Điểm tin kinh doanh 16/8: Vàng chưa ngừng rơi

- Vàng chưa ngừng rơi

Vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh trong bối cảnh tỷ giá USD tăng mạnh, bên cạnh vàng thế giới chưa ngừng rơi và lùi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng khi chịu áp lực bởi một báo cáo kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi tăng 100.000 đồng/lượng trong ngày hôm 15/8, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng ngày 16/8 đảo chiều giảm 100.000 đồng/lượng, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,9 – 67,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,9 – 67,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 40.000 đồng/lượng so với hôm 15/8, hiện đứng ở mức 56,24 – 67,09 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 5,2 xuống 1.901,6 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng 16/8, giá vàng đảo chiều hồi nhẹ lên mức 1.903,6 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York giảm 8,8 USD, tương ứng giảm 0,45% xuống 1.935,2 USD/ounce.

Vàng tiếp tục giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong 5 tháng khi chịu áp lực bởi một báo cáo kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi.

Cụ thể, báo cáo doanh số bán lẻ cho tháng 7 của Hoa Kỳ tăng 0,7% so với tháng 6, đây là một bất ngờ và cao hơn kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4% so với tháng 6 và so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 6. Báo cáo này thuộc phe diều hâu về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và là điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng của Hoa Kỳ trước hội nghị chuyên đề hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới tại Jackson Hole, Wyoming.

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc công bố hôm thứ Ba cho thấy kết quả đáng thất vọng. Đó là xu hướng giảm giá đối với các kim loại vì nó cho thấy nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc. Tăng trưởng chậm hơn trong sản lượng công nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng đã được báo cáo. Cục Thống kê Quốc gia cho biết nhu cầu trong nước vẫn "không đủ" và "nền tảng phục hồi của nền kinh tế vẫn cần được củng cố", theo Bloomberg.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho các khoản vay một năm 0,15%, xuống còn 2,50%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đó là lần cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay sau lần cắt giảm 0,10% vào tháng Sáu.