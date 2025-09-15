Điểm tin Kinh doanh 15/9: Giá vàng: Giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước

- Giá vàng: Giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước
Giá vàng chiều 14-9: Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, đứng yên so với hôm qua, nhưng giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 14-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1- 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.643 USD/ounce, tăng tiếp 56 USD so với tuần trước. Giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.
Dự báo về xu hướng tuần này, theo kết quả khảo sát của Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo kim loại quý sẽ tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 80% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; chỉ 13% nhận định giá vàng giảm và 7% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.
Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 65% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.
- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/9
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/9 của các công ty chứng khoán.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MBB
CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) 6 tháng đầu năm 2025 tăng 25% so với cùng kỳ, với sự tăng trưởng đồng đều của cả thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập ngoài lãi (NOII). NIM vẫn tiếp tục xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn tương đối ổn định so với các ngân hàng khác. Các chỉ số liên quan đến chất lượng tài sản cải thiện tốt hơn với bộ đệm dự phòng cao hơn trước khi ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2025 vẫn tăng trưởng 18,3%, đạt gần 15.889 tỷ đồng – hoàn thành 50% dự phóng của chúng tôi.
Chúng tôi lạc quan với mức tăng trưởng kỳ vọng 25% trong năm nay (chưa bao gồm phần bán nợ cho MBV). Hoạt động tín dụng sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc bán lẻ, bao gồm SME siêu nhỏ và khách hàng cá nhân; trong đó, khoảng 45% dư nợ dành cho hộ kinh doanh, phần còn lại tập trung vào cho vay mua nhà. Ở mảng bán buôn, MBB định hướng đa dạng hóa danh mục, phân bổ dư nợ đồng đều hơn giữa các lĩnh vực kinh tế.
Chi phí trích lập tăng mạnh 140%, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện từ 75% trong quý 1 lên 89% trong quý 2. Chúng tôi kỳ vọng, ngân hàng sẽ tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng tài sản, duy trì tỷ lệ NPL dưới 1,6% dựa trên cơ sở (1) môi trường kinh tế đang tốt lên, cải thiện dòng tiền của người đi vay; (2) rủi ro của nhóm khách hàng lớn (Trung Nam, NVL) giảm bớt sau những bước chuyển mình về pháp lý.
Chúng tôi nâng mức giá mục tiêu cho MBB lên 33.900 đồng/CP sau khi điều chỉnh kỳ vọng P/B năm 2025. Khuyến nghị mua cổ phiếu MBB tiềm năng tăng giá 19% so với giá đóng cửa ngày 11/09/2025.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGC
CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của DGC trong quý II/2025 đạt lần lượt 5.705/1.652 tỷ đồng (tăng 17%/8%). Sản lượng tiêu thụ P4 trong quý II/2025 tăng 40%, giá bán trung bình tăng 5%. Bên cạnh đó, doanh thu mảng phân bón tăng 46% so với cùng kỳ nhờ giá phân bón cải thiện mạnh trong nước lẫn ngoài nước, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ.
Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng DGC sẽ gặp áp lực san sẻ chi phí với khách hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng nông nghiệp) để bù đắp một phần chi phí tăng thêm từ thuế. Tuy nhiên, thuế xuất khẩu P4 tới Nhật Bản và EU sẽ được giảm về 0% nhờ các CPTPP/FTA đã ký sẽ là động lực duy trì triển vọng tiêu thụ của DGC trong dài hạn. KBSV duy trì dự phóng sản lượng tiêu thụ P4 của DGC tăng 18%/6% trong 2025/2026.
Giá P4 có dấu hiệu hồi phục trong 2Q2025, tuy nhiên, biên lãi gộp giảm nhẹ so với quý trước do chịu áp lực từ chi phí điện gia tăng từ tháng 05/2025. KBSV kỳ vọng DGC nhận được giấy phép khai thác tại Khai trường 25 trong quý IV/2025 và dự phóng biên lãi gộp mảng hóa chất gốc photpho đạt 35,1%/35,5% trong 2025/2026.
Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ nhận được chủ trương đầu tư và có thể khởi công Đức Giang Residence trong quý IV/2025. Đối với dự án Bauxite - Alumina Đắk Nông, DGC kỳ vọng nhận được giấy phép xây dựng nhà máy chế biến bauxite vào cuối 2025.
KBSV xác định giá trị hợp lý của DGC ở mức 125.900 đồng/CP, tương ứng với tỷ suất sinh lời so với giá đóng cửa ngày 12/09/2025 là 29%, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.
Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu STB
CTCK Asean
Chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu STB với mức giá hợp lý 62.500 đồng/cổ phiếu (+11% so với giá thị trường), tầm nhìn đầu tư 1 năm. Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm thương vụ bán 32,5% cổ phần.
Aseansc Research ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025F của STB đạt 17.898 tỷ đồng (tăng 40,7% so với năm trước), dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 15,8% (tăng 4,2 %), và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 843 tỷ đồng (giảm 57,3%).
Luận điểm đầu tư: Cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay mua nhà cải thiện thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tích cực trong 2025 nhờ thu nhập từ phí cao hơn và khoản thu từ KCN Phong Phú; Hoàn nhập khoản thu từ KCN Phong Phú, Chất lượng tài sản cải thiện giúp chi phí dự phòng của STB thấp hơn; Thương vụ bán 32,5% cổ phần mang ý nghĩa chiến lược
Ngoài ra, triển vọng ngành ngân hàng năm 2025 được đánh giá khả quan nhờ vào các yếu tố như: (1) Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% khả thi trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ; (2) Thu nhập ngoài lãi toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng tích cực dẫn dắt bởi mảng bancassurance và thu nhập thu hồi nợ xấu; (3) Chất lượng tài sản cải thiện nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế và Luật hóa Nghị quyết 42; (4) Tăng cường hiệu quả hoạt động nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các quý tiếp theo; (5) Các ngân hàng tăng vốn điều lệ để cải thiện hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
- Phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mục tiêu của Đề án là đưa thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell trong năm 2025, đồng thời duy trì hạng này và hướng tới mục tiêu dài hạn là mới nổi của MSCI và mới nổi bậc cao của FTSE Russell trước năm 2030.
Để đạt mục tiêu, Đề án xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong ngắn hạn, sẽ tháo gỡ rào cản yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán đối với nhà đầu tư nước ngoài trong khi chưa có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản; triển khai tài khoản giao dịch tổng (OTA); tăng cường kết nối giữa ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán; đồng thời nâng cấp hệ thống giao dịch, thanh toán và đề xuất giải pháp ổn định thị trường ngoại hối.
Về dài hạn, Đề án hướng tới việc rà soát, nới lỏng các quy định hạn chế sở hữu nước ngoài, phát triển hạ tầng thanh toán bù trừ hiện đại, cho phép triển khai cơ chế vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát, giao dịch trong ngày, phát triển thị trường ngoại hối và tăng cường các công cụ phòng ngừa rủi ro. Song song, hệ thống giao dịch và giám sát sẽ được hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ mới, bảo đảm an ninh và an toàn thị trường.
Ngoài ra, Đề án nhấn mạnh các giải pháp hỗ trợ như tăng thanh khoản thông qua cơ chế giao dịch mới và nhà tạo lập thị trường, nâng cao tính minh bạch bằng việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn quản trị OECD, đa dạng hóa sản phẩm với trái phiếu hạ tầng, trái phiếu xanh, chứng khoán phái sinh, sản phẩm tài chính xanh, cũng như phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức và quỹ chuyên nghiệp.
Việc triển khai Đề án được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.
- Indonesia dẫn đầu lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam
Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8/2025 ghi nhận sự sụt giảm so với tháng trước.
Ước tính có 14.913 ô tô được đưa về Việt Nam trong tháng 8, giảm 19% so với tháng 7/2025 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng giá trị nhập khẩu đạt 363 triệu USD, giảm 16% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh xu hướng các nhà nhập khẩu ưu tiên đưa về những dòng xe có giá trị cao.
Tính lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 136.490 chiếc ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt 3,021 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập khẩu tăng 28,1% và giá trị tăng 38,3%.
Trong tháng 8/2025, Indonesia tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam, với 6.673 chiếc, tổng giá trị gần 91,5 triệu USD. Thái Lan xếp thứ hai với 5.346 chiếc, nhưng giá trị nhập khẩu cao hơn, đạt trên 113,4 triệu USD. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ ba với 3.206 chiếc, đạt kim ngạch hơn 106,4 triệu USD.
Cộng dồn từ đầu năm đến nay, ô tô nhập khẩu từ Indonesia đạt 51.955 chiếc, với tổng giá trị khoảng 736,4 triệu USD. Xe từ Thái Lan đạt 47.344 chiếc, song có giá trị cao hơn, lên tới 935 triệu USD.
Đáng chú ý, số lượng xe từ Trung Quốc chỉ đạt 30.506 chiếc, thấp hơn nhiều so với Indonesia và Thái Lan, nhưng tổng kim ngạch lại vượt trội, lên tới 993,7 triệu USD.
- Thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tại dự thảo Luật Thuế TNCN cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025 (Phiên thứ nhất), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TNCN nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2025.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu sau: Tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...); đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.
Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế.
Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7 tháng 9 năm 2025.
Đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.