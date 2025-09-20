Điểm tin Kinh doanh 20/9: Giá vàng: Vẫn ở mức cao

- Giá vàng: Vẫn ở mức cao

Giá vàng chiều 19-9: Giá vàng nhẫn giảm nhẹ, giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức cao.

Hiện, giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 132 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giảm xuống mức 128,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 19-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn hôm 19-9 giảm nhẹ. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 126 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 19-9 giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 3.644 USD/ounce, giảm khoảng 14,8 USD/ounce so với hôm qua.

Như vậy, trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC giảm gần 10 triệu đồng/lượng.