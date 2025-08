Tại Hàn Quốc, chỉ số chứng khoán SK Hynix giảm 5,12%, trong khi Samsung Electronics giảm 1,92%. Cổ phiếu TSMC của lãnh thổ Đài Loan giảm 1,72%. Tại Hồng Công (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng Tech, vốn tập trung vào cổ phiếu công nghệ, đã giảm 0,23% trong phiên giao dịch đầy biến động. Tại Trung Quốc, trong số những cổ phiếu có diễn biến kém nhất là China Petroleum & Chemical Corp, giảm 5%.

Trước đó, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ lực đã kết phiên giao dịch ngày 31-7 trong sắc đỏ nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,37%; Dow Jones giảm 0,74% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,03%, bất chấp số liệu kinh doanh tích cực của nhiều “ông lớn” công nghệ Mỹ nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, tính cả tháng, S&P 500 vẫn tăng 2,17%; Nasdaq tăng 3,7% và Dow Jones tăng 0,08%. Còn tại châu Âu, các chỉ số chính gồm DAX (Đức), FTSE 100 (Anh) và CAC 40 (Pháp) đều mất điểm khi chốt phiên giao dịch của tháng.

Các đồng tiền khu vực châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều mất giá so với USD. Thước đo tỷ giá USD so với 6 đồng tiền chính tăng 0,11% lên 100,73 vào sáng 1-8. Nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài giảm 0,11% so với USD, mức thấp nhất trong gần 2 tháng vào đầu phiên giao dịch ngày 1-8. Dollar Đài Loan giảm 0,35% so với USD.

Tương tự, đồng won Hàn Quốc giảm 0,53% so với USD, lần đầu tiên ở mức 1.400 won/1USD trong gần 3 tháng. Tại các khu vực khác ở Đông Nam Á, dollar Singapore SGD hầu như không đổi so với đồng bạc xanh ở mức 1,284 SGD/1USD, trong khi đồng baht Thái Lan giảm 0,24% xuống còn 32,81 baht/1USD. Đồng peso Philippines giảm 0,49% xuống 58,494 peso/1USD, đồng ringgit Malaysia mất giá 0,42% xuống 4,278/1 USD.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu giảm 1% sau khi đã tăng trong 3 phiên trước đó. Dầu thô WTI của Mỹ kết phiên giảm 1,06% xuống còn 69,26 USD/thùng, dầu Brent chốt phiên ở 72,53 USD/thùng, giảm 0,97%.

Giá vàng tăng khi các nhà giao dịch tìm đến tài sản trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về thuế quan. Vàng giao ngay tăng 0,51% lên 3.291,55 USD/ounce.

- Tasco thoái vốn dự án 30 ha tại TP HCM cho Gelex

Đối tác nhận chuyển nhượng dự án khu dân cư cao cấp Cần Giờ của Tasco là CTCP Hạ tầng Gelex – thành viên chủ lực của Tập đoàn Gelex.

Trong thông cáo báo chí ngày 1/8/2025 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico – HOSE: SVC), Savico – đơn vị thành viên của CTCP Tasco (HNX: HUT) đã thoái xong phần vốn góp tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ (Luxury Residential Area). Dự án có quy mô khoảng 29,83 ha, có vị trí đắc địa tại xã Cần Giờ, TP HCM (thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ theo đơn vị hành chính cũ) thông qua hình thức đấu giá công khai.

CTCP Hạ tầng Gelex – thành viên của Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) là đơn vị nhận chuyển nhượng, với giá trị giao dịch đạt 619,44 tỷ đồng. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.