Điểm tin Kinh doanh 16/8: Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

- Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng hôm 15-8, vàng miếng và vàng nhẫn của hầu hết các thương hiệu đồng loạt giảm. Đặc biệt, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh.
Theo ghi nhận vào hôm 5-8, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm trước), 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 123,5 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm trước), 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng).
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào, 119,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 116,6 triệu đồng/lượng mua vào, 119,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều nay (15-8), giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm 15-8 đứng ở mức 3.345,3 USD/ounce.
Thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong ba năm, phản ánh chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh - dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gặp khó khăn trong việc ra quyết định chính sách tiền tệ.
Số liệu này đi ngược lại với báo cáo lạm phát tiêu dùng trước đó trong tuần, vốn đã giúp củng cố kỳ vọng về khả năng Fed nới lỏng chính sách, tạo động lực cho thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm nhẹ sau công bố PPI.
Giá vàng trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu đi ngang, ở mức 3.333,58 USD/ounce và đang trên đà giảm trong tuần, do dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole sắp tới để có thêm định hướng. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, khiến lượng vàng nắm giữ của quỹ SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - giảm.
- Chứng khoán giảm sau 9 phiên tăng liên tiếp
VN-Index chốt phiên hôm nay (15-8) giảm gần 11 điểm, về 1.630 điểm. Đây là phiên đầu tiên thị trường đi lùi sau chuỗi tăng kéo dài 9 phiên liên tiếp.
Toàn sàn HOSE có 84 mã tăng (8 mã trần), 261 mã giảm (3 mã sàn) và 37 mã đứng giá tham chiếu. Như vậy, sau nhiều phiên, thị trường mới ghi nhận màu xanh lơ xuất hiện trên bảng điện với ba mã giảm kịch sàn gồm NBB, DLG và PNC.
Thanh khoản phục hồi trong phiên điều chỉnh điểm số. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2 tỉ đơn vị, tương đương giá trị giao dịch sàn HOSE đạt gần 59.500 tỉ đồng.
Phiên hôm 15-8 khối ngoại gia tăng lực bán ròng với khoảng 3.000 tỉ đồng ở sàn HOSE. Cổ phiếu HPG bị bán ròng hơn 700 tỉ đồng, FPT bị bán ròng gần 508 tỉ đồng và MBB ở mức 494 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, mã VIX là cổ phiếu duy nhất được khối ngoại mua ròng trên trăm tỉ đồng.
- Loạt cổ phiếu Việt Nam được MSCI đưa vào chỉ số kỳ review quý III
Trong kỳ review này, có hai mã cổ phiếu Việt Nam được thêm vào MSCI Frontier Markets Indexes và 9 cổ phiếu được thêm vào MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes.
MSCI đã công bố kết quả đánh giá kết quả cho các Chỉ số MSCI kỳ tháng 8/2025. Các thay đổi này sẽ được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8/2025.
Đáng chú ý, ở rổ MSCI Frontier Markets Indexes, có 9 cổ phiếu được thêm vào và 4 cổ phiếu bị loại ra trong kỳ đánh giá này.
Trong đó, Việt Nam có 2 mã chứng khoán là FPT của CTCP FPT và HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM được thêm vào danh sách trong khi cổ phiếu SJS của CTCP SJ Group bị loại ra.
Trong số 9 cổ phiếu mới trong nhóm, MSCI cho biết, 3 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất là FPT của Việt Nam, Asyad Shipping Company của Oman) và Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire từ Bờ Biển Ngà.
MSCI Frontier Markets Index là rổ chỉ số thị trường cận biên lớn nhất của MSCI. Như vậy sau kỳ review tháng 8, rổ chỉ số này tăng thêm 5 mã cổ phiếu lên tổng cộng 238 mã.
Ở phía chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes, có 28 cổ phiếu được thêm và 11 cổ phiếu bị loại ra trong kỳ đánh giá này.
Trong đó, Việt Nam là nước có lượng cổ phiếu được thêm vào đông đảo nhất khi có tới 9 mã cổ phiếu, bao gồm EVG của CTCP Tập đoàn Everland, HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát, HLD của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland, IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm, PTB của CTCP Phú Tài, SGR của Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn, TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap, ILB của CTCP IDC Tân Cảng - Long Bình và TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy và VDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha bị loại ra.
Sau kỳ review, rổ smallcap này có thêm 17 mã cổ phiếu, đưa tổng số danh mục lên 427 mã.
Tại ngày 31/7/2025, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong hai rổ chỉ số trên của MSCI với tỷ lệ hơn 26% ở MSCI Frontier Market Index và 28,76% tại MSCI Frontier Markets Small Cap Index.
- SK Group tiếp tục thoái vốn tại Việt Nam
SK Group liên tục thoái vốn nhằm huy động 80 nghìn tỷ won (58 tỷ USD) trước năm 2026 để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và tăng chi trả cổ đông.
Bảy năm sau khi đặt cược vào thị trường Việt Nam, SK Group (Hàn Quốc) đã khép lại toàn bộ khoản đầu tư vào Vingroup.
Theo Korea JoongAng Daily, tập đoàn này vừa hoàn tất việc bán nốt 6,05% cổ phần VIC – số vốn trị giá khoảng 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 791 triệu USD theo giá năm 2019) – như một phần trong lộ trình tái cơ cấu danh mục toàn cầu.
Khoản rót vốn vào năm 2019 từng được xem là bước mở màn cho chiến lược tiến sâu vào Đông Nam Á, với kỳ vọng hợp tác trong hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông và mở rộng các thương vụ M&A tại Việt Nam.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, SK đã bắt đầu từng bước thoái vốn, trước tiên là 1,33% cổ phần vào tháng 1, và đến đầu tháng 8 thì bán nốt phần còn lại. Tập đoàn khẳng định đã thu hồi đủ vốn gốc và có lợi nhuận, chủ yếu nhờ chênh lệch tỷ giá. Trong giai đoạn nắm giữ, cổ phiếu VIC tăng khoảng 17%, nhưng đồng VND mất giá so với won Hàn Quốc.
Vingroup không phải cái tên duy nhất nằm trong danh sách thoái vốn. Cuối năm 2024, SK giảm sở hữu tại Masan Group từ 9,5% xuống 3,67% sau 6 năm đầu tư. Tháng 5/2025, tập đoàn tiếp tục bán 65% cổ phần Imexpharm cho Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) với giá khoảng 221 triệu USD.
- Việt Nam thu 30,2 tỷ USD từ xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc
Việt Nam đã thu về 30,2 tỷ USD từ xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc trong năm ngoái, tăng 7,9% so với năm 2023, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện.
Báo cáo Xuất nhập khẩu năm 2024 do Bộ Công thương vừa công bố, dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam cả năm 2024 đạt 53,9 tỷ USD, tăng gần 2,9% so với năm 2023 và chiếm trên 13,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc đạt 30,2 tỷ USD, tăng 7,9%, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng.
Xuất khẩu linh kiện điện thoại đạt 23,71 tỷ USD, giảm 2,8%, chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng.
Các thương hiệu điện thoại nguyên chiếc có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm Samsung, Google, iPhone, Nokia và Xiaomi. Thương hiệu linh kiện điện thoại có kim ngạch xuất khẩu cao gồm Samsung, Cisco, LG và Sony.