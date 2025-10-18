Điểm tin Kinh doanh 18/10: Giá vàng: Tăng đột biến

- Giá vàng: Tăng đột biến

Theo ghi nhận, vào 10 giờ sáng 17-10, giá vàng trong nước tăng đột biến.

Cụ thể, vàng SJC và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 3,1 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.

DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,9 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,4 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với hôm trước.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149 - 150,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 1,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch hôm trước.