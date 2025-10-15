Điểm tin Kinh doanh 15/10: Giá vàng: Tăng dựng đứng

- Giá vàng: Tăng dựng đứng

Giá vàng hôm chiều 14-10: Vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới, với mốc 146,4 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn cũng tăng dựng đứng, với mức tăng cao nhất lên đến 4,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 144,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt ngày hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng với mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 142,9 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (tăng 1,8 triệu đồng/lượng).

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với hôm trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,3 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 4,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 4 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 144 -146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 143 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 4,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).