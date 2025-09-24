Điểm tin Kinh doanh 24/9: Giá vàng: Tăng sốc

- Giá vàng: Tăng sốc
Giá vàng hôm 23-9, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt tăng vọt so với hôm 22-9, mức tăng cao nhất 1,1 triệu đồng/lượng và giao dịch ở mức rất cao.
Theo ghi nhận, chiều 23-9, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào, 131,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 132 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: 132,6 triệu đồng/lượng mua vào, 134,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 128,4 triệu đồng/lượng mua vào, 131,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 23-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức cao nhất là 134,6 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng miếng; 131,8 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng nhẫn.
Trên thị trường thế giới, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao một loạt bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm thêm tín hiệu chính sách mới. Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12-2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Bên cạnh đó, khả năng có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa của Fed vào cuối năm nay cũng là những yếu tố thúc đẩy giá vàng.
Dữ liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 26-9 tới cũng là một tâm điểm chú ý tác động đến giá vàng thế giới.
- Nhà đầu tư thận trọng, thanh khoản chứng khoán giảm sâu
Kết thúc phiên giao dịch sáng 23/9, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh nhẹ trên cả ba sàn, với lực đỡ đến từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí.
Trên sàn HOSE, VN-Index tăng 4,35 điểm lên 1.638,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 303,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 9.007,3 tỷ đồng (phiên sáng 22/9, thanh khoản trên HOSE đạt hơn 15.144,3 tỷ đồng). Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 128 mã giảm và 70 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 0,1 điểm lên 274,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 561 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 64 mã tăng, 55 mã giảm và 72 mã đứng giá.
UPCoM-Index tăng 0,3 điểm lên 110,45 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 10,9 triệu cổ phiếu, giá trị 164,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng, 88 mã giảm và 82 mã đứng giá.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá, dù mức tăng không lớn. Một số mã nổi bật gồm VPB tăng 2,37%, ACB tăng 1,59%, EIB tăng 1,6%, VCB tăng 1,13% và SSB tăng 1,04%.
Cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt tăng, trong khi nhóm dầu khí ngập trong sắc xanh, ngoại trừ BSR giảm giá; các mã khác như PVC, PVB, POS, TOS, PVS, PVD, PLX, OIL, PTV đều tăng.
Trong rổ VN30, có tới 20 mã tăng giá, 8 mã giảm và 2 mã đứng giá. Tuy nhiên, biên độ biến động giá nhìn chung không lớn, khiến VN-Index chỉ dao động trong vùng hẹp.
Diễn biến sáng 23/9 cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành dẫn dắt. Với biên độ dao động hẹp, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giằng co trong phiên giao dịch chiều, trong khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các tín hiệu hỗ trợ rõ ràng hơn.
- Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược của ngành dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng cũng như ngành công nghiệp và hậu cần Châu Á
Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng bùng nổ và có tiềm năng vượt qua các đối thủ lớn trong khu vực. Đây là nhận định được đưa ra bởi ông Jon Cannon, Phó Chủ tịch Cấp cao, Quản lý tài sản khách sạn, JLL Thái Lan & Việt Nam, trong bối cảnh du lịch nội địa Việt Nam được dự báo tăng trưởng gần 15% mỗi năm, hướng tới mục tiêu hơn 160 triệu lượt khách trong 5 năm tới.
Theo ông Cannon: "ngay cả trong truyền thông Thái Lan cũng có những lo ngại rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua Thái Lan về sức hút du lịch". Chuyên gia này nhấn mạnh rằng các nhà vận hành quốc tế rất lạc quan về thị trường Việt Nam bởi "tiềm năng chưa được khai thác còn rất lớn để phát triển thương hiệu". Những điểm đến mới nổi như Phú Quốc, nơi sắp diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN, đang góp phần quan trọng giúp Việt Nam "nâng tầm hình ảnh du lịch trên bản đồ quốc tế".
Về dòng vốn nước ngoài, thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt: khu vực phía Bắc chủ yếu thu hút doanh nghiệp từ Trung Quốc, trong khi phía Nam lại là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và châu Âu.
Những phân tích chuyên sâu này được JLL Việt Nam chia sẻ trong REal Talk Podcast mùa 3, series podcast sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 9 năm 2025.
- Thị trường tiền điện tử 'bốc hơi' hơn 1,5 tỷ USD sau giai đoạn thăng hoa
Giới đầu tư vừa chứng kiến số lệnh giao dịch với tổng trị giá 1,5 tỷ USD bị xóa sổ trên thị trường tiền điện tử sau một đợt sụt giảm giá mạnh.
Diễn biến trên cho thấy đợt tăng giá được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với loại tài sản này đang gặp khó khăn.
Trong phiên 22/9, Bitcoin đã có lúc giảm tới 2,9%, xuống dưới mức 112.000 USD đổi 1 USD. Trong khi đó, Ether - đồng tiền điện tử lớn thứ hai - lao dốc khoảng 9% xuống còn 4.075 USD/ETH.
Theo dữ liệu từ sàn Coinglass, đà giảm giá đã quét sạch các lệnh cược sử dụng tiền vay trị giá 1,5 tỷ USD của hơn 407.000 nhà giao dịch. Khi thua lỗ vượt quá một ngưỡng nhất định, họ sẽ bị buộc phải thanh lý lệnh giao dịch. Cơ chế này được gọi là "lệnh gọi ký quỹ" (margin call).
Dữ liệu từ nền tảng CoinGecko cho thấy đợt bán tháo đã kéo tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử xuống dưới 4.000 tỷ USD. Cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase cũng giảm 2,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ở New York.
Ông Edouard Hindi, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Tyr Capital, cho biết giá tiền điện tử giảm trong bối cảnh lo ngại rằng cả tài sản và các công ty trong lĩnh vực này đang bị định giá quá cao.
Các công ty quản lý tài sản kỹ thuật số thường nắm giữ lượng lớn tiền điện tử. Ông Hindi nhận thấy các công ty này đang mua vào ít tài sản hơn, thị trường Bitcoin và Ether đóng băng, thanh khoản giảm và nhiều nhà đầu tư đã thanh lý lệnh giao dịch.
- Một ngân hàng trả lãi cao gần 10%/năm
Ngày 23/9, lãi suất ngân hàng phổ biến duy trì ổn định, nhóm Big4 dưới 5%/năm, khối ngân hàng tư nhân đưa ra nhiều ưu đãi, có nơi niêm yết tới 9,65%/năm nhưng điều kiện đi kèm rất khắt khe.
Ngày 23/9, mặt bằng lãi suất ngân hàng duy trì ổn định, dao động 1,6-4,8%/năm ở nhóm Big4 và từ 6-9,65%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại.
Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất lên tới 9,65%/năm nhưng chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi đặc biệt lớn.
Lãi suất tiền gửi phổ biến phân hóa mạnh
Kỳ hạn ngắn (1-3 tháng): Nhóm Big4 duy trì 1,6-2,4%/năm, không nhiều thay đổi.
Kỳ hạn trung bình (6-12 tháng): Lãi suất dao động từ 3-5%/năm tại Big4 và trên 6%/năm ở nhiều ngân hàng thương mại.
Kỳ hạn dài (18-36 tháng): Một số ngân hàng duy trì 6-6,8%/năm, trong khi Big4 vẫn dưới 5%.
Trong khi đó, từng ngân hàng cụ thể lại có mức lãi suất và điều kiện áp dụng rất khác nhau.
Nhóm Big4: Agribank tiếp tục dẫn đầu
Agribank tiếp tục dẫn đầu nhóm Big4 với các mức lãi suất 2,1%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, 2,4%/năm kỳ hạn 3-5 tháng, 3,5%/năm kỳ hạn 6-11 tháng.
Vietcombank niêm yết 4,6%/năm kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn BIDV, VietinBank và Agribank (4,7%/năm).
Kỳ hạn dài 24-36 tháng: BIDV, VietinBank, Agribank áp dụng 4,8%/năm; Vietcombank giữ mức 4,7%/năm.
Ngoài khối Big4, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đưa ra mức lãi suất đặc biệt cao để cạnh tranh hút dòng vốn.
Lãi suất “khủng” dành cho khách VIP
ABBank: Dẫn đầu với 9,65%/năm (kỳ hạn 13 tháng), áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.
PVcomBank: 9%/năm (12-13 tháng), yêu cầu tối thiểu gửi 2.000 tỷ đồng.
HDBank: 8,1%/năm (13 tháng) và 7,7%/năm (12 tháng) với số dư từ 500 tỷ đồng.
Vikki Bank: 7,5%/năm (từ 13 tháng), áp dụng cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng.
ACB: 6%/năm (13 tháng, lĩnh cuối kỳ) với số dư từ 200 tỷ đồng.
LPBank: 6,5%/năm (lĩnh cuối kỳ) cho khoản từ 300 tỷ đồng.
Các ngân hàng trả lãi suất từ 6%/năm
Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng niêm yết mức lãi suất từ 6%/năm cho khách hàng phổ thông, không yêu cầu số dư “khủng”:
Viet A Bank: 6,0-6,8%/năm (6-18 tháng), gửi tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy.
Cake by VPBank: 6%/năm (12-36 tháng).
BVBank: 6-6,1%/năm (48-60 tháng).
Bac A Bank: 6%/năm (18-36 tháng).
Theo các chuyên gia, lãi suất đặc biệt trên 8%/năm chỉ mang tính kỹ thuật, nhằm hút khách hàng tổ chức với dòng vốn rất lớn. Với phần đông người gửi tiết kiệm, mức 6-6,8%/năm kỳ hạn trung và dài hạn mới là lựa chọn khả thi.
Dự báo thời gian tới, lãi suất huy động sẽ duy trì ổn định để cân đối chi phí vốn và đảm bảo thanh khoản hệ thống.