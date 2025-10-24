Điểm tin Kinh doanh 24/10: Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đảo chiều bật tăng trở lại

- Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đảo chiều bật tăng trở lại
Giá vàng chiều 23-10, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng giá so với hôm 22-10, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đảo chiều bật tăng trở lại.
Giá vàng miếng chiều 23-10 đồng loạt đứng yên.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đứng yên ở cả hai chiều so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm trước.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.
Sau chuỗi tăng mạnh và liên tục lập đỉnh kỷ lục, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Theo giới phân tích, ngoài áp lực chốt lời thì không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào khiến vàng bị bán tháo mạnh như vậy trong tuần này.
Dù giảm mạnh, giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm đến nay và tăng gần 5% trong tháng này. Các yếu tố căn bản đưa vàng lên mức giá cao kỷ lục trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, trong đó bao gồm rủi ro lạm phát, thuế quan, mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn địa chính trị.
Trước mắt, giới đầu tư đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới. Kết quả của cuộc họp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng.
- Vàng lên giá tại châu Á khi rủi ro địa chính trị gia tăng
Giá vàng tăng trong phiên 23/10 tại châu Á, do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và khả năng nước này áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Trung Quốc đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị, trong khi các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào cuối tuần này để có thể dự báo về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.123,39 USD/ounce vào lúc 13 giờ 27 phút (theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 1,8% lên 4.138,1 USD/ounce.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến Ukraine lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, nhắm vào các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft.
Tuần này, trọng tâm chú ý sẽ là báo cáo về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10, sau khi bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, với các nhận định cho rằng lạm phát cơ bản sẽ giữ ở mức 3,1% trong tháng 9/2025.
Các nhà đầu tư dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp vì điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.
- Tesla đạt doanh thu hơn 28 tỷ USD trong quý 3/2025
Hãng xe điện Tesla (Mỹ) của CEO Elon Musk thu về hơn 28 tỷ USD trong quý 3/2025 nhờ doanh số bán quý vừa qua lên kỷ lục gần 500.000 chiếc - con số cao nhất đến nay.
Ngày 22/10, hãng xe điện Tesla công bố doanh thu quý 3/2025 vượt dự báo với 28,1 tỷ USD. Đây là con số cao nhất đến nay, chủ yếu nhờ doanh số bán quý vừa qua lên kỷ lục gần 500.000 chiếc, do người Mỹ đổ xô mua xe trước khi ưu đãi thuế kết thúc tháng 9.
Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng không đạt dự báo của giới phân tích, một phần do chi phí cho nghiên cứu và thuế nhập khẩu. Lợi nhuận ròng chỉ đạt 1,4 tỷ USD trong quý trước, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn thu từ bán tín chỉ carbon cũng giảm và được dự báo tiếp tục đi xuống do các chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Doanh thu từ hoạt động này chỉ còn 417 triệu USD quý trước, sụt 322 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Từ năm 2019, việc bán tín chỉ khí thải đã giúp Tesla thu về 11,4 tỷ USD.
Dù vậy, mức vốn hóa 1.450 tỷ USD của hãng xe điện cho thấy nhà đầu tư vẫn đặt cược vào chiến lược chuyển hướng sang AI và robot của CEO Elon Musk. Các sản phẩm này vẫn đang được phát triển. Doanh thu bán xe vì thế là chìa khóa để ổn định tài chính cho Tesla. Cổ phiếu hãng này đã giảm 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi báo cáo được công bố.
Bên cạnh đó, Tesla còn phải đối mặt với thách thức từ thuế nhập khẩu của ông Trump với nhiều loại linh kiện. Giám đốc Tài chính Vaibhav Taneja cho biết thuế nhập khẩu khiến chi phí của họ tăng hơn 400 triệu USD quý trước. Chi phí hoạt động cũng tăng 50% do đầu tư nghiên cứu AI và nhiều dự án khác. Taneja cảnh báo chi phí vốn sẽ tăng đáng kể trong năm 2026.
- Chứng khoán phiên 23-10: Thanh khoản thấp, VN-Index nỗ lực duy trì sắc xanh
VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 23-10 tăng 8,56 điểm (+0,51%) và kết lại ở mức 1.687,06 điểm.
Vn-Index vẫn đang dao động và kiểm tra quanh vùng giá hiện tại. Chỉ số chưa có sự bứt phá rõ ràng và dòng tiền vẫn đang khá thận trọng.
Phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đã có một số thời điểm bị đẩy xuống dưới tham chiếu trong phiên sáng. VN-Index có lúc lùi xuống thấp nhất trong phiên, ghi nhận giảm hơn 8 điểm. Tuy nhiên thời gian chỉ số tiêu cực không hề kéo dài.
Đặc biệt, chỉ số nhận được sự hỗ trợ của VIC từ 30 phút cuối phiên sáng khiến chỉ số hồi phục. Chốt cuối phiên sáng, VN-Index tăng được 12 điểm.
VIC đảo chiều khá ấn tượng khi trong phần lớn thời gian giao dịch sáng nay, cổ phiếu còn nằm dưới tham chiếu. Đến sau 11h trưa, dòng tiền mua vào lại, đẩy cổ phiếu xanh giá và tăng mạnh hơn trong phiên chiều.
Kết phiên, cổ phiếu này tăng 5,91%, tương ứng 12 điểm, đưa thị giá đóng cửa ở mức 215.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên chỉ mình VIC không thể duy trì số điểm của VN-Index trong phiên chiều, đặc biệt khi nhiều mã đột ngột yếu đi. Chỉ số VN-Index đóng cửa ngày chỉ còn tăng 8,56 điểm (+0,51%) và kết lại ở mức 1.687,06 điểm.
Trong mức tăng này, VIC đóng góp lớn nhất cho VN-Index khi góp hơn 7,8 điểm. Trong khi đó, các cổ phiếu lớn khác vắng bóng trong nhóm kéo chỉ số.
VN30 cuối ngày phân hoá thành 2 nửa đều nhau với 14 mã tăng - 14 mã giảm và 2 mã tham chiếu. Nhóm ngành tài chính nhìn chung giảm trong phiên hôm nay.
Giảm mạnh nhất trong nhóm hôm 23-10 ghi nhận SSI giảm mạnh hơn vào những phút cuối ngày và đóng cửa ở mức giá thấp nhất ngày là -2,47%. Cùng nhóm chứng khoán, VIX cũng bị đẩy sâu trong phiên ATC, chịu mức giảm 4,89%. Vừa mới lên sàn ngày 21/10 vừa qua, TCX của nhà TCBS cũng chỉ ghi nhận phiên đầu tiên chào sàn tăng giá. Phiên hôm 23-10, TCX giảm thêm 0,31% và ghi nhận 2/3 phiên giao dịch thị giá suy giảm, hiện mức giá của cổ phiếu chứng khoán đầu ngành này còn 47.900 đồng/cổ phiếu.
Cùng với đó, nhiều mã công ty chứng khoán lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ. VND giảm 2,15%, VCI giảm 1,87%, SHS giảm 3,61%, MBS giảm 3,36%, HCM giảm 1,41%…
Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ cũng chiếm phần đa. Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất trong VN30 hôm nay là LPB (+2,81%) và HDB (+1,54%) tuy nhiên ở phía giảm, nhiều mã khác giảm trên 1% như TCB, TPB, CTG, VPB.
FPT cũng đã bị điều chỉnh sau 2 phiên tăng mạnh. Sau 2 phiên liên tiếp tăng đến 10 điểm, FPT hôm 23-10 quay đầu giảm 2,06%, đưa cổ phiếu xuống 95.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch hôm nay cũng giảm chỉ bằng 30% phiên hôm qua.
Nhìn chung trong toàn phiên giao dịch, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Dù ở nhịp giảm mạnh nhất của chỉ số, số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn cao hơn hẳn số mã giảm giá. Xu hướng này kéo dài cho đến gần cuối phiên và kết phiên ở cán cân khá cân bằng: 157 mã tăng - 156 mã giảm trên HoSE.
Tuy nhiên thanh khoản tiếp tục suy giảm. Giá trị giao dịch hôm 23-10 trên HoSE chỉ đạt hơn 24.000 tỷ đồng, đánh dấu phiên thấp nhất trong 14 phiên giao dịch vừa qua. Như VIC góp sức lớn cho đà tăng của chỉ số thì giá trị giao dịch hôm 23-10 của VIC chưa đạt đến 1.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với giá trị bán ròng hôm nay hơn 1.250 tỷ đồng trên HoSE. Nhà đầu tư nước ngoài gây áp lực chủ yếu lên nhóm tài chính với giá trị bán ròng lớn nhất tại CTG (-263 tỷ đồng), VCB (-93 tỷ đồng), MBB (-93 tỷ đồng) và loạt các mã chứng khoán như SSI, VND, VCI, VIX.
Ngược lại, trong khi nhà đầu tư FPT phần nào chốt lời thì khối ngoại lại quay sang mua ròng 235 tỷ đồng cổ phiếu này. Tính ra, khối ngoại đã mua ròng FPT trong 3 phiên liên tiếp.
- Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 23/10: Đồng loạt giảm nhẹ
Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá lần này đồng loạt giảm 176 - 538 đồng/lít,kg.
Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Như vậy, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ ngày 23/10/2025 như sau:
Giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, ở mức không cao hơn 19.050 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 676 đồng/lít;
Giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, ở mức không cao hơn 19.726 đồng/lít;
Giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít, ở mức không cao hơn 17.885 đồng/lít;
Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, ở mức không cao hơn 18.115 đồng/lít;
Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, ở mức không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Giá xăng dầu mới được áp dụng từ 15 giờ 00’ hôm 23/10/2025.