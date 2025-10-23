Điểm tin Kinh doanh 23/10: Giá vàng: Vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm 22-10: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh. Vàng miếng giảm sâu nhất ở mức 5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng “bốc hơi” gần 5 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm trước.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh so với hôm trước.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,5 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 4,1 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22-10 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế chỉ còn 4.112 USD/ounce, giảm mạnh 230 USD/ounce so với mức đỉnh 4.350 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm cùng ngày. Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 215 USD, chốt ở mức 4.143 USD/ounce.

Với giá vàng niêm yết tại Kitco ở mức 4.112 USD/ounce (tương đương 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 17,8 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính của đợt lao dốc này được cho là do áp lực bán tháo cực lớn từ các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lo ngại về việc thanh lý vị thế mua và bán ký quỹ trên thị trường tương lai đã khiến giá vàng chịu sức ép mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tâm lý rủi ro được cải thiện trên thị trường chung, với các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi gần mức cao kỷ lục, đã làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Ở các thị trường khác, chỉ số đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, gây thêm áp lực lên giá vàng, vốn có mối quan hệ nghịch biến với đồng USD. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, dao động quanh mức 57 USD/thùng và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 3,9%. Những yếu tố này càng làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường kim loại quý.