Điểm tin Kinh doanh 14/8: Giá vàng: Ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Ở ngưỡng cao

Giá vàng chiều 13-8, theo ghi nhận giá vàng trong nước vẫn ở ngưỡng cao.

Giá vàng được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 121,9 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 116,8 triệu đồng/lượng mua vào, 119,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào, 123,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong những ngày qua, giá vàng thế giới đã rớt từ mốc 3.400 USD/ounce xuống mức hiện tại quanh 3.345 USD/ounce (giảm 55 USD/ounce, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng/lượng). Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm lùi sâu về 3.330 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Diễn biến này của giá vàng miếng SJC và thế giới càng khiến chênh lệch giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, kim loại quý trên sàn quốc tế đang chịu sức ép khi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, trong bối cảnh thông tin về thuế quan của Mỹ đối với các nước đã lắng dịu. Dù vậy, về trung dài hạn từ nay tới cuối năm, nếu Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản, đồng USD hạ nhiệt, giá vàng sẽ được hưởng lợi.

