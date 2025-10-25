Điểm tin Kinh doanh 25/10: Giá vàng: Các thương hiệu tăng mạnh

Đáng chú ý, giá vàng phục hồi mạnh mẽ bất chấp đồng USD tiếp tục đi lên. Chỉ số USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 99 điểm, tăng vọt so với phiên trước và đang lên mức cao nhất trong gần 3 tháng qua.

Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý mua vào, bắt đáy của các nhà đầu tư sau áp lực bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (tăng 300 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).

- Việt Nam cấp chứng nhận cho ExecuJet Haite thực hiện bảo trì chuyên sâu cho dòng máy bay Dassault, Embraer và Gulfstream

Cục Hàng không Việt Nam đã cấp chứng nhận cho công ty Dịch vụ Hàng không ExecuJet Haite Aviation Services được phép thực hiện bảo trì thường kỳ và bảo trì chuyên sâu đối với các máy bay thương gia mang đăng ký tại Việt Nam thuộc các hãng Dassault, Embraer và Gulfstream.

Chứng nhận này áp dụng cho hai cơ sở bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) hiện đại của ExecuJet Haite đặt tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân và sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, qua đó củng cố vị thế của công ty như một trong những nhà cung cấp dịch vụ MRO hàng không thương gia hàng đầu khu vực.

Phạm vi chứng nhận bao gồm: Dassault Falcon 7X và 8X, Gulfstream G650ER và Embraer Legacy. Dòng máy bay Legacy được phát triển từ các mẫu máy bay thương mại EMB-135 và EMB-145 của Embraer.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp phép cho ExecuJet Haite được thực hiện kiểm tra, bảo trì và bảo trì định kỳ đối với các động cơ được lắp trên các máy bay này, gồm động cơ PW307D (Falcon 8X), Rolls-Royce BR700-725A1 (G650ER) và Rolls-Royce AE3007 (Legacy).

ExecuJet Haite hiện là trung tâm dịch vụ ủy quyền (ASC) của Dassault Aviation và Embraer, đồng thời là cơ sở bảo hành ủy quyền (AWF) của Gulfstream. Với vị trí địa lý gần Việt Nam, ExecuJet Haite trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các chủ sở hữu và nhà khai thác máy bay thương gia Việt Nam. Với tư cách là ASC và AWF, ExecuJet Haite có thể thay mặt khách hàng thực hiện các hạng mục bảo trì theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

- Sức nóng margin và cơn hưng phấn của thị trường

Cuối quý III/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một quý tăng trưởng rực rỡ với VN-Index đạt 1.661,7 điểm, tăng 31% so với đầu năm. Đi kèm là dư nợ cho vay ký quỹ lập kỷ lục mới, xấp xỉ 384.000 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với đầu năm, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Theo thống kê của VietstockFinance, top 10 công ty chứng khoán nắm giữ tới 61% tổng dư nợ toàn ngành, tương đương 233.000 tỷ đồng. Hai “ông lớn” TCBS và SSI dẫn đầu với dư nợ lần lượt 41.700 và 39.200 tỷ đồng; theo sau là VPBankS, VPS, HSC. Đáng chú ý, VPBankS và VIX đều ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ hơn 180% chỉ trong 9 tháng, minh chứng cho sức nóng của dòng vốn đòn bẩy trên thị trường.

Nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động cho vay ký quỹ đang trở thành động lực lợi nhuận chính của ngành chứng khoán. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng hiện nay vượt xa khả năng hấp thụ vốn của hệ thống. Có thể thấy, doanh thu từ hoạt động cho vay margin quý III đạt gần 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Với mặt bằng lãi suất margin phổ biến từ 10 - 13%/năm, đây là nguồn thu mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho các công ty chứng khoán hiện nay.

Trong khi đó, báo cáo của Vietdata Research cho thấy, tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống (bao gồm cả margin và ứng trước tiền bán) đã đạt khoảng 383.000 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ margin chiếm 370.000 tỷ đồng, tương đương 120% vốn chủ sở hữu (VCSH) của toàn ngành, mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này cho thấy quy mô đòn bẩy tài chính của hệ thống chứng khoán đang ở giai đoạn “nóng” nhất trong ba năm gần đây.