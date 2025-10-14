Điểm tin Kinh doanh 14/10: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng sốc

- Giá vàng: Vàng nhẫn tăng sốc
Giá vàng chiều 13-10 ghi nhận đà tăng của cả vàng SJC lẫn vàng nhẫn. Trong đó, vàng nhẫn ghi nhận đà tăng sốc, khi tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Theo đó, giá vàng SJC đang được niêm yết tại DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh quanh ngưỡng 141,6 triệu đồng/lượng mua vào; 143,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra). Cùng ngưỡng giao dịch này, SJC đang niêm yết vàng quanh ngưỡng 141,6 triệu đồng/lượng mua vào; 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng mua vào; 141,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Trên thế giới, vàng cũng ghi nhận đà tăng mạnh. 8 giờ 45 phút, sáng ngày 13-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết trên Kitco đang ở ngưỡng 4.047 USD/ounce, tăng hơn 30 USD/ounce.
Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.
Theo báo cáo tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III ghi nhận lượng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đạt mức kỷ lục, trong đó riêng tháng 9 đã chiếm hơn 60% tổng dòng vốn của cả quý.
Cụ thể, 145,6 tấn vàng, tương đương 17,3 tỷ USD, đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng 9. Tổng cộng trong quý III, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF tăng 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD.
WGC cho biết, giá vàng tăng mạnh đã đẩy tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ vàng lên mức cao chưa từng có, trong khi lượng vàng vật chất nắm giữ chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử vào tháng 11-2020.
Các nhà phân tích lưu ý rằng giá vàng tăng mạnh đã đẩy giá trị tài sản được quản lý lên mức cao kỷ lục; trong khi đó, lượng vàng nắm giữ thực tế thấp hơn 2% so với mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 11-2020.
Trong phân tích khu vực, các nhà đầu tư Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu thị trường vàng. Các quỹ ETF vàng niêm yết tại Bắc Mỹ đã chứng kiến dòng vốn đổ vào 88,4 tấn, trị giá 10,5 tỷ USD trong tháng trước. Các nhà phân tích cho biết nhu cầu đầu tư trong suốt tháng và cả quý đều được thúc đẩy bởi những yếu tố tương tự.
- Viettel lần đầu có đại diện trong Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á do Fortune bình chọn
Tạp chí Fortune công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2025, ghi nhận bà Nguyễn Thị Hoa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) - là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên Viettel có đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng này, đánh dấu bước tiến mới của lãnh đạo nữ Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.
Bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia của Fortune tôn vinh 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất châu Á – Thái Bình Dương, được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: quy mô và hiệu quả doanh nghiệp, sáng tạo, tác động thị trường, hành trình sự nghiệp, và đóng góp xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoa là một trong bốn người phụ nữ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2025 của Fortune.
Bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Viettel Global vào tháng 2/2025, trở thành nữ CEO đầu tiên của đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel – doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm, bà có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực viễn thông và đầu tư quốc tế.
- Tín dụng tăng mạnh, ngân hàng dựa nhiều hơn vào nguồn vốn trái phiếu
Theo FiinRatings - đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa, tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng huy động, khiến các ngân hàng phải dựa nhiều hơn vào nguồn vốn bán buôn và phát hành trái phiếu.
Tại báo cáo Tâm điểm ngành Ngân hàng vừa phát hành, FiinRatings cho biết, trái phiếu ngân hàng chiếm 76,3% tổng lượng phát hành trong nửa đầu năm 2025, tương đương 189.700 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia của FiinRatings, chi phí huy động trong nửa đầu 2025 được kiểm soát nhưng chưa giảm: tiền gửi ổn định, lãi suất liên ngân hàng ở mức khoảng 4%/năm, trong khi lãi suất trái phiếu ngân hàng dao động quanh 6–7%/năm (với một số đợt phát hành ngắn hạn ở mức cao hơn đáng kể).
Sang nửa cuối 2025, chi phí vốn dự kiến duy trì hoặc tăng nhẹ khi tín dụng tăng tốc; chỉ một số ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc (Vietcombank, MBBank, VPBank, HDBank) sẽ được giảm tỷ lệ dự phòng bắt buộc từ tháng 10/2025, giúp nới lỏng nhẹ chênh lệch chi phí vốn.
“Các ngân hàng lớn (ngân hàng quốc doanh và nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu) hưởng lợi nhờ nguồn tiền gửi ổn định hơn và khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu tốt, đồng thời được hưởng lợi từ việc giảm dự phòng bắt buộc, giúp tăng thanh khoản và giảm chi phí huy động. Các ngân hàng TMCP nhỏ hơn đối mặt với cạnh tranh huy động gay gắt và chi phí vốn bán buôn cao hơn, buộc họ phải kéo dài kỳ hạn nguồn vốn và quản lý chặt chẽ cân đối tài sản- nợ để tuân thủ trần 30% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, đồng thời duy trì biên lợi nhuận hợp lý”, báo cáo nêu.
Theo số liệu thống kê của NHNN, đến ngày 29-9, tín dụng đã tăng 13,37%, quy mô tín dụng đạt tới 17,71 triệu tỷ đồng. Tương đương trong 9 tháng năm 2025, hệ thống ngân hàng đã bơm thêm 2,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế, tương đương mức bình quân trên 230.000 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, tăng trưởng huy động vốn ở mức chưa đầy 10%. Trong bối cảnh đó, xu hướng các ngân hàng chuyển dịch kênh huy động vốn sang thị trường trái phiếu để giảm tải áp lực ngày càng gia tăng.
Cập nhật số liệu mới nhất do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố cũng cho thấy, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng là gần 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, phát hành nhiều nhất là nhóm ngân hàng (chiếm 73%) và bất động sản (18%).
- NAPAS, Mastercard và Payoo trao tặng gói tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” năm thứ ba liên tiếp. Năm vừa qua, chương trình đã trao tặng hơn 2,000 suất tầm soát miễn phí và 200 suất hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có rủi ro mắc bệnh cao. Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình đặt mục tiêu tiếp tục tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ yếu thế trên toàn quốc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2025.
Chương trình được khởi xướng từ năm 2023 với tên gọi: “Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương” và được đổi tên thành “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” vào năm 2024. Trong những năm qua, chương trình đã và đang mang đến sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thiết thực, khoa học và hướng đến cộng đồng phụ nữ. Bước sang năm thứ 3, chương trình được nâng cấp với nhiều điểm mới thiết thực, ý nghĩa hơn, cụ thể, thay vì tầm soát ung thư tuyến giáp như năm trước, NAPAS, Mastercard và Payoo đã lựa chọn tập trung vào xét nghiệm HPV - một phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung.
Đối tượng của chương trình cũng được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như nhóm phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân… trong độ tuổi từ 30 – 50 đang tạm trú tại Hà Nội và TP. HCM. Đặc biệt là những người mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ. Đây đều là nhóm phụ nữ trong độ tuổi có nguy cơ mắc các bệnh ung thư kể trên nhưng lại thiếu điều kiện và sự quan tâm đầy đủ tới sức khỏe. Thông qua hoạt động sàng lọc này, chị em phụ nữ có thể chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn ngay khi cần thiết.
- Thị trường phân hóa mạnh, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch với sắc xanh nhẹ, song xu hướng tăng thiếu lan tỏa. VN-Index tăng 0,42%, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, trong khi số mã giảm giá nhiều gấp đôi số mã tăng. Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp diễn, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và hoạt động rút vốn mạnh của khối ngoại.
Trong mức tăng 7,36 điểm của VN-Index sáng 13-10, riêng VIC tăng 4,74% đã đóng góp gần 6,9 điểm. Cùng với VPL tăng 1,01% và VRE tăng 3,35%, ba mã thuộc nhóm Vingroup mang lại hơn 8 điểm cho chỉ số, vượt cả mức tăng chung của VN-Index. Ngoài ra, TCB tăng 4,96% và CTG tăng 1,45% cũng góp thêm khoảng 4 điểm. Điều này cho thấy điểm số thị trường chủ yếu dựa vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm bất động sản và ngân hàng.
Chỉ số VN30-Index tăng 0,67% nhưng vẫn thể hiện sự phân hóa rõ rệt với 13 mã tăng và 16 mã giảm. Sức bật của VIC và VRE đủ để giữ chỉ số tăng, song nhiều trụ cột khác lại điều chỉnh như HPG giảm 1,86%, FPT giảm 1,98% và VCB giảm 1,56%. Dù vậy, thanh khoản của nhóm blue-chips tăng 46,2% so với phiên trước, tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu tăng giá, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở nhóm dẫn dắt.
Toàn sàn HoSE ghi nhận 93 mã tăng và 216 mã giảm, thể hiện độ rộng thị trường khá hẹp. Nhóm giảm giá chiếm tới 44,6% giá trị giao dịch, trong khi nhóm tăng chiếm 52,4%. Đáng chú ý, khoảng 70% thanh khoản của nhóm tăng lại tập trung trong rổ VN30, gồm các mã TCB (1.343,8 tỷ đồng), SSI (1.166,1 tỷ), SHB (1.018,6 tỷ), VHM (740,3 tỷ) và MSN (713,8 tỷ).
Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến nhà đầu tư cá nhân - nhóm thường giao dịch ở cổ phiếu vừa và nhỏ chịu thiệt nhiều hơn. Nhiều mã giảm mạnh như DLG (-3,21%), NKG (-3,07%), BVH (-2,75%), TNI (-2,72%), HPX (-2,2%), VPG (-2,15%), HSG (-2,11%), PVD (-2,08%) và ORS (-2,07%), phản ánh áp lực bán lan rộng.
Trong 27 mã ngân hàng niêm yết, chỉ có 7 mã tăng giá, gồm TCB, PGB, CTG và HDB là đáng chú ý, còn lại hầu hết đi ngang hoặc giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực, chỉ có AAS tăng 4,55%, SSI tăng 1,35% và VCI tăng 0,57%, trong khi đa số các mã khác giảm sâu. Thống kê cho thấy có tới 22 cổ phiếu ngành chứng khoán giảm hơn 1%.
Toàn sàn HoSE có 216 cổ phiếu giảm, trong đó 107 mã giảm trên 1%, cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dù vậy, vẫn xuất hiện một số điểm sáng như CII tăng 2,43%, HDC tăng 6,11%, PDR tăng 1,27%, KBC tăng 1,68%, TCH tăng 2,83%, DIG tăng 1,64%, HDG tăng 2,3% và IJC tăng mạnh 5,32%, phản ánh sự hồi phục cục bộ của dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng 13-10 gia tăng mạnh quy mô bán ra trên sàn HoSE với tổng giá trị 2.854 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với phiên trước và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 9. Tính chung cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ đồng.
Lực bán tập trung chủ yếu vào các mã lớn như HPG (-244,1 tỷ đồng), VRE (-198,4 tỷ), VPB (-173,2 tỷ), MSN (-145,7 tỷ), MBB (-144,3 tỷ) và FPT (-109,3 tỷ). Ở chiều ngược lại, hoạt động mua ròng đáng kể chỉ ghi nhận ở SHB (+83,4 tỷ), VIC (+70,5 tỷ), TCB (+57,6 tỷ), VJC (+51,5 tỷ) và LPB (+48 tỷ). Động thái bán ròng mạnh của khối ngoại phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư quốc tế trước căng thẳng thương mại và biến động tỷ giá toàn cầu.
Dù VN-Index duy trì được sắc xanh trong phiên sáng, nhưng việc điểm số tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu trụ cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự bền vững. Độ rộng thị trường hẹp, thanh khoản phân hóa và áp lực bán gia tăng ở nhóm midcap, smallcap là tín hiệu cần theo dõi.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh khối ngoại duy trì bán ròng mạnh và biến động quốc tế phức tạp, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, hoạt động kinh doanh bền vững và hưởng lợi từ thị trường nội địa. Thị trường nhiều khả năng sẽ còn dao động mạnh trong ngắn hạn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.