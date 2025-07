Điểm tin Kinh doanh 15/7: Giá vàng: Vàng miếng tiếp tục neo ở mức cao

Các dòng vốn đổ vào các quỹ ETF bitcoin và ethereum giao ngay cũng góp phần thúc đẩy giá đi lên một cách ổn định và ít biến động hơn so với các chu kỳ tăng trước.

Đến cuối tháng 5-2025, đồng tiền số này tiếp tục bứt phá lên 111.878 đô la, nhờ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ và dòng vốn từ các quỹ đầu tư tổ chức, đặc biệt là từ quỹ Strategy do doanh nhân Michael Saylor dẫn dắt.

Sáng 14-7, giá bitcoin vừa thiết lập đỉnh mới ở mức 121.344 đô la, tăng 1,9% trong phiên gần nhất và cao hơn khoảng 30% so với tháng 12 năm ngoái, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Một giải pháp mới tích hợp kết hợp công nghệ tối ưu hóa bằng AI Scibids của DV và cơ chế tránh hiển thị quảng cáo không phù hợp trước khi mua quảng cáo (pre-bid) nhằm nâng cao chất lượng truyền thông và hiệu suất, đồng thời giảm chi phí vận hành.

DoubleVerify, nền tảng phần mềm về tối ưu hóa quảng cáo, đo lường chất lượng truyền thông và hiệu quả chiến dịch, vừa công bố DV Authentic AdVantage - giải pháp kết hợp công nghệ kiểm soát chất lượng truyền thông uy tín của DV với sự hỗ trợ của DV Scibids AI, mang đến hiệu suất cao trong môi trường walled garden. Giải pháp này sẽ được triển khai đầu tiên trên các nền tảng video độc quyền, giúp nhà quảng cáo gia tăng hiệu quả chiến dịch trong khi vẫn duy trì độ an toàn và phù hợp của thương hiệu.

DV Authentic AdVantage tích hợp hai năng lực cốt lõi của DV là xác minh và tối ưu hóa trong một giải pháp toàn diện, được thiết kế riêng để giải quyết những thách thức khi quảng cáo trong hệ sinh thái wall garden. Trước đây, các thương hiệu thường phải lựa chọn giữa hiệu quả chi phí, chất lượng và hiệu suất. Giờ đây, với DV Authentic AdVantage, họ có thể đồng thời đạt được cả ba mục tiêu này.

- Giá cà phê rớt mạnh

Chỉ số giá cà phê toàn cầu, được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP), đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 300 US cent/pound kể từ tháng 12/2024.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ số I-CIP đạt trung bình 295,1 US cent/pound trong tháng 6, giảm 11,8% so với trước.

Tháng vừa qua, giá của các nhóm cà phê đều giảm mạnh. Trong đó, giá cà phê Arabica Colombia và Arabica khác lần lượt giảm 9% và 8,7%, xuống mức trung bình khoảng 360-363 US cent/pound.

Tương tự, giá của nhóm cà phê Arabica Brazil cũng giảm 10,9%, còn 338,5 US cent/pound.

Đáng chú ý, Robusta ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất tới 17,5%, xuống còn 196,2 US cent/pound. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, giá Robusta giảm xuống dưới mốc 200 US cent/pound.

Còn trên các sàn giao dịch, sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, giá cà phê cũng liên tục lao dốc, thậm chí xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tuần trước ở mức 3.216 USD/tấn, giảm 38,8% (2.035 USD/tấn) kể từ đầu tháng 5.

Đồng thời, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm tới 27% (106 US cent/pound) trong cùng thời gian, xuống còn 286,5 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê giao dịch trong khoảng 89.500-90.300 đồng/kg. Hiện, thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông thu mua cà phê quanh mức 90.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng và Gia Lai dao động 89.500-90.200 đồng/kg.