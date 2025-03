Điểm tin Kinh doanh 18/3: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp đà tăng không ngừng nghỉ

Tính đến 10 giờ ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới nhích nhẹ 2,5 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.987 USD/ounce.

Vàng PNJ mua vào ở mức 94,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 96,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400.000 đồng và 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 94,7 triệu đồng/lượng, bán ra 96 triệu đồng/lượng, , tăng lần lượt 500.000 đồng và 300.000 đồng so kết phiên cuối tuần trước.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 17/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 94,8-96,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500.000 đồng và 300.000 đồng so kết phiên tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm 17/3 tăng nhẹ so chốt phiên tuần trước, giao dịch ở mức 2.986 USD/ounce trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn và niềm tin của các nhà đầu tư ngày càng gia tăng. Trong nước, giá vàng tiếp đà tăng không ngừng nghỉ. Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 96,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn bám sát vàng miếng, giao dịch ở mức 96 triệu đồng/lượng.

Tuần này, 15 chuyên gia tại Phố Wall-Wall Street đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 9 chuyên gia (tương đương 60%) dự đoán ​​giá vàng sẽ tăng. 3 nhà phân tích (20%) cho rằng, giá kim loại quý này sẽ giao dịch thấp hơn và 3 người còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang sau thời gian dài tăng mạnh.

Trong khi đó, 175 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính-Main Street (tương đương 67%) trong số 262 tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News hy vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 47 nhà đầu tư (18%) tin rằng giá vàng sẽ giảm. 40 nhà đầu tư còn lại (15%) đưa ra quan điểm trung lập.

Sáng 17/3, Chỉ số USD-Index ở mức 103,71 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,309%; chứng khoán Mỹ phục hồi nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm; giá dầu tăng sáng đầu tuần, giao dịch ở mức 71 USD/thùng đối với dầu Brent và 67,31 USD/thùng với dầu WTI.

- Sản lượng ô tô và xe máy tại Việt Nam tăng mạnh

Lượng ô tô và xe máy xuất xưởng tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm đều đạt mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, ước tính có khoảng 36.900 ô tô được sản xuất tại Việt Nam trong tháng 2, giảm nhẹ so với 37.900 xe xuất xưởng tháng 1/2025.

Tuy nhiên cộng dồn từ đầu năm, sản lượng ô tô nội địa đạt 74.800 chiếc, tăng tới 106,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, số lượng xe máy sản xuất tại Việt Nam trong tháng 2 ước đạt 266.300 chiếc, tăng hơn 30.000 chiếc so với tháng đầu năm.

Tổng số xe máy xuất xưởng sau 2 tháng đầu năm đạt khoảng 501.600 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng vừa qua cũng ghi nhận lượng ô tô bán ra tại tăng mạnh so với cùng kỳ. Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số toàn thị trường đạt 21.606 xe trong tháng 2, tăng 14% so với tháng 1 và tăng tới 86% so với tháng 2/2024.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 2,5%, xe thương mại tăng 56% và xe chuyên dụng giảm 17% so với tháng liền trước.

Doanh số ô tô lắp ráp trong nước đạt 11.067 chiếc, tăng 21% so với tháng 1, còn doanh số ô tô nhập khẩu là 10.539 chiếc, tăng 8%.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm, lượng ô tô bán ra tại Việt Nam đạt 40.499 xe, tăng 31% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, doanh số xe lắp ráp tăng 23% lên 20.187 chiếc, còn xe nhập khẩu cũng 41% lên 20.312 chiếc.

- Công ty chứng khoán cấp tập tăng vốn đón nâng hạng

Hàng loạt kế hoạch tăng vốn “khủng” được các công ty chứng khoán dự kiến thực hiện trong năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán kỳ vọng đón các thông tin tích cực dưới các yếu tố hỗ trợ dài hạn.

CTCP Chứng khoán VTG (VTGS) vừa có thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.