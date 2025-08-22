Điểm tin Kinh doanh 22/8: Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

- Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng
Giá vàng hôm 21-8 ghi nhận mức bật tăng của giá vàng trong nước. Mức tăng dao động từ 300 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
SJC niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 123,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào - 120,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 117,3 triệu đồng/lượng mua vào; 120,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 32,8 USD lên mức 3.348,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng đảo chiều giảm 5,3 USD xuống 3.343,2 USD/ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 12-2025 trên sàn Comex New York tăng 29,8 USD, tương ứng tăng 0,89% lên mức 3.388,5 USD/ounce.
Vàng tăng khá mạnh khi nhận được sự hỗ trợ bởi đợt bán tháo trên các chỉ số chứng khoán Mỹ và một số động thái mua kỹ thuật mới. Các nhà giao dịch cổ phiếu đang ngày càng lo ngại về những tháng 9 và 10 đầy biến động sắp tới của thị trường chứng khoán Mỹ.
Dự báo về xu hướng vàng, các nhà phân tích của UBS cho rằng những rủi ro kinh tế vĩ mô dai dẳng của Hoa Kỳ, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ - đặc biệt là từ các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) và các ngân hàng trung ương - là những yếu tố chính khiến giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới.
Đồng thời, ngân hàng lớn của Thụy Sĩ này đã tăng mục tiêu giá vàng quý I-2026 thêm 100 USD lên 3.600 USD/ounce và hiện kỳ vọng năm 2025 sẽ chứng kiến nhu cầu vàng thỏi mạnh nhất kể từ năm 2011.
- Giá USD ngân hàng cao nhất lịch sử
Hôm 21/8, tỷ giá USD lập đỉnh mới khi tăng kịch biên độ lên 26.536 đồng ở chiều bán ra.
Hôm 21/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.273 VND/USD, tăng thêm 10 đồng so với hôm qua và xác lập đỉnh mới. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm kể từ đầu tuần với tổng mức tăng 24 đồng. So với thời điểm cuối năm 2024, tỷ giá đã tăng gần 3,85% sau gần 8 tháng.
Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.009 - 26.536 VND/USD.
Tỷ giá mua - bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng tương ứng lên 24.060 - 26.486 VND/USD.
Sáng nay, các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD vượt 26.500 đồng. Theo đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.166 - 26.536 đồng /USD, tăng thêm 26 đồng ở chiều mua và 26 đồng ở chiều bán so với hôm qua. So với đầu năm, tỷ giá tại đây đã tăng khoảng 3,8%.
VietinBank cũng điều chỉnh mạnh, đưa giá mua lên mức 26.199 đồng và giá bán 26.536 đồng. BIDV tăng thêm 36 đồng ở cả hai chiều, lên mức 26.196 - 26.536 đồng/USD.
Các ngân hàng lớn như Techcombank, ACB, MB, Eximbank hay Sacombank cũng đồng loạt nâng giá bán USD kịch trần 26.536 đồng/USD.
Tại thị trường tự do, giá USD duy trì ở mức cao kỷ lục, từ 26.520 - 26.600 VND/USD.
Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá trong những tuần qua dưới áp lực từ cả các yếu tố trong và ngoài nước.
- Viettel tung 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2/9
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình “Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9” với 80 triệu ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc. Chương trình mang đến loạt ưu đãi lớn, từ gói cước di động, Internet cố định, tặng data Roaming, điểm thưởng Viettel++ đến những trải nghiệm công nghệ mới, giúp người dân vừa tiện ích, vừa trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn.
Từ ngày 19/8/2025, Viettel ra mắt gói 5G29 chỉ với 29.000 đồng, khách hàng nhận được 12GB data/3 ngày (4GB/ngày), kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS.
Đặc biệt, từ 19/8 đến 2/9, Viettel sẽ tăng dung lượng data tăng lên gấp đôi 24GB/3 ngày (8GB/ngày), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối, chia sẻ và giải trí trong dịp Đại lễ. Đăng ký nhanh: soạn 5G29 gửi 191.
Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định từ 5/8 đến 30/9/2025 sẽ được giảm 29.000 đồng/tháng. Nếu đóng cước trước, tổng mức giảm lên tới 348.000 đồng cho gói 12 tháng, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí.
Nhân dịp Quốc khánh, Viettel tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, 7/2025.
Trên ứng dụng TV360, Viettel triển khai chương trình “Tìm hiểu lịch sử online”. Chỉ cần xem các bộ phim cách mạng và trả lời câu hỏi, khách hàng sẽ vừa ôn lại những trang sử hào hùng, vừa có cơ hội nhận hàng triệu phần quà thiết thực với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng gồm: data, điểm Viettel++ và gói xem truyền hình cao cấp.
- VN Index áp sát mốc 1.700 điểm
Với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN Index bật tăng gần 24 điểm, dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE.
Kết phiên hôm nay 21-8, VN Index tăng 23,64 điểm, tương đương 1,42%, lên vừa tròn 1.688 điểm. Tuy nhiên, bảng điện HoSE ghi nhận nghịch cảnh với đa phần nhà đầu tư khi ghi nhận 214 mã giảm, trong khi số mã tăng chỉ có 118 mã.
Trong danh sách 12 mã tăng trần của sàn HoSE có loạt mã ngân hàng như: OCB, SSB, VIB, STB, TPB, MSB. Các mã nhà băng còn lại cũng ghi nhận mức tăng từ 2-6%. Cũng theo thống kê, 12/15 mã cổ phiếu có vốn hóa lớn đóng góp 25,5 điểm cho VN Index thì có đến 12 mã ngân hàng, ngoài các mã kể trên, còn có thêm VPB, BID, VCB, LPB, ACB, TCB, CTG, HDB.
Do chỉ số tăng một mạch từ đầu giờ đến khi đóng cửa nên dòng tiền không tạo nên đột biến như phiên trước. Dù vậy, với gần 51.000 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trong 1 phiên, cũng là con số lý tưởng với thị trường.
Tuy nhiên, khối ngoại vẫn là điểm trừ với thị trường khi duy trì áp lực bán tháo. Phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó, mã bị bán ròng mạnh nhất là VPB với 584 tỷ đồng.
Kế đến là HPG (343 tỷ đồng), CTG (-240 tỷ đồng), GEX (-170 tỷ đồng), KDH (-144 tỷ đồng), NLG (-124 tỷ đồng), KBC (-118 tỷ đồng), VIX (-117 tỷ đồng). Đáng chú ý, mã cổ phiếu bị khối ngoại xả hàng “trường kỳ” là FPT, phiên hôm nay chỉ bị bán ròng gần 14 tỷ đồng.
- Bách hoá Xanh kỳ vọng sẽ IPO năm 2028 khi đã xoá lỗ luỹ kế
Đó là chia sẻ của ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HOSE) tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2025.
Về IPO chuỗi Bách Hoá Xanh, ông Linh cho biết, lợi nhuận năm 2025 dự kiến trên 600 tỷ đồng, Công ty vẫn quyết tâm thực hiện tham vọng IPO Bách hoá Xanh vào năm 2028, để thực hiện kế hoạch IPO, Công ty cần hoạt động nhiều hơn để bù đắp hết các khoản lỗ, Công ty đang trong kế hoạch để thực hiện việc IPO.
Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu một cách thần tốc và thực hiện nhiều mô hình kinh doanh khác, giảm chi phí vận hành của cửa hàng, cũng như chi phí logistics, kết hợp sâu sắc hơn với nhà cung cấp để tối ưu chi phí từ khâu sản xuất, đóng gói, kho bãi, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, trưng bày, dịch vụ hậu mãi…, để tối ưu chi phí vận hành cho cả Bách hoá Xanh và nhà cung cấp, từ đó sẽ giúp Bách hoá Xanh có lợi nhuận.
Thực tế, sau khi thành công phát triển chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, Công ty Thế giới Di động đã đẩy mạnh phát triển thêm chuỗi Bách Hoá Xanh với kỳ vọng đây sẽ là động lực tăng trưởng tiếp theo của Công ty sau sự thành công của chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh.
Tới năm 2015, chuỗi Bách Hoá Xanh đã chính thức được thành lập, bắt đầu hợp nhất hoạt động kinh doanh vào Thế giới Di động từ năm 2016.
Trong đó, chuỗi Bách Hóa Xanh thể hiện quá trình mở rộng thần tốc, nếu như cuối năm 2016 chỉ có 48 cửa hàng thì tới cuối năm 2021 đã lên tới 2.106 cửa hàng, tăng 42,9 lần chỉ trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, sau khi Đại dịch qua đi, chuỗi đã đóng ròng 378 cửa hàng trong năm 2022, đóng thêm ròng 30 cửa hàng trong năm 2023 và bắt đầu mở rộng trở lại trong thời gian gần đây.
Tính tới cuối tháng 6/2025, chuỗi Bách hoá Xanh đã nâng lên 2.184 cửa hàng, là chuỗi có số lượng cửa hàng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống.
Dù sở hữu lượng cửa hàng lớn, có lãi trở lại trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025, nhưng tính tới 30/6/2025, chuỗi Bách hoá Xanh vẫn còn lỗ luỹ kế 6.917,99 tỷ đồng, đây là lỗ chủ yếu phát sinh giai đoạn 2020 – 2023.
Được biết, theo quy định tại Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về điều kiện niêm yết trên HOSE, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên.
Như vậy, để có thể niêm yết chuỗi Bách Hóa Xanh thuận lợi, đơn vị này ít nhất cần xoá lỗ luỹ kế 6.917,99 tỷ đồng.