 điểm, tăng 31% so với đầu năm. Đi kèm là dư nợ cho vay ký quỹ lập kỷ lục mới, xấp xỉ 384.000 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với đầu năm, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.
Theo thống kê của VietstockFinance, top 10 công ty chứng khoán nắm giữ tới 61% tổng dư nợ toàn ngành, tương đương 233.000 tỷ đồng. Hai “ông lớn” TCBS và SSI dẫn đầu với dư nợ lần lượt 41.700 và 39.200 tỷ đồng; theo sau là VPBankS, VPS, HSC. Đáng chú ý, VPBankS và VIX đều ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ hơn 180% chỉ trong 9 tháng, minh chứng cho sức nóng của dòng vốn đòn bẩy trên thị trường.
Nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động cho vay ký quỹ đang trở thành động lực lợi nhuận chính của ngành chứng khoán. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng hiện nay vượt xa khả năng hấp thụ vốn của hệ thống. Có thể thấy, doanh thu từ hoạt động cho vay margin quý III đạt gần 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Với mặt bằng lãi suất margin phổ biến từ 10 - 13%/năm, đây là nguồn thu mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho các công ty chứng khoán hiện nay.
Trong khi đó, báo cáo của Vietdata Research cho thấy, tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống (bao gồm cả margin và ứng trước tiền bán) đã đạt khoảng 383.000 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ margin chiếm 370.000 tỷ đồng, tương đương 120% vốn chủ sở hữu (VCSH) của toàn ngành, mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này cho thấy quy mô đòn bẩy tài chính của hệ thống chứng khoán đang ở giai đoạn “nóng” nhất trong ba năm gần đây.
Thế nhưng, theo luật hiện hành quy định, tổng cho vay margin không vượt 2 lần VCSH. Với con số trên, thị trường đã sử dụng hơn 60% năng lực cho vay hợp pháp. Trong bối cảnh dòng vốn F0 tăng mạnh và tâm lý đầu tư lạc quan lan rộng, điều này cho thấy đòn bẩy đang tiệm cận ngưỡng rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ “quá tải vốn” nếu thị trường xuất hiện cú sốc bất ngờ.
Nhận định vấn đề này, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao CTCK KIS Việt Nam lo ngại: “Đòn bẩy margin giống như con dao hai lưỡi. Nó khuếch đại lợi nhuận khi thị trường tăng, nhưng cũng có thể khiến nhà đầu tư mất vốn nhanh gấp đôi khi giá cổ phiếu giảm chỉ 5 - 7%”.
Thực tế, cú sụt giảm gần 95 điểm của VN-Index ngày 20/10/2025 được xem là ví dụ điển hình của hiệu ứng “domino margin call”, khi hàng loạt tài khoản sử dụng đòn bẩy cao bị buộc bán ra do giá cổ phiếu giảm và không đủ tài sản đảm bảo. Các chuyên gia nhận định, đây là lời cảnh báo cho một thị trường đang vận hành trong trạng thái hưng phấn nhưng tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật cao.
Các báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán cũng chỉ ra, rủi ro hệ thống không chỉ đến từ hoạt động margin mà còn từ sự liên kết giữa margin và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Điều này đã tạo thành chuỗi tín dụng chéo giữa chứng khoán - ngân hàng - trái phiếu. Khi thị trường trái phiếu biến động, giá trị tài sản của các công ty chứng khoán sụt giảm, kéo theo việc thu hẹp hạn mức margin, dễ dẫn đến vòng xoáy bán giải chấp dây chuyền, một rủi ro mà giới chuyên môn cảnh báo có thể lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.
- VCCI: Thuế VAT đang ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản
VCCI báo cáo Thủ tướng nhiều khó khăn đang tồn tại với cộng đồng doanh nghiệp xoay quanh chính sách thuế giá trị gia tăng, thủ tục hoàn thuế phức tạp, kéo dài...; chính sách hiện hành không chỉ đi ngược mục tiêu hỗ trợ nông nghiệp mà còn đe dọa vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.
Sau hơn 3 tháng áp dụng Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 48 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ các hiệp hội ngành hàng chủ lực như thuỷ sản, cà phê – ca cao, hồ tiêu và cây gia vị, chăn nuôi, lương thực thực phẩm, gỗ và lâm sản về những vướng mắc lớn đang phát sinh trên thực tế.
Theo đó, chính sách thuế GTGT mới đang tạo ra những rào cản chưa từng có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường quốc tế.
Cụ thể, các doanh nghiệp cho rằng quy định các sản phẩm nông, lâm, thủy sản “chỉ qua sơ chế thông thường” như cà phê, tiêu, tôm, cá... bị áp thuế suất GTGT 5%, không phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT, bởi các công đoạn như bóc vỏ, phơi sấy gần như không tạo ra giá trị tăng thêm. Việc áp thuế 5% khiến doanh nghiệp phải nộp thuế trên toàn bộ giá trị hàng hóa, chứ không phải phần GTGT, dẫn đến tác động nặng nề về dòng tiền.
Đặc biệt, cơ chế “thu trước – hoàn sau” khiến doanh nghiệp, vốn chỉ có biên lợi nhuận 1–3%, phải ứng trước nguồn vốn khổng lồ. Ngành cà phê ước tính phải tạm nộp khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm, còn ngành hồ tiêu gánh tới 85 triệu USD.
Điều này làm cạn kiệt dòng tiền, đẩy giá thành xuất khẩu tăng và làm mất lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam trước các đối thủ như Brazil, Indonesia, Ấn Độ – những nước áp thuế 0% hoặc miễn thuế cho mặt hàng tương tự.
Cũng theo VCCI, hiện nay, phần lớn nguyên liệu đầu vào trong ngành nông nghiệp đến từ các hộ nông dân nhỏ lẻ, những người này không có chức năng phát hành hóa đơn GTGT.
Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chứng minh nguồn gốc hợp lệ để được khấu trừ hoặc hoàn thuế. VCCI cho rằng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến từng hộ dân là không khả thi.
- Áp lực bán lan rộng, VN-Index lùi về 1.672 điểm
Sau ít phút rung lắc quanh tham chiếu đầu phiên, áp lực bán lan rộng đã khiến thị trường suy yếu dần trong sáng 24/10.
Dù lực cung không quá lớn, song sắc đỏ bao trùm phần lớn bảng điện tử khiến VN-Index giảm 14,34 điểm, còn 1.672,72 điểm. Thanh khoản đạt hơn 471,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.854,6 tỷ đồng, với 67 mã tăng, 244 mã giảm và 41 mã đứng giá.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1 điểm xuống 265,78 điểm; khối lượng giao dịch hơn 53,3 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.242,6 tỷ đồng. UPCoM-Index cũng giảm 0,12 điểm xuống 110,92 điểm, với hơn 29,5 triệu cổ phiếu được sang tay, trị giá gần 398,6 tỷ đồng.
Rổ VN30 ghi nhận 15 mã giảm, 7 mã tăng và 2 mã đi ngang; trong đó, VIC và FPT là điểm sáng hiếm hoi, cùng tăng hơn 2%. Ngược lại, nhóm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt chìm trong sắc đỏ.
Xét mức ảnh hưởng đến chỉ số, các mã TCB, CTG,VPB, MBB và VHM ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIC đóng góp tích cực nhất cho chỉ số VN-Index.
Về nhóm ngành, sắc đỏ chiếm ưu thế, đặc biệt nhóm tài chính và công nghiệp. Nhiều mã điều chỉnh mạnh trên 2% như CTG, TCB, VPB, MBB, STB, SSI, SHB, HDB, VIX, VND, GEX, VSC...
Trong khi đó, nhóm truyền thông và công nghệ thông tin nổi bật nhờ đóng góp của VGI (tăng 4,26%), CTR (tăng 5,29%), FPT (tăng 2,11%), CMG (tăng 2,53%) và VEC tăng trần.
Diễn biến sáng 24/10 cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tìm được điểm tựa phục hồi. Dòng tiền vẫn phân hóa mạnh, tập trung ở một số mã công nghệ và truyền thông, trong khi các nhóm trụ cột tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, khiến xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về rủi ro giảm điểm.