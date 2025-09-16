Điểm tin Kinh doanh 16/9: Giá vàng: Bật tăng trở lại

- Giá vàng: Bật tăng trở lại

Giá vàng chiều 15-9: Giá vàng miếng bật tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch chiều hôm trước.

Cụ thể, vàng miếng SJC đang được giao dịch quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).

Vàng DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang giao dịch quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 900.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên giao dịch chiều hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 128,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300 nghìn đồng/lượng); 131,1 triệu đồng/lượng bán ra (giữ nguyên giá so với phiên giao dịch chiều hôm trước).

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào - 129,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào; 129,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm trước ở cả hai chiều.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã lấn át những lo lắng về lạm phát trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện thị trường đang dự đoán Fed gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp hai ngày 16 và 17-9, trong khi khả năng về một đợt cắt giảm lớn hơn (0,50 điểm phần trăm) đã giảm bớt. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.