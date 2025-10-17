Điểm tin Kinh doanh 17/10: Giá vàng: Tăng đột biến

- Giá vàng: Tăng đột biến

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 16-10, các thương hiệu vàng trong nước tăng đột biến, một số thương hiệu tăng vọt hơn 150 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,1- 149,1 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,3- 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,1 (tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào) - 149,1 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng bán ra).

Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng (tăng 1, 2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước dậy sóng do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế vượt 4.230 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong 1 ngày, kim loại quý trên sàn quốc tế liên tục tăng vọt, vượt 4.200 USD/ounce sau khi liên tục lập những mốc cao mới thời gian qua.

Chỉ trong 1 tuần, giá vàng thế giới tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 6,4 triệu đồng).

Bất chấp các dự báo giá vàng tăng nóng, kim loại quý vẫn chưa ngừng đà đi lên sau khi được hưởng lợi bởi dòng tiền trú ẩn an toàn. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng.