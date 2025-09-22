Điểm tin Kinh doanh 22/9: Giá vàng: Vàng miếng cao nhất trong tuần

- Giá vàng: Vàng miếng cao nhất trong tuần

Giá vàng chiều 21-9: Vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã bật tăng trong tuần trước và hiện đang neo ở mức 133 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng chiều 21-9 của nhiều thương hiệu ổn định ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 130,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm 21-9 tăng, giảm tùy theo các thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ hiện giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2 – 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, trong tuần trước, giá vàng trong nước đã có những biến động mạnh, xu hướng tăng là chủ yếu. Ngày đầu tuần (15-9), vàng miếng SJC ở trong nước được giao dịch ở mức 128,6 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng tăng vọt vào ngày 16-9 khi vàng miếng SJC được mua vào ở mức 130,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng lùi về mốc 130 – 132 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) trong các phiên giao dịch ngày 19-9, trước khi tăng vọt 1 triệu đồng/lượng vào chiều 20-9. Mức giao dịch vàng miếng SJC duy trì ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) cho đến chiều 21-9.

Tương tự với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới giữ ổn định so với phiên giao dịch cuối cùng trong tuần. Hiện giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở ngưỡng 3.686 USD/ounce (tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.