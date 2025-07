Điểm tin Kinh doanh 22/7: Giá vàng: Vàng miếng đồng loạt tăng giá

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,7 triệu đồng/lượng mua vào; 121,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 20-7 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,3 triệu đồng/lượng mua vào; 119,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 20-7 ở cả 2 chiều).

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định: Phe mua vẫn chưa thoát khỏi thị trường. Giá đã chững lại quanh mức 3.350-3.362 USD/ounce, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy phe bán có thể tiếp quản thị trường trong dài hạn.

Stanley dự đoán: "Với cuộc họp của FOMC vào tuần sau, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy thị trường chuẩn bị cho việc Fed đặt nền móng cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do vậy, giá vàng tuần này sẽ tiếp tục nhích lên".

Tuần này, 15 nhà phân tích tại Phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 8 chuyên gia (tương đương 53%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 1 nhà phân tích (7%) dự đoán giá sẽ giảm; 6 người khác (40%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Main Street cũng tăng niềm tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này sau 1 tuần nghi ngờ. 138 nhà giao dịch nhỏ lẻ (tương đương 62%) dự đoán giá vàng tăng; trong khi 38 nhà đầu tư (17%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 47 nhà đầu tư còn lại (21%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

- VN-Index sẽ vượt mốc 1.500 điểm, đi kèm rung lắc?

Thị trường chứng khoán trong nước đang cho thấy đợt tăng điểm mạnh nhất trong nhiều năm qua. Nếu chỉ tính từ đầu tháng 4/2025 tới nay, VN-Index đã tăng tới khoảng 40%, tương đương với gần 430 điểm. Đặc biệt hơn là thị trường cho thấy ấn tượng rõ nét trong 2-3 tuần gần đây. Không chỉ có điểm số mà dòng tiền mới là điều đáng chú ý hơn. Dòng tiền trong nước và dòng tiền nước ngoài đều mạnh lên rõ rệt.

Nếu khi khối ngoại mua ròng trở lại khá tốt, giảm khá mạnh về giá trị mua ròng tính từ đầu năm đến hết tháng 6, thì khối ngoại lại cho thấy sự bứt phá. Theo thống kê, thanh khoản trung bình phiên kể từ đầu tháng 7 tăng +75,2% so cùng kỳ và tăng +44,6% so với tháng 6, đạt 33.931 tỷ đồng/phiên. Tính từ đầu năm, mặc dù thanh khoản vẫn giảm nhẹ so cùng kỳ, nhưng thanh khoản trung bình phiên toàn thị trường đạt 22.920 tỷ đồng/phiên, tăng +8,72% so mức bình quân năm 2024.

Trên thực tế, thị trường đã xuất hiện các nhịp rung lắc khi VN-Index hành trình tiến về mốc 1.500 điểm. Điều này có thể còn tiếp diễn trong tuần này, nhưng cơ hội cho VN-Index vượt mốc 1.500 điểm vẫn rất lớn. Dòng tiền nội vẫn cho thấy sức mạnh để dẫn dắt thị trường khi dòng tiền ngoại có vẻ đuối trong tuần qua.

Dòng tiền “mơ ước” này kết hợp với tâm lý tích cực và kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ là các yếu tố giúp VN-Index bất chấp lực cản để lập đỉnh mới. Mức thanh khoản 38.726 tỷ đồng/phiên ở tuần vừa qua chỉ sau vùng thanh khoản kỷ lục 40.000-43.000 cuối năm 2021 đầu năm 2022 - giai đoạn dòng tiền bị hút vào kênh chứng khoán vì Covid-19.

Một số dự báo cho rằng, khả năng thị trường sẽ vượt đỉnh 1.500 điểm trong tuần này nhưng sẽ đi kèm nhiều hơn nữa các nhịp rung lắc. Thanh khoản tiếp tục tăng và dòng tiền hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi nhóm cổ phiếu trụ hoặc Bluechips có vai trò giữ hoặc điều tiết chỉ số chung. Về mặt kỹ thuật, vùng cản chính cho thị trường ở khu vực VN-Index 1.520-1.540 điểm.

Trong bối cảnh xu hướng tăng đã kéo dài nhưng dòng tiền lại đang rất mạnh, việc bảo vệ thành quả nên là ưu tiên hàng đầu. Bối cảnh này rất dễ khiến nhiều nhà đầu tư có thể có tâm lý “fomo”, vì thế nên tỉnh táo để chọn lọc cổ phiếu, thay vì bám theo đà tăng chung của chỉ số. Việc hướng dòng tiền vào các mã có kết quả kinh doanh tốt và triển vọng trung hạn tích cực nên ưu tiên.

- SSI báo lãi nghìn tỷ, có CEO mới nhưng cổ phiếu vẫn tiếp tục bị bán mạnh

Bước vào đầu phiên sáng 21/7, cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán SSI tiếp tục giảm đỏ trước áp lực bán ra của nhà đầu tư. Tính đến 10h35', tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đạt hơn 20,5 triệu đơn vị – đứng thứ 5 toàn thị trường.

Trước đó, cổ phiếu SSI vừa ghi nhận chuỗi tăng giá 12 phiên liên tiếp, cùng diễn biến tích cực của thị trường chung và nhóm cổ phiếu tài chính.