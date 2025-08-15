Điểm tin Kinh doanh 15/8: Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

- Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng
Giá vàng chiều 14-8 ghi nhận mức bật tăng của giá vàng trong nước. Mức tăng dao động từ 300 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
SJC niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 123,7 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng mua vào; tăng 500 nghìn đồng/lượng bán ra).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 122,7 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 116,8 triệu đồng/lượng mua vào; 119,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng bán ra).
Trên thế giới, giá vàng tiếp tục ghi nhận đà tăng khi cuối giờ sáng 14-8 theo giờ Việt Nam, vàng đang được niêm yết quanh ngưỡng 3.363 USD/ounce. Sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng. Các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, củng cố niềm tin vào đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.
Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng tương lai tháng 12-2025 đang nắm giữ lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 3.500 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại mức thấp nhất của tháng 7 là 3.319 USD.
- Cổ phiếu ngân hàng đua tăng trần
Sức nóng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng không chỉ kéo thanh khoản vượt mốc 50.000 tỷ đồng mà còn đẩy VN Index tăng vọt gần 30 điểm.
Theo thống kê, 10/15 mã đóng góp điểm số nhiều nhất cho VN Index là các mã ngân hàng gồm: VCB, VPB, MBB, ACB, HDB, TCB, BID, SHB, CTG, LPB.
Nhóm cổ phiếu nhà băng trên cùng với VIC, VJC, VHM, VIX, BVH đóng góp hơn 27 điểm tăng cho VN Index.
Mặc dù bảng điện HoSE có số mã giảm nhỉnh hơn (158 mã tăng so với 170 mã giảm), nhưng sức nóng từ các mã cổ phiếu ngân hàng vẫn đủ lực kéo VN Index tăng 29,09 điểm, tương đương 1,81%, lên 1.640,7 điểm. Như vậy, đây là phiên thứ 11 liên tiếp, chỉ số này phá kỷ lục về điểm số.
Đáng chú ý, trong danh sách 16 mã tăng trần của sàn HoSE có hàng loạt mã ngân hàng như: ACB, HDB, MBB, VAB, VPB. Các mã còn lại đạt mức tăng từ 2-6%.
Thanh khoản sàn HoSE phiên hôm nay tăng vọt lên hơn 52.500 tỷ đồng với 1,81 tỷ cổ phiếu khớp lệnh.
Tuy nhiên, trái ngược với sự hưng phấn của dòng tiền nội, khối ngoại tiếp tục duy trì áp lực xả hàng với giá trị bán ròng trên sàn HoSE đạt gần 2.400 tỷ đồng. Ngoài mã quen thuộc là FPT, phiên hôm nay khối ngoại tập trung bán ròng các mã HPG, SSI, CTG, MSN, NLG, SHB, MBB, MWG.
- Bitcoin tăng giá kỷ lục, lên gần 125.000 đô la
Giá bitcoin thiết lập mức cao kỷ lục mới, 124.747 đô la Mỹ khi các tổ chức tiếp tục gom đồng tiền mã hóa giá trị nhất thị trường này và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng tiền tệ vào tháng Chín tới.
Trong phiên giao dịch sáng 14-8, giá bitcoin nhảy vọt lên 124.747 đô la, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Binance. Mức giá này vượt qua mức kỷ lục trước đó 123.218 đô la được ghi nhận vào ngày 14-7.
Bitcoin đã tăng giá hơn 31% trong năm nay và hơn 60% kể từ mức thấp hồi tháng Tư.
Dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay, cùng với việc hàng loạt công ty đại chúng sao chép chiến lược gom bitcoin của công ty phần mềm Strategy (Mỹ) là những động lực chính thúc đẩy đà tăng giá của bitcoin trong năm nay.
Tổng số bitcoin mà Strategy đang nắm giữ hiện là 628.946, được mua với tổng chi phí là 46,09 tỉ đô la ở mức giá trung bình là 73.288 đô la cho mỗi bitcoin. Giá cổ phiếu Strategy mang lại mức lợi nhuận trung bình hàng năm cho nhà đầu tư là 100% trong 5 năm qua sau khi công ty này bắt đầu mua bitcoin.
Các nhà chiến lược thị trường cũng chỉ ra lập trường ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Donald Trump là chất xúc tác chính.
“Chính quyền đang thúc đẩy tiền điện tử và bitcoin. Trong ngắn hạn, thị trường đang hơi nóng. Nhưng về lâu dài, có một số thay đổi cơ bản mà tôi nghĩ là sẽ thúc đẩy bitcoin tiếp tục tăng giá”, Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Report Research chia sẻ với Yahoo Finance hồi đầu tuần.
- Giảm 50% dự trữ bắt buộc cho Vietcombank, MBBank, VPBank, HDBank
Từ đầu tháng 10, Vietcombank, MBBank, VPBank và HDBank được ưu đãi giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ chuyển giao ngân hàng yếu kém.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 27-12-2019 về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TTXVN đưa tin.
Theo đó, tại diều 7 Thông tư mới ban hành bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt là tổ chức tín dụng nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.
Đồng thời tổ chức tín dụng được hỗ trợ quy định tại khoản 39 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng tiếp tục được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, mức giảm được tính trên cơ sở tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng đó, quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này và áp dụng đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.
- 5 mặt hàng xăng, dầu đồng loạt giảm giá
Xăng E5RON92 và RON95-III giảm giá nhẹ, từ 190 đến 254 đồng/lít. Dầu diesel có mức giảm mạnh nhất, 723 đồng/lít, tiếp đó đến dầu hoả và dầu mazut.
Trước diễn biến giá xăng, dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít).
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.077 đồng/lít (giảm 723 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít (giảm 640 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.268 đồng/kg (giảm 379 đồng/kg).