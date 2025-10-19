Điểm tin Kinh doanh 19/10: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

Trưa 18-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm 1,2 - 3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng.

Theo đó, SJC đồng loạt giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Quý SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm, trừ vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.