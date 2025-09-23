Điểm tin Kinh doanh 23/9: Giá vàng: Giá vàng miếng chững lại​

- Giá vàng: Giá vàng miếng chững lại
Giá vàng chiều 22-9: Giá vàng miếng chững lại trong khi giá thế giới đi lên, giúp thu hẹp chênh lệch.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng chững lại trong khi giá thế giới đi lên, giúp chênh lệch thu hẹp. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank vào khoảng 117,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Mức cách biệt này đã thu hẹp đáng kể so với mức 20 triệu đồng/lượng vài tuần trước.
Theo các chuyên gia, xu hướng đi ngang của vàng trong nước phản ánh sự thận trọng của thị trường sau hàng loạt động thái điều hành từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, đề xuất đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng đang trở thành tâm điểm bàn luận.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu triển khai hợp lý, biện pháp này sẽ vừa hạn chế đầu cơ, lướt sóng, vừa bổ sung nguồn thu ngân sách.
Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, giá vàng vẫn đang duy trì sức mạnh và chỉ tạm dừng đà tăng sau quyết định của Fed. Ông cho rằng xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và kim loại quý này chắc chắn sẽ còn xác lập các mức cao mới. Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm nay.
Tuy nhiên, chính sách cần quy định rõ đối tượng, mức thuế và lộ trình để tránh tình trạng “thuế chồng thuế”, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và phát triển bền vững cho thị trường vàng.
- Phiên đầu tuần 22-9, chứng khoán đỏ sàn
Phiên giao dịch đầu tuần 22-9, thị trường diễn biến không tích cực khi áp lực bán tăng vọt khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index hạ hơn 24 điểm, xuống sát mức 1.630 điểm.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chỉ le lói sắc xanh được ít phút đầu giờ, rồi hiện sắc đỏ đến hết phiên, thậm chí có lúc hạ tới hơn 40 điểm, xuống dưới mức 1.620 điểm. Tuy nhiên sau đó, lực bắt đáy xuất hiện giúp thị trường giảm chậm hơn.
Đóng cửa phiên, VN-Index dừng tại mức 1.634,45 điểm, giảm 24,17 điểm (-1,46%); VN30-Index hạ 39,93 điểm (-2,15%), về mức 1.819,6 điểm.
Áp lực bán lớn khiến sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng giao dịch điện tử. Thị trường ghi nhận 262 mã giảm giá, 72 mã tăng giá. Nhóm cổ phiếu lớn chịu áp lực mạnh. Tại nhóm VN30, chỉ vỏn vẹn 2 mã hiện sắc xanh trong khi 27 mã hiện sắc đỏ.
Hầu hết các ngành giảm điểm. Trong đó, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, nguyên vật liệu đều giảm hơn 1%; các ngành thương mại hàng không thiết yếu, dịch vụ viễn thông, phần mềm và dịch vụ hạ 2,02%-3,16%.
Đi ngược thị trường là các ngành dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp, truyền thông và giải trí, năng lượng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, dịch vụ tiêu dùng.
Tác động mạnh nhất đến sự đi xuống của thị trường trong phiên này là VIC, lấy đi 3,9 điểm; tiếp đến là CTG (2,31 điểm), VHM (hơn 2 điểm), VCB (1,94 điểm), VPB (1,63 điểm), HPG (1,49 điểm).
BID là mã duy nhất trong nhóm 10 mã có vốn hóa lớn nhất hiện sắc xanh, đóng góp hơn 2 điểm vào chỉ số VN-Index.
Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước. Toàn sàn có hơn 35.700 tỷ đồng được sang tay trong khi phiên liền trước là 29.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh. Khối này mua gần 3.355 tỷ đồng và bán trên 5.088 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị chuyển nhượng đạt 2.500 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index còn 274,23 điểm sau khi hạ 2,01 điểm (-0,73%); HNX30-Index giảm 7,8 điểm (-1,3%), về mức 592,97 điểm.
- Tiền điện tử (Crypto) bất ngờ 'bốc hơi' hơn 200 tỷ USD
Kể từ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất hôm 17/9 đến nay, thị trường tiền điện tử (Crypto) liên tục suy giảm, thậm chí 'bốc hơi' đến hơn 200 tỷ USD.
Theo dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, kể từ khi Fed công bố cắt giảm 0,25 điểm lãi suất cơ bản trong kỳ điều hành tháng 9 tới nay, thị trường tiền điện tử (crypto) đã giảm từ 4,20 nghìn tỷ USD xuống còn 3,98 nghìn tỷ USD - tương đương giá trị suy giảm hơn 200 tỷ USD chỉ trong vài ngày.
Dạo qua thị trường tiền điện tử những ngày qua có thể thấy, giá trị Bitcoin (BTC) hiện đã lui về vùng giá 112,647 USDT kể từ vùng đỉnh hơn 124.000 USDT thiết lập cách đây ít tuần.
Đồng ETH cũng giảm 6,14% dù chưa hết phiên 22/9, qua đó giao dịch quanh vùng giá 4,193 USDT.
Đồng SOL cũng suy giảm 7% từ mốc 240 USDT, đến thời điểm chiều 22/9, đồng tiền điện tử này giao dịch quanh mốc 221 USDT. Những loại tiền điện tử khác như XRP, ADA... cũng đều suy thoái với tỷ lệ từ 8 - 10%.
Đáng chú ý nhất trên bảng điện tử Crypto những ngày qua có lẽ phải kể đến trường hợp của đồng BNB thuộc sở hữu của Binance khi đạt mức tăng liên tục từ mốc 911 USDT hôm 16/9 lên hơn 1.000 USDT hôm 21/9.
Động lực tăng trưởng của đồng BNB đến từ kỳ vọng CEO Binance CZ (Chang Peng Zhao) có thể quay trở lại điều hành công ty sau án phạt của Mỹ cách đây vài năm. Nếu được gỡ 'vòng kim cô', CZ sẽ có thêm cơ hội để triển khai các ý tưởng kinh doanh, thúc đẩy sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, qua đó đưa giá trị đồng BNB tiếp tục tăng trưởng.
Theo giới phân tích, việc thị trường tiền điện tử lao vào suy thoái ngay sau khi Fed tuyên bố giảm lãi suất là điều khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Bởi trước đó, giới đầu tư Crypto đã đưa ra dự báo thị trường tiền điện tử, chứng khoán sẽ 'bay cao' khi Fed giảm lãi suất, qua đó kích thích hàng nghìn tỷ USD đổ vào thị trường.
Tuy nhiên, mấu chốt khiến động lực giảm lãi suất phản tác dụng chính là bài phát biểu của chủ tịch Fed Jorome Powell khi ông khẳng định, động thái giảm lãi suất lần này chỉ mang tính kỹ thuật chứ không xuất phát từ chất lượng nền kinh tế Mỹ được củng cố. Điều này có nghĩa là tình hình kinh tế Mỹ không tốt đẹp như dự báo và tương lai vẫn rất mờ mịt.
Một số nhà đầu tư 'sống lâu' trên thị trường Crypto chia sẻ, thực ra việc thị trường suy giảm sau khi Fed giảm lãi suất là điều thường xuất hiện trong những năm trước. Tóm lại là câu chuyện vẫn không 'ngon ăn' như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, thị trường có thể rơi vào suy thoái liên tục suốt 1 - 2 tháng mới có điểm hồi phục.
- TCBS hoàn tất thương vụ IPO lịch sử
TCBS vừa hoàn tất đợt IPO, phân phối thành công hơn 231 triệu cổ phiếu, thu về hơn 10.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên mức cao nhất ngành chứng khoán Việt Nam.
Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) mới đây đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kéo dài từ ngày 19/8 đến 18/9. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất trong năm nay, đồng thời là thương vụ IPO lớn nhất ngành chứng khoán trong nước từ trước đến nay.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán, TCBS đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho 26.099 nhà đầu tư. Trong đó, 112,2 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước và 109,9 triệu cổ phiếu còn lại thuộc về 85 nhà đầu tư nước ngoài.
Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, công ty huy động được 10.818 tỷ đồng, thu ròng sau chi phí đạt 10.729 tỷ đồng. Số vốn này được chia làm 2 phần: 70% phục vụ hoạt động tự doanh, 30% còn lại dành cho mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.
Đợt IPO cũng ghi nhận 41.693 cổ phiếu không được thanh toán do một số nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua. Hội đồng quản trị TCBS đã quyết định phân phối lại toàn bộ số cổ phiếu này cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT công ty.
Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801,5 tỷ lên 23.133,08 tỷ đồng, mức cao nhất trong toàn ngành chứng khoán Việt Nam hiện nay, củng cố vị thế dẫn đầu của công ty về năng lực tài chính.
- Pi Network bị bán tháo
Giá đồng Pi sập mạnh trong chiều 22/9, lập mốc thấp nhất từng được ghi nhận.
Chiều ngày 22/9, giá đồng Pi sập mạnh. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, từ mức 0,34 USD, nó giảm xuống còn 0,22 USD chỉ trong vài phút. Mức sụt tương đương 32% vốn hóa dự án. Đây cũng là giá thấp nhất từng được ghi nhận từ khi đồng tiền số mở mạng, được niêm yết trên các sàn công khai.
Sau cú sập, Pi Network hồi phục về mức 0,29 USD với lực bán tăng mạnh, khối lượng giao dịch gấp 2-3 lần ngày thường. So với đỉnh từng ghi nhận hồi đầu năm tại 2,98 USD, coin nói trên mất giá đến 92,5%, chia 13 lần.
“Tôi mua lúc 0,35 USD và nghĩ đấy là mức thấp nhất và nó sẽ giữ được giá trị. Giờ nó chỉ còn 0,22-0,29 USD”, một người để lại bình luận ở CoinMarketCap. Số khác cố gắng kêu gọi cộng đồng vào mua để chống đỡ việc sập giá.
Từ khi lên sàn, nhà phát triển liên tục ra mắt sản phẩm, cung cấp các chức năng mới để thu hút người dùng. Tuy nhiên, những nỗ lực này không cho thấy hiệu quả, khác biệt với blockchain có mặt trên thị trường.