Điểm tin Kinh doanh 2/7: Giá vàng: Vượt mốc 120 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm 1-7 cũng tăng mạnh, hiện niêm yết quanh ngưỡng 3.318,4 USD/ounce, tăng 39,2 USD/ounce so với hôm qua.

- Lãi suất ngân hàng tháng 7: Bắt đầu xuất hiện điều chỉnh tăng

Bước vào tháng 7/2025, đã xuất hiện động thái điều chỉnh lãi suất huy động đầu tiên từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đánh dấu sự thay đổi sau nhiều tháng duy trì mặt bằng ổn định.

Cụ thể, Techcombank đã tăng lãi suất huy động thêm từ 0,1 – 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, áp dụng đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo biểu lãi suất mới công bố, mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1–2 tháng tăng lên 3,45%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 3,75%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn từ 6–11 tháng, mức lãi suất hiện là 4,65%/năm và kỳ hạn từ 12–36 tháng đang được niêm yết ở mức cao nhất 4,85%/năm.

Một điểm đáng chú ý là Techcombank đã bỏ chính sách lãi suất bậc thang theo số tiền gửi, trước đây được chia thành 3 mức từ dưới 1 tỷ đồng đến trên 3 tỷ đồng. Theo đó, sau điều chỉnh, tất cả khách hàng được hưởng mức lãi suất giống nhau.

Thực tế với biểu lãi suất mới, mức lãi suất đối với nhóm gửi từ 3 tỷ đồng trở lên không thay đổi, trong khi nhóm gửi từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng tăng nhẹ từ 0,05–0,1%/năm.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, mức lãi suất huy động từ 6%/năm trở lên đang được một số ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn dài. Cụ thể, ngân hàng số Cake by VPBank, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) áp dụng lãi suất quanh mức 6%/năm cho nhiều kỳ hạn từ 12–36 tháng; Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) áp dụng lãi suất 6,1%/năm kỳ hạn 60 tháng và 6%/năm kỳ hạn 48 tháng.

Đối với nhóm “Big 4” gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ổn định và ở mức thấp. Lãi suất cao nhất ghi nhận được là 4,8%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên tại BIDV, VietinBank và Agribank. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, Agribank niêm yết lãi suất nhỉnh hơn với 2,1%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng và 3,5%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng, trong khi các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất trong khoảng từ 1,6–3%/năm.

Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 3/2025, tổng tiền gửi của dân cư và doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng liền trước. Trong đó, tiền gửi của người dân đạt 7,47 triệu tỷ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm, còn tiền gửi của doanh nghiệp đạt 7,52 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối 2024 nhưng đã phục hồi so với tháng trước đó.

Mặc dù có dấu hiệu tích cực trong tăng trưởng huy động, tốc độ tăng vẫn thấp hơn rõ rệt so với tín dụng. Đến hết quý I/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 3,93%, và đến cuối tháng 5/2025, mức tăng đã đạt 6,52%, tức gần gấp đôi tốc độ tăng tiền gửi. Điều này khiến các ngân hàng chịu áp lực cân đối vốn, tạo nền tảng cho việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian tới.

Trên thị trường cho vay, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới tính đến ngày 10/4/2025 là 6,34%/năm, giảm 0,6 điểm % so với cuối năm 2024.