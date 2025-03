Điểm tin Kinh doanh 2/3: Giá vàng: Thị trường trầm lắng sau khi chạm đáy

Theo thông báo, “ngày 28-2, Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố bị can đối với người nội bộ của Công ty là bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Bằng thông báo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kính báo đến các cơ quan, cổ đông và các bên liên quan sự việc nêu trên. Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

- Thanh long vượt sầu riêng lên 'ngôi vương' xuất khẩu

Tháng 1 chứng kiến thay đổi lớn trong cơ cấu xuất khẩu trái cây khi thanh long vượt sầu riêng để dẫn đầu với kim ngạch gần 58 triệu USD.

Theo báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu thanh long Việt Nam tháng 1/2025 đạt gần 58 triệu USD, vượt qua sầu riêng để trở thành trái cây xuất khẩu dẫn đầu cả nước. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt hơn 31 triệu USD, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng đầu năm nay, xuất khẩu thanh long đạt 57,73 triệu USD, dù giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng mạnh 35% so với tháng 12/2024 liền trước. Thị trường tiêu thụ thanh long lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, đạt 38,1 triệu USD, tiếp đến là Ấn Độ với 7,17 triệu USD và Mỹ với 3,38 triệu USD.

Ngược lại, sầu riêng - mặt hàng từng giữ “ngôi vương” xuất khẩu ngành rau quả năm 2024 - lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất trong nhóm 30 loại trái cây xuất khẩu.

Lý do chính dẫn đến tình trạng này là do các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, siết chặt các quy định kiểm định và an toàn thực phẩm.

- Hai doanh nghiệp bị xử phạt vì "ém" thông tin tài chính

CTCP Quốc tế Ngàn Phố và CTCP Đầu tư Phát triển Gia Định đều bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm trong việc công bố thông tin.