Điểm tin Kinh doanh 16/9: Giá vàng: Bật tăng trở lại

- Giá vàng: Bật tăng trở lại
Giá vàng chiều 15-9: Giá vàng miếng bật tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch chiều hôm trước.
Cụ thể, vàng miếng SJC đang được giao dịch quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).
Vàng DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang giao dịch quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 900.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên giao dịch chiều hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).
Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào - 129,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào; 129,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm trước ở cả hai chiều.
Tuần trước, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã lấn át những lo lắng về lạm phát trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Hiện thị trường đang dự đoán Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp hai ngày 16 và 17-9, trong khi khả năng về một đợt cắt giảm lớn hơn (0,50 điểm phần trăm) đã giảm bớt. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.
Những bất ổn liên quan đến tính độc lập của Fed cũng là yếu tố góp phần hỗ trợ đà tăng gần đây của giá vàng.
Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cho biết với những yếu tố thuận lợi này và sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng tăng lên gần đây, UBS hiện dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 3.900 USD/ounce vào giữa năm sau.
- 3 nhà băng được dự báo tăng trưởng tín dụng 25-30%, vượt trội so với toàn ngành
Dự báo tín dụng cả năm có thể tăng 17-18%, S&I Rating đồng thời cho rằng một số ngân hàng TMCP lớn như MBB, VPB và HDB nhiều khả năng sẽ có tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trội so với toàn ngành, ở mức 25-30%.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà thông tin rằng đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.
Tín dụng tăng ấn tượng trong nửa đầu năm, đạt 9,9% tại thời điểm cuối quý II, mức cao nhất kể từ 2012.
Hồi cuối tháng 7 qua, NHNN đã chủ động điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng đã hoàn thành 80% hạn mức được cấp đầu năm, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các tháng còn lại. Theo đó, các chuyên gia S&I Rating đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% của Chính phủ là khả thi và có thể đạt mức 17 – 18% cả năm nếu nhu cầu vốn duy trì tích cực cùng với đà phục hồi của nền kinh tế.
Một số ngân hàng TMCP lớn bao gồm MBB, VPB và HDB được S&I Rating dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trội (25 – 30%) so với toàn ngành trong năm 2025. Trước đó, MBS Research cũng đưa ra dự báo HDB, MBB và VPB sẽ là 3 nhà băng dẫn đầu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm nay.
- VN-Index tăng nhẹ phiên sáng 15/9, cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ, thép dẫn sóng
Phiên sáng 15/9 nhóm cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ và công nghệ dẫn sóng, trong khi các mã vốn hóa lớn giảm giá đã kìm đà tăng chung.
Cuối phiên sáng 15/9, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa. VN-Index tăng 6,87 điểm lên 1.674,13 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 580,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.806,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 221 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.
Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 2,3 điểm lên 278,81 điểm với khối lượng giao dịch hơn 95,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.029,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 76 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 67 mã đứng giá. Trong khi đó, UPCOM-Index tăng 0,43 điểm lên 110,52 điểm, giao dịch đạt hơn 21,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 339,2 tỷ đồng, với 143 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.
Diễn biến thị trường phiên sáng ghi nhận nhóm cổ phiếu chứng khoán dẫn sóng, nổi bật là VIX tăng kịch trần. Các mã trụ cột như SSI, SHS, HCM, VND đều ghi nhận mức tăng giá, kéo dòng tiền vào nhóm này. Nhóm bán lẻ cũng diễn biến tích cực với CCM tăng kịch trần, bên cạnh các mã PSD, PET, SAS, DGW, AST, DHT, FRT, AGX đều ở chiều giá xanh. Các cổ phiếu thuộc ngành viễn thông và công nghệ thông tin cũng đồng loạt tăng giá.
Rổ VN30 có 17 mã tăng giá, 13 mã giảm giá. Tuy nhiên, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, VNM, VCB, CTG, STB, ACB… giảm giá đã ảnh hưởng tiêu cực tới đà tăng chung của chỉ số. Ngành thép ghi nhận HPG tăng 1,83%, NKG tăng 2,04%, HSG tăng 1,71%. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa, với sắc xanh, đỏ đan xen.
Nhìn chung, phiên sáng 15/9 ghi nhận tâm lý nhà đầu tư ổn định, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ và công nghệ, thép. Tuy nhiên, áp lực từ các mã vốn hóa lớn vẫn khiến VN-Index chưa bứt phá mạnh.
- AI giúp nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
Báo cáo mới cho thấy cách các nhà tiếp thị đang ứng dụng AI để cải thiện hiệu suất chiến dịch, tinh giản vận hành và đổi mới chiến lược
DoubleVerify vừa công bố Báo cáo Global Insights 2025: AI, Tự động hóa và Tương lai của Quảng cáo số. Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu từ nền tảng DV, cùng khảo sát toàn cầu với 1.970 nhà tiếp thị và quản lý quảng cáo, nhằm khám phá cách trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình toàn cảnh quảng cáo số.
Một phát hiện nổi bật của báo cáo là gánh nặng vận hành ngày càng lớn mà các nhà tiếp thị phải đối mặt, đặc biệt trong lĩnh vực mua quảng cáo lập trình (programmatic media). Theo nghiên cứu của DV, các nhà quản lý chiến dịch đang dành 26% thời gian - hơn 10 giờ mỗi tuần - cho việc tối ưu hóa thủ công, bao gồm điều chỉnh giá thầu, phân bổ lại ngân sách và tinh chỉnh hiệu suất.
Đối với các agency ở Bắc Mỹ, khoảng thời gian đó tương đương hơn 17.000 USD mỗi năm cho mỗi thành viên trong nhóm chỉ để xử lý các công việc lặp đi lặp lại - thời gian lẽ ra họ có thể dùng cho hoạch định chiến lược và đổi mới sáng tạo.
Ông Mark Zagorski, CEO của DoubleVerify nhận định: “Các nhà quản lý chiến dịch thường bị mắc kẹt trong quy trình vận hành thụ động, giống như người thực thi thay vì chiến lược gia. Các giải pháp của DV, được hỗ trợ bởi AI, giúp đảo ngược tình thế đó, bằng cách tự động hóa các quyết định thường nhật để đội ngũ tập trung vào tư duy chiến lược và tối ưu hóa hiệu suất”.
- Trái phiếu phát hành ra công chúng tăng kỷ lục
VISRating cho biết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tháng 8/2025, với tổng giá trị đạt 58.600 tỉ đồng, tăng 42% so với tháng trước.
Trong đó, phát hành ra công chúng là 6.300 tỉ đồng, đến từ ba ngân hàng và một doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành ra công chúng đã đạt kỷ lục 47.800 tỉ đồng, cao hơn 30% so với cả năm 2024. Còn trong nhóm phát hành riêng lẻ, Vinhomes (VHM) đã thực hiện đợt phát hành trái phiếu trị giá 15.000 tỉ đồng, kỳ hạn 3-4 năm với lãi suất 11%, nhằm mục đích tái cấp vốn.
Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 373.000 tỷ đồng, gần gấp rưỡi cùng kỳ năm trước. Trong số này, hơn 47.800 tỷ đồng phát hành ra công chúng, tăng 30% so với năm ngoái. Bên cạnh tín hiệu tích cực về phát hành mới, thị trường còn ghi nhận sự cải thiện trong xử lý trái phiếu chậm trả gốc và mua lại trước hạn. Theo VIS Ratings, trong tháng 8, một doanh nghiệp bất động sản đã trả 4.000 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.
Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) ước tính các doanh nghiệp mua lại hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tháng trước, tăng 70% so với cùng kỳ. Giá trị trái phiếu đáo hạn trong những tháng còn lại năm nay khoảng 69.700 tỷ đồng, trong đó gần phân nửa là trái phiếu bất động sản.
- Ông Trump đoán Fed chuẩn bị “cắt giảm mạnh” lãi suất
Trong nhiều tháng kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm giảm chi phí lãi vay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện một đợt "cắt giảm mạnh" lãi suất trong tuần này.
"Tôi nghĩ sẽ có một đợt cắt giảm mạnh", ông Trump phát biểu với các phóng viên hôm 14/9 khi trên đường trở về Washington. "Đây là thời điểm hoàn hảo để cắt giảm lãi suất".
Dự đoán của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng, dự kiến đánh dấu lần nới lỏng chính sách tiền tệ đầu tiên của Fed sau 9 tháng.
Trong nhiều tháng kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell nhằm giảm chi phí lãi vay và liên tục khuyến khích người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ từ chức.