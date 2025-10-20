Điểm tin Kinh doanh 20/10: Giá vàng: Vàng SJC bán ra hơn 150 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng SJC bán ra hơn 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 19-10 ghi nhận vàng SJC neo ngưỡng hơn 150 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC cũng đang niêm yết giá vàng ở ngưỡng tương tự 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, sáng 19-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết trên Kitco giảm mạnh hơn 70 USD, niêm yết quanh ngưỡng 4.250 USD/ounce. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán ra mạnh vào cuối tuần, tuy nhiên kim loại quý này vẫn đang trên đà đạt được cột mốc quan trọng.

Sau khi tiến gần đến mốc 4.400 USD/ounce, giá vàng đã đi xuống do lực bán kỹ thuật và chốt lời gia tăng trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng gần 6% trong tuần. Bất chấp áp lực bán, mức tăng của vàng trong 9 tuần qua đã vượt trội so với mức tăng tương đương của 5 năm trước. Trong đợt tăng giá ngắn hạn này, giá vàng đã tăng hơn 25%, so với mức tăng 19% từ tháng 6 đến tháng 8-2020.

Một số nhà phân tích cho rằng, các nhà đầu tư nên thận trọng với vàng trong thời điểm này. Alex Kuptsikevich, chiến lược gia thị trường trưởng tại FxPro, cho biết: "Chưa bao giờ có giai đoạn tăng trưởng liên tiếp kéo dài 10 tuần". Trong ghi chú mới nhất về vàng, Kuptsikevich cho biết, kim loại này đang bị mua quá mức. "Ít nhất, thị trường cần một đợt phục hồi kỹ thuật", ông lưu ý.

Tuần qua, các ngân hàng như Société Générale , Bank of America và HSBC đã nâng dự báo năm 2026, dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm. Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết, trong môi trường hiện tại, vàng có thể dễ dàng đạt 5.000 USD hoặc thậm chí 10.000 USD/ounce.

"Nền kinh tế toàn cầu đang tràn ngập nỗi sợ hãi và bất ổn, và vàng dường như đã trở thành phao cứu sinh mà mọi người đang tìm kiếm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giá cao hơn có thể trở thành mục tiêu chốt lời, điều này có thể gây áp lực lên biến động giá vàng", một chuyên gia đưa ra nhận định trên Kitco News.

