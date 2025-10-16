Điểm tin Kinh doanh 16/10: Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 16/10/2025 06:00

Nhóm Vingroup bị chốt lời, cổ phiếu Vietjet tăng trần phiên thứ ba; Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai

- Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 15-10: Vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới, với mốc 147,6 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn cũng tăng dựng đứng, trong đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng với mức 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 145 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng; tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với hôm trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,7 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI hiện giao dịch ở ngưỡng 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200.000 đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý với mức giao dịch 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh. Giá vàng thế giới tăng khi nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Cùng lúc, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và những lo ngại về bất ổn tài chính toàn cầu khiến nhu cầu trú ẩn tăng mạnh. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu và dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng tiếp tục củng cố xu hướng đi lên.

Khi lãi suất thực giảm và dòng tiền đầu tư chuyển dịch khỏi các tài sản rủi ro, vàng đang trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của giới đầu tư quốc tế.

- Sức hút hàng chính hãng bùng nổ dịp 10/10

Shopee đã khép lại sự kiện “10/10 Đại Tiệc Thương Hiệu”, ghi nhận nhu cầu mua sắm hàng chính hãng tăng cao cùng các xu hướng tiêu dùng nổi bật trước thềm lễ hội và mùa thu đông 2025.

“10/10 Đại Tiệc Thương Hiệu” ghi nhận nhiều số liệu nổi bật trên Shopee Mall và Shopee Premium. Theo thống kê, lượng đơn hàng qua Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 10/10. Đáng chú ý, nhiều ngành hàng trên Shopee Mall đạt mức tăng trưởng đột phá, trong đó ngành có mức tăng cao nhất ghi nhận lượng đơn hàng gấp 25 lần so với ngày thường.

Bên cạnh cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng cùng các chính sách freeship, trả hàng, hoàn tiền linh hoạt, Shopee Mall còn gia tăng trải nghiệm và kết nối với người dùng thông qua chương trình "Khách hàng thân thiết Thương hiệu Shopee Mall". Tính đến 10/10, đã có hơn 5.000 thương hiệu triển khai chương trình, thu hút cộng đồng hơn 4 triệu người dùng trung thành đăng ký tham gia.

Các nội dung mua sắm giải trí phong phú đã nhanh chóng thu hút hơn 1,8 tỷ lượt xem trong giai đoạn 10/10, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong việc giúp thương hiệu và người bán chuyển đổi từ mắt xem ra doanh thu. Được biết, gần 50% đơn hàng bán ra trong ngày 10/10 được ghi nhận qua các kênh Shopee Live và Shopee Video.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm hơn đến nguồn gốc, tính chính hãng và sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm chất lượng. Chúng tôi rất vui khi Shopee Mall và Shopee Premium đã dần trở thành những điểm đến lý tưởng cho người dùng tìm kiếm sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu yêu thích”.

- Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai

Hôm thứ Ba (14/10), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương đang tiến gần đến thời điểm ngừng giảm quy mô nắm giữ trái phiếu, đồng thời đưa ra một vài gợi ý về việc tiếp tục giảm lãi suất thêm nữa.

Tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia Mỹ (NABE), ông Powell đã có bài phát biểu về lập trường của Fed đối với chính sách thắt chặt định lượng, trong nỗ lực giảm hơn 6.000 tỷ USD chứng khoán mà Fed đang nắm giữ trên bảng cân đối kế toán sau giai đoạn mở rộng trong đại dịch Covid-19.

"Kế hoạch đã được công bố từ lâu của chúng tôi là ngừng thu hẹp bảng cân đối kế toán khi dự trữ vượt quá mức mà chúng tôi đánh giá là phù hợp với điều kiện dự trữ dồi dào…Chúng tôi có thể đạt đến thời điểm đó trong những tháng tới, và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ một loạt các chỉ số để đưa ra quyết định này”, ông cho biết.

Về lãi suất, mặc dù không đưa ra hướng dẫn cụ thể về lộ trình giảm lãi suất, nhưng những bình luận về sự suy yếu của thị trường lao động cho thấy việc nới lỏng chắc chắn sẽ được đưa ra, đúng như dự đoán của thị trường tài chính.

Ông Powell đã nhấn mạnh sự căng thẳng giữa mục tiêu kép của ngân hàng trung ương là cân bằng việc làm và lạm phát, đồng thời cảnh báo rằng việc thiếu dữ liệu do chính phủ đóng cửa kéo dài có thể khiến công việc thiết lập chính sách tiền tệ của Fed trở nên thách thức hơn.

“Nếu chúng ta hành động quá nhanh, chúng ta có thể bỏ dở công việc kiểm soát lạm phát và phải quay lại sau để hoàn thành. Nếu chúng ta hành động quá chậm, có thể sẽ có những tổn thất không cần thiết, những tổn thất trên thị trường việc làm. Vì vậy, chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn khi phải cân bằng hai điều này.

Dữ liệu chúng ta có được ngay sau cuộc họp tháng 7 cho thấy rằng... thị trường lao động thực sự đã suy yếu đáng kể, và đặt chúng ta vào tình huống mà hai rủi ro này đang tiến gần đến sự cân bằng”, ông Powell cho biết thêm.

Về vấn đề lãi suất, ông Powell vẫn giữ nguyên lập trường gần đây, cụ thể là các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng thị trường lao động đang thắt chặt và làm lệch cán cân rủi ro giữa việc làm và lạm phát.

"Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong suốt tháng 8, nhưng mức tăng trưởng tiền lương đã chậm lại đáng kể, một phần có thể là do sự suy giảm tăng trưởng lực lượng lao động do nhập cư và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp hơn… Trong thị trường lao động kém năng động và có phần suy yếu như hiện tại, rủi ro giảm sút đối với việc làm dường như đã gia tăng”, ông Powell cho biết.

trung-tam-logistics-da-nang-a3-.jpeg

- Viettel nâng cao năng lực vận hành logistics Miền trung – Tây Nguyên

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức khởi công Trung tâm Logistics Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực vận hành logistics miền Trung - Tây Nguyên, tích hợp công nghệ tự động hóa hiện đại, vận hành dữ liệu số và hướng tới tiêu chuẩn xanh, bền vững.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 8,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 722 tỷ đồng, gồm ba khối nhà kho tổng diện tích gần 40.000 m². Cấu trúc trung tâm gồm: kho phân phối hàng tiêu dùng, hàng mát và hàng lạnh; kho fulfillment (phục vụ xử lý, kiểm soát đơn hàng thương mại điện tử từ khi nhập vào kho đến khi giao đến tay khách hàng); trung tâm chia chọn tự động với dây chuyền phân loại Crossbelt Sorter công suất 9.000 bưu phẩm/giờ, kết hợp robot tự hành AGV, tối ưu hóa luồng hàng và năng suất vận hành.

Hệ thống quản trị thông minh kết nối dữ liệu kho, đơn hàng và vận tải theo thời gian thực, cho phép định tuyến, tối ưu tải và kiểm soát vận hành. Theo tính toán, trung tâm khi khai thác dự kiến rút ngắn 33% thời gian vận hành và tiết kiệm khoảng 348.000 km vận chuyển mỗi tháng, giảm chi phí nhiên liệu và phát thải, hướng tới mô hình logistics xanh và hiệu quả.

Trung tâm được thiết kế trở thành mắt xích kết nối hệ sinh thái sản xuất - bán lẻ - thương mại điện tử tại miền Trung - Tây Nguyên, rút ngắn thời gian đưa hàng ra thị trường, nâng cao độ chính xác giao nhận, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại điện tử bền vững. Dự án sẽ tạo việc làm ổn định, đóng góp ngân sách địa phương và nâng cao năng lực vận hành khu vực.

- Nhóm Vingroup bị chốt lời, cổ phiếu Vietjet tăng trần phiên thứ ba

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi chinh phục đỉnh lịch sử, dưới áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Phiên giao dịch ngày 15/10, thị trường diễn biến tích cực vào phiên sáng rồi quay đầu vào phiên chiều. Chỉ số VN-Index đóng cửa ở mốc 1.757,95 điểm, giảm hơn 3 điểm so với kết phiên trước. Đây là phiên thứ hai liên tiếp chỉ số này điều chỉnh, sau khi chinh phục đỉnh lịch sử 1.765,12 điểm vào phiên 13/10.

VN-Index hôm 15/10 giảm điểm chủ yếu do áp lực chốt lời từ nhóm Vingroup. VIC và VHM lần lượt giảm 1,1% và 2,4% từ giá đỉnh lịch sử. VRE cũng giảm 2%. Một số mã lớn khác cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số như FPT -3%, SSB -2%, MWG -1%.

Ngược chiều, VJC là mã thu hút dòng tiền tốt nhất trong VN30. Mã này tăng trần phiên thứ ba liên tiếp lên giá 163.100 đồng/cp - cao nhất kể từ tháng 4/2018 và gần chạm đỉnh lịch sử. Vốn hoá của Vietjet trên thị trường đạt trên 96.000 tỷ đồng. Chỉ trong nửa đầu tháng 10 này, VJC đã tăng gần 30% giá trị. Còn so với đáy ngắn hạn hồi tháng 4/2025, mức tăng là 106%.

Không chỉ VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank cũng có diễn biến tích cực thời gian qua. Mã kết phiên hôm nay ở giá 33.100 đồng/cp, tăng 1,4% so với phiên trước. Tính từ đầu tháng 7/2025 đến nay, mã này đã tăng 50%.

Đà tăng của VJC và HDB kéo tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, khối tài sản của bà Thảo đạt 4 tỷ USD, xếp thứ 2 trong 5 người Việt được Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới (sau ông Phạm Nhật Vượng).

Ngoài VJC, bộ đôi nhóm Gelex là GEX và GEE cũng tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp. GEX chính thức lập đỉnh mới ở giá 62.900 đồng/cp. GEE tiếp tục “xô đổ” mức giá đỉnh của các phiên trước, vươn lên giá 165.800 đồng/cp. Đây là một trong những mã cho hiệu suất tốt nhất trên thị trường nếu tính từ đầu năm đến nay, với mức tăng khoảng 560%.

Xét về nhóm ngành thì nhóm ngân hàng có đóng góp lớn nhất trong việc giữ chỉ số không bị giảm sâu. Các mã tăng đáng kể là VPB +3,7%, TPB +2,6%, HDB +1,4%, NVB +1,4%, VIB +1,3%, SHB +1,1%. Đa số các mã khác tăng nhẹ hoặc đứng tham chiếu.

Nhóm bất động sản phân hóa hơn. Chiều tăng có KDH tăng trần, CEO +4,3%, PDR +2,4%, DXG +2,4%, HDC +2,5%, DIG +1,8%, IJC +2,3%; NVL, SCR, TAL… tăng nhẹ. Chiều giảm ngoài bộ ba nhóm Vingroup còn có KBC -1,6%, IDC -2,1%, DXS -3,4%, SZC -2,1%; TCH, NLG, KDH, BCM, NTL… giảm nhẹ.

Nhóm chứng khoán đa phần giảm 1-2%, tuy nhiên vẫn có một số mã thu hút dòng tiền mạnh là ORS, PHS tăng trần. VND, TVS, VIX, CTS, SHS, DSE tăng nhẹ.

Các nhóm ghi nhận dòng tiền rút ra mạnh khác là phân bón hóa chất (DPM -2,3%, DCM -2,6%, DGC -1,3%, DDV -1,8%); khoáng sản (MSR -5,7%, KSV -5,6%, BMC -3,4%).

Về thanh khoản, dòng tiền vẫn giữ nhịp sôi động với giá trị khớp lệnh đạt gần 40.000 tỷ đồng. Khối ngoại chiếm hơn 7.000 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT bị bán ròng mạnh nhất 420 tỷ đồng, kế đến là KDH 262 tỷ đồng, HDB 170 tỷ đồng; VIC, VGC, VPB, VRE, MWG hơn 70 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại gom mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng, với TPB và SHB được mua ròng mỗi mã hơn 200 tỷ đồng. VCB cũng được mua ròng gần 100 tỷ đồng. PDR, VNM, LPB, GMD được mua ròng 60 – 80 tỷ đồng.

