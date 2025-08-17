Điểm tin Kinh doanh 17/8: Giá vàng: Vàng trong nước ở mức hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra

- Giá vàng: Vàng trong nước ở mức hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra
Giá vàng hôm chiều 16-8) ghi nhận giao dịch ổn định của vàng trong nước. Vàng miếng SJC đang được các công ty niêm yết quanh ngưỡng hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra.
Theo đó, giá vàng tại DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang đứng ở ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu, SJC Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá so với chốt phiên trước đó.
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 116,6 triệu đồng/lượng mua vào; 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm trước.
Trên thế giới, thị trường vàng đã trải qua mức giảm hằng tuần đáng kể nhất kể từ tháng 6, với giá giảm hơn 2%, khi các nhà đầu tư phải đối mặt với dữ liệu kinh tế và diễn biến chính sách trái chiều.
Vàng mở đầu tuần giao dịch với áp lực bán đáng kể, khi các nhà giao dịch tiếp nhận thông tin mới về thuế quan đối với vàng thỏi, gây ra sự sụt giảm mạnh, khiến cả giá vàng giao ngay và giá vàng tương lai giảm đáng kể.
Tâm lý thị trường cho thấy dấu hiệu phục hồi vào thứ Ba, sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được công bố cho thấy lạm phát tăng chậm hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Con số lạm phát ảm đạm này đã cung cấp thêm thông tin cho những người tham gia thị trường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.
Tuy nhiên, sự phục hồi ngắn ngủi này đã không kéo dài được lâu. Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) được công bố hôm thứ Năm đã gây bất ngờ, cho thấy áp lực lạm phát ở cấp độ bán buôn đang nóng hơn dự kiến. Diễn biến này ngay lập tức làm thay đổi động lực thị trường. Giá vàng tương lai đã phản ứng theo dự đoán trước tin tức này, tiếp tục xu hướng giảm và kiểm tra mức hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn.
Chiều 16-8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang được niêm yết quanh ngưỡng 3.334 USD/ounce.
- Cục Thuế sắp ra mắt cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa cho biết đơn vị này sẽ cho ra mắt cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ về thuế.
Mục đích của cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn họ thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn. Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong thu thuế.
Nội dung trên cổng do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh. Cổng thông tin cũng có tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.
Theo Cục Thuế, để đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa trong quản lý thuế, cơ quan này đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA chủ động xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ nhằm đảm bảo tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.
- Co.opmart, Co.opXtra tiếp tục phục vụ năm học mới
Ngay sau chương trình khuyến mãi 2.000 sản phẩm đồng phục và đồ dùng học tập, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) nối chuỗi bằng việc tung hơn 1.000 deal giảm giá đến 50% dành cho các sản phẩm dinh dưỡng. Kết hợp cùng 500 đối tác kinh doanh là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường, 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.opOnline, Sense City, Sense Market tiếp tục thu hút phụ huynh học sinh trên toàn quốc đến mua sắm, nhằm chuẩn bị cho con em một năm học đầy đủ nhất với hầu bao tiết kiệm nhất.
Ghi nhận chương trình khuyến mãi dành cho năm học mới đã đưa sức mua của hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tăng nhẹ so với những tuần kinh doanh trước. Người tiêu dùng đến siêu thị và tìm mua những sản phẩm mùa tựu trường như tập viết, balo - túi xách, bình nước nhựa, đèn LED, hộp bút, bút các loại, sổ tay … Ngoài việc khuyến mãi đậm, các sản phẩm này thu hút người mua ở mẫu mã bắt mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi học đường, đa công năng giúp các em có thể sử dụng ngay cả khi tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời.
Từ 14/8 – 27/8/2025, chương trình “Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng” được tổ chức với hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng được giảm giá lên đến 50%. Tất cả các mặt hàng sữa được ưa chuộng nhất trên thị trường như sữa chua, sữa chua uống, sữa chua có đường/không đường, sữa chua hoa quả, váng sữa, sữa lúa mạch … của các thương hiệu Vinamilk, Nestle, TH True Milk, Yomost, Hoff, Dalat Milk, Ngôi sao Phương Nam, Betagen, Green Farm … được trưng bày và giảm giá. “Tín đồ kẹo ngọt” chắc chắn hài lòng khi tìm thấy các thương hiệu chocolate lừng danh tại Co.opmart, Co.opXtra … như Hershey, M&M, Olvatine, Oreo, KUN … với mức giảm từ 10 – 25% trở lên.
Đảm bảo bữa ăn vừa chất lượng vừa kịp giờ đến trường của con em là thử thách không nhỏ của phụ huynh. Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị sẵn thực đơn theo tiêu chí “ready to eat”, đủ 3 bữa: sáng, trưa và tối. Theo đó, các món tẩm ướp, chế biến sẵn thành menu đóng gói như cá diêu hồng kho, cốt lết ram, xíu mại sốt cà, cá ngừ kho, cánh gà quay, eat clean tôm trứng … , giúp phụ huynh chuẩn bị một mâm cơm tươm tất mà không mất nhiều thời gian chế biến. Các món này có giá chỉ từ 28.900 đ trở lên.
- Thị trường dầu có tuần “rực đỏ”
Những phiên giao dịch đầu và giữa tuần áp lực dư cung toàn cầu kéo giá dầu Brent về dưới 66 USD/thùng, song cuối tuần giá dầu thế giới lại tăng ngược lên mức đỉnh hai tuần.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), các phiên đầu và giữa tuần qua, sắc đỏ bao trùm thị trường năng lượng.
Đáng chú ý, kết thúc phiên giao dịch ngày 12-8, giá toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng đồng loạt suy yếu, khiến bảng giá năng lượng “rực đỏ”. Trong đó, giá dầu Brent đóng cửa ở 66,12 USD/thùng, mất 0,77%; giá dầu WTI giảm 1,24% xuống 63,17 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 6.
Trong phiên giao dịch ngày 13-8, giá dầu thô tiếp đà giảm trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng năng lượng đóng cửa trong sắc đỏ. Giá dầu Brent giảm khoảng 0,74%, rơi xuống mốc 65,63 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI chốt phiên ở mốc 62,65 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 0,82%.
Theo MXV, những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung tiếp tục chi phối giá dầu. Báo cáo tháng 8 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2025 giảm nhẹ khi nhu cầu tại Trung Quốc cũng như các nền kinh tế mới nổi, như Ấn Độ và Brazil có dấu hiệu chững lại.
Trong khi đó, IEA lại nâng dự báo tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô toàn cầu lên mức 2,5 triệu thùng/ngày, tăng so với mức dự báo trước đây là 2,1 triệu thùng/ngày, sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng 9.
Báo cáo cũng lưu ý tổng dự trữ dầu thô toàn cầu đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp, đạt hơn 7,8 tỷ thùng, mức cao nhất trong gần 4 năm trở lại đây, qua đó làm dấy lên lo ngại về viễn cảnh dư cung tương tự như dự báo hằng tháng được công bố trước đó của EIA.
Kịch bản dư cung khiến Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) hạ dự báo giá dầu Brent xuống 58 USD/thùng trong quý IV-2025 và khoảng 50 USD/thùng vào đầu năm 2026. Giá dầu Brent trung bình năm 2026 được điều chỉnh giảm từ 58 xuống 51 USD/thùng.
- VN-Index vượt đỉnh kèm thanh khoản kỷ lục
Tuần qua, VN-Index liên tiếp chinh phục các ngưỡng kháng cự quan trọng. Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết sau tuần tăng điểm mạnh đột biến, chỉ số đã vượt qua vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Theo đó, thị trường duy trì tuần giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng. Cụ thể, VN-Index tăng điểm trong 4 phiên liên tiếp, vượt qua mốc tâm lý 1.600 điểm và hướng đến vùng giá 1.660 điểm. Cùng với đó, áp lực bán xuất hiện khiến VN-Index điều chỉnh về trong sắc đỏ tại phiên cuối tuần.
Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 2,84%, lên mức 1.630 điểm (trên mốc tâm lý 1.600 điểm) và VN30 tăng 3,13%, lên mức 1.783,25 điểm (sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần ở vùng giá 1.820 điểm).
Đáng chú ý, thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với giá trị 259,5 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE với khối lượng giao dịch trung bình hơn 1,75 tỷ cổ phiếu/phiên. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với 8.217 tỷ đồng tại đây.
Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), giá trị giao dịch trung bình hàng ngày cũng lên tới khoảng 47.500 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 5% so với tuần trước đó, qua đó cho thấy dòng tiền nội vẫn rất mạnh mẽ.
Hiện, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về tích cực với sự luân chuyển dòng tiền với các nhóm ngành nổi bật bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng và dầu khí. Ngược lại, nhóm công nghệ, hóa chất, dệt may, thủy sản đang chịu áp lực điều chỉnh và đặc biệt là nhóm bất động sản bị bán ra rất mạnh trong phiên cuối tuần.