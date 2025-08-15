Điểm tin Kinh doanh 15/8: Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

- Giá vàng: Giá vàng trong nước bật tăng

Giá vàng chiều 14-8 ghi nhận mức bật tăng của giá vàng trong nước. Mức tăng dao động từ 300 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

SJC niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 123,7 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng mua vào; tăng 500 nghìn đồng/lượng bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng hôm nay quanh ngưỡng 123,5 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 122,7 triệu đồng/lượng mua vào; 124,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 116,8 triệu đồng/lượng mua vào; 119,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300 nghìn đồng/lượng bán ra).

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục ghi nhận đà tăng khi cuối giờ sáng 14-8 theo giờ Việt Nam, vàng đang được niêm yết quanh ngưỡng 3.363 USD/ounce. Sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng. Các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, củng cố niềm tin vào đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.