Điểm tin Kinh doanh 22/9: Giá vàng: Vàng miếng cao nhất trong tuần

- Giá vàng: Vàng miếng cao nhất trong tuần
Giá vàng chiều 21-9: Vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã bật tăng trong tuần trước và hiện đang neo ở mức 133 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng miếng chiều 21-9 của nhiều thương hiệu ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 130,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 133 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm 21-9 tăng, giảm tùy theo các thương hiệu.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ hiện giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2 – 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Như vậy, trong tuần trước, giá vàng trong nước đã có những biến động mạnh, xu hướng tăng là chủ yếu. Ngày đầu tuần (15-9), vàng miếng SJC ở trong nước được giao dịch ở mức 128,6 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng tăng vọt vào ngày 16-9 khi vàng miếng SJC được mua vào ở mức 130,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng lùi về mốc 130 – 132 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) trong các phiên giao dịch ngày 19-9, trước khi tăng vọt 1 triệu đồng/lượng vào chiều 20-9. Mức giao dịch vàng miếng SJC duy trì ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) cho đến chiều 21-9.
Tương tự với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới giữ ổn định so với phiên giao dịch cuối cùng trong tuần. Hiện giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở ngưỡng 3.686 USD/ounce (tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.
- Ông chủ Vingroup cùng 4 đại gia sở hữu hơn 25 tỷ USD
Chỉ sau nửa năm, tổng tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam đã tăng 71% lên 25,2 tỷ USD. Trong đó, riêng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 15 tỷ USD, lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.
Đầu tháng 4, Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố danh sách tỷ phú USD thế giới năm 2025, trong đó Việt Nam có 5 đại diện gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.
Tổng giá trị tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam thời điểm đó ước đạt 14,7 tỷ USD, tăng gần 16% so với một năm trước, phản ánh sức bật của kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.
Tuy vậy, chỉ sau hơn nửa năm, con số này đã tăng hơn 70%, đạt mức kỷ lục 25,2 tỷ USD.
- Giá cà phê “lao dốc” 5.000 đồng/kg phiên cuối tuần
Ngày 21-9, giá cà phê trong nước “lao dốc” mạnh 5.000 đồng/kg so với hôm trước. Giá thu mua cà phê cao nhất trong phiên cuối tuần được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk, ở mức 111.500 đồng/kg.
Được giao dịch với giá thấp hơn một chút, cà phê ở Gia Lai hiện là 111.200 đồng/kg.
Tương tự với thị trường nội địa, giá cà phê thế giới cũng tiếp tục giảm. Theo đó, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9-2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn); tháng 11-2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4.153 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound), xuống mức 365,3 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.
Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound), về mức 436,6 US cent/pound; tháng 12-2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.
- Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam
Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.
CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.
Trong cơ cấu sở hữu, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng, giữ vai trò là cổ đông tổ chức quan trọng. Tỷ lệ chi phối thuộc về CTCP LynkiD với 50% vốn, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Future Land nắm 39% vốn còn lại.
CAEX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.
Hồi đầu tháng, VPBank (HoSE: VPB) cho biết ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, VPBankS sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Để triển khai, VPBank sẽ huy động các chuyên gia về blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu.
- Chứng khoán tuần này: VN-Index tiếp tục tích lũy, chờ động lực tăng mới
Theo các chuyên gia, dự báo tuần này thị trường chứng khoán tiếp tục giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư nên duy trì cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng.
Tuần giao dịch vừa qua bao trùm bởi sự yên ắng và ảm đạm, trái ngược với những biến động mạnh mẽ trong giai đoạn trước.
VN-Index mở đầu tuần bằng phiên tăng 17,64 điểm, nhen nhóm kỳ vọng chinh phục lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường rơi vào chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khép lại tuần với mức 1.658 điểm, giảm 0,5% so với tuần trước.
Dự đoán về thị trường chứng khoán tuần này, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho rằng, thị trường điều chỉnh với dao động biên độ hẹp vẫn tiếp tục nằm quanh khu vực hỗ trợ mốc 1.650 – 1.660 điểm cũng chưa phải là tín hiệu quá đáng ngại.
"Chúng ta chưa thấy áp lực bán tháo đi kèm thanh khoản lớn. Nhóm cổ phiếu tài chính, thép, bất động sản, dầu khí, công nghệ vẫn giữ được vùng tích lũy cho dù trạng thái thị trường đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về một pha điều chỉnh sâu", ông Khánh nhận định.
Theo ông, VN-Index có thể khó điều chỉnh giảm dưới mốc 1.600 - 1.650 điểm và sẽ có những nhóm ngành vốn hóa lớn, cổ phiếu lớn tăng điểm hỗ trợ thị trường tuần giao dịch tới như nhóm chứng khoán, hóa chất, bất động sản, thép…
Chuyên gia đến từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tạo nền giá mới với thanh khoản thấp, chờ đợi động lực tăng trưởng rõ ràng hơn từ kết quả kinh doanh quý III và các yếu tố vĩ mô. Chỉ khi những yếu tố cơ bản cải thiện, VN-Index mới có thể thoát khỏi trạng thái lình xình và hướng tới xu hướng tích cực hơn vào cuối năm.
Cũng theo SHS, VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh và tích lũy tự nhiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt đỉnh cũ năm 2022. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể dao động quanh kháng cự 1.665 điểm (tương ứng đường trung bình 20 phiên) và không loại trừ khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm.
VN30 cũng bước vào trạng thái tích lũy trên vùng 1.850 điểm sau khi thất bại tại đỉnh cũ tháng 8-9.
Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nhịp tăng vừa qua, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nhiều VN-Index sẽ phá đỉnh, kỳ vọng nhóm chứng khoán trước thông tin tích cực về nâng hạng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư đã mua mạnh tại vùng cao.
Thực tế diễn biến thị trường không như kỳ vọng nên nhà đầu tư phần nhiều canh bán, xanh là bán, cầu thì chưa vội mua vào, thanh khoản vùng đỉnh tuần qua sụt giảm mạnh, tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khá thận trọng.
"Theo tôi thị trường muốn tăng tiếp thì cần phải tích lũy tốt tại vùng 1.600 - 1.680 điểm, các nhóm dẫn dắt chứng khoán, ngân hàng chiết khấu đủ hấp dẫn, thị trường sẽ bật tăng mạnh và phá đỉnh trong tháng 10/2025", ông Huân chia sẻ.
Cũng theo ông Huân, thanh khoản tuần qua sụt giảm mạnh một phần do nhà đầu tư bị kẹp trên vùng đỉnh nhiều, trong khi cầu thì chưa vội tham gia khi giá cổ phiếu các nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng chiết khấu chưa đủ.
"Theo tôi hiện tiền vẫn trong thị trường và chờ đợi cơ hội giải ngân lại, nhà đầu tư chờ đợi VN-Index lùi về vùng 1.600 - 1.630 để giải ngân. Các nhóm được kỳ vọng vẫn tập trung vào bất động sản, chứng khoán, ngân hàng", ông Huân dự báo.
Chuyên gia đến từ Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, thị trường đã trải qua các đợt tăng giá kéo dài đẩy mặt bằng định giá lên mức tương đối cao, nên chiều mua mới cũng trở nên thận trọng hơn và việc hạ nhiệt là hợp lý.
"Theo tôi ngưỡng duy trì xu hướng nhà đầu tư nên lưu ý quanh mức 1640 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục lùi về thấp hơn sẽ có rủi ro giảm về dưới mốc 1.600 điểm. Vì khu vực tâm lý này đã được kiểm định nhiều lần trước đó nhưng sức bật đều yếu đi, với việc tạo đỉnh ngang hoặc thấp hơn, nên khi giảm về lại thì rủi ro phá vỡ xuống sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, tôi cho rằng đà giảm sau đó sẽ không quá tiêu cực với vùng hỗ trợ gần quanh mức 1.550 - 1.560 điểm đóng vai trò nâng đỡ tốt", vị chuyên gia này dự đoán..
Chứng khoán VNDirect cũng cho hay, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Hoạt động chốt lời nhiều khả năng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán - những trụ cột dẫn dắt thị trường trong thời gian qua.
Ngoài ra, rủi ro còn đến từ biến động tỷ giá và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi có cơ hội quay lại thử thách ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong quý IV.
Với bối cảnh này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu cơ bản tốt, còn tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, việc quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu thông qua tái cân bằng danh mục và kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy tài chính.