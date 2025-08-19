Điểm tin Kinh doanh 19/8: Giá vàng: Neo ở mức cao

- Giá vàng: Neo ở mức cao
Giá vàng 18-8: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức cao. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 124,7 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn bán ra ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 18-8, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều; vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều; PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); Bảo Tín Minh Châu cũng bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 18-8 cũng bật tăng khi vừa mở cửa tuần giao dịch. Lúc 8 giờ 45 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.345 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước, ngắt chuỗi giảm trong tuần qua.
- Cho vay chạy nhanh hơn huy động vốn
Một lãnh đạo cao cấp BIDV cho biết, bình quân lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần tăng khoảng 100 - 120 điểm cơ bản so với tháng trước, xuất phát từ hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, trạng thái thanh khoản VND tiếp tục bị bào mòn mạnh mẽ do mức nền yếu từ cuối tháng 6/2025 và dòng tiền bị hút mạnh về kênh tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước khi thu ngân sách tích cực hơn so với chu kỳ thông thường. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2025 đạt 242.000 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thứ hai, cân đối huy động vốn - tín dụng VND toàn hệ thống có xu hướng thu hẹp mạnh trong tháng 7. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 8/8/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 17.222.254 tỷ đồng, tăng 10,28% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 5,84% so với đầu năm) và tăng 19,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, huy động vốn đạt 16.447.281 tỷ đồng, tăng 7,46% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 2,24% so với đầu năm) và so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 16,31%.
“Nguồn vốn khả dụng kém dồi dào làm gia tăng tâm lý thận trọng của các ngân hàng thương mại và tạo thêm áp lực lên mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng”, vị lãnh đạo BIDV nhận định.
Theo vị lãnh đạo BIDV, mặc dù chính sách tiền tệ tiếp tục định hướng nới lỏng là chủ đạo nhưng trước rủi ro tỷ giá gia tăng, trong giai đoạn nửa đầu tháng 7/2025, Ngân hàng Nhà nước đã điều tiết cung tiền thận trọng hơn khi hút ròng khoảng 48.000 tỷ đồng trên thị trường mở trong giai đoạn này, nhưng sau đó cũng bơm ròng trở lại trong nửa cuối tháng (khoảng 135.000 tỷ đồng) khi thanh khoản kém bền vững.
Diễn biến trên thị trường tiền tệ cho thấy, riêng trong tuần từ ngày 4/8 - 11/8/2025, Ngân hàng Nhà nước nối dài chuỗi 4 tuần bơm ròng liên tiếp trên kênh thị trường mở, chủ yếu thông qua phát hành mới trên kênh mua kỳ hạn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tín phiếu mới, trong khi lượng phát hành trên kênh mua kỳ hạn đạt 151.957 tỷ đồng với lãi suất cố định 4%/năm, nhằm đáp ứng khối lượng đáo hạn lớn (139.980 tỷ đồng). Kết tuần 4/8 - 11/8/2025, lượng vốn bơm ròng qua thị trường mở đạt 11.957 tỷ đồng, đưa quy mô lưu hành trên kênh mua kỳ hạn lên 256.422 tỷ đồng.
- Các "ông Lớn" phố Wall tiếp tục đổ hàng tỷ USD vào các quỹ ETF Bitcoin
Việc các tổ chức như Harvard, Goldman Sachs, Wells Fargo đầu tư hàng tỷ USD vào Bitcoin ETF không chỉ là tin tức về đầu tư mà còn phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách thế giới tài chính nhìn nhận Bitcoin.
Theo báo cáo mới nhất được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Quỹ phòng hộ Brevan Howard đã có động thái đáng chú ý khi gần như tăng gấp đôi vị thế trong BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) chỉ trong một quý. Từ 21,5 triệu cổ phiếu vào tháng 3, con số này đã tăng vọt lên 37,9 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 6, tương đương giá trị hơn 2,6 tỷ USD.
Không chỉ vậy, báo cáo cũng chỉ ra, Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư uy tín nhất thế giới, cũng đang nắm giữ 3,3 tỷ USD trong IBIT và Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Cùng với đó, "gã khổng lồ" này còn sở hữu thêm 489 triệu USD trong iShares Ethereum Trust (ETHA). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc Goldman sở hữu các ETF này chủ yếu thay mặt cho khách hàng thông qua bộ phận Goldman Sachs Asset Management, chứ không phải trực tiếp qua bàn giao dịch.
Trước đó, Quỹ Brevan Howard đã thành lập bộ phận chuyên dụng về tài sản số mang tên BH Digital. Đơn vị này quản lý hàng tỷ USD và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi) và các công nghệ liên quan. Điều này cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên Brevan Howard đặt niềm tin vào Bitcoin và thị trường tiền số.
Trong danh sách những nhà đầu tư lớn nhất, một cái tên khiến nhiều người bất ngờ là Đại học Harvard với khoản đầu tư 1,9 tỷ USD vào IBIT. Việc một tổ chức giáo dục danh tiếng như Harvard đầu tư vào Bitcoin cho thấy sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của Bitcoin trong cộng đồng học thuật và đầu tư dài hạn.
Bên cạnh đó, Công ty Đầu tư Mubadala của Abu Dhabi tiếp tục duy trì vị thế 681 triệu USD, thể hiện sự quan tâm của các quỹ chủ quyền Trung Đông đối với tài sản số.
Ngân hàng Mỹ Wells Fargo đã tạo ra bước nhảy vọt ấn tượng khi tăng gần gấp bốn lần số lượng nắm giữ IBIT, từ 26 triệu USD lên 160 triệu USD chỉ trong một quý. Điều này cho thấy ngay cả những tổ chức tài chính truyền thống nhất cũng đang thay đổi quan điểm về Bitcoin.
Cantor Fitzgerald cũng không kém cạnh khi tăng nắm giữ lên hơn 250 triệu USD, đồng thời mở rộng đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến tiền số như MicroStrategy (MSTR), Coinbase (COIN) và Robinhood (HOOD).
Một trong những câu chuyện thú vị nhất đến từ Jane Street, một công ty giao dịch nổi tiếng. Công ty hiện nắm giữ 1,46 tỷ USD trong IBIT, khiến Bitcoin trở thành vị thế lớn nhất trong danh mục đầu tư của họ, thậm chí còn vượt qua cả Tesla (1,41 tỷ USD). Đây là một tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của các công ty giao dịch chuyên nghiệp.
- Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ
Cổ phiếu ngân hàng đang gắng sức neo giữ VN-Index trong phiên sáng đầu tuần 18-8 khi sắc đỏ bao trùm nhóm blue-chips. Chỉ số đã mất gần hết mức tăng do ảnh hưởng của sự phân hóa này nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn “giữ nhiệt” tốt.
VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 10h45, tăng 12,71 điểm tương đương 0,78% nhưng kết phiên chỉ còn tăng 3,67 điểm tương đương 0,23%. Sự kém đồng thuận trong nhóm blue-chips là nguyên nhân khiến chỉ số không duy trì được độ cao. VCB tăng 1,09%, VPB tăng 2,41%, TCB tăng 1,33% đang cố gắng cân bằng lại VIC giảm 1,44%, VHM giảm 1,6%, CTG giảm 0,82%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE có 5 mã tăng 5 mã giảm và vốn hóa số tăng nhỉnh hơn một chút.
VN30-Index vẫn đang tăng 0,05% nhưng độ rộng chỉ có 12 mã tăng/16 mã giảm. Tất cả cổ phiếu trong rổ đều lùi giá đáng kể so với mức đỉnh giữa phiên, thậm chí 24 mã lùi giá trên 1%. Biến động lớn nhất là TPB khi từ mức tăng 5,64% co lại còn 2,31%. VPB trong 30 phút đầu tiên cũng rất mạnh, tăng 4,66% hiện chỉ còn 2,41%. Cổ phiếu ngân hàng đại diện rõ nhất cho sự phân hóa và suy yếu này. Từ chỗ có tới 21 cổ phiếu xanh, đến cuối phiên sáng chỉ còn 8 mã. Tuy nhiên cả 8 mã này đều tăng mạnh trên 1% và ở phía đối diện cũng có tới 10 mã giảm quá 1%.
Thanh khoản rổ VN30 sụt giảm mạnh hơn 25% so với sáng phiên cuối tuần trước, chỉ đạt gần 10.589 tỷ đồng và chiếm 46% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là thị phần thấp nhất 13 phiên của rổ này, cho thấy dòng tiền lớn có tín hiệu suy yếu.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang thể hiện sức mạnh tốt hơn dù mức độ phân hóa cũng rất rõ. Chỉ số Midcap vẫn tăng 0,58%, Smallcap tăng 0,83%. 13 cổ phiếu đang chốt giá kịch trần đều thuộc hai nhóm này, trong đó nhiều mã thanh khoản khá ấn tượng: BSR khớp 276,2 tỷ đồng, VSC khớp 359,8 tỷ, KBC khớp 311,6 tỷ, PC1 khớp 299,5 tỷ, HHV khớp 391,7 tỷ…
Toàn sàn HoSE có 95 mã đang tăng hơn 1% thì rổ VN30 đóng góp 9 mã. Trong 58 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên, rổ VN30 có 5 mã. DCM tăng 6,46%, VDS tăng 6,06%, FCN tăng 4,81%, VIX tăng 2,74%, NKG tăng 2,68%, HAH tăng 2,58%, EIB tăng 2,36%, POW tăng 2,21%, DPM tăng 2,14%, HSG tăng 2,06% là những cổ phiếu tầm trung thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng mỗi mã.
Mặc dù tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm 22% so với phiên trước nhưng tỷ trọng lại tăng lên ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy hai nhóm này có khả năng duy trì dòng tiền tốt hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì biên độ tăng giá của các mã này thường tốt hơn blue-chips, nhiều cơ hội đầu cơ hơn và cũng có nhiều mã tăng rất nóng.
Sức ép lên các blue-chips một phần cũng đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối này đang bán ròng trên HoSE tới 1.076,3 tỷ đồng thì rổ VN30 bị bán ròng 723,7 tỷ. SHB -182,5 tỷ, VPB -161,1 tỷ, MWG -86,3 tỷ, CTG -66,4 tỷ, TPB -63,1 tỷ, SSI -57,1 tỷ, MBB -50,7 tỷ là những cổ phiếu nổi bật. Rổ VN30 chỉ có HPG +83 tỷ, VCB +35,6 tỷ là được mua ròng đáng kể. Tính chung tổng giá trị bán ra của khối này với cổ phiếu rổ VN30 chiếm gần 14,7% tổng giá trị rổ trong khi mua vào chỉ chiếm 7,8%.
Tính đến sáng 18-8 khối ngoại đã có đợt bán ròng ngàn tỷ ngày thứ tư liên tiếp và hứa hẹn sẽ có phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp trên HoSE. Tuần trước khối này bán ròng trên cả ba sàn tới 8.217 tỷ đồng, trong đó bán ròng trực tiếp qua khớp lệnh 8.161 tỷ đồng. Đây là bức tranh khá tương phản với tuần trước nữa, khi tuy tổng giá trị bán ròng 12.849 tỷ nhưng bán qua khớp lệnh chỉ là 190 tỷ. Cũng phải nhắc lại rằng việc bán qua thỏa thuận không tác động gì đến giá cổ phiếu.
Hiện VN-Index vẫn đang được neo giữ bởi một số cổ phiếu lớn trong đó nổi bật là cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên ngay cả nhóm này cũng phân hóa nghiêm trọng, thậm chí đối lập về sức mạnh rất rõ. Hiện cả VIC lẫn VHM đều đang gặp khó khăn trong vùng đỉnh cũ nên vai trò chuyển sang các blue-chips ngân hàng.
- 'Siêu doanh nghiệp' 4 tỷ USD của Vingroup
Vingroup vừa thông báo thành lập công ty con Novatech - một "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ dự kiến lên tới 105.806 tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỷ USD.
Vingroup dự kiến sẽ sở hữu 62,32% vốn điều lệ, tương đương với một khoản góp vốn gần 66.000 tỷ đồng trong Novatech. Để hình dung rõ hơn về quy mô của Novatech, hãy đặt vốn điều lệ của Novatech bên cạnh vốn điều lệ của chính công ty mẹ Vingroup, hiện là hơn 38.200 tỷ đồng. Tức là, "công ty con" mới này còn có quy mô vốn điều lệ lớn hơn cả "công ty mẹ". Vậy, chuyện gì đang thực sự xảy ra?.
Thực ra, Novatech không phải là một công ty được thành lập mới hoàn toàn mà được tách ra từ một công ty thuộc nhóm VinFast, có tên gọi tắt là VinFast Việt Nam. Về bản chất, VinFast Việt Nam là công ty con của VinFast, công ty đang được niêm yết tại Mỹ. Theo những thông tin VinFast công bố với Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Novatech sẽ nắm giữ một số tài sản liên quan đến chi phí đầu tư của các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) cho VinFast. Sau khi được tách ra, hai cổ đông chính của Novatech là Vingroup (nắm 62,32%) và VinFast (nắm 37,64%).
Novatech được tách ra từ công ty con của VinFast, về vai vế giống như là "công ty cháu" của VinFast. Tuy nhiên, sau khi được tách ra, nó trở thành một "công ty con" của Vingroup.
Sau khi tách Novatech ra, chính phần cổ phần của Novatech mà VinFast đang nắm giữ, công ty cũng dự kiến sẽ chuyển nhượng lại cho ông Phạm Nhật Vượng. Theo kế hoạch này, trong tương lai, hai cổ đông chính của Novatech sẽ là Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng.