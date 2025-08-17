Điểm tin Kinh doanh 17/8: Giá vàng: Vàng trong nước ở mức hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra

- Giá vàng: Vàng trong nước ở mức hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra

Giá vàng hôm chiều 16-8) ghi nhận giao dịch ổn định của vàng trong nước. Vàng miếng SJC đang được các công ty niêm yết quanh ngưỡng hơn 124 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo đó, giá vàng tại DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang đứng ở ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu, SJC Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá so với chốt phiên trước đó.

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 116,6 triệu đồng/lượng mua vào; 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm trước.

Trên thế giới, thị trường vàng đã trải qua mức giảm hằng tuần đáng kể nhất kể từ tháng 6, với giá giảm hơn 2%, khi các nhà đầu tư phải đối mặt với dữ liệu kinh tế và diễn biến chính sách trái chiều.

Vàng mở đầu tuần giao dịch với áp lực bán đáng kể, khi các nhà giao dịch tiếp nhận thông tin mới về thuế quan đối với vàng thỏi, gây ra sự sụt giảm mạnh, khiến cả giá vàng giao ngay và giá vàng tương lai giảm đáng kể.

Tâm lý thị trường cho thấy dấu hiệu phục hồi vào thứ Ba, sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được công bố cho thấy lạm phát tăng chậm hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Con số lạm phát ảm đạm này đã cung cấp thêm thông tin cho những người tham gia thị trường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.