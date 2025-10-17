Điểm tin Kinh doanh 17/10: Giá vàng: Tăng đột biến

- Giá vàng: Tăng đột biến
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 16-10, các thương hiệu vàng trong nước tăng đột biến, một số thương hiệu tăng vọt hơn 150 triệu đồng/lượng.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,1- 149,1 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,3- 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,1 (tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào) - 149,1 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng bán ra).
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng (tăng 1, 2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng trong nước dậy sóng do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế vượt 4.230 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong 1 ngày, kim loại quý trên sàn quốc tế liên tục tăng vọt, vượt 4.200 USD/ounce sau khi liên tục lập những mốc cao mới thời gian qua.
Chỉ trong 1 tuần, giá vàng thế giới tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 6,4 triệu đồng).
Bất chấp các dự báo giá vàng tăng nóng, kim loại quý vẫn chưa ngừng đà đi lên sau khi được hưởng lợi bởi dòng tiền trú ẩn an toàn. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng.
- HoSE sẽ vận hành ba bộ chỉ số đầu tư chứng khoán mới từ đầu tháng 11
Ba bộ chỉ số đầu tư mới hướng đến chuyên biệt hóa sản phẩm và chuẩn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng và sẽ được sàn HoSE vận hành từ 3/11/2025.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), bắt đầu từ ngày 3/11 tới đây, ba bộ chỉ số đầu tư mới gồm: VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND sẽ chính thức được vận hành và công bố dữ liệu giao dịch hằng ngày.
Đây là những chỉ số được HoSE phối hợp cùng một số công ty quản lý quỹ xây dựng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, chuyên biệt hóa chiến lược và ngành nghề, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn mới.
Cụ thể, chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index) được thiết kế để phản ánh hiệu suất của nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực: công nghiệp hiện đại, công nghệ thông tin và nguyên vật liệu - ba ngành đóng vai trò then chốt trong tiến trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số.
Danh mục của VNMITECH gồm 30 - 50 cổ phiếu được chọn lọc từ các chỉ số ngành hiện hành, tính theo vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, giới hạn tỷ trọng tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo sự cân bằng danh mục. Chỉ số này được kỳ vọng trở thành thước đo chính cho các quỹ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, đồng thời thúc đẩy việc hình thành các quỹ ETF chuyên biệt trong tương lai.
Chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index) là chỉ số hướng đến nhóm 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên HoSE, nhưng đồng thời thể hiện khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững.
Điểm nổi bật của chỉ số này là hệ số điều chỉnh trọng số theo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) lịch sử, giúp ưu tiên tỷ trọng cho các cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng thực chất, chứ không chỉ dựa vào quy mô vốn hóa.
Theo giới phân tích, VN50 Growth sẽ là công cụ tham chiếu quan trọng cho các nhà đầu tư theo phong cách “Growth Investing”, hỗ trợ xây dựng danh mục tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.
Bộ chỉ số thứ ba, VNDIVIDEND (Vietnam Dividend Growth Index) được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của các doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng liên tục trong ít nhất ba năm liền.
Danh mục của chỉ số này gồm 10-20 cổ phiếu, được lựa chọn dựa trên vốn hóa, thanh khoản, lợi nhuận dương trong bốn quý gần nhất và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức tối thiểu 80-100%.
Đây là chỉ số đầu tiên tại Việt Nam tập trung riêng vào cổ phiếu chia cổ tức, hướng đến nhóm nhà đầu tư ưu tiên nguồn thu nhập ổn định và quản trị tài chính bền vững - yếu tố được đánh giá cao trong bối cảnh thị trường biến động.
Việc HoSE đưa vào vận hành đồng loạt ba bộ chỉ số chuyên biệt diễn ra sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp” vào ngày 8/10.
- Quà tặng 20/10: xu hướng “xanh – thiết thực” lên ngôi
Mùa 20/10 năm nay ghi nhận sự thay đổi thú vị trong lựa chọn quà tặng của người tiêu dùng – ưu tiên những món quà “xanh – thiết thực – ý nghĩa” hơn là cầu kỳ, phô trương. Những bó hoa rau củ “chuẩn xanh”, giỏ trái cây tươi ngon hay hộp quà chăm sóc sức khỏe giản dị mà tinh tế đang trở thành lựa chọn hàng đầu.
Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay tăng 10–15% so với cùng kỳ. Mức chi tiêu bình quân cho các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm cũng tăng nhẹ – nhưng theo hướng tối giản, chọn lọc và hữu dụng. Các nhóm hàng như thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm làm đẹp, hàng chăm sóc sức khỏe và gia đình ghi nhận sức mua cao. Điều này cho thấy người tiêu dùng ưu tiên giá trị sử dụng thực tế, bền vững và tốt cho sức khỏe hơn là hình thức.
Những con số trên phản ánh rõ một xu hướng tiêu dùng mới: thay vì chạy theo kiểu dáng hay thương hiệu đắt đỏ, người mua hướng đến quà tặng thân thiện với môi trường, tiết kiệm ngân sách và mang thông điệp “sống xanh – tiêu dùng có trách nhiệm”. Nói cách khác, món quà không chỉ để tặng mà còn để lan tỏa — thể hiện sự quan tâm chân thành, cùng nhau hướng đến lối sống bền vững hơn trong cộng đồng.
Gắn bó gần 30 năm cùng hàng triệu gia đình Việt, Co.opmart và Co.opXtra tiếp tục khẳng định vai trò “bạn đồng hành” của phái đẹp thông qua chuỗi hoạt động tri ân diễn ra đồng loạt trên toàn hệ thống. Không chỉ tập trung vào sản phẩm, hệ thống siêu thị còn tạo dựng không gian mua sắm ấm áp, đẹp mắt với góc check-in để khách hàng lưu giữ khoảnh khắc bên người thân.
Từ 16/10 đến 29/10, chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi” giới thiệu loạt sản phẩm theo hướng “thiết thực – an toàn – ý nghĩa”, bao gồm sản phẩm xanh, thực phẩm dinh dưỡng, và giỏ quà cá nhân hóa được thiết kế tinh tế cho từng nhóm khách hàng nữ.
- Cổ phiếu trụ cân bằng tốt, thị trường dao động nhỏ
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng 16/10 chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,25% tương đương 4,33 điểm. VIC tăng 1,1%, MSN tăng 6,91% đã cân bằng lại hết mức giảm của VHM -1,21% và CTG -2,01%. Các cổ phiếu lớn còn lại hầu như chỉ giằng co quanh tham chiếu.
Nhìn tổng thể biên độ của cổ phiếu cũng khá hẹp. Độ rộng sàn HoSE ngay cả lúc kém nhất và trong 3 lần VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu cũng không chênh lệch nhiều. Chốt phiên chỉ số ghi nhận 155 mã tăng/135 mã giảm. Ở phía tăng, có 62 mã tăng trên 1%, chiếm 37% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Ở phía giảm có 55 mã giảm quá 1%, chiếm 9,6% thanh khoản.
Nhìn từ góc độ phân bổ vốn này thì tiền vẫn đang tập trung tốt hơn ở nhóm tăng giá mạnh so với nhóm giảm mạnh. Tuy nhiên tổng thể phần lớn thanh khoản là nằm ở nhóm dao động nhỏ. Điều này cũng phù hợp với trạng thái lình xình của chỉ số chung, cũng như thanh khoản có chiều hướng tụt giảm so với sáng hôm qua.
Dù vậy vẫn có những điểm sáng. MSN gây bất ngờ với mức tăng kịch trần. Cổ phiếu này vừa vào phiên đã có dòng tiền mua vào dữ dội và đến 9h30 đã tăng hết biên độ. Khoảng 14,19 triệu cổ đã được trao tay với giá trị lên tới gần 1.234,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 1 tháng. Hiện MSN đang có dư mua giá trần gần 7,53 triệu cổ nên hứa hẹn thanh khoản sẽ còn cao hơn nữa nếu như bên bán xả hàng nhiều hơn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia đua giá, lượng mua chiếm khoảng 15% tổng giao dịch.
Vốn hóa của MSN khá nhỏ, đứng thứ 15 trên HoSE, nên tác động điểm số khá hạn chế. Cổ phiếu này đem về 2,3 điểm cho VN-Index và 6,6 điểm cho VN30-Index. Dù vậy trong bối cảnh các trụ đều đuối thì sự nâng đỡ của một cổ phiếu tầm trung tăng mạnh như MSN cũng là đáng quý.
Ở phía tăng còn có GEE kịch trần sang phiên thứ 3 liên tiếp và thanh khoản cũng rất tốt, đạt gần 213 tỷ đồng. Chỉ trong 7 phiên gần nhất GEE đã tăng hơn 51%. Một số mã khác đáng chú ý là DIG tăng 6,3% khớp 860,1 tỷ; DXG tăng 3,81% với 665,3 tỷ; PDR tăng 3,33% với 540,7 tỷ; NVL tăng 3,53% với 332,3 tỷ; NLG tăng 6,11% với 281,9 tỷ…
Nhóm giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý, phần lớn thanh khoản rất nhỏ và cũng không có áp lực xả đột biến nào. VHM giảm 1,21%, CTG giảm 2,01%, STB giảm 1,67%, HDG giảm 1,68% là những cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất đều trên trăm tỷ đồng. Thực tế tuy HoSE ghi nhận 55 mã giảm quá 1% thì chỉ có 11 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng mà thôi.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng 16/10 cũng giao dịch cân bằng hơn, mức ròng chỉ khoảng -336,2 tỷ đồng, thấp nhất 13 phiên sáng trở lại đây. Khối này vẫn bán ròng tương đương sáng hôm qua, nhưng phía mua có cải thiện. MSN dẫn đầu nhóm mua ròng với +143,7 tỷ đồng; NLG +139,1 tỷ, GEX +49,7 ỷ, VIX +59,5 tỷ, VIC +57,9 tỷ. Phía bán ròng có HPG -100,7 tỷ, CII -88,2 tỷ, SHB -86,8 tỷ, VCI -69,7 tỷ, SSI -67,8 tỷ, CTG -60,9 tỷ, VHM -53,6 tỷ, KDH -51,4 tỷ.
Thị trường chuyển trạng thái sang dao động nhỏ cũng có thể là do hôm nay đáo hạn phái sinh. Số lượng hợp đồng mở với F1 đến hết phiên hôm qua khá nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất trong 10 phiên đáo hạn gần đây.
- Viettel mở rộng kinh doanh logistics tại Lào
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đánh dấu sự mở rộng hoạt động của Viettel trong lĩnh vực logistics và hạ tầng vận tải quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu.
Unitel Logistics là thương hiệu hình thành từ sự hợp tác giữa Viettel Post (đại diện là Viettel Post Lào) và Unitel, được định hướng trở thành doanh nghiệp logistics tích hợp, ứng dụng công nghệ số toàn diện trong quản lý và vận hành chuỗi cung ứng. Các hoạt động trọng tâm gồm logistics, kho bãi, vận tải liên vận quốc tế và thương mại điện tử xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng giữa Việt Nam, Lào và các quốc gia lân cận.
Trong giai đoạn đầu, Unitel Logistics đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng trên toàn quốc, gồm ba trung tâm logistics quy mô lớn tại Oudomxay, Viêng Chăn và Savannakhet; sáu kho ngoại quan tại các cửa khẩu với Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc; cùng hơn 1.500 điểm giao dịch phủ khắp 18 tỉnh, thành, gấp đôi quy mô thị trường hiện có. Mạng lưới vận tải đa phương thức được triển khai gồm đường bộ với 306 tuyến giao hàng N+1, đường sắt Lào - Trung, Lào - Thái và hàng không, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế trọng điểm trong khu vực.
Unitel Logistics đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 32%/năm giai đoạn 2025-2033, góp phần giảm chi phí logistics của Lào xuống còn 15% GDP, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án dự kiến tạo hơn 30.000 việc làm, mở rộng hạ tầng đến vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dân Lào được hưởng lợi từ một nền logistics hiện đại, thông minh và bền vững.