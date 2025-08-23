Điểm tin Kinh doanh 23/8: Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tăng nhẹ

Khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang đặt ra nhiều lo ngại. Một số chuyên gia cảnh báo mua vàng miếng SJC lúc này tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có động thái can thiệp nhằm tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá. Ngoài ra, nguồn cung vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hiện khá hạn chế, trong khi mua qua thị trường tự do lại tiềm ẩn nguy cơ gặp vàng nhái, vàng giả.

Diễn biến trong nước trái ngược với quốc tế. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), kim loại quý giao dịch trên sàn quốc tế ở mức 3.337 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 107 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 13 triệu đồng và vàng miếng SJC hơn 18 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 117,5 triệu đồng/lượng mua vào, 120,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng chiều 22-8, theo ghi nhận giá vàng trong nước bình ổn, riêng vàng nhẫn PNJ tăng 200 nghìn đồng/lượng.

- Thị trường đỏ lửa, VN-Index mất hơn 42 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/8, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cú sụt giảm mạnh khi lực bán áp đảo trên diện rộng.

Tại phiên hôm nay, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống còn 1.645,47 điểm, đánh dấu một trong những phiên giảm mạnh nhất trong tháng 8. Trên các sàn khác, HNX-Index lao dốc 11,91 điểm (-4,19%) xuống 272,48 điểm, còn UPCoM-Index giảm 1,32 điểm (-1,19%) xuống 109,26 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với 68.539 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 2,65 tỷ cổ phiếu.

Nếu ở nhiều phiên trước, nhóm ngân hàng là lực kéo thị trường, thì hôm nay lại trở thành tâm điểm của đà giảm. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc: VPB -6,99%, SHB -6,76%, TCB -6,14%, EIB -6,91%, VND -6,85%, STB -3,98%, ACB -5,43%. Chỉ một vài mã giữ được sắc xanh như BID +2,25%, MSB +3,15% hay VIB +0,85%.

Sự đảo chiều mạnh mẽ của nhóm ngân hàng đã kéo VN-Index rơi sâu, cho thấy áp lực chốt lời và lo ngại rủi ro tăng cao.

Nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bán tháo. HPG -5,11%, MSN -3,91%, MWG -0,99%, VCI -5,87%, FPT -2,65% đều giảm mạnh. Riêng VIC (-0,72%) và VHM (-1,7%) giữ nhịp giảm nhẹ hơn so với thị trường.

Ở chiều ngược lại, một vài điểm sáng xuất hiện như KBC +2,64%, DGC +2,17%, POW +2,48%, nhưng lực tăng này không đủ để cân bằng thị trường.

Khối ngoại bán ròng hơn 6.233 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 4.842 tỷ đồng. Áp lực bán ròng tập trung tại các mã vốn hóa lớn khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bi quan.

Theo các chuyên gia, phiên giảm mạnh hôm nay mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng điểm trước đó, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng khi VN-Index tiệm cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.700 điểm.

“Dù đà giảm có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn hoang mang, nhưng về trung hạn, dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm ngành. Đây có thể là cơ hội tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá hấp dẫn,” một chuyên gia nhận định.