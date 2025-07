Điểm tin Kinh doanh 19/7: Giá vàng: Không có biến động

Tuy nhiên, ngay khi chạm mốc trên, thị trường chứng khoán liên tục rơi vào trạng thái giằng co khi áp lực bán chốt lời xuất hiện.

Kết phiên hôm 18/7/2025 VN-Index tăng 7,27 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,49% lên sát ngưỡng 1.500 điểm.

Việc loại bỏ xe máy xăng và chuyển sang chỉ dùng xe máy điện trong tương lai là một thay đổi lớn, và đang đặt ra câu hỏi về giá của chiếc xe máy Honda SH.

Chiếc xe máy Honda SH vốn được xem là cao cấp và có giá rất cao trong mắt người tiêu dùng. Tuy nhiên, nguy cơ chiếc xe này giảm giá nếu kịch bản loại bỏ hoàn toàn xe máy xăng.

Theo giới phân tích, khi có chính sách hạn chế hoặc cấm xe máy xăng, nguồn cung xe xăng trên thị trường sẽ đột ngột trở nên dư thừa, trong khi nhu cầu sẽ gần như không còn hoặc giảm rất mạnh do không được phép lưu hành.

Theo quy luật cung cầu cơ bản, khi cung vượt cầu quá lớn và không có khả năng sử dụng, giá của xe máy xăng, bao gồm cả xe máy Honda SH, sẽ sụt giảm mạnh mẽ, có thể về mức rất thấp hoặc thậm chí không có giá trị sử dụng nếu không có giải pháp chuyển đổi.

Người tiêu dùng sẽ phải chuyển đổi sang xe máy điện, điều này đòi hỏi một khoản đầu tư mới. Do đó, họ sẽ không sẵn sàng chi trả nhiều cho một chiếc xe xăng không còn giá trị sử dụng, ngay cả khi đó là một mẫu xe cao cấp như SH.

Một khi xe máy xăng không được cấp phép sử dụng, các nhà sản xuất, đại lý và người tiêu dùng sẽ không có lý do để giữ hay mua bán xe máy Honda SH với giá trị như trước. Việc thanh lý sẽ diễn ra nhanh chóng để tránh tồn kho và chi phí liên quan.

- 'Ông chủ' Circle K từ bỏ thương vụ thâu tóm công ty mẹ 7-Eleven

Nguyên nhân được hai bên đưa ra là do không tìm được tiếng nói chung. Trước đó thương vụ thâu tóm đế chế 7-Eleven được định giá 47 tỷ USD.

Trang Reuters đưa tin, ngày 17/7, nhà bán lẻ Alimentation Couche-Tard (Canada) - công ty mẹ chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K - đã thông báo rút lại lời đề nghị mua Seven & i Holdings (chủ chuỗi 7-Eleven).

"Seven & i không có sự tham gia chân thành và mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy thương vụ tiến xa hơn. Việc này trái ngược với các tuyên bố công khai của đại diện Seven & i", Couche-Tard cho biết trong thư gửi các thành viên Hội đồng quản trị. Hãng bán lẻ Canada cho rằng, đối tác Nhật Bản gây chậm trễ và xáo trộn thương vụ, khiến các cổ đông của chính Seven & i chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Seven & i - chủ chuỗi 7-Eleven - cho biết "rất thất vọng với quyết định của Alimentation Couche-Tard". Công ty này cũng "không đồng ý với các nhận định sai lệch" mà đối tác đưa ra.

Năm ngoái, công ty này đã đề nghị mua Seven & i với giá 47 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ thâu tóm công ty Nhật Bản lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài.