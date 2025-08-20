Điểm tin Kinh doanh 20/8: Giá vàng: Vàng miếng neo ở vùng đỉnh

- Giá vàng: Vàng miếng neo ở vùng đỉnh

Theo ghi nhận chiều 19-8, giá vàng miếng đang ở mức cao nhất trong lịch sử, với 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu duy trì ở mức 124 triệu đồng/lượng mua vào, 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng thấp hơn các thương hiệu khác 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở ngưỡng 123 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đáng chú ý, mức chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng của nhiều thương hiệu chỉ còn 1 triệu đồng/lượng, phản ánh việc các doanh nghiệp chấp nhận biên lợi nhuận thấp để kích thích nhu cầu bán ra của người dân.

So với phiên giao dịch đầu giờ sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn đi ngang và tăng - giảm trái chiều, tùy từng thương hiệu.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên giao dịch rạng sáng cùng ngày.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI cũng giữ nguyên mức giao dịch rạng sáng cùng ngày, hiện ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).