Điểm tin kinh doanh 18/8: Giá vàng: Neo cao

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác và giao dịch bình ổn ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào và 124,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng trong nước chiều 17-8 bình ổn và neo cao ở mức 124,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, đến nay, giá vàng miếng tăng tuần thứ 3 liên tiếp và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong tuần, mốc cao nhất trong lịch sử phải kể đến là vùng 124,7 triệu đồng/lượng, trước khi giảm trở lại. Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng mua vào - 125,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC tự do đang cao hơn vàng tại các công ty lớn tới 1,3 triệu đồng/lượng.

- Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng

Ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung giá lúa gạo vẫn ổn định, ít biến động, nguồn cung về ít, kho mua chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng trong tuần qua, do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu (60 ngày từ tháng 9).

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395 USD/tấn vào ngày 14/8, tăng từ mức 391 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết, người mua từ Philippines đang nhanh chóng mua vào trước khi nước này tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, khi chính phủ muốn bảo vệ nông dân địa phương chịu ảnh hưởng do giá giảm trong mùa thu hoạch.

Các thương nhân cũng cho biết nguồn cung trong nước của Việt Nam đang giảm khi vụ thu hoạch Hè Thu kết thúc.

Sau thông tin Philippines sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/9, giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí một số loại còn tăng nhẹ.

Một thương nhân tại TP Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Song phản ứng thị trường cho thấy, quyết định của Philippines không có tác động lớn đến thị trường lúa gạo Việt Nam.

- Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, leo mốc 117.500 đồng/kg trong ngày 17-8

Ngày 17-8, giá cà phê trong nước vẫn trên đà leo dốc, tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 116.800-117.500 đồng/kg.

Cụ thể, hôm 17-8 giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.600 đồng/kg so với hôm 16-8, giao dịch quanh mốc 117.200 đồng/kg. Trong khi đó, với mức tăng 2.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng có giá 116.800 đồng; riêng tại vùng Đắk Nông cũ tăng 2.500 đồng/kg, lên giá 117.500 đồng/kg.

Cùng mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 117.300 đồng/kg.