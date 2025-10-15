Điểm tin Kinh doanh 15/10: Giá vàng: Tăng dựng đứng

- Giá vàng: Tăng dựng đứng
Giá vàng hôm chiều 14-10: Vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới, với mốc 146,4 triệu đồng/lượng bán ra; vàng nhẫn cũng tăng dựng đứng, với mức tăng cao nhất lên đến 4,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 144,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt ngày hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng với mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 142,9 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (tăng 1,8 triệu đồng/lượng).
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với hôm trước.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,3 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng bán ra.
DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 4,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 4 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 144 -146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 143 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 4,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá vàng đầu giờ chiều 14-10 tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 4.177 USD/ounce (tương đương khoảng 132,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại từ cuối tuần trước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới lên Trung Quốc; quỹ SPDR Gold Trust gom mạnh vàng, cộng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Chỉ trong phiên hôm qua, giá vàng thế giới đã tăng 110 USD/ounce, sau khi quỹ SPDR Gold Trust mua thêm gần 2 tấn vàng ở mức giá cao kỷ lục.
Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng 8 tuần liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại, dù đã xuất hiện một số cảnh báo về việc giá vàng sẽ phải điều chỉnh vì các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng đang ở trong trạng thái quá mua.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đà tăng giá của vàng vẫn còn mạnh và sẽ hình thành một đỉnh giá mới.
Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng thông qua các quỹ ETF đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, tương đương tăng thêm gần 26 tỷ USD trong quý III năm nay.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 56% và lần đầu tiên vượt qua mốc 4.100 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.
- Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số
9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách, trong đó khách bay quốc tế tăng mạnh.
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2024).
Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 35,1 triệu hành khách và 946,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,5% về hành khách và 22,9% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
Tính riêng với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển trong 9 tháng đầu năm ước đạt 43,7 triệu hành khách và 343,3 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,2% về hành khách và 5,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách và 174,1 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,3% về hành khách và 12% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
- Tiền lớn chảy mạnh vào cổ phiếu trụ, VN-Index tiến gần mốc 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán sáng 14/10 ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tiếp tục bứt phá và tiến dần tới mốc 1.800 điểm.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 20,97 điểm lên 1.786,09 điểm. Thanh khoản đạt hơn 26.510 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng, 197 mã giảm và 57 mã đứng giá.
Rổ VN30 ghi nhận sự phân hóa nhưng nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn giữ vai trò chủ lực. VJC tăng kịch trần 6,94% lên 152.000 đồng/cổ phiếu, trong khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục “tiếp sức” cho đà tăng chung: VIC tăng 6,86%, VHM tăng 3,22%, VRE tăng 1,63%. Một số mã lớn khác như DGC, HDB, MWG, SSI, VPB, VCB… cũng đóng góp tích cực.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,86 điểm lên 277,21 điểm, khối lượng giao dịch hơn 76,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.042,7 tỷ đồng. UPCOM-Index tăng 0,46 điểm lên 113,16 điểm với gần 28 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị khoảng 397,5 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán duy trì sắc xanh chủ đạo trong khi phần còn lại của thị trường diễn biến phân hóa. Sắc đỏ bao phủ nhóm viễn thông và công nghệ thông tin.
Diễn biến phiên sáng cho thấy đà tăng của thị trường hiện phụ thuộc chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã đầu ngành như họ Vingroup, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác vẫn giao dịch giằng co.
- Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 20 tỷ USD, lọt top 30 châu Á
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức vượt 20 tỷ USD khi cổ phiếu VIC tăng mạnh lên gần 220.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10.
Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã đạt 20,3 tỷ USD trong sáng 14/10, tức tăng 2,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, nằm trong nhóm những tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất thế giới.
Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm những doanh nhân có tài sản tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây.
Xét tại châu Á, ông chủ Vingroup hiện là tỷ phú giàu thứ 29.
Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp đà tăng mạnh trên sàn HoSE, tiến sát mức 220.000 đồng/cổ phiếu vào sáng nay - vùng giá cao nhất từ khi niêm yết. Trong vòng 3 tháng qua, giá cổ phiếu VIC đã tăng gần gấp đôi nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.
Trên thị trường, vốn hóa của Vingroup cũng đã vượt mốc 800.000 tỷ đồng, là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam cán mốc lịch sử này. Với việc sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn tập đoàn, khối tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng biến động mạnh cùng đà tăng giá phi mã của cổ phiếu.
- Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam chốt giá IPO
CTCP Chứng khoán VPS vừa điều chỉnh phương án IPO, nâng giá chào bán tối thiểu từ 22.457 đồng lên 60.000 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng sau thương vụ.
CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Theo đó, giá chào bán cổ phiếu tối thiểu đã được thay đổi tăng từ 22.457 đồng/cổ phiếu lên 60.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được HĐQT VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo BCTC giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán, đồng thời phản ánh vị thế dẫn đầu, năng lực tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng bền vững của công ty trong giai đoạn tới.
Nếu chào bán thành công toàn bộ 202,31 triệu cổ phiếu với mức giá trên, VPS ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng.