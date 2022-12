Điểm tin kinh doanh 24/12: Apple vẫn bội thu dù thị trường smartphone xuống dốc

Theo trang tin CNN, những nhân viên bị Elon Musk sa thải chủ yếu thuộc hai bộ phận chính sách công và truyền thông - giải trí. Đặc biệt, Phó chủ tịch chính sách công toàn cầu của Twitter - bà Sinead McSweeney - cũng đã rời công ty vào ngày 23/12 này.

Theo một nguồn thạo tin, tổng số nhân viên còn lại của bộ phận chính sách công hiện là 15 người, giảm một nửa từ mức 30 người trước đó và bằng 1/4 so với thời điểm trước khi Elon Musk mua lại Twitter. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm trao đổi với các nghị sĩ và tổ chức dân sự về các vấn đề như quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.

- Bộ TT&TT sẽ công bố Cẩm nang phòng chống tin giả trên không gian mạng

Cẩm nang sẽ được phát hành bản sách in và trên các nền tảng số nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân trang bị kiến thức cần thiết để ứng phó và xử lý hiệu quả tình trạng tin giả, tin sai sự thật

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết cơ quan này vừa hoàn thành cuốn Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng và sẽ chính thức công bố vào ngày 27/12 tới.

Đây được coi là một trong những động thái nhằm kiểm soát và ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.