Điểm tin Kinh doanh 17/9: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng vọt

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng vọt
Giá vàng chiều 16-9: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng bật tăng; giá vàng miếng niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước đó.
Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng thêm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý tăng giá vàng miếng chiều mua vào thêm 2 triệu đồng/lượng và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào – 132 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn hôm 16/9 của hầu hết các thương hiệu không thay đổi so với rạng sáng cùng ngày.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ hiện giao dịch ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chiều nay được giao dịch ở mức 3.684 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce (tương đương mức tăng 1,6 triệu đồng/lượng).
Sự bật tăng mạnh của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trên thị trường trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư kỳ vọng khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 này và có thêm một số lần điều chỉnh lãi suất tiếp theo vào cuối năm nay, đầu năm 2026.
Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng, nhà bán hàng và thương hiệu tăng trưởng mạnh mẽ
- Shopee đã khép lại sự kiện “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm” với kết quả tạo nhiều động lực tăng trưởng cho cộng đồng người bán và thương hiệu trên sàn.
Sự kiện “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm - Siêu Nhanh, Siêu Rẻ” diễn ra xuyên suốt hai tuần lễ với các voucher giảm giá từ người bán và Voucher Xtra lên đến 3 triệu đồng từ sàn, hay bộ sưu tập deal siêu rẻ đồng giá từ 9.000 đồng, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn” (kèm điều kiện)... đã giúp người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee.
Chính sách giao hàng siêu tốc 4 giờ của Shopee đồng thời góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi. Theo đó, sàn ghi nhận gần 2 triệu đơn hàng gồm các sản phẩm như quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ ăn cho thú cưng đã được giao thành công đến người dùng theo hình thức vận chuyển này.
Theo thống kê từ sàn, người dùng đã dành ra hơn 12 triệu giờ để lướt Shopee Live và Shopee Video trong dịp 9/9, đóng góp hơn 1,7 tỷ lượt xem video và livestream xuyên suốt sự kiện. Shopee đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường.
Gần 2 triệu người bán và thương hiệu đã đồng hành cùng Shopee triển khai nhiều chương trình mua sắm - giải trí cho người dùng xuyên suốt sự kiện 9/9. Theo đó, sàn ghi nhận các con số tăng trưởng nổi bật ở nhiều nhóm ngành hàng, tạo tiền đề cho người bán tăng tốc bứt phá doanh thu trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
- Giá tăng, thị trường cà phê tiếp tục 'nóng'
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cà phê tiếp tục giữ vai trò tâm điểm trên thị trường trong phiên hôm 15/9, khi giá Arabica bứt phá thêm 5,24% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.
Khép lại phiên giao dịch ngày hôm 15/9, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực mua áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Đáng chú ý, giá cà phê tiếp tục trải qua phiên giao dịch bùng nổ khi cả hai mặt hàng đều đồng loạt tăng mạnh trên 5,2%. Kết phiên, giá cà phê Arabica neo ở mức 9.207 USD/tấn, trong khi cà phê Robusta cũng trở lại vùng 4.842 USD/tấn.
Căng thẳng thuế quan kéo dài giữa Mỹ và Brazil kể từ tháng 7 đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu cà phê giữa hai quốc gia này đình trệ suốt hơn hai tháng liên tiếp, qua đó trực tiếp gây áp lực lên chuỗi cung ứng và tồn kho cà phê trên sở ICE. Báo cáo mới nhất của Conab cho thấy, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ trong tháng 8 giảm tới 46% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bối cảnh loay hoay duy trì tồn kho ổn định, các nhà rang xay cà phê tại Mỹ buộc phải gia tăng mua hàng trên sàn ICE để kịp đáp ứng nhu cầu ngắn hạn. Điều này đã khiến tồn kho cà phê trên sàn ICE cũng giảm mạnh, với số liệu cập nhật ngày 15/9 cho thấy tồn kho cà phê Arabica đã giảm 2.888 bao chỉ trong một ngày, xuống còn 666.337 bao – mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây.
Ngoài ra, giá cà phê tăng mạnh còn được thúc đẩy bởi lực mua tích cực đến từ các quỹ đầu tư. Trên thị trường cà phê Arabica, nhóm Quỹ quản lý tiền ngắn hạn (Managed Money Fund) đã nâng vị thế mua ròng thêm 12,86% trong tuần giao dịch kết thúc ngày 9/9, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và đưa tổng vị thế mua ròng lên mức 36.628 lô. Quỹ chỉ số (Index Fund – dài hạn) cũng tăng vị thế mua ròng thêm 0,35%, lên 40.166 lô.
- Cảnh báo mới về Bitcoin
Diễn biến giá các đồng lớn Dữ liệu từ sàn OKX lúc 10 giờ 30 ngày 16/9 cho thấy Bitcoin (BTC) gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,07%, dao động quanh 115.400 USD. Ethereum (ETH) lại giảm mạnh hơn, mất 2,1% còn 4.530 USD. Solana (SOL) lùi 2,6% xuống 235 USD, còn BNB giảm 1% về 920 USD.
Theo Cointelegraph, vùng 117.000 – 117.200 USD tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh của Bitcoin. Nhà đầu tư Ted Pillows cảnh báo nếu không vượt qua mốc này, BTC có nguy cơ rơi về 113.500 USD hoặc thấp hơn.
Giới phân tích đang dõi theo cuộc họp Fed trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng cơ quan này sẽ hạ lãi suất lần đầu trong năm 2025, mức giảm có thể 0,25% hoặc thậm chí 0,5%. Nếu kịch bản này xảy ra, dòng tiền có khả năng quay trở lại các tài sản rủi ro như Bitcoin và vàng.
Tín hiệu tích cực dài hạn Dù ngắn hạn biến động khó lường, song triển vọng dài hạn vẫn được củng cố. Tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ hút ròng tới 2,3 tỉ USD – gấp gần 9 lần lượng BTC mới khai thác. Binance cũng ghi nhận hoạt động gom hàng từ các tổ chức lớn tăng mạnh, đẩy chỉ số đo lường mức khan hiếm lên cao.
Nhiều mô hình kỹ thuật dự báo chu kỳ tăng giá của Bitcoin vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể hướng tới vùng 140.000 – 160.000 USD trước khi thiết lập đỉnh mới.
- Nhà đầu tư thận trong khi VN-Index tiến gần ngưỡng 1.700 điểm
Thị trường chứng khoán sáng 16/9 ghi nhận diễn biến thận trọng khi VN-Index nhích nhẹ, phản ánh tâm lý phân vân của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.700 điểm.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 2,79 điểm lên 1.687,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 678,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.989,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng giá, 192 mã giảm giá và 62 mã đi ngang.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,22 điểm xuống 280,47 điểm với hơn 54,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị tương ứng hơn 1.299,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng, 69 mã giảm và 68 mã đi ngang. UPCOM-Index tăng 1,04 điểm lên 111,5 điểm, khối lượng giao dịch hơn 25,5 triệu cổ phiếu, giá trị 371,6 tỷ đồng; toàn sàn có 118 mã tăng, 67 mã giảm và 102 mã đi ngang.
Diễn biến trái chiều thể hiện rõ trong rổ VN30 với 15 mã tăng, 13 mã giảm và 2 mã đi ngang. Các mã tăng mạnh gồm VNM tăng 3,01%, MBB tăng 2,42%, CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, PLX tăng 1,12%, VPB tăng 1,11%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,89%, VIB giảm 1,4%, MSN giảm 1,36% và VHM giảm 1,15%.
Nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ chính khi nhiều mã bật tăng, trong đó KLB tăng kịch trần, MBB tăng 2,42%, CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, ABB tăng 1,65%, MSB tăng 1,82%. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PVB, POS, TOS, PVS, PVD, PEQ, PLX, PTV đồng loạt tăng giá. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PVB, POS, TOS, PVS, PVD, PEQ, PLX, PTV đồng loạt tăng giá.
Ngược lại, sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm chứng khoán, ô tô và phụ tùng. Nhiều nhóm ngành khác giao dịch giằng co với cả mã tăng và giảm đan xen.
Diễn biến sáng 16/9 cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng khi VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm. Sự giằng co giữa các nhóm ngành khiến xu hướng chung của thị trường chưa thực sự rõ ràng.