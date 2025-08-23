Điểm tin Kinh doanh 23/8: Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tăng nhẹ

- Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tăng nhẹ
Giá vàng chiều 22-8, theo ghi nhận giá vàng trong nước bình ổn, riêng vàng nhẫn PNJ tăng 200 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng miếng được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng SJC Phú Quý: 123,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 117,5 triệu đồng/lượng mua vào, 120,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều).
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Diễn biến trong nước trái ngược với quốc tế. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), kim loại quý giao dịch trên sàn quốc tế ở mức 3.337 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 107 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 13 triệu đồng và vàng miếng SJC hơn 18 triệu đồng.
Khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang đặt ra nhiều lo ngại. Một số chuyên gia cảnh báo mua vàng miếng SJC lúc này tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có động thái can thiệp nhằm tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá. Ngoài ra, nguồn cung vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hiện khá hạn chế, trong khi mua qua thị trường tự do lại tiềm ẩn nguy cơ gặp vàng nhái, vàng giả.
- Thị trường đỏ lửa, VN-Index mất hơn 42 điểm
Phiên giao dịch ngày 22/8, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cú sụt giảm mạnh khi lực bán áp đảo trên diện rộng.
Tại phiên hôm nay, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống còn 1.645,47 điểm, đánh dấu một trong những phiên giảm mạnh nhất trong tháng 8. Trên các sàn khác, HNX-Index lao dốc 11,91 điểm (-4,19%) xuống 272,48 điểm, còn UPCoM-Index giảm 1,32 điểm (-1,19%) xuống 109,26 điểm.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với 68.539 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 2,65 tỷ cổ phiếu.
Nếu ở nhiều phiên trước, nhóm ngân hàng là lực kéo thị trường, thì hôm nay lại trở thành tâm điểm của đà giảm. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc: VPB -6,99%, SHB -6,76%, TCB -6,14%, EIB -6,91%, VND -6,85%, STB -3,98%, ACB -5,43%. Chỉ một vài mã giữ được sắc xanh như BID +2,25%, MSB +3,15% hay VIB +0,85%.
Sự đảo chiều mạnh mẽ của nhóm ngân hàng đã kéo VN-Index rơi sâu, cho thấy áp lực chốt lời và lo ngại rủi ro tăng cao.
Nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bán tháo. HPG -5,11%, MSN -3,91%, MWG -0,99%, VCI -5,87%, FPT -2,65% đều giảm mạnh. Riêng VIC (-0,72%) và VHM (-1,7%) giữ nhịp giảm nhẹ hơn so với thị trường.
Ở chiều ngược lại, một vài điểm sáng xuất hiện như KBC +2,64%, DGC +2,17%, POW +2,48%, nhưng lực tăng này không đủ để cân bằng thị trường.
Khối ngoại bán ròng hơn 6.233 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 4.842 tỷ đồng. Áp lực bán ròng tập trung tại các mã vốn hóa lớn khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bi quan.
Theo các chuyên gia, phiên giảm mạnh hôm nay mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng điểm trước đó, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng khi VN-Index tiệm cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.700 điểm.
“Dù đà giảm có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn hoang mang, nhưng về trung hạn, dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm ngành. Đây có thể là cơ hội tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá hấp dẫn,” một chuyên gia nhận định.
- Chương trình “Trái tim cho em” đổi mới sau 17 năm
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam công bố các đổi mới quan trọng trong chương trình "Trái tim cho em", nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cứu chữa cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim.
Sau 17 năm triển khai với hơn 188.850 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh, 7.327 ca phẫu thuật thành công và tổng số tiền quyên góp gần 250 tỷ đồng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế và mở rộng tác động xã hội, chương trình “Trái tim cho em” sẽ có những đổi mới mang tính bước ngoặt như sau:
Mở rộng đối tượng hỗ trợ: nâng tuổi hỗ trợ từ trẻ em dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi, nhằm tăng tính bao phủ và hỗ trợ tài chính cho trẻ em chưa đến tuổi lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Mở rộng danh mục khám chữa bệnh: từ 22 bệnh tim bẩm sinh lên tổng cộng 45 bệnh. Điều này giúp chương trình bao trùm không chỉ các bệnh tim bẩm sinh mà cả những bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Danh mục mới đã được tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện đồng hành.
Nâng mức hỗ trợ tài chính: từ mức hỗ trợ tối đa 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho mỗi ca bệnh, tạo cơ hội cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận phương pháp y tế hiện đại, tăng hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Tăng số lượng chương trình khám sàng lọc: dự kiến mỗi năm tăng 20% số chương trình khám sàng lọc, nhằm tối đa số lượng trẻ em được cứu chữa. Ban tổ chức sẽ tập trung vào các tỉnh/thành phố, phường/xã nghèo, khó khăn, đồng thời phối hợp với các tổ chức y tế, bác sĩ xác định các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.
- Gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang kê khai thuế
Hơn 20.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm đã tự nguyện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng tổng số hộ chuyển đổi sang kê khai thuế lên con số 13.700 hộ.
Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Thuế cho biết, công tác quản lý thuế hộ kinh doanh đã được đổi mới toàn diện, đạt một số kết quả nổi bật. Sáu tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu.
Toàn ngành thuế đã rà soát đưa thêm vào quản lý 254.111 hộ kinh doanh, xử lý 197.349 hộ kinh doanh với tổng số thuế truy thu, phạt, tăng thu trong năm 2025 là hơn 1.783 tỷ đồng.
Về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước và tác động của các giải pháp hỗ trợ phát triển của kinh tế tư nhân lên số thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế cho biết, sáu tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 259.230 tỷ đồng, bằng 125% so cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lãnh đạo PNJ sắp được mua cổ phiếu giá thấp hơn 76% thị trường
Cổ phiếu PNJ đang được giao dịch quanh ngưỡng 85.000 đồng/cp, cao hơn 76% giá chào bán 20.000 đồng/cp ở đợt phát hành cổ phiếu ESOP tới đây.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Theo kế hoạch, PNJ dự kiến chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, chiếm khoảng 0,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 76% so với thị giá đóng cửa phiên 21/8/2025 ở mức 85.600 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, 100% lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng; 70% cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Nếu phát hành thành công, công ty sẽ thu về gần 65 tỷ đồng và vốn điều lệ sẽ tăng từ hơn 3.380 tỷ đồng lên gần 3.413 tỷ đồng.
Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cố vấn cao cấp, giám đốc, quản lý cùng nhân sự chủ chốt tại PNJ và các công ty con, theo quy định của Hội đồng quản trị. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3 - quý 4/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt hồ sơ.
Danh sách người được mua cổ phiếu gồm 110 cán bộ nhân viên, trong đó Tổng Giám đốc Lê Trí Thông được phân bổ nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu, tiếp theo là Thành viên Hội đồng quản trị Trần Phương Ngọc Thảo với 136.800 cổ phiếu.