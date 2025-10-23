Điểm tin Kinh doanh 23/10: Giá vàng: Vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm 22-10: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh. Vàng miếng giảm sâu nhất ở mức 5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng “bốc hơi” gần 5 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm trước.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,5 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nhẫn PNJ giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 4,1 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22-10 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế chỉ còn 4.112 USD/ounce, giảm mạnh 230 USD/ounce so với mức đỉnh 4.350 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm cùng ngày. Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 215 USD, chốt ở mức 4.143 USD/ounce.
Với giá vàng niêm yết tại Kitco ở mức 4.112 USD/ounce (tương đương 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 17,8 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính của đợt lao dốc này được cho là do áp lực bán tháo cực lớn từ các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lo ngại về việc thanh lý vị thế mua và bán ký quỹ trên thị trường tương lai đã khiến giá vàng chịu sức ép mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tâm lý rủi ro được cải thiện trên thị trường chung, với các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi gần mức cao kỷ lục, đã làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.
Ở các thị trường khác, chỉ số đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, gây thêm áp lực lên giá vàng, vốn có mối quan hệ nghịch biến với đồng USD. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, dao động quanh mức 57 USD/thùng và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 3,9%. Những yếu tố này càng làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường kim loại quý.
- Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản sụt giảm đột biến
Dòng tiền mua đuổi giá đã chững lại trong phiên sáng 22/10, nhưng bên bán cũng không thoát hàng nhiều. Cung cầu không gặp nhau khiến thị trường dao động đi ngang trong phần lớn thời gian và thanh khoản sụt giảm tới 60% so với sáng hôm trước.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 5,95 điểm tương đương -0,36%. Độ rộng khá hẹp với 121 mã tăng/175 mã giảm. Nhịp tăng cao nhất của chỉ số là ngay sau khi mở cửa, tăng cao nhất 15,4 điểm và giảm thấp nhất lúc 11h05, mất 12,45 điểm.
Ảnh hưởng lớn tới chỉ số vẫn là các trụ, thậm chí có sự đồng thuận khá: VIC giảm 1,43%, VHM giảm 1,89%, CTG giảm 1,2%, TCB giảm 1,2%, VPB giảm 1,98%, HPG giảm 1,12%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, có tới 7 mã đỏ. BID tăng 0,13%, FPT tăng 4,19% là hai cổ phiếu duy nhất ngược dòng.
Dù vậy khả năng cân bằng ở các trụ về cuối phiên là khá tốt. Ví dụ FPT, VPL đem về 4,6 điểm đủ bù cho VIC, VPB và VHM giảm. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,27% với 12 mã tăng/15 mã giảm. Về tổng thể các trụ giằng co tốt nhưng diễn biến giá khá đối lập: Nhóm tăng giá có 7 mã tăng mạnh trên 1% thì phía giảm cũng có 13 mã giảm quá 1%.
Điểm tích cực là thanh khoản giảm mạnh, rổ VN30 chỉ khớp thành công gần 6.507 tỷ đồng, giảm 56% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy có hiện tượng giảm mua rất rõ ở vùng giá cao đối với các mã đỏ nhưng cũng có hiện tượng bán ít ở các mã xanh. Dòng tiền hạn chế nhưng áp lực cung cũng nhẹ nên vẫn có thể tạo dao động khá rộng.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, nhìn từ độ rộng, diễn biến giảm giá vẫn đang áp đảo do thiếu cầu nâng đỡ. Nhà đầu tư sau phiên bắt đáy hôm qua đã dừng lại chờ đợi. Thực tế mới chỉ một phiên phục hồi vẫn chưa thể chắc chắn nhịp điều chỉnh đã tìm thấy đáy. Dòng tiền suy yếu và lùi giá chờ xuống mức thấp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư muốn cắt lỗ phải chủ động. Nếu thanh khoản tăng hoặc dao động giá mở rất rộng thì đó sẽ là tín hiệu xuất hiện áp lực bán mới.
Trong 175 cổ phiếu đỏ của VN-Index sáng 22/10 có 102 mã giảm quá 1% nhưng giao dịch lớn nhất tập trung vào 20 cổ phiếu hàng đầu. Đây là nhóm thanh khoản lớn nhất, đều vượt trên trăm tỷ đồng. Nhóm này có áp lực bán rõ rệt hơn hẳn và không ít cổ phiếu giảm sâu: SHB giảm 2,35% khớp 450,9 tỷ; VIX giảm 3,17% với 444,2 tỷ; CII giảm 3,52% với 367,2 tỷ; VND giảm 2,38% với 255,1 tỷ; GEX giảm 3,39% với 235,6 tỷ; DXG giảm 3% với 210,6 tỷ…
Tính chung thanh khoản của 20 cổ phiếu này tập trung tới 42,8% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy phần lớn cổ phiếu còn lại có thanh khoản tương đối nhỏ hoặc dao động hẹp. Diễn biến giảm giá là cơ hội tốt để kiểm tra nguồn cung, khi rủi ro T+ với lượng bắt đáy ngay cả trong phiên bán tháo ngày 20/10 cũng có thể thua lỗ.
Ở phía tăng giá, không có nhiều giao dịch đáng chú ý. Tuy cũng có hơn 70 cổ phiếu ghi nhận tăng trên 1% nhưng đại đa số thanh khoản cực thấp. Nhóm blue-chips xuất hiện FPT tăng 4,19% với thanh khoản 1.134,6 tỷ đồng; MSN tăng 2,05% với 565,5 tỷ; DGC tăng 1,46% với 112,9 tỷ. Còn lại chừng chục cổ phiếu tầm trung như BSR, GEE, VTP, FRT, SIP… là có thanh khoản khá tốt.
Với mức sụt giảm thanh khoản đột biến tới hơn một nửa so với sáng hôm qua, nguyên nhân duy nhất là nhà đầu tư đã dừng lại chờ đợi. Diễn biến bán tháo và giảm sâu có thể kích thích lòng tham nhưng không có nghĩa là nhà đầu tư phải đua giá cao. Hiện thị trường vẫn nằm trong tay người bán, nên hành động của nhóm này mới thể hiện sức mạnh của thị trường.
Khối ngoại sau phiên bắt đáy mạnh hôm 21/10 đã giảm cường độ mua đáng kể. Vị thế ròng trên HoSE đang là -1.123 tỷ đồng, nhưng không phải vì khối này tăng bán. Tổng giá trị bán ra chỉ nhỉnh hơn sáng hôm qua 2% nhưng phía mua giảm tới 71%. Các cổ phiếu xuất hiện bán ròng đáng chú ý là CTG -92,8 tỷ, HPG -87,7 tỷ, MBB -70,5 tỷ, VIX -70,2 tỷ, VCB -68,2 tỷ, VHM -64, tỷ, MWG -64 tỷ, VIC -62,9 tỷ, SSI -61,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +223,9 tỷ, TCX +44,4 tỷ.
- Vợ Chủ tịch Novaland muốn bán hơn 17 triệu cổ phiếu NVL
Giao dịch được đăng ký trong lúc cổ phiếu NVL giảm mạnh nhiều phiên liền và doanh nghiệp bất động sản đang làm việc với cơ quan chức năng về kết luận thanh tra trái phiếu.
Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) – vừa đăng ký bán hơn 17 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến 26/11.
Sau khi bán, tỷ lệ sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 2,47% xuống còn 1,62%, tương ứng hơn 33 triệu cổ phiếu.
Trước đó, CTCP Diamond Properties, công ty có liên quan đến ông Nhơn, cũng đăng ký bán 2,15 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian 17–31/10 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán hết, tỷ lệ nắm giữ của đơn vị này sẽ giảm từ 8,08% xuống còn 7,97%.
Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NVL liên tục đi xuống. Trong hai phiên 20 và 21/10, mã này đều giảm sàn, mất hơn 13% giá trị xuống còn 14.400 đồng/cp. Phiên 20/10 ghi nhận thanh khoản gần 71 triệu cổ phiếu, cao nhất từ tháng 5/2024. Đến sáng 22/10, NVL tiếp tục giảm nhẹ còn 14.350 đồng/cp, với hơn 24 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Cổ phiếu NVL giảm mạnh sau khi Thanh tra Chính phủ ngày 17/10 công bố Kết luận Thanh tra về hoạt động phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong giai đoạn 2015–2023.
- Shopee tăng cường hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ với trải nghiệm mua sắm mới trên Meta
Shopee hợp tác cùng Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy trải nghiệm từ khám phá sản phẩm trên Facebook đến tiến hành mua hàng trực tiếp qua Shopee trở nên đơn giản và liền mạch hơn. Song song với đó, bộ công cụ này cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (Phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (Quảng cáo cộng tác).
Nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships - dashboard liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết. Từ đây, họ có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels. Người mua chỉ cần nhấp vào các thẻ này và hoàn tất giao dịch trực tiếp trên trang của đối tác tiếp thị liên kết.
Shopee là đối tác đầu tiên tham gia Facebook Affiliate Partnerships, tiên phong trao quyền cho các nhà sáng tạo tối ưu hóa nội dung để nâng cao thu nhập, gia tăng tương tác và kết nối thương hiệu cùng nhà bán hàng với nhóm khách hàng mới.
Các nhà sáng tạo nội dung cũng đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng cạnh tranh, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.
Bên cạnh đó, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo và sự kiện chuyên sâu về kiến thức, công cụ xây dựng nội dung chân thực, cuốn hút, từ đó hỗ trợ các đối tác tiếp thị liên kết mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.
- Thấy gì từ số dư tiền mặt của nhà đầu tư tăng mạnh 87% so với đầu năm?
Tổng số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư được thống kê trên 8 công ty chứng khoán tăng mạnh lên 3 tỷ USD, tăng 87% so với đầu năm, cho thấy dòng tiền nội duy trì ổn định, góp phần giảm thiểu tác động áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại.
Ngành Chứng khoán vừa trải qua một quý bùng nổ, được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch sôi động trên cả hai sàn cơ sở và phái sinh. Tổng giá trị giao dịch cơ sở đạt 106 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch phái sinh tăng lên tới 125 tỷ USD – gấp 1,9 lần so với quý trước, đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Thống kê từ SSI Research cho thấy, doanh thu của 8 công ty chứng khoán được theo dõi tăng tới 123% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi toàn diện của cả hoạt động môi giới lẫn cho vay ký quỹ.
Trong số các công ty niêm yết, VIX và VPBankS mã chứng khoán dự kiến là VPX ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất, với doanh thu tăng lần lượt 481% và 512% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, động lực tăng trưởng của từng công ty lại khác nhau tùy theo định vị chiến lược: VIX, SHS và VPX hưởng lợi chủ yếu từ hoạt động tự doanh, trong khi VPS duy trì thế mạnh ở mảng môi giới khách hàng cá nhân. Ngoài ra, TCX và VPX ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ.
Tổng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đã tăng vọt lên 460 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp đôi so với quý trước, phản ánh thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, mức đòn bẩy của khách hàng mở rộng, và danh mục tự doanh tăng trưởng mạnh.
Về thị phần môi giới, nhóm dẫn đầu củng cố vị thế, các đối thủ bứt phá theo sau. Bức tranh thị phần trong Q3/2025 cho thấy xu hướng tập trung nắm giữ thị phần ngày càng rõ rệt. Các doanh nghiệp lớn như VPX, SSI và TCX tiếp tục mở rộng thị phần, trong khi các doanh nghiệp đứng cuối trong Top 10 chứng kiến sự thu hẹp đáng kể.
Điều này nhấn mạnh vai trò then chốt của năng lực tài chính trong môi trường dựa nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, với nguồn vốn mạnh là yếu tố tiên quyết để duy trì dư nợ ký quỹ lớn và nắm bắt nhu cầu giao dịch gia tăng nhanh chóng.
Đáng chú ý, VPX đã tăng gấp ba lần dư nợ margin kể từ đầu năm, qua đó nâng thị phần lên 2,8%, gần bằng mức 2,87% của KIS xếp thứ 10. Sự vươn lên nhanh chóng này cho thấy chiến lược mở rộng và tích cực thu hút khách hàng mới đã giúp một công ty mới nổi nhanh chóng khẳng định vị thế.
SSI Research kỳ vọng động lực giao dịch sẽ được duy trì trong các quý tới, dù tốc độ có thể giảm so với Q3/2025 do thanh khoản thị trường dần quay lại mức bình thường cùng với việc gia tăng cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán.
Về cho vay ký quỹ, cho vay ký quỹ hỗ trợ thanh khoản cho nhà đầu tư cá nhân, qua đó phần nào hấp thụ áp lực bán ròng từ khối ngoại.
Sự vững vàng của thị trường trong 9 tháng đầu năm 2025 chủ yếu đến từ lực cầu nội địa mạnh mẽ, giúp hấp thụ phần lớn áp lực bán ròng từ khối ngoại (tổng giá trị 3,88 tỷ USD tính từ đầu năm) trong bối cảnh lo ngại về tỷ giá và hoạt động chốt lời gia tăng.
Sự hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân đi cùng với mức tăng mạnh của dư nợ cho vay ký quỹ, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và chính sách margin cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán.
Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ margin của 8 công ty chứng khoán được theo dõi đạt 7,8 tỷ USD tăng 27% so với quý trước, tăng 84% so với cùng kỳ, kéo tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu lên 122% so với 87% cuối năm 2024 và 109% trong Q2/2025.
Tổng số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư cũng tăng mạnh lên 3 tỷ USD tăng 87% so với đầu năm, cho thấy dòng tiền nội địa duy trì ổn định, góp phần giảm thiểu tác động áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại.
Với đà mở rộng của hoạt động cho vay ký quỹ, thu nhập lãi trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của các công ty chứng khoán trong Q3/2025, đạt 200 triệu USD +69% so với cùng kỳ.
Để đón đầu cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi, năng lực tài chính sẽ là yếu tố then chốt giúp các công ty chứng khoán bắt kịp làn sóng phát triển mới. Do đó, một cuộc “chạy đua” tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng trên toàn ngành. HCM, VND và VCI đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng dư địa cho vay ký quỹ.
- Chỉ trong 1 tuần, một ngân hàng phát hiện 6.000 tài khoản gian lận
Chỉ trong tuần từ 6 - 12/10, ngân hàng này đã rà soát hơn 16.000 tài khoản nghi gian lận, phát hiện hơn 6.000 trường hợp có dấu hiệu rõ ràng liên quan đến dòng tiền hơn 11,5 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hệ thống thanh toán Việt Nam phát triển nhanh hàng đầu khu vực, việc kiểm soát lừa đảo trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Theo thống kê từ Bộ Công an, năm 2024, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến lên tới hơn 12.000 tỷ đồng và con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ thực tế.
Một dẫn chứng gần đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết có những trường hợp tiền bị chuyển qua hơn 20 ngân hàng chỉ trong vài phút, khiến việc truy vết gần như không thể. Hiện nay, NHNN đã ứng dụng hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỷ đồng, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng chỉ sau 5 tháng thí điểm. Tuy nhiên, đại diện NHNN cảnh báo vẫn còn nhiều tài khoản chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu và trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét nếu không cập nhật đầy đủ...
Bà Đỗ Thị Bích Mai, Phó Giám đốc thường trực Khối Vận hành Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), cho hay ngân hàng đã thử nghiệm hệ thống cảnh báo nội bộ SIMO từ tháng 9/2025, trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa gian lận giao dịch.
Theo báo cáo nội bộ, chỉ trong tuần 6–12/10, VietinBank đã rà soát hơn 16.000 tài khoản nghi gian lận, phát hiện hơn 6.000 trường hợp có dấu hiệu rõ ràng liên quan đến dòng tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 10.000 giao dịch khác với tổng giá trị khoảng 26 tỷ đồng vẫn được thực hiện do khách hàng khiếu nại chậm, khiến việc phong tỏa chưa thể tiến hành kịp thời.