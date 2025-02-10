Điểm tin Kinh doanh 2/10: Giá vàng: Giá vàng SJC tăng mạnh, tiếp tục lập đỉnh

- Giá vàng: Giá vàng SJC tăng mạnh, tiếp tục lập đỉnh

Giá vàng hôm 1-10 ghi nhận mức tăng mạnh của vàng SJC, đưa giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh, giao dịch ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đầu giờ chiều 1-10, SJC niêm yết giá vàng hôm nay ở ngưỡng 136 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra).

DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 136 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng mua vào và bán ra).

Phú Quý SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 135,2 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,9 triệu đồng/lượng mua vào; 1,2 triệu đồng/lượng bán ra).

Đêm 1-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh, mất 70 USD/ounce, xuống còn 3.800 USD/ounce. Thế nhưng, đến 6 giờ sáng 1-10, giá vàng đã phục hồi ấn tượng, giành lại 60 USD để đạt mức 3.860 USD/ounce.

Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào khoản nợ công đang ngày càng phình to của quốc gia này. Một ngân hàng Canada tin rằng đây sẽ là động lực mới nhất thúc đẩy giá vàng cho đến cuối năm.

Vào thứ Ba, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets đã công bố dự báo giá quý IV của họ, đưa ra những điều chỉnh tăng đáng kể đối với vàng và bạc.

Ngân hàng này dự kiến giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong 3 tháng cuối năm 2025, tăng 8% so với dự báo trước đó. Các nhà phân tích không kỳ vọng đà tăng giá sẽ sớm kết thúc, với giá dự kiến sẽ tăng trên 4.000 USD/ounce vào năm tới.

BMO hiện dự báo giá trung bình năm 2026 sẽ đạt 4.400 USD/ounce, tăng 26% so với dự báo trước đó.