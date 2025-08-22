Điểm tin Kinh doanh 22/8: Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

- Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

Giá vàng hôm 21-8 ghi nhận mức bật tăng của giá vàng trong nước. Mức tăng dao động từ 300 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

SJC niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 123,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 124,4 triệu đồng/lượng mua vào; 125,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào - 120,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 117,3 triệu đồng/lượng mua vào; 120,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 32,8 USD lên mức 3.348,5 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng đảo chiều giảm 5,3 USD xuống 3.343,2 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12-2025 trên sàn Comex New York tăng 29,8 USD, tương ứng tăng 0,89% lên mức 3.388,5 USD/ounce.

Vàng tăng khá mạnh khi nhận được sự hỗ trợ bởi đợt bán tháo trên các chỉ số chứng khoán Mỹ và một số động thái mua kỹ thuật mới. Các nhà giao dịch cổ phiếu đang ngày càng lo ngại về những tháng 9 và 10 đầy biến động sắp tới của thị trường chứng khoán Mỹ.