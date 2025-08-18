Điểm tin kinh doanh 18/8: Giá vàng: Neo cao

- Giá vàng: Neo cao
Giá vàng miếng trong nước chiều 17-8 bình ổn và neo cao ở mức 124,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt bình ổn giá vàng miếng ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác và giao dịch bình ổn ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào và 124,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều 17-8 đi ngang ở hầu hết các thương hiệu.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.
PNJ giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu cũng bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Như vậy, đến nay, giá vàng miếng tăng tuần thứ 3 liên tiếp và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong tuần, mốc cao nhất trong lịch sử phải kể đến là vùng 124,7 triệu đồng/lượng, trước khi giảm trở lại. Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng mua vào - 125,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC tự do đang cao hơn vàng tại các công ty lớn tới 1,3 triệu đồng/lượng.
- Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng
Ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung giá lúa gạo vẫn ổn định, ít biến động, nguồn cung về ít, kho mua chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng trong tuần qua, do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu (60 ngày từ tháng 9).
Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395 USD/tấn vào ngày 14/8, tăng từ mức 391 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết, người mua từ Philippines đang nhanh chóng mua vào trước khi nước này tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, khi chính phủ muốn bảo vệ nông dân địa phương chịu ảnh hưởng do giá giảm trong mùa thu hoạch.
Các thương nhân cũng cho biết nguồn cung trong nước của Việt Nam đang giảm khi vụ thu hoạch Hè Thu kết thúc.
Sau thông tin Philippines sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/9, giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí một số loại còn tăng nhẹ.
Một thương nhân tại TP Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Song phản ứng thị trường cho thấy, quyết định của Philippines không có tác động lớn đến thị trường lúa gạo Việt Nam.
- Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, leo mốc 117.500 đồng/kg trong ngày 17-8
Ngày 17-8, giá cà phê trong nước vẫn trên đà leo dốc, tăng mạnh 2.500-2.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 116.800-117.500 đồng/kg.
Cụ thể, hôm 17-8 giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.600 đồng/kg so với hôm 16-8, giao dịch quanh mốc 117.200 đồng/kg. Trong khi đó, với mức tăng 2.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng có giá 116.800 đồng; riêng tại vùng Đắk Nông cũ tăng 2.500 đồng/kg, lên giá 117.500 đồng/kg.
Cùng mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 117.300 đồng/kg.
Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt. Sau thời gian dài thu hoạch, lượng cà phê tồn kho tại các hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải mua thêm để đáp ứng hợp đồng, khiến giá thu mua trong nước chịu áp lực tăng cao.
Trên thị trường thế giới, trong tuần qua, giá cà phê Robusta ghi nhận 4 phiên tăng mạnh, mỗi phiên đều vượt ngưỡng 3 chữ số, chỉ có 1 phiên giảm nhẹ. Tổng kết cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2%.
Giá cà phê Arabica cũng tăng giá đáng kể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 340 USD/tấn, đạt mức 7.370 USD/tấn (khoảng 192.100 đồng/kg). So với tuần trước, giá cà phê Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương 10,5%.
- Một doanh nghiệp gửi Ủy ban Chứng khoán loạt văn bản công bố thông tin bất thường
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa có loạt văn bản công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Cả 6 công bố này đều liên quan các nhân sự chủ chốt.
Theo đó, ngày 15/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc EVN Finance của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.
Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của HĐQT. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
Cùng ngày, HĐQT ban hành Nghị quyết số 32 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và Nghị quyết số 34 về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT với ông Lê Mạnh Linh.
HĐQT cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8. Trong Nghị quyết về công tác nhân sự, HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh - thành viên HĐQT EVN Finance - là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT EVN Finance nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8. EVN Finance cũng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc EVN Finance đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Từ ngày 21/8, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra EVN Finance. Bên cạnh những mặt làm được, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ nhiều sai phạm tại EVN Finance.
Một trong những vi phạm của EVN Finance là cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện. Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao, việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn; vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; hồ sơ vay vốn; thời hạn vay vốn; nhận tài sản bảo đảm; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định; cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật...
Kết luận thanh tra đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng. Trước đó, ngày 5/6, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt EVN Finance với tổng số tiền 635 triệu đồng cho tổng cộng 3 vi phạm hành chính. Doanh nghiệp đã nộp phạt.
- Chứng khoán UP muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu “3 không”
Giá trị phát hành trái phiếu bằng đúng số vốn điều lệ hiện tại của UPSC.
CTCP Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, công ty chứng khoán này dự kiến phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu ra công chúng tương đương mệnh giá 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2027 và có lãi suất cố định 9%/năm.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý III - IV/2025, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
UPSC cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Cụ thể, với 300 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 150 tỷ đồng dùng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
UPSC có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của UPSC ở mức 824 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức đầu năm (334,4 tỷ đồng).