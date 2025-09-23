Điểm tin Kinh doanh 23/9: Giá vàng: Giá vàng miếng chững lại​

- Giá vàng: Giá vàng miếng chững lại​

Giá vàng chiều 22-9: Giá vàng miếng chững lại trong khi giá thế giới đi lên, giúp thu hẹp chênh lệch.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng chững lại trong khi giá thế giới đi lên, giúp chênh lệch thu hẹp. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank vào khoảng 117,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Mức cách biệt này đã thu hẹp đáng kể so với mức 20 triệu đồng/lượng vài tuần trước.

Theo các chuyên gia, xu hướng đi ngang của vàng trong nước phản ánh sự thận trọng của thị trường sau hàng loạt động thái điều hành từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, đề xuất đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu triển khai hợp lý, biện pháp này sẽ vừa hạn chế đầu cơ, lướt sóng, vừa bổ sung nguồn thu ngân sách.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, giá vàng vẫn đang duy trì sức mạnh và chỉ tạm dừng đà tăng sau quyết định của Fed. Ông cho rằng xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và kim loại quý này chắc chắn sẽ còn xác lập các mức cao mới. Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, chính sách cần quy định rõ đối tượng, mức thuế và lộ trình để tránh tình trạng “thuế chồng thuế”, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và phát triển bền vững cho thị trường vàng.

