Điểm tin Kinh doanh 18/10: Giá vàng: Tăng đột biến

- Giá vàng: Tăng đột biến
Theo ghi nhận, vào 10 giờ sáng 17-10, giá vàng trong nước tăng đột biến.
Cụ thể, vàng SJC và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 3,1 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.
DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,9 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,4 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với hôm trước.
PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch hôm trước.
Giá vàng thế giới tăng mạnh, với động lực chính là nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng gia tăng, kết hợp với lực mua kỹ thuật mạnh mẽ. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Sự bất ổn từ nhiều phía đang thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang, bất ổn chính trị tại Pháp, cùng với những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ, đã khiến vàng trở thành "tài sản vua" trong mắt nhà đầu tư.
- Bộ Tài chính quyết việc quản lý đối với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán
Từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đồng/ năm phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Với việc xóa bỏ thuế khoán, các hộ sẽ thực hiện kê khai theo quý và quyết toán thuế hằng năm.
Bộ Tài chính ban hành quyết định phê duyệt đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.
Theo đó, phương thức thu thuế khoán với hộ kinh doanh sẽ chấm dứt, để chuyển sang quản lý theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Đề án quy định rõ việc phân loại hộ kinh doanh thành ba nhóm theo quy mô doanh thu, tương ứng với các mức nghĩa vụ thuế, phương pháp kế toán, sử dụng hóa đơn và cơ chế hỗ trợ khác nhau.
- Chứng khoán 17/10: Áp lực từ các trụ lớn kéo VN-Index lùi dưới 1.755 điểm
Sáng 17/10, cán cân thị trường nghiêng dần về phía bán khi áp lực từ các trụ lớn chưa hạ nhiệt, còn lực cầu ở nhóm tăng có dấu hiệu chững lại.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tạm dừng ở 1.753,32 điểm, giảm 0,77%; HNX-Index giữ được sắc xanh nhẹ, tăng 0,23% lên 277,71 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 318 mã tăng (21 mã tăng trần) và 376 mã giảm (23 mã giảm sàn). Trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index, “nhà Vingroup” (VIC, VHM, VRE, VPL) tạo áp lực giảm điểm rất lớn lên thị trường chung. Các mã ngân hàng lớn như VPB, CTG, VCB và BID cũng giảm giá khiến áp lực giảm điểm càng thêm lớn. Ở chiều ngược lại, các điểm sáng như MSN, VJC, MBB, HPG thu hẹp đà tăng so với đầu phiên.
Sắc thái phân hóa thể hiện rõ, hầu hết các nhóm ngành chỉ dao động trong biên độ hẹp, ngoại trừ bất động sản giảm mạnh, chịu sức nặng từ VIC ( giảm 3,57%), VHM (giảm 3,52%), VRE (giảm 3,57%), PDR (giảm 1,52%), TCH (giảm 1,18%) và KBC (giảm 1,08%).
Dòng vốn ngoại quay lại xu hướng bán ròng sau phiên đảo chiều hôm qua. Khối ngoại vẫn bán ròng gần 800 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong sáng nay. Đáng chú ý, cổ phiếu VSH bị bán ròng tới 878 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận ở mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài VSH, hai mã VRE và VIC cũng bị bán ròng hơn 80 tỷ đồng, trong khi DXG là điểm sáng khi được mua ròng khoảng 70 tỷ đồng.
Áp lực chốt lời tại các cổ phiếu vốn hóa lớn đang khiến đà tăng của thị trường chững lại, trong khi dòng tiền có dấu hiệu thu hẹp và thận trọng hơn. Diễn biến này cho thấy xu hướng tích lũy có thể tiếp tục chiếm ưu thế trong ngắn hạn, trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng mới.
- Tiền chảy vào ngân hàng đang sụt giảm
Tiền gửi tổ chức sụt giảm mạnh khiến tổng tiền gửi dân cư và tổ chức vào hệ thống ngân hàng sụt giảm trong tháng 7/2025.
Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến cuối tháng 7, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 15,725 triệu tỷ đồng, giảm 0,44% so với tháng liền trước (giảm 73.000 tỷ đồng).
Đáng chú ý, tiền gửi tổ chức tính tới cuối tháng 7/2025 chỉ còn 7,98 triệu tỷ đồng, giảm gần 128.000 tỷ đồng so với tháng trước đó. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tiền gửi tổ chức tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp, hầu như đứng im trong tháng 5/2025 và chỉ tăng đáng kể trong tháng 6/2025.
Ngược lại, tiền gửi dân cư có sự tăng trưởng đều đặn và lập kỷ lục mới. Tính đến cuối tháng 7/2025, tiền gửi dân cư đạt gần 7,75 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với đầu năm. Riêng trong tháng 7, tiền gửi cư dân đã tăng thêm 54.087 tỷ đồng.
Như vậy, tăng trưởng huy động vốn vẫn đang thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Dù thanh khoản hệ thống vẫn đang dồi dào, hỗ trợ lãi suất ổn định ở mức thấp, song trong báo cáo Quốc hội mới đây, Thống đốc NHNN thừa nhận, chính sách tiền tệ đang gặp nhiều áp lực, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá.
- Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng
Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng...
Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế sẽ tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc sẽ nâng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Chính sách mới sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Với mức giảm trừ mới, người nộp thuế không có người phụ thuộc sẽ chỉ phải nộp thuế nếu thu nhập vượt quá 17,285 triệu đồng/tháng. Nếu có một người phụ thuộc, ngưỡng chịu thuế tăng lên 24,22 triệu đồng/tháng; và với hai người phụ thuộc là 31,155 triệu đồng/tháng. Đây là mức điều chỉnh tăng hơn 40% so với hiện hành, phản ánh đúng diễn biến giá cả và thu nhập trong 5 năm qua.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, phương án điều chỉnh này sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 21.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng điều này là cần thiết để giảm bớt nghĩa vụ thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và thu nhập thực tế của người dân bị bào mòn bởi lạm phát.