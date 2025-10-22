Điểm tin Kinh doanh 22/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh
Giá vàng chiều 21-10 tiếp tục tăng mạnh cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 154,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.
Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 21-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,1 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tăng mạnh. Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp tăng hơn 3 triệu đồng/lượng so với hôm trước.
Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ của thương hiệu ở mức 157 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 21-10 giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 4.345 USD/ounce, giảm 0,18% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 2,4% vào ngày 20-10 và xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.
- Dòng tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng – công nghệ sau cú giảm sốc
VN-Index đảo chiều mạnh sau cú giảm sốc, bật 27 điểm lên 1.663,43 điểm nhờ dòng tiền đổ vào nhóm ngân hàng, công nghệ và thép, khối ngoại mua ròng 2.300 tỷ.
Sau nhịp giảm mạnh trong phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 21/10 mở cửa với tâm lý còn dè dặt. VN-Index có lúc lùi dưới mốc 1.620 điểm, nhưng dòng tiền bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, kéo chỉ số hồi phục mạnh mẽ lên vùng 1.660 điểm.
Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng giá cao khiến thị trường chững lại và dần thu hẹp đà tăng về quanh 1.650 điểm khi kết thúc phiên sáng.
Điểm nhấn đáng chú ý đến từ cổ phiếu VJC, có thời điểm tăng trần, cùng loạt mã bluechip như HDB, FPT, VNM đồng loạt tăng 3–5%, góp phần giữ nhịp cho chỉ số.
Trong khi đó, NVL tiếp tục chịu áp lực lớn, giảm sàn về 14.400 đồng, khớp hơn 27 triệu cổ phiếu. Thanh khoản trên HoSE tăng gần gấp đôi so với phiên sáng hôm qua, cho thấy dòng tiền bắt đáy bắt đầu trở lại.
Bước sang phiên chiều, lực cầu được củng cố rõ rệt, đặc biệt sau khi khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh hơn 2.300 tỷ đồng, tập trung ở các mã vốn hóa lớn như FPT, SSI, HPG, TCX, HDB.
Tâm lý thị trường nhờ đó cải thiện đáng kể, sắc xanh lan rộng trên bảng điện tử. Các trụ cột như VIC, VHM, HDB, FPT đồng loạt tăng mạnh, giúp VN-Index dần mở rộng đà tăng và bứt phá ngoạn mục về cuối phiên.
Kết phiên, VN-Index tăng 27 điểm (+1,65%), lên 1.663,43 điểm. HNX-Index cũng tăng 0,62% lên 264,65 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,77%.
Toàn thị trường ghi nhận hơn 1,77 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương đương 51.423 tỷ đồng, phản ánh lực cầu cải thiện rõ rệt so với những phiên điều chỉnh trước đó.
Nhóm ngân hàng – công nghệ – thép là tâm điểm dẫn dắt thị trường: HDB tăng gần 7%, FPT tăng 6,9%, HPG tăng gần 3%.
Ở nhóm bất động sản, diễn biến vẫn phân hóa: VIC, VHM giữ nhịp với mức tăng hơn 2–4%, trong khi nhiều mã midcap như DXG, DIG, PDR vẫn chìm trong sắc đỏ.
Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với hơn 51.400 tỷ đồng, tương ứng 1,77 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Đặc biệt, khối ngoại ghi nhận phiên mua ròng mạnh nhất trong hơn 3 tháng, tổng giá trị hơn 2.300 tỷ đồng, tập trung ở các mã FPT (529 tỷ đồng), SSI (444 tỷ), HPG (169 tỷ), TCX (186 tỷ) và GEX (163 tỷ).
- Triển khai chương trình ‘Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025’
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và nền tảng thanh toán Payoo nhằm triển khai chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”, đồng thời mở ra định hướng hợp tác dài hạn giai đoạn 2025 – 2030 giữa Hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững.
Việc ký kết đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác toàn diện giữa Hội và khối doanh nghiệp, hướng đến việc ứng dụng công nghệ thanh toán trong các sáng kiến vì cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế. Năm 2025, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” sẽ là hoạt động trọng tâm, mở đầu cho chiến lược hợp tác lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc.
Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” được triển khai với mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và xét nghiệm HPV. Dự kiến trong năm 2025, chương trình sẽ hỗ trợ 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và TP.HCM được tầm soát miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư sớm và khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.
Bên cạnh đó, các tổ chức NAPAS, Mastercard và Payoo giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Thông qua mỗi giao dịch thanh toán bằng hình thức chạm thẻ qua hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS, Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn – một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn liền với hành vi tiêu dùng hàng ngày của người dân.
- LPBank báo lãi cao nhất lịch sử, tài sản áp sát 540.000 tỷ
Luỹ kế 9 tháng, LPBank lãi trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% và hoàn thành gần 65% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ khi ngân hàng được thành lập năm 2008.
Thu nhập lãi thuần trong quý 3 đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 12,1%. Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt giảm 6% và 33%, còn 1.449 tỷ đồng và 426 tỷ đồng. Theo văn bản giải trình kết quả kinh doanh, LPBank cho biết tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc duy trì nguồn thu ổn định, kiểm soát chất lượng tín dụng, tinh giản bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9%. So với kế hoạch lợi nhuận 14.868 tỷ đồng trong năm 2025, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 65% mục tiêu sau 3 quý.
Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 11.253 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập hoạt động. Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.533 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Con số này đã vượt hơn 13.000 tỷ đồng so với kế hoạch 525.890 tỷ đồng đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2025.
- Công ty mẹ Shopee tham vọng vượt mốc nghìn tỷ USD, đối đầu TikTok Shop và Lazada
Tập đoàn Sea - công ty mẹ sàn thương mại điện tử Shopee - đang hướng tới cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD - gấp 10 lần hiện nay khi đặt cược vào trí tuệ nhân tạo (AI) như động lực tăng trưởng chủ đạo.
Trong thư gửi nhân viên hôm 20/10, nhà sáng lập kiêm CEO Forrest Li so sánh sự bùng nổ của AI với “cuộc cách mạng máy tính cá nhân và smartphone”, mở ra cơ hội phổ cập công nghệ từng chỉ dành cho giới giàu có.
“Một bước chuyển công nghệ như thế này khiến mục tiêu 1.000 tỷ USD trở nên khả thi”, Li viết nhân dịp kỷ niệm 8 năm Sea niêm yết trên sàn chứng khoán.
Li nhấn mạnh hành trình này “sẽ đòi hỏi quyết định đúng đắn, kỷ luật và năng lực cạnh tranh không ngừng”. Chỉ một năm trước, ông từng cảnh báo về “thời kỳ chuyển mình đầy thách thức” khi công ty bước vào kỷ nguyên AI.
Nhưng nay, Sea đã tích hợp AI sâu vào hoạt động - từ chăm sóc khách hàng, logistics đến mảng trò chơi Garena.
Vị CEO 46 tuổi cũng thận trọng trước biến động thị trường chứng khoán, nhắc lại ký ức “cú rơi” cổ phiếu Sea cuối năm 2021.
Tuy nhiên, ông khẳng định Sea hiện vững vàng hơn về tài chính, không còn phụ thuộc vào vốn bên ngoài: “Sau 8 năm là công ty đại chúng, chúng ta hiểu rõ hơn cách thị trường vận hành và biết cách lèo lái qua sóng gió”.
Sea hiện đã có lãi ở cả ba mảng kinh doanh: thương mại điện tử (Shopee), game (Garena) và tài chính số (SeaMoney).