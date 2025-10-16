Điểm tin Kinh doanh 16/10: Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng

- Giá vàng: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 15-10: Vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới, với mốc 147,6 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn cũng tăng dựng đứng, trong đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng với mức 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 145 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng; tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt ngày hôm trước.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với hôm trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,7 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI hiện giao dịch ở ngưỡng 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200.000 đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý với mức giao dịch 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh. Giá vàng thế giới tăng khi nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.