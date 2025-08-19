Điểm tin Kinh doanh 19/8: Giá vàng: Neo ở mức cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 18-8 cũng bật tăng khi vừa mở cửa tuần giao dịch. Lúc 8 giờ 45 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.345 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước, ngắt chuỗi giảm trong tuần qua.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều; vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều; PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); Bảo Tín Minh Châu cũng bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được các doanh nghiệp đẩy lên mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 18-8, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Một lãnh đạo cao cấp BIDV cho biết, bình quân lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm đến 1 tuần tăng khoảng 100 - 120 điểm cơ bản so với tháng trước, xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, trạng thái thanh khoản VND tiếp tục bị bào mòn mạnh mẽ do mức nền yếu từ cuối tháng 6/2025 và dòng tiền bị hút mạnh về kênh tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước khi thu ngân sách tích cực hơn so với chu kỳ thông thường. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2025 đạt 242.000 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ hai, cân đối huy động vốn - tín dụng VND toàn hệ thống có xu hướng thu hẹp mạnh trong tháng 7. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 8/8/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 17.222.254 tỷ đồng, tăng 10,28% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 5,84% so với đầu năm) và tăng 19,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, huy động vốn đạt 16.447.281 tỷ đồng, tăng 7,46% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 2,24% so với đầu năm) và so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 16,31%.

“Nguồn vốn khả dụng kém dồi dào làm gia tăng tâm lý thận trọng của các ngân hàng thương mại và tạo thêm áp lực lên mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng”, vị lãnh đạo BIDV nhận định.

Theo vị lãnh đạo BIDV, mặc dù chính sách tiền tệ tiếp tục định hướng nới lỏng là chủ đạo nhưng trước rủi ro tỷ giá gia tăng, trong giai đoạn nửa đầu tháng 7/2025, Ngân hàng Nhà nước đã điều tiết cung tiền thận trọng hơn khi hút ròng khoảng 48.000 tỷ đồng trên thị trường mở trong giai đoạn này, nhưng sau đó cũng bơm ròng trở lại trong nửa cuối tháng (khoảng 135.000 tỷ đồng) khi thanh khoản kém bền vững.

Diễn biến trên thị trường tiền tệ cho thấy, riêng trong tuần từ ngày 4/8 - 11/8/2025, Ngân hàng Nhà nước nối dài chuỗi 4 tuần bơm ròng liên tiếp trên kênh thị trường mở, chủ yếu thông qua phát hành mới trên kênh mua kỳ hạn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tín phiếu mới, trong khi lượng phát hành trên kênh mua kỳ hạn đạt 151.957 tỷ đồng với lãi suất cố định 4%/năm, nhằm đáp ứng khối lượng đáo hạn lớn (139.980 tỷ đồng). Kết tuần 4/8 - 11/8/2025, lượng vốn bơm ròng qua thị trường mở đạt 11.957 tỷ đồng, đưa quy mô lưu hành trên kênh mua kỳ hạn lên 256.422 tỷ đồng.

- Các "ông Lớn" phố Wall tiếp tục đổ hàng tỷ USD vào các quỹ ETF Bitcoin

Việc các tổ chức như Harvard, Goldman Sachs, Wells Fargo đầu tư hàng tỷ USD vào Bitcoin ETF không chỉ là tin tức về đầu tư mà còn phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách thế giới tài chính nhìn nhận Bitcoin.

Theo báo cáo mới nhất được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Quỹ phòng hộ Brevan Howard đã có động thái đáng chú ý khi gần như tăng gấp đôi vị thế trong BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) chỉ trong một quý. Từ 21,5 triệu cổ phiếu vào tháng 3, con số này đã tăng vọt lên 37,9 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 6, tương đương giá trị hơn 2,6 tỷ USD.

Không chỉ vậy, báo cáo cũng chỉ ra, Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư uy tín nhất thế giới, cũng đang nắm giữ 3,3 tỷ USD trong IBIT và Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Cùng với đó, "gã khổng lồ" này còn sở hữu thêm 489 triệu USD trong iShares Ethereum Trust (ETHA). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc Goldman sở hữu các ETF này chủ yếu thay mặt cho khách hàng thông qua bộ phận Goldman Sachs Asset Management, chứ không phải trực tiếp qua bàn giao dịch.

Trước đó, Quỹ Brevan Howard đã thành lập bộ phận chuyên dụng về tài sản số mang tên BH Digital. Đơn vị này quản lý hàng tỷ USD và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi) và các công nghệ liên quan. Điều này cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên Brevan Howard đặt niềm tin vào Bitcoin và thị trường tiền số.