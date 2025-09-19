Điểm tin Kinh doanh 19/9: Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

- Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ
Giá vàng chiều 18-9 ghi nhận mức giảm nhẹ của vàng SJC.
Theo đó, SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Cùng mức giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, vàng đang được DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giao dịch quanh ngưỡng 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng ở mức tương tự 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thế giới, giá vàng hôm 18-9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống còn 3.645 USD/ounce, từ mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.698 USD/ounce. Sự sụt giảm của giá vàng diễn ra ngay sau thông báo chính thức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, sau giai đoạn “án binh” kể từ tháng 12-2024 sau khi đã hạ lãi suất ba lần trong năm ngoái. Cùng với quyết định hạ lãi suất này, Fed dự báo khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa trong hai cuộc họp chính sách còn lại của năm nay.
Vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.
Quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của ngân hàng trung ương phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng chung của thị trường, với phần lớn sự thay đổi chính sách dự kiến đã được phản ánh vào giá vàng trước thông báo. Tuy nhiên, quỹ đạo của kim loại quý này đã thay đổi sau bài phát biểu tiếp theo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại vị thế của mình, mặc dù vàng đã chạm mức kỷ lục mới trong ngày ngay sau khi quyết định lãi suất được công bố.
Bất chấp sự sụt giảm hôm nay, các động lực cơ bản hỗ trợ đà tăng giá gần đây của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Các mô hình phân tích hiện tại cho thấy kim loại quý này vẫn còn tiềm năng tăng giá đáng kể, với dự báo giá vàng có thể đạt 3.880 USD vào cuối năm nếu Fed thực hiện đúng lộ trình chính sách đã được công bố.
- Fed cắt giảm lãi suất, giá dầu ngay lập tức biến động
Giá dầu quay đầu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12/2024, đồng thời phát tín hiệu sẽ còn tiếp tục nới lỏng trong năm nay.
Ngoại trừ một thành viên, tất cả quan chức Fed đều bỏ phiếu ủng hộ động thái này, với Thống đốc Stephen Miran là người duy nhất phản đối. Miran từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế khi Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ thứ nhất, trước khi chính thức nhậm chức Thống đốc Fed hôm 16/9.
Dầu Brent giao tháng 10 giảm 0,85%, xuống 67,92 USD/thùng lúc 14h35 (giờ miền đông), trong khi hợp đồng WTI cùng kỳ hạn giảm 0,79%, còn 64,02 USD/thùng. Lãi suất thấp hơn thường giúp kích thích nền kinh tế suy yếu và qua đó thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ
Những dấu hiệu suy yếu ngày càng rõ trong thị trường lao động là lý do chính khiến Fed quyết định hạ chi phí vay trong năm nay, bên cạnh dự báo rằng lạm phát do thuế quan gây ra chỉ mang tính tạm thời. Tăng trưởng việc làm trong vài tháng gần đây khá ảm đạm, với mức trung bình chỉ 29.000 việc làm mới trong ba tháng kết thúc vào tháng 8 - tốc độ ba tháng chậm nhất trong 15 năm qua, ngoại trừ giai đoạn đại dịch.
- Saigon Co.op vừa giữ giá ổn định, vừa đẩy mạnh khuyến mãi kích cầu với mức chiết khấu đến 16%
Thị trường bánh Trung thu năm nay có ghi nhận nhiều biến động: giá bán tăng nhẹ do chi phí sản xuất leo thang, trong khi sức mua chững lại vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu khi người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu uy tín trong nước như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica và đặc biệt là dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery.
Hệ thống siêu thị triển khai mức chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các hộp quà sang trọng. Chương trình áp dụng cho các thương hiệu lớn Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery, với giá bán chỉ từ 38.500 đồng đến 146.000 đồng/chiếc, hộp quà dao động 285.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp.
Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp tại siêu thị, Saigon Co.op còn đồng bộ khuyến mãi lên kênh thương mại điện tử, giúp khách hàng tận hưởng ưu đãi kép. Trong chương trình “Vui hội trăng rằm – Rước deal về ví” (18-24/9), khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm Bánh – Kẹo – Thức uống không cồn từ 250.000 đồng trở lên qua ứng dụng Co.op Online hay website Cooponline.vn sẽ vừa được hưởng mức giảm giá đến 50% như tại cửa hàng vật lý, vừa có thêm ưu đãi riêng: nhập mã RUOCDEAL10 giảm ngay 10.000 đồng cho đơn hàng.
- Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản nâng đỡ thị trường
Thị trường chứng khoán sáng 18/9 giao dịch giằng co, sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành. Lực đỡ từ nhóm bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup, giúp VN-Index không giảm sâu.
Cuối phiên sáng 18/9, VN-Index giảm 3,11 điểm xuống 1.667,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 420,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.645,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 203 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
HNX-Index nhích nhẹ 0,16 điểm lên 277,79 điểm với 44 mã tăng, 69 mã giảm và 66 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.091,6 tỷ đồng. UPCoM-Index giảm 0,5 điểm xuống 111,28 điểm; khối lượng đạt hơn 18,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 268,9 tỷ đồng; toàn sàn có 80 mã tăng, 110 mã giảm và 89 mã đứng giá.
Rổ VN30 ghi nhận 23 mã giảm và 7 mã tăng. Đáng chú ý, nếu không có lực đỡ từ bộ ba cổ phiếu họ Vingroup là VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng giá, VN-Index có thể đã giảm sâu hơn.
Diễn biến theo nhóm ngành, cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và dầu khí chìm trong sắc đỏ; trong đó, dầu khí không còn mã nào tăng giá, nhiều cổ phiếu như PVC, PVB, TOS, PVS, PVD, BSR, PLX, OIL đều giảm.
Ngược lại, bất động sản trở thành điểm sáng với một số mã vốn hóa lớn giữ sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Các nhóm công nghệ thông tin, viễn thông tiếp tục đi xuống.
Mặc dù áp lực bán còn lớn, nhóm bất động sản đã trở thành điểm sáng giúp thị trường giữ nhịp. Phiên chiều, diễn biến chỉ số nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào nhóm vốn hóa lớn.
- Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc
Zalopay chính thức công bố tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc. Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.
Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.
Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên sự đơn giản như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: mở ứng dụng Zalopay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang “Trung Quốc” và quét mã QR tại quầy. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.
Bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Việc tiếp tục mở rộng tính năng này sang thị trường Trung Quốc giúp Zalopay mang đến cho người Việt trải nghiệm thanh toán tiện lợi và liền mạch dù họ đi đến bất kỳ đâu. Đây cũng là bước đi chiến lược khẳng định vai trò người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai”.