Điểm tin Kinh doanh 2/10: Giá vàng: Giá vàng SJC tăng mạnh, tiếp tục lập đỉnh

- Giá vàng: Giá vàng SJC tăng mạnh, tiếp tục lập đỉnh
Giá vàng hôm 1-10 ghi nhận mức tăng mạnh của vàng SJC, đưa giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh, giao dịch ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Đầu giờ chiều 1-10, SJC niêm yết giá vàng hôm nay ở ngưỡng 136 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra).
DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 136 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng mua vào và bán ra).
Phú Quý SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 135,2 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,9 triệu đồng/lượng mua vào; 1,2 triệu đồng/lượng bán ra).
Đêm 1-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh, mất 70 USD/ounce, xuống còn 3.800 USD/ounce. Thế nhưng, đến 6 giờ sáng 1-10, giá vàng đã phục hồi ấn tượng, giành lại 60 USD để đạt mức 3.860 USD/ounce.
Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào khoản nợ công đang ngày càng phình to của quốc gia này. Một ngân hàng Canada tin rằng đây sẽ là động lực mới nhất thúc đẩy giá vàng cho đến cuối năm.
Vào thứ Ba, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets đã công bố dự báo giá quý IV của họ, đưa ra những điều chỉnh tăng đáng kể đối với vàng và bạc.
Ngân hàng này dự kiến giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong 3 tháng cuối năm 2025, tăng 8% so với dự báo trước đó. Các nhà phân tích không kỳ vọng đà tăng giá sẽ sớm kết thúc, với giá dự kiến sẽ tăng trên 4.000 USD/ounce vào năm tới.
BMO hiện dự báo giá trung bình năm 2026 sẽ đạt 4.400 USD/ounce, tăng 26% so với dự báo trước đó.
Bối cảnh biến động trên thị trường tài chính toàn cầu cũng thúc đẩy ngân hàng này nâng cấp triển vọng dài hạn. BMO dự báo giá vàng dài hạn sẽ đạt trung bình 3.000 USD/ounce, tăng so với ước tính trước đó là 2.200 đô la.
Các nhà phân tích cho biết: "2-3 năm trở lại đây đã chứng kiến một số thay đổi sâu sắc trong hệ thống địa chính trị và tài chính, mang lại những thay đổi lâu dài".
Các nhà phân tích cho rằng bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá chưa từng có của vàng trong 3 năm qua. Tuy nhiên, BMO cho biết, phần lớn sự biến động này có thể bắt nguồn từ mức tăng trưởng không bền vững của nợ chính phủ Hoa Kỳ.
Họ nói thêm rằng mối lo ngại xung quanh nợ của Hoa Kỳ hiện đang trở thành vấn đề hàng đầu.
- Nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh, VN-Index lấy lại sắc xanh
Phiên giao dịch đầu tháng 10-2025 đã lấy lại được sắc xanh vì nhà đầu tư kỳ vọng về kết quả nâng hạng vào ngày 10-10 sắp tới.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 1-10 tăng trên nền thanh khoản thấp vì tâm lý chờ đợi các thông tin trên thị trường trong thời gian tới. Mặc dù, VN-Index chỉ tăng gần 4 điểm nhưng sắc xanh đã lan tỏa khắp các nhóm ngành.
Nhóm cổ phiếu tài chính là tâm điểm với nhiều cổ phiếu tăng mạnh như: EVF tăng trần, STB tăng 5,1% LPB tăng 3,03%, TPB tăng 2,39%, OCB tăng 1,19%, ACB tăng 1,18%, TCB tăng 1,85%, CTG tăng 1,38%, VIB tăng 1,01%...
Nhóm chứng khoán cũng đa số giữ ở mức tham chiếu và xanh nhẹ: VIX tăng 2,49%; SHS, SSI, VND, MBS tăng gần 1%; HCM, VDS, ORS, VFS đứng giá tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhỉnh hơn: TCH tăng 3,39%, CTS tăng 3,1%, VRE tăng 3,27%, IDC tăng 1,56%, SZC tăng 1,92%, NVL tăng 2,62%; CEO, DXG, PDR, KBC, SJS tăng gần 1%. Ngược lại, VIC giảm 2,8%, VHM giảm 1,75%, VCG giảm 1,08%; KDH, DIG, HDC, NLG, VSC, HHV giảm gần 1%.
Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép cũng đã tăng trở lại: HAG tăng 3,68%, VNM tăng 3,5%, HHS tăng 4,76%; MSN, ANV, DBC, HPG, NKG tăng gần 1%.
Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,35 điểm (0,29%) lên 1.665,05 điểm với 175 mã tăng, 139 mã giảm và 50 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,06 điểm (0,02%) lên 273,22 điểm với 81 mã tăng, 71 mã giảm và 58 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 21.500 tỷ đồng, giảm 9.400 tỷ đồng so với phiên trước.
Điểm trừ là khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.652 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM gần 197 tỷ đồng, FPT gần 164 tỷ đồng và MWG gần 155 tỷ đồng.
- Synology tăng trưởng trên 300%
Thành lập năm 2000 tại Đài Loan, Synology mang đến các giải pháp nổi bật trong bảo vệ dữ liệu, nâng cao năng suất, lưu trữ – quản lý và giám sát thông minh.
Nhân kỷ niệm 25 năm đổi mới, công ty giới thiệu loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.
Nhờ làn sóng chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh của Synology tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ; thực tế, trong 5 năm qua, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, điều này phản ánh sự tin tưởng mà các doanh nghiệp dành cho Synology trong việc đáp ứng các nhu cầu CNTT ngày càng phát triển.
Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực sử dụng các sản phẩm cho thấy Synology không chỉ là nhà cung cấp công nghệ mà còn là đối tác tin cậy, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố khả năng chống chịu mạng.
- Vinamilk chốt ngày trả cổ tức tiền mặt
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) công bố nghị quyết HĐQT ngày 1/10/2025 thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025. Cổ tức dưới dạng tiền mặt, với tổng tỷ lệ chi trả là 28,5%, gồm 3,5% là cổ tức còn lại của năm 2024 và 25% là cổ tức năm 2025.
Ngày chốt danh sách cổ đông là 17/10 tới đây, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10. Ngày chi trả là 24/10/2025.
Tổng mức chia cổ tức bằng tiền mặt của Vinamilk cho năm 2024 là 43,5%, tăng 5% (tương đương mức tăng 500 đồng/cp) so với mức cổ tức năm 2023. Trước đó, Vinamilk đã thực hiện 3 đợt trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 40% bằng tiền mặt (lần 1 là 15% thanh toán cuối tháng 10/2024, lần 2 là 5% trả vào cuối tháng 2/2025 và lần 3 là 20% trả vào tháng 5/2025).
Tổng giá trị cổ tức cả năm 2024 mà Vinamilk chi cho cổ đông lên đến gần 9.100 tỷ đồng. Con số này tương đương 97% lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của công ty trong năm 2024.
Năm 2025, Vinamilk dự kiến chia cổ tức tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025.
- VNPT triển khai mô hình mới
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang đẩy nhanh tiến trình đổi mới toàn diện để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2035. Trọng tâm của kế hoạch là đưa vào vận hành mô hình quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm.
VNPT đã và đang thực hiện những bước đi quan trọng trong tái cơ cấu và đổi mới mô hình tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với nhiệm vụ trọng tâm là sáp nhập Tổng công ty VNPT-VinaPhone và Tổng công ty VNPT-Media vào Công ty mẹ – Tập đoàn VNPT.
Từ ngày 01/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới của VNPT sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẽ tiến hành đổi mới toàn diện cả mô hình điều hành quản trị lẫn mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh, theo hướng hình thành một tổ chức thông minh, tinh gọn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.
Trên nền tảng số hóa toàn diện, VNPT ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay điện toán đám mây (Cloud). Những công nghệ này giúp tự động hóa và thông minh hóa quy trình, từ chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ cho đến quản trị nội bộ.
Song song, VNPT cũng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng, trải dài từ viễn thông, CNTT đến giáo dục, y tế, chính phủ số, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội.