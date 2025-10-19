Điểm tin Kinh doanh 19/10: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm
Trưa 18-10, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm 1,2 - 3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng.
Theo đó, SJC đồng loạt giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng PNJ giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng Phú Quý SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm, trừ vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước.
DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.
Giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại thời điểm 11 giờ ngày 18-10, giá vàng thế giới quay đầu giảm đến hơn 40 USD/ounce, về mức 4.249 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá vàng thế giới đã leo lên đỉnh cao mới trong chiều 17-10 và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 17 năm. Đà tăng kim loại quý được thúc đẩy bởi làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những dấu hiệu yếu kém tại các ngân hàng khu vực của Mỹ, căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng ngày càng lớn về việc cắt giảm lãi suất.
Tình từ đầu tuần tới nay, kim loại quý này đã tăng đến 8,6% và đang trên đà ghi nhận tuần lễ giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9-2008, sau khi liên tục phá kỷ lục trong mỗi phiên.
- Giá xăng dầu: Tăng nhẹ phiên cuối tuần
Giá xăng dầu hôm 18/10 trên thị trường thế giới tăng nhẹ sau các phiên lao dốc giảm trước đó.
Giá xăng dầu hôm nay 18/10 trên thị trường thế giới giảm rất mạnh, theo số liệu từ các sàn giao dịch dầu thô như Trading Economics và Oilprice.
Cụ thể, giá dầu WTI giao ngay bán ra 57,6 USD/thùng, tăng nhẹ 0,18 USD/ thùng, mức g tăng 0,31% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 61,33 USD/thùng, tăng 0,27 USD/ thùng, mức tăng nhẹ 0,44% về giá so với ngày hôm qua.
Do giá dầu tuần trước giảm nhanh, nên giá dầu bình quân tháng 10 so với tháng trước giảm từ 8 - 9%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh trên 16%.
Giá xăng dầu hôm 18/10 trong nước được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 16/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó từ 15 giờ 16/10, giá xăng tăng nhẹ, trong khi dầu giảm đồng loạt. Cụ thể như sau:
- Xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.226 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít.
- Xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.903 đồng/lít.
- Dầu diesel 0.05S giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 18.423 đồng/lít.
- Dầu hỏa giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.406 đồng/lít.
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.371 đồng/kg.
- ACB (ACB) phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa huy động 500 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 10/10, đồng thời tất toán một lô 900 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng này cũng đang lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập một công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đã có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 10 lần 2 năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, vào ngày 10/10/2025, ACB đã phát hành 500 trái phiếu mã ACB12519. Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/10/2028 và áp dụng mức lãi suất kết hợp 6,3%/năm.
Cũng trong ngày 10/10, ACB đã thực hiện chi trả 900 tỷ đồng tiền gốc và 58,5 tỷ đồng tiền lãi để tất toán lô trái phiếu mã ACBL2325008. Lô trái phiếu 900 tỷ đồng này được phát hành ngày 10/10/2023 và đáo hạn đúng kế hoạch sau 2 năm.
Trước đó, ACB cũng chốt danh sách trái chủ của 800 trái phiếu mã ACB12518 (phát hành ngày 9/10/2025, kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị 800 tỷ đồng) để thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX.
- 5 ngân hàng 'dính' vi phạm trong đợt thanh tra trái phiếu doanh nghiệp
Thanh tra Chính phủ cho biết 5 ngân hàng bị phát hiện chưa tuân thủ quy định khi phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Trong nhóm tổ chức tín dụng được kiểm tra, có 5 ngân hàng gồm ACB, OCB, VIB, VPBank và MB đã phát hành tổng cộng 386 mã trái phiếu, với tổng giá trị hơn 255.000 tỷ đồng.
Các trái phiếu này chủ yếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn từ 1 đến 10 năm. Lãi suất phát hành được áp dụng theo hình thức cố định hoặc thả nổi, dao động khoảng 0,1-2,5% so với lãi suất tham chiếu. Tính đến ngày 30/6/2023, còn 173 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị gần 97.829 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy phần lớn tổ chức tín dụng này chưa tuân thủ đầy đủ quy định trong quá trình phát hành.
- Giá tiêu: Thị trường bước vào giai đoạn "hạ nhiệt" trong ngắn hạn
Sau chuỗi tăng mạnh đầu tháng 10, giá hồ tiêu trong nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt. So với đầu tuần, giá tiêu hiện giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trọng điểm, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường.
Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ so với hôm qua, qua đó giữ mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 147.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg hiện ở mức 144.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, ở mức 147.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000/kg.
Theo ghi nhận, giá hồ tiêu ngày 18/10 dao động trong khoảng 144.000 - 147.000 đồng/kg, tùy khu vực. So với đầu tuần vừa qua, thị trường hiện tại ghi nhận mức giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Đây là mức giảm nhẹ, phản ánh sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường sau nhiều phiên tăng liên tiếp trong nửa đầu tháng 10.
Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Việt Nam loại 500 g/l vẫn được chào bán ổn định, không biến động mạnh. Một số chuyên gia nhận định, giá xuất khẩu đang chững lại do nhu cầu nhập khẩu từ châu Âu và Trung Đông có dấu hiệu giảm tốc tạm thời sau giai đoạn mua mạnh trong quý III. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, cho thấy mặt hàng hồ tiêu Việt Nam đang duy trì vị thế cạnh tranh tốt.
Dựa trên diễn biến hiện nay, giới phân tích dự báo giá tiêu trong đầu tuần tới (từ ngày 21/10) sẽ tiếp tục ổn định hoặc giảm nhẹ, chủ yếu dao động trong khoảng 143.000 - 147.000 đồng/kg. Khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn là thấp, trừ khi có tín hiệu mới từ thị trường xuất khẩu hoặc biến động bất ngờ về tỷ giá.
Tuy nhiên, về trung hạn (từ nay đến cuối năm), nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực. Bởi lẽ, lượng tồn kho trong dân không còn quá lớn, trong khi nhu cầu tiêu thụ cuối năm của các nước nhập khẩu dự kiến tăng. Nếu các đơn hàng Giáng sinh và Tết Dương lịch được ký sớm, giá tiêu có thể lấy lại đà tăng vào tháng 11 - 12 tới.