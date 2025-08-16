Điểm tin Kinh doanh 16/8: Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

- Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm 15-8, vàng miếng và vàng nhẫn của hầu hết các thương hiệu đồng loạt giảm. Đặc biệt, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh.

Theo ghi nhận vào hôm 5-8, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm trước), 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 123,5 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá hôm trước), 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào, 119,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 116,6 triệu đồng/lượng mua vào, 119,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều nay (15-8), giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm 15-8 đứng ở mức 3.345,3 USD/ounce.

Thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong ba năm, phản ánh chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh - dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gặp khó khăn trong việc ra quyết định chính sách tiền tệ.