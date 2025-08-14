Điểm tin Kinh doanh 14/8: Giá vàng: Ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Ở ngưỡng cao
Giá vàng chiều 13-8, theo ghi nhận giá vàng trong nước vẫn ở ngưỡng cao.
Giá vàng được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 121,9 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 116,8 triệu đồng/lượng mua vào, 119,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong những ngày qua, giá vàng thế giới đã rớt từ mốc 3.400 USD/ounce xuống mức hiện tại quanh 3.345 USD/ounce (giảm 55 USD/ounce, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng/lượng). Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm lùi sâu về 3.330 USD/ounce trước khi tăng trở lại.
Diễn biến này của giá vàng miếng SJC và thế giới càng khiến chênh lệch giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng.
Theo giới phân tích, kim loại quý trên sàn quốc tế đang chịu sức ép khi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, trong bối cảnh thông tin về thuế quan của Mỹ đối với các nước đã lắng dịu. Dù vậy, về trung dài hạn từ nay tới cuối năm, nếu Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản, đồng USD hạ nhiệt, giá vàng sẽ được hưởng lợi.
- MSB và VNG hợp tác cùng nhau
Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mang dịch vụ tài chính số của MSB lên nền tảng Zalo.
Trong khuôn khổ hợp tác, MSB ra mắt Mini App MSB ngay trên Zalo, cho phép người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải ứng dụng ngân hàng. Mô hình “0 app onboarding” giúp khách hàng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng truyền thống ngay trên giao diện Zalo quen thuộc, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Mini App còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ người dùng xuyên suốt quá trình trải nghiệm – từ tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản đến thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.
Việc triển khai dịch vụ tài chính số ngay trên Zalo – nền tảng với 78 triệu người dùng thường xuyên sẽ giúp MSB tiếp cận nhóm khách hàng mới dễ dàng hơn, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ. Người dùng chỉ cần vài thao tác đơn giản để mở tài khoản và thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi yêu cầu tải ứng dụng riêng.
Trải nghiệm này được thiết kế tối ưu theo thói quen sử dụng của người dùng Zalo, mang tính cá nhân hóa và tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo cảm giác gần gũi và thân thiện. Đây cũng là một bước đi chiến lược trong mục tiêu của MSB nhằm dẫn đầu về trải nghiệm tài chính số tại Việt Nam.
- VN-Index giảm hơn 16 điểm, tụt khỏi mốc 1.600 điểm
Phiên sáng 13/8, thị trường chứng khoán đã có đợt điều chỉnh khi chỉ số VN-Index giảm 16,71 điểm (1,04%) xuống còn 1591,51 điểm. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ ở những cổ phiếu nhỏ, nhưng sự giảm giá mạnh của các cổ phiếu trụ cột như VIC, HPG, FPT, MWG và GEX đã kéo VN-Index tụt khỏi ngưỡng 1.600 điểm.
Tạm chốt phiên sáng, VN-Index giảm còn 1.591,51 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,28 điểm, xuống còn 275,19; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm, xuống 109,14 điểm. Mặc dù VN-Index giảm điểm, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch khoảng 1.352 triệu cổ phiếu, tương đương thanh khoản thị trường đạt hơn 36.084 tỷ đồng.
Trong phiên sáng 13/8, các cổ phiếu trụ cột như VIC, HPG, FPT, MWG và GEX giảm mạnh đã kéo VN-Index lùi xuống dưới ngưỡng 1.600 điểm. Ảnh chụp màn hình
Các cổ phiếu lớn như MWG, HPG và GEX đều ghi nhận mức giảm mạnh, tạo ra áp lực lớn cho chỉ số VN-Index. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu MBB và LPB lại có sự tăng trưởng tích cực, ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số, lần lượt tăng 1,97% và 1,68%. Ngược lại, những cổ phiếu có mức giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bao gồm VPB, VIC, HPG và GEX với mức giảm từ 1% đến hơn 2%.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng giao dịch mạnh mẽ trong phiên sáng 13/8 với giá trị bán ròng trên 3.745 tỷ đồng, trong khi mua ròng thấp hơn khoảng 2.429 tỷ đồng. Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là MWG với giá trị bán ròng là 132,77 tỷ đồng, tiếp đến là SSI, FPT, SHB, MSN và HCM.
Trong nhóm ngành tài chính, các cổ phiếu ngân hàng như MBB, SHB, LPB tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sự ổn định của ngành ngân hàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ ổn định và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. Ngành bất động sản cũng chứng kiến sự phân hóa mạnh, với các cổ phiếu như VIC và HPG giảm điểm.
Theo các chuyên gia chứng khoán, dù có sự điều chỉnh trong phiên sáng 13/8, nhưng triển vọng trung và dài hạn của thị trường vẫn tích cực. Các yếu tố vĩ mô như chính sách hỗ trợ nền kinh tế, chính sách tiền tệ ổn định và những tín hiệu tích cực từ các ngành như ngân hàng, bất động sản, tài chính vẫn là động lực hỗ trợ cho đà tăng trưởng của thị trường trong tương lai.
Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, xu hướng giảm điểm chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn thuộc nhóm công nghiệp và tiêu dùng. Ngược lại, nhóm tài chính và ngân hàng vẫn duy trì sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Các cổ phiếu như MBB và LPB tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhờ triển vọng tích cực và mức sinh lời ổn định.
Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng. TPS nhận định rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức kháng cự “động” được hình thành từ biên trên của kênh xu hướng, với ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn có thể nằm quanh mức 1.610 điểm.
Nếu lực cầu suy yếu, VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn. TPS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để giải ngân. Tuy nhiên, nếu chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự 1.610 điểm, TPS tin rằng thị trường sẽ có tiềm năng bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Còn theo nhận định của Công ty Chứng khoán Asean (Aseansc), các nhịp rung lắc sẽ tiếp tục xuất hiện trong đà tăng hiện tại của VN-Index. Sự gia tăng cung chốt lời khi thị trường đã đi lên trong suốt 4 tháng qua và nhiều cổ phiếu dẫn dắt đà tăng đã tiến vào vùng quá mua (RSI) là yếu tố dẫn đến sự phân hóa. Vì vậy, khu vực 1.600 điểm sẽ trở thành hỗ trợ gần cho chỉ số trong ngắn hạn.
Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các mã có dòng tiền mạnh và duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đối với những nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn, họ có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, tập trung vào các lĩnh vực dẫn dắt và được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô.
- Giá thịt bò Mỹ dự báo tăng cao kỷ lục năm 2026
Trong nhiều năm, các chủ trang trại ở Mỹ đã giảm số lượng đàn bò vì hạn hán kéo dài và chi phí tăng cao khiến tổng đàn bò trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Theo dự báo của Chính phủ Mỹ, người tiêu dùng nước này có thể phải tiêu thụ thịt bò ít hơn và giá cả tăng cao vào năm 2026. Nguyên nhân là do sản lượng thịt bò của Mỹ dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, đồng thời các rào cản thuế quan gây khó khăn cho việc nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo rằng tổng nguồn cung thịt bò của Mỹ dự kiến giảm 2,5% trong năm 2026, xuống còn 31,1 tỷ pound (hơn 14 tỷ kg), chạm mức thấp nhất kể từ năm 2019. Sự sụt giảm này có thể đẩy giá thịt bò lên mức cao kỷ lục, trong khi các mức thuế quan hiện hành gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu trong việc ổn định giá cả thị trường.
Nguồn cung thịt bò Mỹ hạn chế do đàn bò bị thu hẹp. Tình trạng hạn hán kéo dài và chi phí chăn nuôi cao trong nhiều năm qua đã buộc các chủ trang trại phải giảm số lượng đàn bò, khiến quy mô đàn bò trên cả nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Giá vật nuôi đạt trọng lượng giết mổ ở mức cao kỷ lục khiến thị trường kỳ vọng rằng các chủ trang trại sẽ bắt đầu tái đàn vào năm 2026. Tuy nhiên, động thái này có thể thắt chặt nguồn cung hơn nữa trong ngắn hạn, do các chủ trang trại cần giữ lại nhiều bò cái hơn để gây giống thay vì bán chúng cho các nhà chế biến. Bên cạnh đó, việc Mỹ áp thuế cao đối với các lô hàng thịt bò từ Brazil (Bra-xin), quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, cũng làm tăng chi phí nguồn cung.
USDA dự báo sản lượng thịt bò của Mỹ trong năm 2026 sẽ giảm 1,8% xuống còn 25,5 tỷ pound (11,5 tỷ kg), mức thấp nhất kể từ năm 2016. Nhập khẩu thịt bò cũng dự kiến giảm 6,1%, xuống còn 4,95 tỷ pound (khoảng 2,25 tỷ kg). Cả hai dự báo này đều đã được điều chỉnh giảm so với báo cáo tháng trước.
- Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng Eat Clean Hong - Thu Nhi trở thành Đại sứ Thương hiệu Joyoung tại Việt Nam.
Joyoung – hãng đồ gia dụng vừa công bố Thu Nhi là Đại sứ Thương hiệu Joyoung tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa hình ảnh tươi trẻ, năng lượng tích cực của Thu Nhi và sứ mệnh lan tỏa lối sống lành mạnh của Joyoung hứa hẹn mang đến niềm vui tươi mới mỗi ngày trong gian bếp gia đình Việt.
Trong vai trò Đại sứ, Thu Nhi với sự đồng hành sản phẩm gia dụng từ Joyoung, sẽ chia sẻ niềm vui nấu nướng nêu bật trải nghiệm tiện lợi và đủ đầy dinh dưỡng tới cộng đồng người theo dõi cô trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó cô cũng sẽ đồng hành cùng Joyoung tại các sự kiện, lan tỏa tinh thần "Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị" tới người dùng Việt Nam.
Thu Nhi, được biết đến với nghệ danh Eat Clean Hong - Thu Nhi, hiện sở hữu hơn 3,8 triệu người theo dõi và hàng loạt video chạm mốc triệu view trên các nền tảng mạng xã hội. Cô chinh phục khán giả không chỉ bằng phong cách dẫn chuyện mộc mạc, hài hước mà còn qua những chia sẻ chân thành về quá trình nấu nướng, luyện tập và ăn uống hàng ngày. Với lối sống lành mạnh đầy hứng khởi, Thu Nhi chính là cầu nối hoàn hảo để truyền tải thông điệp "Enjoy Being Healthy" (tạm dịch: Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị) từ Joyoung.