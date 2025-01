Điểm tin Kinh doanh 23/1: Giá vàng: Vàng miếng SJC tăng tiếp nửa triệu đồng, lên 88 triệu đồng/lượng

Áp lực bán mạnh, VN-Index giảm hơn 3 điểm; ACB lãi hơn 21.000 tỷ trong năm 2024, nợ xấu tăng gần 47% - Giá vàng: Vàng miếng SJC tăng tiếp nửa triệu đồng, lên 88 triệu đồng/lượng Giá vàng thế giới hôm 22/1 tiếp tục tăng vọt lên 2.747 USD/ounce khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc suy yếu. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng chỉ trong 2 ngày, hiện giao dịch bán ra lần lượt ở mức 88 triệu đồng và 87,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút sáng 22/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 86-88 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm 21/1. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 85,8 triệu đồng/lượng, bán ra 87,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 so kết phiên trước đó. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 86 triệu đồng/lượng và bán ra 88 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 86-87,5 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 87,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 40 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.747,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc. Chỉ số USD-Index giảm 0,9%, gần mức thấp nhất trong 2 tuần, đã khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục đổ xô vào kim loại quý này do những lo ngại chung quanh khả năng áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục hiện hữu. Thị trường vàng đang có khởi đầu năm tốt nhất kể từ năm 2023. Trong báo cáo triển vọng năm 2025, Eric Strand, người sáng lập công ty kim loại quý AuAg Funds nhận định rằng, ông kỳ vọng giá vàng sẽ vượt 3.000 USD/ounce trong năm nay. “Chúng tôi dự đoán giá vàng sẽ vượt ngưỡng 3.000 USD trong năm nay và có khả năng tăng cao hơn nữa, với mục tiêu thực tế là 3.300 USD/ounce”, ông Eric Strand cho biết. Sáng 22/1, Chỉ số USD-Index giảm xuống 108,14 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,586%; chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ hy vọng thuế quan; giá dầu tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 79,27 USD/thùng đối với dầu Brent và 75,72 USD/thùng với dầu WTI. - Đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của OPPO - Lamine Yamal OPPO chính thức công bố Lamine Yamal, ngôi sao bóng đá trẻ tài năng người Tây Ban Nha, trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu. Ở tuổi 17, Yamal đã trở thành biểu tượng của sự đam mê và khát khao chinh phục, và giờ đây, Yamal sẽ đóng vai trò quan trọng định vị hình ảnh mới “Make Your Moment” (tạm dịch: “Sáng tạo khoảnh khắc của riêng bạn”) của OPPO. Anh sẽ đồng hành cùng OPPO trong hành trình truyền cảm hứng cho giới trẻ toàn cầu: nắm bắt từng khoảnh khắc, hành động vì đam mê, và viết nên câu chuyện phi thường của chính mình. “Lamine không chỉ là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ, mà còn là một chàng trai trẻ tuổi truyền cảm hứng với ý chí và tinh thần đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại: không ngại khó khăn, không sợ tương lai, mà luôn sống trọn vẹn với hiện tại, tận dụng tối đa mọi cơ hội để vươn tới thành công”, ông Billy Zhang - Chủ tịch Marketing, Kinh doanh và Dịch vụ toàn cầu OPPO chia sẻ. Với vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu, Yamal sẽ đồng hành cùng OPPO để tham gia các dự án bóng đá cộng đồng, từ việc hỗ trợ phát triển bóng đá phong trào, nâng cấp cơ sở vật chất, đến việc khuyến khích giới trẻ đóng góp những ý tưởng sáng tạo cho các dự án từ thiện. Song song đó, Những hình ảnh sống động của anh cũng sẽ xuất hiện trên tính năng AI Studio của OPPO, cho phép người hâm mộ trải nghiệm độc đáo “trở thành đồng đội của Yamal” để cùng chia sẻ niềm vui từ môn thể thao vua. - Áp lực bán mạnh, VN-Index giảm hơn 3 điểm Với số lượng mã giảm giá nhiều gấp 2 lần mã tăng, áp lực bán mạnh vào phiên chiều đã khiến VN-Index giảm 3,56 điểm (-0,29%), xuống 1.242,53 điểm. Chốt phiên 22/1, sàn HoSE có 127 mã tăng và 311 mã giảm, VN-Index giảm 3,56 điểm (-0,29%), xuống 1.242,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 508,8 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 12.032 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,68% về khối lượng và 4,78% về giá trị so với phiên hôm 21/1. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 108,6 triệu đơn vị, giá trị 2.707,3 tỷ đồng. VN30-Index chỉ còn sót lại 3 mã tăng và 24 mã giảm, đồng thời 7 mã giảm quá 1%. So với giá chốt buổi sáng, rổ blue-chips này có tới 22 mã tụt giá và chỉ 5 mã cải thiện. Toàn bộ 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất đều thuộc rổ này. Thêm nữa, trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường, CTG và TCB là hai cổ phiếu duy nhất tham chiếu, còn lại toàn giảm. Xét về nhóm ngành, bộ 3 bank - chứng - thép đều giảm. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng HDB giảm sâu về mức giá thấp nhất trong ngày là 22.000 đồng/CP nhưng thanh khoản dẫn đầu thị trường với gần 19,2 triệu đơn vị khớp lệnh. Ngoài ra, trong nhóm này có VPB và HPG đều khớp hơn 10 triệu đơn vị và chốt phiên giảm nhẹ. Cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm trên là mã ngân hàng LPB, chốt phiên tăng 4,87% lên vùng giá cao nhất trong ngày 33.400 đồng/CP và khớp lệnh gần 7 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu hơn, trong đó đáng chú ý là NVL giảm 4% xuống mức giá thấp nhất trong ngày 8.680 đồng/CP và thanh khoản đạt 11,44 triệu đơn vị, DXG giảm 1,3% và khớp 9,33 triệu đơn vị. Phía tăng giá hôm 22/1 còn sót lại khoảng 20 cổ phiếu giao dịch khá ổn. Nhiều trong số này cũng xuất hiện lượng chốt lời mạnh nhưng bên mua đủ khỏe để hấp thụ, từ đó duy trì được biên độ tăng giá tốt cộng với thanh khoản khá lớn xuất hiện. CTR, LPB, FRT, VTP là những cổ phiếu xuất sắc từ sáng, chiều nay chỉ tăng thêm thanh khoản và giá vẫn mạnh. Ngoài ra SCS, YEG, HAG, NLG, BSR, CSV… cũng tương tự. Trên sàn HNX, thị trường nới rộng hơn biên độ giảm trong phiên chiều. Chốt phiên, sàn HNX có 66 mã tăng và 88 mã giảm, HNX-Index giảm 1,01 điểm (-0,45%) xuống 220,67 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 39 triệu đơn vị, giá trị 595,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 39,5 triệu đơn vị, giá trị hơn 632 tỷ đồng, trong đó riêng HUT thỏa thuận gần 26,7 triệu đơn vị, giá trị hơn 406 tỷ đồng. Trên UPCoM, dù có chút rung lắc nhưng thị trường vẫn may mắn thoát hiểm thành công. Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,26%), lên 93,08 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 27,8 triệu đơn vị, giá trị 414 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 19 triệu đơn vị, giá trị 178 tỷ đồng, trong đó riêng AAS thỏa thuận 18 triệu đơn vị, giá trị 147,6 tỷ đồng. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F2502 giảm 2,3 điểm, tương đương -0,2% xuống 1.320,5 điểm. Khớp lệnh hơn 186.090 đơn vị, khối lượng mở hơn 44.060 đơn vị. Trên thị trường chứng quyền, mã CVPB2407 vẫn có thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 2,27 triệu đơn vị, đóng cửa đứng giá tham chiếu 270 đồng/cq, tiếp theo là CMBB2406 với 1,92 triệu đơn vị và đóng cửa cũng đứng giá tham chiếu tại 490 đồng/cq. - Chubb Life mang Tết sẻ chia đến với trẻ em khó khăn tại TP. HCM và Hà Nội Trước thềm Xuân Ất Tỵ, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”), phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tiếp nối hành trình “Chubb Life vì tương lai em”, gửi trao yêu thương và mang không khí Xuân ấm áp đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM và Hà Nội, với tổng giá trị 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống tốt đẹp mỗi dịp xuân về, Chubb Life trao tặng 1.200 phần quà ý nghĩa cùng 60 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự sẻ chia mà còn là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vững bước trên hành trình tri thức. Niềm vui của các em là động lực để Chubb Life Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương. Trong năm 2025, chúng tôi cam kết không ngừng đóng góp vì cộng đồng, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình vươn xa”. Thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN), Chubb Life tiếp tục cam kết duy trì hỗ trợ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và giáo dục, lan tỏa yêu thương, chắp cánh tương lai, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn trên khắp cả nước trong năm 2025. - ACB lãi hơn 21.000 tỷ trong năm 2024, nợ xấu tăng gần 47% Kết thúc năm 2024, ACB báo lãi ròng trước thuế 21.006 tỷ đồng, hoàn thành 95% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024. Theo đó, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 7.080 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng cũng cho thấy sự khởi sắc với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19% so với cùng kỳ lên gần 869 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ACB tăng gần 12 lần cùng kỳ lên 344 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng đem về cho ngân hàng khoản lãi gần 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng. Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng ghi nhận khoản lãi sụt giảm 6 lần so với cùng kỳ, từ hơn 1.358 tỷ đồng năm trước xuống còn 213 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, khoản lãi từ chứng khoán đầu tư của ngân hàng cũng giảm mạnh 5,8 lần, từ gần 2.647 tỷ đồng xuống còn 450 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng, ACB có tổng cộng hơn 121.090 tỷ đồng chứng khoán đầu tư, tăng 65%, tương ứng tăng hơn 47.600 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó có hơn 108.918 tỷ đồng chứng khoán sẵn sàng để bán và 12.171 tỷ đồng chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn. Trong kỳ, ACB cũng đã cố gắng tiết giảm các khoản chi phí gần như đi ngang so với kỳ trước. Đồng thời, giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần so với cùng kỳ xuống còn gần 148 tỷ đồng. Kết quả, ACB báo lãi trước thuế 5.671 tỷ đồng, lãi sau thuế tương ứng đạt 4.545 tỷ đồng, tăng gần 14% so với quý III/2023. Luỹ kế năm 2024, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần 27.795 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2023. Ngân hàng báo lãi ròng trước thuế 21.006 tỷ đồng, lãi sau thuế 16.790 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2023. Năm 2024, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý IV/2024, ngân hàng đã hoàn thành 95% mục tiêu đề ra. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng tài sản của ACB là 864.006 tỷ đồng, tăng thêm 20% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 580.686 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tiền gửi của khách hàng tại ACB là gần 537.305 tỷ đồng, tăng 11,3%. Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ngân hàng tại ngày thời điểm cuối tháng 12/2024 là khoảng 8.650 tỷ đồng, tăng 47% so với hồi cuối năm 2023 là 5.887 tỷ đồng.