Điểm tin Kinh doanh 14/9: Giá vàng: Giảm sâu

- Giá vàng: Giảm sâu

Giá vàng miếng SJC ở thị trường trong nước chiều 13-9 tiếp tục giảm sâu, niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cụ thể, vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào 128,1 triệu đồng/lượng, bán ra 131,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.

Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý mua vào thấp hơn 600.000 đồng/lượng so với các thương hiệu khác, thu mua vàng miếng SJC ở mức 127,5 triệu đồng/lượng; bán ra 131,1 triệu đồng/lượng, ổn định so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu SJC đang mua vào ở mức 125 triệu đồng/lượng; bán ra 128 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đang được niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý đang được niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.

Với giá vàng miếng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.641,4 USD/ounce (tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục mới, khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đã "bật đèn xanh" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ nới lỏng lãi suất. Vấn đề mà các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu hiện nay là thị trường vàng đã được định giá ở mức nào, khi kim loại quý này đóng cửa tuần ở mức trên 3.600 USD/ounce.

Jesse Colombo, một nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập Báo cáo BubbleBubble cho biết, vàng không chỉ phản ứng với động thái nới lỏng dự kiến từ Fed, mà còn với sự bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông tiếp tục thúc đẩy lãi suất thấp hơn.