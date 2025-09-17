Điểm tin Kinh doanh 17/9: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng vọt

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng vọt

Giá vàng chiều 16-9: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng bật tăng; giá vàng miếng niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước đó.

Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng thêm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý tăng giá vàng miếng chiều mua vào thêm 2 triệu đồng/lượng và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào – 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn hôm 16/9 của hầu hết các thương hiệu không thay đổi so với rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm trước.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ hiện giao dịch ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).