Điểm tin Kinh doanh 19/9: Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

- Giá vàng: Giá vàng SJC giảm nhẹ

Giá vàng chiều 18-9 ghi nhận mức giảm nhẹ của vàng SJC.

Theo đó, SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Cùng mức giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, vàng đang được DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giao dịch quanh ngưỡng 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng ở mức tương tự 130 triệu đồng/lượng mua vào; 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, giá vàng hôm 18-9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống còn 3.645 USD/ounce, từ mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.698 USD/ounce. Sự sụt giảm của giá vàng diễn ra ngay sau thông báo chính thức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, sau giai đoạn “án binh” kể từ tháng 12-2024 sau khi đã hạ lãi suất ba lần trong năm ngoái. Cùng với quyết định hạ lãi suất này, Fed dự báo khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa trong hai cuộc họp chính sách còn lại của năm nay.

Vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.