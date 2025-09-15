Điểm tin Kinh doanh 15/9: Giá vàng: Giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước

- Giá vàng: Giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước

Giá vàng chiều 14-9: Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, đứng yên so với hôm qua, nhưng giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 14-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1- 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.643 USD/ounce, tăng tiếp 56 USD so với tuần trước. Giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Dự báo về xu hướng tuần này, theo kết quả khảo sát của Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo kim loại quý sẽ tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 80% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; chỉ 13% nhận định giá vàng giảm và 7% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 65% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

