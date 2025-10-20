Điểm tin Kinh doanh 20/10: Giá vàng: Vàng SJC bán ra hơn 150 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng SJC bán ra hơn 150 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều 19-10 ghi nhận vàng SJC neo ngưỡng hơn 150 triệu đồng/lượng bán ra.
DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.
SJC cũng đang niêm yết giá vàng ở ngưỡng tương tự 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thế giới, sáng 19-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết trên Kitco giảm mạnh hơn 70 USD, niêm yết quanh ngưỡng 4.250 USD/ounce. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán ra mạnh vào cuối tuần, tuy nhiên kim loại quý này vẫn đang trên đà đạt được cột mốc quan trọng.
Sau khi tiến gần đến mốc 4.400 USD/ounce, giá vàng đã đi xuống do lực bán kỹ thuật và chốt lời gia tăng trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng gần 6% trong tuần. Bất chấp áp lực bán, mức tăng của vàng trong 9 tuần qua đã vượt trội so với mức tăng tương đương của 5 năm trước. Trong đợt tăng giá ngắn hạn này, giá vàng đã tăng hơn 25%, so với mức tăng 19% từ tháng 6 đến tháng 8-2020.
Một số nhà phân tích cho rằng, các nhà đầu tư nên thận trọng với vàng trong thời điểm này. Alex Kuptsikevich, chiến lược gia thị trường trưởng tại FxPro, cho biết: "Chưa bao giờ có giai đoạn tăng trưởng liên tiếp kéo dài 10 tuần". Trong ghi chú mới nhất về vàng, Kuptsikevich cho biết, kim loại này đang bị mua quá mức. "Ít nhất, thị trường cần một đợt phục hồi kỹ thuật", ông lưu ý.
Tuần qua, các ngân hàng như Société Générale , Bank of America và HSBC đã nâng dự báo năm 2026, dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm. Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết, trong môi trường hiện tại, vàng có thể dễ dàng đạt 5.000 USD hoặc thậm chí 10.000 USD/ounce.
"Nền kinh tế toàn cầu đang tràn ngập nỗi sợ hãi và bất ổn, và vàng dường như đã trở thành phao cứu sinh mà mọi người đang tìm kiếm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giá cao hơn có thể trở thành mục tiêu chốt lời, điều này có thể gây áp lực lên biến động giá vàng", một chuyên gia đưa ra nhận định trên Kitco News.
- Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh nhất 5 năm, vượt 7,7 triệu tỷ đồng
Mặc dù lãi suất huy động duy trì ở mức thấp, lượng tiền gửi từ khu vực dân cư đến hết tháng 7/2025 vẫn tăng trưởng mạnh, đạt 7,748 triệu tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong 5 năm gần đây.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng tăng gần 9,7% so với đầu năm, phản ánh xu hướng người dân tiếp tục ưu tiên kênh tiết kiệm an toàn, dù lãi suất tiền gửi phổ biến chỉ ở mức dưới 6%/năm.
So với cùng kỳ các năm trước, đây là mức tăng cao nhất, cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng vẫn được duy trì trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng và bất động sản dù sôi động trở lại nhưng chưa đủ sức hút để cạnh tranh dòng vốn nhàn rỗi.
Ở chiều ngược lại, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế trong tháng 7 đạt 7,976 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 127.500 tỷ đồng, tương đương 1,6% so với cuối tháng trước.
Từ đầu năm đến nay, nhóm khách hàng này đã có 5 tháng tăng trưởng âm liên tiếp, gần như đi ngang từ tháng 5. Tuy nhiên, nếu so với đầu năm, lượng tiền gửi của khối tổ chức vẫn tăng hơn 4%, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận mức giảm hơn 1%.
- Vocarimex chốt hủy tư cách đại chúng, Kido thâu tóm nốt cổ phần
Cuộc họp cổ đông bất thường của Vocarimex đã thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng trước thời hạn 1/1/2026.
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - Vocarimex (UPCoM: VOC) đã nhận được 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành việc hủy tư cách công ty đại chúng và chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
Vocarimex hiện có 1.099 cổ đông, trong đó hai cổ đông lớn nắm giữ 92,99% vốn điều lệ (tương đương hơn 113 triệu cổ phiếu), còn lại 1.097 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 7,01%. Với cơ cấu này, doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 11 Luật số 56/2024/QH15.
Trước đó, kế hoạch tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng từng được Vocarimex đưa ra tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2023 và nhận được 100% phiếu tán thành, tuy nhiên đến nay mới chính thức được triển khai. Cổ phiếu VOC đã được giao dịch trên sàn UPCoM từ năm 2016.
Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, Vocarimex đề nghị CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) - cổ đông lớn hiện sở hữu 87,3% vốn - mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác nếu có nhu cầu chuyển nhượng sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Vocarimex cho biết Kido đã đồng ý xem xét lời đề nghị này, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% và hoàn tất việc hợp nhất toàn bộ mảng dầu ăn vào công ty mẹ.
Vocarimex được thành lập năm 1976, tiền thân là Công ty Dầu thực vật Miền Nam, chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2015. Kido trở thành cổ đông chiến lược từ năm 2014 và nắm quyền chi phối vào năm 2017, sau khi Công ty Chứng khoán VPS thoái vốn trước hạn.
Đáng chú ý, trong đợt thoái vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Vocarimex năm 2020, Kido đã mua thành công hơn 44,2 triệu cổ phiếu VOC với tổng giá trị hơn 1.255 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,29%.
Thương vụ này được xem là bước đi quan trọng mở đường cho kế hoạch sáp nhập CTCP Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) - từng là đơn vị thành viên của Vocarimex - vào Tập đoàn Kido.
Sau hơn 15 năm niêm yết, cổ phiếu TAC của Tường An cũng chính thức rời sàn từ tháng 4/2022. Khi đó, Kido cũng cam kết mua lại toàn bộ cổ phiếu TAC còn lại để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ, tương tự phương án hiện được áp dụng với Vocarimex.
- Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 20 đến 24/10
Các ngày trong tuần từ 20 đến 24/10, có 15 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
* Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII (HOSE: LGC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới), giá 10,000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2025.
* Ngày 20/11/2025, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2025.
* Ngày 31/10/2025, Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2025.
* Ngày 24/11/2025, Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu (UPCoM: VFR) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 397 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2025.
* Ngày 30/10/2025, Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2025.
* Ngày 12/11/2025, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (UPCoM: VEF) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 33.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/10/2025 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/10/2025.
- Thế Giới Di Động sẵn sàng chi 2.000 tỷ để mua 10 triệu cổ phiếu quỹ
Thế Giới Di Động vừa thông qua kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị có thể lên tới 2.000 tỷ đồng, gấp đôi mức dự kiến trước đây.
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án mua lại cổ phiếu, thực hiện theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt.
Theo kế hoạch, công ty sẽ mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ. Trước thương vụ này, tập đoàn đang nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ.
Sau khi hoàn tất, Thế Giới Di Động sẽ tiến hành thủ tục giảm vốn tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng cổ phiếu được mua. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
Nguồn vốn chi trả đến từ nguồn vốn tự có và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán, với số dư lợi nhuận chưa phân phối đạt 12.582 tỷ đồng.
Đáng chú ý, giá mua lại được ấn định tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu, tùy theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Mức giá trần này cao gấp đôi so với kế hoạch từng được Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8.
Với biên độ giá nêu trên, tổng giá trị mua lại tối đa mà Thế Giới Di Động có thể chi ra lên tới 2.000 tỷ đồng.