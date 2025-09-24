Điểm tin Kinh doanh 24/9: Giá vàng: Tăng sốc

- Giá vàng: Tăng sốc

Giá vàng hôm 23-9, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt tăng vọt so với hôm 22-9, mức tăng cao nhất 1,1 triệu đồng/lượng và giao dịch ở mức rất cao.

Theo ghi nhận, chiều 23-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào, 131,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 132 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 128,4 triệu đồng/lượng mua vào, 131,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 23-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 134,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 131,8 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao một loạt bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm thêm tín hiệu chính sách mới. Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12-2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Bên cạnh đó, khả năng có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa của Fed vào cuối năm nay cũng là những yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Dữ liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 26-9 tới cũng là một tâm điểm chú ý tác động đến giá vàng thế giới.

- Nhà đầu tư thận trọng, thanh khoản chứng khoán giảm sâu

Kết thúc phiên giao dịch sáng 23/9, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh nhẹ trên cả ba sàn, với lực đỡ đến từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí.

Trên sàn HOSE, VN-Index tăng 4,35 điểm lên 1.638,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 303,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 9.007,3 tỷ đồng (phiên sáng 22/9, thanh khoản trên HOSE đạt hơn 15.144,3 tỷ đồng). Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 128 mã giảm và 70 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,1 điểm lên 274,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 561 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 64 mã tăng, 55 mã giảm và 72 mã đứng giá.