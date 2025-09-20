Điểm tin Kinh doanh 20/9: Giá vàng: Vẫn ở mức cao

- Giá vàng: Vẫn ở mức cao
Giá vàng chiều 19-9: Giá vàng nhẫn giảm nhẹ, giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức cao.
Hiện, giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 132 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giảm xuống mức 128,7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 19-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Giá vàng nhẫn hôm 19-9 giảm nhẹ. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 126 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 19-9 giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 3.644 USD/ounce, giảm khoảng 14,8 USD/ounce so với hôm qua.
Như vậy, trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC giảm gần 10 triệu đồng/lượng.
- Blue-chip suy yếu, VN-Index lùi về sát mốc 1.655 điểm
Mở cửa phiên sáng 19/9, thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái tiêu cực khi lực bán tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm lùi sâu dưới ngưỡng 1.650 điểm trước khi kết thúc phiên sáng ở mức 1.651,14 điểm, giảm 14,04 điểm, tương ứng giảm 0,84%.
Trái ngược với sàn TP Hồ Chí Minh, trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,16% lên 277,37 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,12% xuống 110,97 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận hơn 11.684 tỷ đồng được giải ngân, khối lượng khớp lệnh hơn 412 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng, thể hiện ở việc bên bán áp đảo trên diện rộng. Trong rổ VN30, có tới 26 mã giảm giá, kéo VN30-Index mất 20,72 điểm, tương ứng giảm 1,11%, xuống còn 1.841,02 điểm.
Áp lực bán mạnh nhất tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM giảm tới 2,8% và là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. Tiếp đó, VCB, TCB, VPB, FPT và VJC đồng loạt giảm trên 1%, khiến thị trường càng thêm khó khăn. Nhóm ngân hàng, vốn được coi là trụ cột "chìm" trong sắc đỏ với BID, CTG, STB, HDB, MBB cùng giảm từ 0,5 đến 1,7%.
Trong khi đó, LPB nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,61% và là mã đóng góp tích cực nhất cho cả VN-Index và VN30-Index. Dù vậy, mức tăng của cổ phiếu này không đủ bù đắp sự suy yếu lan rộng ở phần còn lại của nhóm ngân hàng.
Hầu hết các nhóm ngành chính đều giảm điểm. Bất động sản lùi 1,03% do áp lực từ VHM (-2,8%), DXG (-1,53%), VIC (-0,72%). Ngân hàng giảm gần 1% với hàng loạt mã lớn đồng loạt đi xuống. Công nghệ thông tin cũng mất 1,41% khi FPT giảm 1,46%.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghiệp và tiện ích giữ được sự ổn định, với CII (+2,4%), GEX (+0,37%), POW (+0,65%) duy trì sắc xanh. Cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là điểm nhấn khi CEO (+2,53%) và DIG (+1,86%) thu hút dòng tiền, cho thấy sự dịch chuyển của nhà đầu tư sang nhóm vốn hóa trung bình để tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh blue-chip suy yếu.
Khối ngoại là một trong những nhân tố gia tăng áp lực điều chỉnh cho thị trường. Trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.951 tỷ đồng, tập trung mạnh vào FPT (-201 tỷ đồng), STB (-118 tỷ đồng), VHM (-118 tỷ đồng), VIX (-68 tỷ đồng) và HDB (-57 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, lực cầu chủ yếu hướng vào HVN (+25,5 tỷ đồng), DIG (+23,2 tỷ đồng) và SSI (+14,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô mua ròng còn khá khiêm tốn, khoảng hơn 770 tỷ đồng, không đủ để bù đắp dòng vốn rút ròng ở các mã dẫn dắt.
Diễn biến này cho thấy khối ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng trước thời điểm cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Áp lực bán ròng liên tiếp trong nhiều phiên gần đây khiến thị trường thiếu lực đỡ và càng dễ bị tổn thương trước biến động quốc tế.
Các công ty chứng khoán đều chung nhận định, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Aseansc cho rằng, trạng thái giằng co sẽ kéo dài do áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh lịch sử, trong khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu quay lại. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index được xác định quanh 1.650 điểm, trong khi kháng cự gần ở mức 1.680 điểm.
SHS nhấn mạnh, việc giữ vững vùng 1.660 điểm là điều kiện cần để duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu đánh mất mốc này, chỉ số có thể đối mặt với nguy cơ lùi về ngưỡng tâm lý 1.600 điểm. Cùng quan điểm, TPS nhận định vùng 1.660 điểm sẽ đóng vai trò “vùng đệm” quan trọng. Nếu VN-Index trụ vững, thị trường có thể quay lại kiểm định mốc 1.700 điểm; nhưng ngược lại, áp lực giảm sẽ mạnh hơn.
Còn YSVN và BSC đều dự báo thị trường sẽ biến động trong biên độ hẹp với các phiên tăng giảm đan xen. Theo BSC, xu hướng giằng co khó sớm kết thúc, trong khi YSVN lưu ý dòng tiền đang suy yếu, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước thời điểm tái cơ cấu ETF.
Giới phân tích cũng nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng kéo dài từ đầu tháng 8. Đây là khoảng nghỉ cần thiết, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu VN-Index để mất ngưỡng 1.660 điểm. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính cao, đồng thời duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải.
Các chuyên gia tài chính - chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung quan sát những mã có nền tảng cơ bản tốt, vẫn giữ được sắc xanh trong giai đoạn rung lắc như một số cổ phiếu bất động sản, thép, công nghiệp và đầu tư công. Đây có thể là nhóm hưởng lợi khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở phân khúc ngoài blue-chip.
- Xuất nhập khẩu giảm tốc, Việt Nam vẫn duy trì thặng dư thương mại hơn 13 tỷ USD
Trong nửa đầu tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm so với tháng trước do xuất khẩu chững lại mạnh. Cán cân thương mại kỳ này tạm thời thâm hụt, nhưng tính lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 9, Việt Nam vẫn xuất siêu trên 13 tỷ USD.
Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2025 (từ ngày 1 đến 15/9) đạt 39,05 tỷ USD, giảm 3,25% so với nửa đầu tháng 8, tương ứng giảm 1,31 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 19,2 tỷ USD, giảm 4,3% (863,18 triệu USD).
Đà giảm này xuất phát từ sự sụt giảm của nhiều nhóm hàng chủ lực. Hàng dệt may giảm 335 triệu USD (18,2%), giày dép giảm 253,1 triệu USD (25,61%), điện thoại và linh kiện giảm 116,82 triệu USD (4,7%), trong khi gỗ và sản phẩm gỗ giảm 112,98 triệu USD (15,7%). Sự sụt giảm này phản ánh rõ sức cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và châu Âu đang chậm lại, nhất là ở những ngành hàng thâm dụng lao động.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng khi rau quả và nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ghi nhận mức tăng trên 200 triệu USD so với nửa đầu tháng 8. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 325,26 tỷ USD, tăng 16,42% so với cùng kỳ 2024, tương ứng tăng 45,88 tỷ USD. Đáng chú ý, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 71,75 tỷ USD, tăng 46,66% và trở thành động lực tăng trưởng chính.
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động xuất khẩu. Trong nửa đầu tháng 9, xuất khẩu của khối này đạt 15,21 tỷ USD, chiếm 79,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tính từ đầu năm, khối FDI đạt 243,64 tỷ USD, tăng 21,71% so với cùng kỳ 2024, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn của xuất khẩu Việt Nam vào khối doanh nghiệp ngoại.
- VNDirect lên kế hoạch tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay
VNDirect dự kiến phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2025–2026, nâng vốn điều lệ lên 19.546 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức vào 14h ngày 10/10 tại trụ sở chính ở Hà Nội. Cuộc họp sẽ tập trung vào kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.
Theo tờ trình, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và đồng thời trình bổ sung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, VNDirect dự kiến phát hành hơn 106,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất.
Song song đó, công ty dự kiến chào bán tối đa 325,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua một lần trong thời gian đăng ký.
Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, trong khi phần cổ phiếu chưa được cổ đông thực hiện quyền mua sẽ do HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mức chào bán.
Thời gian triển khai hai đợt phát hành dự kiến từ năm 2025 đến 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Lãi suất huy động dự báo giảm vào cuối năm
Đây là dự báo được Công ty chứng khoán MB (MBS) đưa ra tại báo cáo Triển vọng vĩ mô tháng 9.
Tại báo cáo này, MBS cho biết, sau khi NHNN bắt đầu quay trở lại hút ròng từ những ngày cuối tháng 7, lãi suất liên NH đã có dấu hiệu bật tăng mạnh vào đầu tháng 8, thậm chí lãi suất kỳ hạn qua đêm đã chạm đỉnh 5 tuần tại mức 6,4%/năm vào ngày 7/8. Tuy nhiên, kể từ đó, lãi suất liên NH liên tục duy trì đà giảm.
Trong tháng 8, NHNN đã bơm hơn 361.000 tỷ đồng qua kênh với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7-91 ngày. Cùng với đó, lượng vốn đáo hạn trên OMO trong kỳ đạt khoảng 386.100 tỷ đồng. Theo đó, NHNN đã hút ròng hơn 25.200 tỷ đồng trong kỳ. Mặc động thái hút ròng trở lại của NHNN, lãi suất liên NH kỳ hạn qua đêm vẫn chạm đáy hai tháng tại 1,6% vào ngày 28/8, qua đó cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn khá dồi dào.
Đến cuối tháng, lãi suất qua đêm tăng lên mức 3,8% khi nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao trong thời điểm cận lễ Quốc Khánh gây áp lực lên thanh khoản hệ thống. Trong khi đó, lãi suất cho các kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng dao động trong khoảng 4,2-5,2%/năm
“Trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi, đều không ghi nhận điều chỉnh nào mới của lãi suất huy động. Đến cuối tháng 8, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm NHTM tư nhân ở mức 4,89% (-16 điểm cơ bản so với đầu năm), trong khi lãi suất của nhóm các NHTM quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%. Đáng chú ý, điều này diễn ra bất chấp tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng mạnh khi tính đến ngày 29-8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 11,8% so với cuối năm 2024 và tăng 20,6% so với cùng kỳ”, báo cáo cho biết.
Cũng tại báo cáo này, các chuyên gia của MBS đánh giá, việc mặt bằng lãi suất huy động duy trì ổn định mặc dù tăng trưởng tín dụng vẫn giữ đà được cho là nhờ tình hình thanh khoản hệ thống vẫn khá dồi dào sau đợt bơm ròng mạnh mẽ trị giá hơn 156.900 tỷ đồng trong tháng 6 và tháng 7.
Theo đó, điều này phần nào đã hỗ trợ các nhà băng duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo Phó Thống đốc NHNN, lãi suất cho vay bình quân tính đến 31-8 đã giảm 0,56% so với cuối năm 2024 về mức 6,38%/năm.
MBS dự báo, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của NHNN về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, NHNN trong tháng 7 cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
“Việc Fed cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong quý IV-2025 sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND-USD, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện để NHNN duy trì môi trường lãi suất thấp. Dựa vào các yếu tố trên, chúng tôi dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7%/năm vào cuối năm 2025”, báo cáo cho hay.