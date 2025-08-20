Điểm tin Kinh doanh 20/8: Giá vàng: Vàng miếng neo ở vùng đỉnh

- Giá vàng: Vàng miếng neo ở vùng đỉnh
Theo ghi nhận chiều 19-8, giá vàng miếng đang ở mức cao nhất trong lịch sử, với 125 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, giá vàng miếng được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu duy trì ở mức 124 triệu đồng/lượng mua vào, 125 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý SJC thu mua vàng miếng thấp hơn các thương hiệu khác 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở ngưỡng 123 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đáng chú ý, mức chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng của nhiều thương hiệu chỉ còn 1 triệu đồng/lượng, phản ánh việc các doanh nghiệp chấp nhận biên lợi nhuận thấp để kích thích nhu cầu bán ra của người dân.
So với phiên giao dịch đầu giờ sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn đi ngang và tăng - giảm trái chiều, tùy từng thương hiệu.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên giao dịch rạng sáng cùng ngày.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI cũng giữ nguyên mức giao dịch rạng sáng cùng ngày, hiện ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng đầu giờ chiều cùng ngày được giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, tăng khoảng 4 USD/ounce trong 24 giờ qua.
Đồng USD duy trì ở mức cao cùng việc thiếu đi những yếu tố đủ để kích thích nhu cầu trú ẩn vào vàng của các nhà đầu tư khiến giá kim loại quý chủ yếu dao động ở biên độ hẹp trong nhiều ngày vừa qua. Giá vàng trong nước tăng nhanh và duy trì mốc cao hơn so với giá thế giới, khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.
- Cổ phiếu ngân hàng nổi bật, VN-Index lên cao nhất từ trước đến nay
Phiên giao dịch ngày 19-8, chỉ số VN-Index tăng gần 18 điểm, lên cao nhất từ trước đến nay, nhờ sự hỗ trợ mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa phiên, VN-Index tăng 17,83 điểm (1,09%), đạt 1.654,2 điểm-mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử. Chỉ số VN30-Index dừng tại mức 1.810,46 điểm sau khi “đội” 24,09 điểm (1,35%).
Dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp phần lớn nhóm này tăng giá, trong đó VPB tăng kịch trần. Đây là nhóm hỗ trợ mạnh nhất thị trường. Trong 10 mã kéo chỉ số VN-Index mạnh nhất với tổng cộng gần 17,2 điểm, cổ phiếu ngân hàng góp mặt tới 8 mã, trong đó 6 mã dẫn đầu là VPB (đóng góp 4,34 điểm), TCB (2,12 điểm), LBP (2 điểm), ACB (1,76 điểm), HDB (1,74 điểm), CTG (1,4 điểm).
Nhóm ngành tăng-giảm điểm khá ngang bằng. Tại nhóm đi lên, năng lượng, phần cứng và thiết bị, ngân hàng là những nhóm diễn biến tích cực nhất, đều tăng hơn 2%. Ở chiều ngược lại, nhóm bảo hiểm, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp giảm hơn 1%.
Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 189 mã đi lên, trong đó 27 mã tăng kịch trần; 144 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm lần lượt là 16 mã và 10 mã.
Thanh khoản ở mức cao với hơn 54.000 tỷ đồng được sang tay. Nhóm ngân hàng và chứng khoán đạt thanh khoản cao trên thị trường. Trong đó, SHB và SSI là những mã có giá trị chuyển nhượng trên 2.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Khối này mua gần 3.518 tỷ đồng và bán trên 5.008 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, thanh khoản đạt hơn 4.200 tỷ đồng. Đóng cửa phiên, HNX-Index dừng tại mức 286,45 điểm, tăng 2,58 điểm (0,91%); HNX30-Index đạt 634,71 điểm sau khi “đội” 3,43 điểm (0,54%).
- Chủ chuỗi Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam vì một lý do
So với cùng kỳ, doanh số của Central Retail tại thị trường Việt Nam tăng 2% theo tiền Đồng, nhưng giảm gần 10% khi quy đổi sang baht Thái do chênh lệch tỷ giá.
Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Tập đoàn bán lẻ Central Retail (Thái Lan), chủ chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, đạt tổng doanh thu gần 131,9 tỷ baht, trong đó Việt Nam đóng góp 24,6 tỷ baht (17.000 tỷ đồng), tương đương 20% tổng doanh thu.
So với cùng kỳ, con số này tăng 2% theo VND, nhưng giảm gần 10% quy đổi sang baht Thái do chênh lệch tỷ giá.
Theo số liệu từ Vietcombank, giá giao dịch baht Thái đầu năm ở mức 731,1 - 759,7 đồng/THB. Đến ngày 30/6, tỷ giá giao dịch giữa 2 đồng tiền đã tăng lên mức 787,8 - 821,2 đồng/THB, tức tăng giá hơn 8%.
Tại Việt Nam, thực phẩm (Food) tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Central Retail, đạt khoảng 22,2 tỷ baht (17.800 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2025, chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu.
Ngành Hardline (công nghệ - gia dụng), với đại diện là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim đạt khoảng 1,38 tỷ baht (952 tỷ đồng), trong khi ngành thời trang chỉ vỏn vẹn 4 triệu baht (2,8 tỷ đồng).
Kênh bán hàng trực tuyến đóng góp 6% tổng doanh số, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng.
- Trái phiếu doanh nghiệp giảm tốc, giá trị phát hành giảm gần 65%
Thị trường TPDN tháng 7 chứng kiến sự giảm tốc mạnh cả về giá trị lẫn khối lượng phát hành, xuống còn 44.200 tỷ đồng, thấp hơn 64,8% so với tháng trước.
Theo báo cáo tâm điểm trái phiếu mới công bố của Fiin Ratings, trong tháng 7, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có sự sụt giảm mạnh cả về giá trị lẫn khối lượng phát hành, đạt 44.200 tỷ đồng, giảm 64,8% so với tháng trước.
Trong đó, phát hành riêng lẻ trong tháng chiếm 69,3% và phát hành ra công chúng chiếm 30,7% sau hai tháng vắng bóng và đều tập trung ở nhóm tổ chức tín dụng (TCTD).
Về lãi suất phát hành, FiinRatings cho biết lãi suất trung bình trong tháng dao động ở khoảng 5,64% đối với nhóm TCTD. Trong khi đó, nhóm phi ngân hàng ghi nhận mức lãi suất trung bình cao hơn, khoảng 9,31%. Kỳ hạn bình quân của hai nhóm lần lượt là 4 năm và 4,5 năm.
Xét về cơ cấu phát hành, trong tháng 7, TCTD vẫn là nhóm ngành phát hành chính, chiếm tới 88,5% tổng giá trị. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá trị phát hành của nhóm này giảm mạnh, chỉ đạt 39.100 tỷ đồng, tương ứng giảm 61,6%, do tháng 6 là thời điểm các TCTD phát hành mạnh mẽ nhằm đáp ứng các chỉ tiêu an toàn cuối quý.
Đáng chú ý, khối doanh nghiệp phi ngân hàng cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động phát hành mới, giảm 78% so với tháng trước ở hầu hết các nhóm ngành chính. Trong khi đó, chỉ có hai nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng so với tháng trước bao gồm xây dựng và lĩnh vực khác.
- Thị trường dầu thế giới trước khả năng dư cung kỷ lục
Nguồn cung có nguy cơ dư thừa kỷ lục do OPEC+ liên tục tăng sản lượng, nhưng đồng thời lại đối mặt với rủi ro thiếu hụt nếu Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt.
Thị trường dầu mỏ thế giới đang đứng trước một nghịch lý: Nguồn cung có nguy cơ dư thừa kỷ lục do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, liên tục tăng sản lượng, nhưng đồng thời lại đối mặt với rủi ro thiếu hụt nếu Mỹ thực sự áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn lên những nước mua dầu của Nga.
Tuy nhiên, giới giao dịch dường như đang đặt cược vào kịch bản dư cung, khi những động thái từ Mỹ được cho là sẽ không đủ mạnh để làm thay đổi cán cân thị trường.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự đoán trong năm nay và năm tới, do các thành viên OPEC+ tiếp tục gia tăng sản lượng và nguồn cung từ các nước ngoài khối cũng tăng lên.
Trong báo cáo mới nhất, IEA nhận định nguồn cung sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2025, cao hơn mức tăng dự báo trước đó là 2,1 triệu thùng/ngày. Cơ quan này cũng dự báo nguồn cung sẽ tăng thêm 1,9 triệu thùng/ngày vào năm sau.
Với quyết định nới lỏng đợt cắt giảm sản lượng gần đây nhất nhanh hơn so với lịch trình ban đầu, OPEC+ đang bơm thêm dầu thô ra thị trường. Nguồn cung bổ sung này, cùng với những lo ngại về tác động kinh tế từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, đã gây áp lực lên giá dầu trong năm nay.
Theo IEA, mặc dù sản lượng của OPEC+ tăng, nhưng các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ tiếp tục dẫn đầu đà tăng nguồn cung trong năm nay và năm tới, do sản lượng gia tăng ở Mỹ, Canada, Brazil và Guyana.
Theo quan điểm của IEA, nguồn cung đang tăng nhanh hơn nhiều so với nhu cầu. Cơ quan này dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 680.000 thùng/ngày trong năm nay và 700.000 thùng/ngày vào năm tới, cả hai con số này đều thấp hơn 20.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.