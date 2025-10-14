Điểm tin Kinh doanh 14/10: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng sốc

- Giá vàng: Vàng nhẫn tăng sốc

Giá vàng chiều 13-10 ghi nhận đà tăng của cả vàng SJC lẫn vàng nhẫn. Trong đó, vàng nhẫn ghi nhận đà tăng sốc, khi tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Theo đó, giá vàng SJC đang được niêm yết tại DOJI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh quanh ngưỡng 141,6 triệu đồng/lượng mua vào; 143,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra). Cùng ngưỡng giao dịch này, SJC đang niêm yết vàng quanh ngưỡng 141,6 triệu đồng/lượng mua vào; 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn đang được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng mua vào; 141,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Trên thế giới, vàng cũng ghi nhận đà tăng mạnh. 8 giờ 45 phút, sáng ngày 13-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết trên Kitco đang ở ngưỡng 4.047 USD/ounce, tăng hơn 30 USD/ounce.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.

Theo báo cáo tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III ghi nhận lượng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đạt mức kỷ lục, trong đó riêng tháng 9 đã chiếm hơn 60% tổng dòng vốn của cả quý.

Cụ thể, 145,6 tấn vàng, tương đương 17,3 tỷ USD, đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng 9. Tổng cộng trong quý III, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF tăng 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD.

WGC cho biết, giá vàng tăng mạnh đã đẩy tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ vàng lên mức cao chưa từng có, trong khi lượng vàng vật chất nắm giữ chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử vào tháng 11-2020.