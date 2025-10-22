Điểm tin Kinh doanh 22/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh

Giá vàng chiều 21-10 tiếp tục tăng mạnh cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 154,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 21-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,1 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tăng mạnh. Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp tăng hơn 3 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ của thương hiệu ở mức 157 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 21-10 giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 4.345 USD/ounce, giảm 0,18% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 2,4% vào ngày 20-10 và xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.