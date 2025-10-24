Điểm tin Kinh doanh 24/10: Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đảo chiều bật tăng trở lại

Dù giảm mạnh, giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm đến nay và tăng gần 5% trong tháng này. Các yếu tố căn bản đưa vàng lên mức giá cao kỷ lục trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, trong đó bao gồm rủi ro lạm phát, thuế quan, mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn địa chính trị.

Sau chuỗi tăng mạnh và liên tục lập đỉnh kỷ lục, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Theo giới phân tích, ngoài áp lực chốt lời thì không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào khiến vàng bị bán tháo mạnh như vậy trong tuần này.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở cả hai chiều so với hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.

Trước mắt, giới đầu tư đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới. Kết quả của cuộc họp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng.

- Vàng lên giá tại châu Á khi rủi ro địa chính trị gia tăng

Giá vàng tăng trong phiên 23/10 tại châu Á, do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và khả năng nước này áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Trung Quốc đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị, trong khi các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào cuối tuần này để có thể dự báo về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.123,39 USD/ounce vào lúc 13 giờ 27 phút (theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 1,8% lên 4.138,1 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến Ukraine lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, nhắm vào các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft.

Tuần này, trọng tâm chú ý sẽ là báo cáo về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10, sau khi bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, với các nhận định cho rằng lạm phát cơ bản sẽ giữ ở mức 3,1% trong tháng 9/2025.

Các nhà đầu tư dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp vì điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

- Tesla đạt doanh thu hơn 28 tỷ USD trong quý 3/2025

Hãng xe điện Tesla (Mỹ) của CEO Elon Musk thu về hơn 28 tỷ USD trong quý 3/2025 nhờ doanh số bán quý vừa qua lên kỷ lục gần 500.000 chiếc - con số cao nhất đến nay.

Ngày 22/10, hãng xe điện Tesla công bố doanh thu quý 3/2025 vượt dự báo với 28,1 tỷ USD. Đây là con số cao nhất đến nay, chủ yếu nhờ doanh số bán quý vừa qua lên kỷ lục gần 500.000 chiếc, do người Mỹ đổ xô mua xe trước khi ưu đãi thuế kết thúc tháng 9.

Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng không đạt dự báo của giới phân tích, một phần do chi phí cho nghiên cứu và thuế nhập khẩu. Lợi nhuận ròng chỉ đạt 1,4 tỷ USD trong quý trước, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu từ bán tín chỉ carbon cũng giảm và được dự báo tiếp tục đi xuống do các chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Doanh thu từ hoạt động này chỉ còn 417 triệu USD quý trước, sụt 322 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Từ năm 2019, việc bán tín chỉ khí thải đã giúp Tesla thu về 11,4 tỷ USD.

Dù vậy, mức vốn hóa 1.450 tỷ USD của hãng xe điện cho thấy nhà đầu tư vẫn đặt cược vào chiến lược chuyển hướng sang AI và robot của CEO Elon Musk. Các sản phẩm này vẫn đang được phát triển. Doanh thu bán xe vì thế là chìa khóa để ổn định tài chính cho Tesla. Cổ phiếu hãng này đã giảm 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi báo cáo được công bố.

Bên cạnh đó, Tesla còn phải đối mặt với thách thức từ thuế nhập khẩu của ông Trump với nhiều loại linh kiện. Giám đốc Tài chính Vaibhav Taneja cho biết thuế nhập khẩu khiến chi phí của họ tăng hơn 400 triệu USD quý trước. Chi phí hoạt động cũng tăng 50% do đầu tư nghiên cứu AI và nhiều dự án khác. Taneja cảnh báo chi phí vốn sẽ tăng đáng kể trong năm 2026.