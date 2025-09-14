Điểm tin Kinh doanh 14/9: Giá vàng: Giảm sâu

- Giá vàng: Giảm sâu
Giá vàng miếng SJC ở thị trường trong nước chiều 13-9 tiếp tục giảm sâu, niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Cụ thể, vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào 128,1 triệu đồng/lượng, bán ra 131,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.
Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý mua vào thấp hơn 600.000 đồng/lượng so với các thương hiệu khác, thu mua vàng miếng SJC ở mức 127,5 triệu đồng/lượng; bán ra 131,1 triệu đồng/lượng, ổn định so với chiều hôm trước.
Vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu SJC đang mua vào ở mức 125 triệu đồng/lượng; bán ra 128 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đang được niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với chiều hôm trước.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý đang được niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.
Với giá vàng miếng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.641,4 USD/ounce (tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục mới, khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đã "bật đèn xanh" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ nới lỏng lãi suất. Vấn đề mà các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu hiện nay là thị trường vàng đã được định giá ở mức nào, khi kim loại quý này đóng cửa tuần ở mức trên 3.600 USD/ounce.
Jesse Colombo, một nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập Báo cáo BubbleBubble cho biết, vàng không chỉ phản ứng với động thái nới lỏng dự kiến từ Fed, mà còn với sự bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông tiếp tục thúc đẩy lãi suất thấp hơn.
Ông Colombo lưu ý rằng, thị trường lao động Mỹ yếu hơn đáng kể và nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc chu kỳ nới lỏng mới có thể đẩy lãi suất xuống thêm 100 điểm cơ bản. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, rủi ro là Fed sẽ phản ứng thái quá. "Việc Fed mất đi tính độc lập đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thấy việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả những bất ổn này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn”, ông Colombo nói.
Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone cho biết, có lo ngại rằng thị trường đang phản ứng thái quá với việc nới lỏng của Fed do lạm phát vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, bất chấp bất kỳ biến động ngắn hạn và áp lực bán nào, ông Brown vẫn lạc quan về vàng.
Trong khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, tuần tới cũng sẽ là một tuần bận rộn đối với các ngân hàng trung ương khác. Ngân hàng Canada sẽ họp vào sáng thứ Tư (17-9) và thị trường dự kiến lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản. Trong khi đó, Ngân hàng Anh sẽ họp vào thứ Năm (18-9) với thị trường dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi. Cuối cùng, Ngân hàng Nhật Bản cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm (18-9).
- Giá cà phê: Thị trường “nóng” lên từng ngày
Những ngày gần đây, giá cà phê trên thị trường quốc tế lẫn trong nước đều tăng mạnh, gây chú ý không chỉ cho giới xuất khẩu mà còn cả người tiêu dùng.
Giá cà phê hôm 13/9 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 120.300 đồng/kg. Cụ thể:
Giá cà phê hôm 13/9 tại tỉnh Đắk Lắk tăng 2.000 đồng/kg đạt 120.200 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê hôm 13/9 tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua đạt 119.800 - 120.200 đồng/kg.
Giá cà phê hôm 13/9 tại tỉnh Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120.200 đồng/kg.
Những ngày gần đây, giá cà phê trên thị trường quốc tế lẫn trong nước đều tăng mạnh, gây chú ý không chỉ cho giới xuất khẩu mà còn cả người tiêu dùng. Đằng sau đợt tăng giá này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất leo thang, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu bùng nổ và chính sách thương mại quốc tế ngày càng khắt khe.
Nguồn cung cà phê toàn cầu đang chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu. Brazil - quốc gia sản xuất Arabica lớn nhất thế giới vừa trải qua hạn hán nghiêm trọng và sương giá bất thường, khiến sản lượng sụt giảm mạnh. Tại Việt Nam, mưa lũ xuất hiện ngay sau giai đoạn khô hạn kéo dài, làm ảnh hưởng đến cả chất lượng và tiến độ thu hoạch. Những biến động thời tiết dồn dập này khiến lượng cà phê đưa ra thị trường giảm đáng kể, trong khi tồn kho tại các kho dự trữ quốc tế cũng liên tục xuống thấp.
Bên cạnh thời tiết, giá thành sản xuất cà phê đang ngày càng tăng. Giá phân bón, nhân công, năng lượng và vận tải leo thang khiến người nông dân và doanh nghiệp buộc phải bán cà phê với mức cao hơn để bù chi phí. Thêm vào đó, phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh do giá nhiên liệu và các rào cản logistics càng làm giá cà phê xuất khẩu “đội” lên.
Nếu cung giảm, thì cầu lại tăng. Thị trường tiêu thụ cà phê đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt tại châu Á. Trung Quốc là ví dụ điển hình khi nhu cầu chuyển từ cà phê hoà tan giá rẻ sang cà phê rang xay chất lượng cao, khiến lượng nhập khẩu tăng đột biến. Đồng thời, tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil, mức tiêu thụ nội địa cũng cao, khiến một phần sản lượng không còn để xuất khẩu. Sự cạnh tranh giữa nhu cầu trong nước và quốc tế đã đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục.
Các yếu tố chính trị và thương mại cũng góp phần làm thị trường nóng lên. Mỹ vừa áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê Brazil, làm đảo lộn dòng chảy hàng hóa. Brazil thay vì xuất khẩu khối lượng lớn sang Mỹ đã chuyển hướng sang châu Âu và châu Á, kéo theo sự xáo trộn nguồn cung và giá cả. Những rào cản này tạo thêm áp lực cho thị trường vốn đã thiếu ổn định.
Không chỉ yếu tố thực tế, tâm lý thị trường cũng góp phần đáng kể. Khi hợp đồng kỳ hạn cà phê Arabica và Robusta liên tục leo cao, giới đầu cơ và doanh nghiệp có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn. Điều này làm cho nguồn cung lưu thông trên thị trường càng khan hiếm, đẩy giá tăng nhanh hơn.
- Microsoft 'gật đầu', OpenAI mở đường IPO với định giá 500 tỷ USD
Microsoft và OpenAI đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ, cho phép OpenAI tái cấu trúc thành một công ty vì lợi nhuận. Quyết định này được thúc đẩy bởi chi phí vận hành khổng lồ và sẽ tạo tiền đề cho kế hoạch IPO với mức định giá có thể lên tới 500 tỷ USD, đồng thời định hình lại mối quan hệ hợp tác - cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ.
Theo thông tin từ các hãng truyền thông quốc tế, Microsoft và OpenAI đã ký kết một biên bản ghi nhớ không ràng buộc để điều chỉnh các điều khoản hợp tác. Thỏa thuận này là bước đi quan trọng để OpenAI có thể chuyển đổi cấu trúc từ một tổ chức phi lợi nhuận có giới hạn lợi nhuận sang một công ty vì lợi nhuận hoàn toàn.
Nguyên nhân chính của sự thay đổi này xuất phát từ áp lực tài chính. Chi phí để nghiên cứu, huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng cao, với dự báo OpenAI có thể phải chi tới 115 tỷ USD cho hạ tầng và R&D từ nay đến năm 2029. Cấu trúc cũ bị xem là một rào cản trong việc huy động các nguồn vốn quy mô lớn. Việc chuyển đổi sẽ giúp công ty dễ dàng tiếp cận các nhà đầu tư và tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Kế hoạch tái cấu trúc diễn ra trong lúc OpenAI đang được thị trường định giá ở mức rất cao. Các cuộc thảo luận về một đợt bán cổ phần thứ cấp cho nhân viên vào tháng 8/2025 đã đưa ra mức định giá kỳ vọng lên tới 500 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những mức định giá cao nhất lịch sử đối với một công ty công nghệ tư nhân.
Sự lạc quan của thị trường được củng cố bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ của OpenAI. Doanh thu trong 7 tháng đầu năm 2025 đã tăng gấp đôi, đạt 12 tỷ USD, và công ty đặt mục tiêu đạt 20 tỷ USD trước khi kết thúc năm. Cùng với đó, lượng người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT đã tăng từ 400 triệu hồi đầu năm lên khoảng 700 triệu người.
- Hai 'kỳ lân' blockchain Việt Ninety Eight và KyberSwap dừng phục vụ thị trường trong nước sau quy định mới
Hai trong số những dự án blockchain nổi bật nhất do người Việt sáng lập là Ninety Eight và KyberSwap đã đồng loạt thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước. Các quyết định này được đưa ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025, áp dụng các điều kiện chặt chẽ cho thị trường tài sản mã hóa, nổi bật là yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng.
Ngày 12/09, cộng đồng công nghệ tài chính Việt Nam bất ngờ trước thông báo từ Coin98 Wallet, một sản phẩm ví tiền mã hóa không lưu ký thuộc hệ sinh thái Ninety Eight. Trang chính thức của dự án cho biết sẽ "tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam" để tuân thủ các quy định pháp luật mới.
Theo giải thích từ Ninety Eight, việc tạm dừng này chỉ ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng tại Việt Nam, không tác động đến quyền sở hữu tài sản của người dùng. Các kênh truyền thông tiếng Việt của dự án cũng sẽ ngừng cập nhật. Ninety Eight, do ông Lê Thanh và ông Nguyễn Thế Vinh đồng phát triển, được xem là một trong những công ty blockchain hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng và sản phẩm ví Coin98 Wallet có hơn 10 triệu người dùng toàn cầu.
Cùng thời điểm, KyberSwap, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) do Kyber Network phát triển, cũng đã chặn truy cập từ các địa chỉ IP tại Việt Nam. Kyber Network là một dự án blockchain có tiếng trên thị trường quốc tế, được dẫn dắt bởi hai nhà sáng lập người Việt là ông Lợi Lưu và ông Victor Trần từ năm 2017.
- Thị trường chứng khoán đặt mục tiêu 200.000 tài khoản ngoại vào năm 2030
Bộ Tài chính vừa phê duyệt đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ đạt 200.000 tài khoản, gấp 4 lần so với hiện nay.
Sau mốc này, số lượng tài khoản của khối ngoại dự kiến tiếp tục tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Đây được xem là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của đề án nhằm nâng cao sức hấp dẫn và độ sâu cho thị trường vốn Việt Nam.
Tính đến cuối tháng 8/2025, số lượng tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ mới đạt khoảng 49.000, chiếm chưa tới 0,5% tổng số tài khoản toàn thị trường. Điều này đồng nghĩa trong vòng 5 năm tới, ngành chứng khoán cần thu hút thêm hơn 150.000 tài khoản mới để đạt mục tiêu đã đề ra.
Thực tế cho thấy, trong một thập kỷ qua, tốc độ gia tăng tài khoản ngoại còn khá khiêm tốn. Đặc biệt, trong giai đoạn 5 năm gần đây, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mở mới khoảng 14.000 tài khoản, tức trung bình mỗi năm chỉ có thêm 3.000 tài khoản, con số khá nhỏ so với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: đến năm 2030, số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đạt 2,5 triệu, và tăng lên 5 triệu vào năm 2035.
Số lượng quỹ đầu tư chứng khoán sẽ đạt 500 quỹ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì khoảng 25%/năm trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ được đặt mục tiêu đạt 5% GDP trước năm 2030 và hướng tới mức hai con số trong thập kỷ tới.
Theo lộ trình, đến năm 2030, 70% khối lượng giao dịch trên thị trường sẽ đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, phần còn lại đến từ các tổ chức và nhà đầu tư quốc tế. Đây là cơ cấu được kỳ vọng vừa đảm bảo tính sôi động, vừa duy trì sự cân bằng giữa các nhóm nhà đầu tư.