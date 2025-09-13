Điểm tin Kinh doanh 13/9: Giá vàng: Tiếp tục giảm rất mạnh

- Giá vàng: Tiếp tục giảm rất mạnh
Theo ghi nhận, trưa 12-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm rất mạnh, với mức giảm cao nhất là 2 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm trước.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 129,5 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 128 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngược chiều xu thế trong nước, giá vàng thế giới tăng 19 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm 11-9, hiện giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở mức 3.654 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 116,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm 11-9 bật tăng nhờ những tín hiệu kinh tế mới từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tại Mỹ bất ngờ tăng lên 263.000 đơn, vượt xa dự báo của thị trường là 235.000 đơn. Con số này phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, củng cố quan điểm của những người kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.
Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hằng năm của Mỹ trong tháng 8 tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1-2025, so với 2,7% trong tháng 7. CPI tăng 0,4% so với tháng trước và vượt mức tăng mà thị trường dự báo là 0,3%.
Lạm phát tăng cao đang tạo ra áp lực kép cho thị trường vàng. Một mặt, lạm phát cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi. Fed đã giữ quan điểm trung lập, duy trì lãi suất ổn định cho đến năm 2025, điều này hạn chế sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn. Mặt khác, lạm phát dai dẳng và nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu về vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
Bên cạnh đó, chỉ số đô la Mỹ suy yếu, giá dầu thô tương lai giảm xuống quanh mức 62,5 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4%, cũng góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên.
Theo bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa kim loại và khai khoáng tại Morgan Stanley, vàng không chỉ là nơi trú ẩn an toàn, mà diễn biến giá vàng còn cho các nhà đầu tư biết rất nhiều về tình hình kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.
“Với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu ở nhiều nền kinh tế lớn, sức hấp dẫn của vàng vẫn đáng ngạc nhiên dù là tài sản không sinh lời. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng các ngân hàng trung ương có thể sớm phải cắt giảm lãi suất, điều này có thể thúc đẩy giá vàng hơn nữa”, bà Amy Gower nói thêm.
- Cổ phiếu bất động sản dẫn sóng, VN-Index tăng gần 10 điểm
Các bluechip trong nhóm bất động sản và xây dựng đồng loạt "xanh mướt" nhờ kỳ vọng từ gói kích thích hạ tầng đã giúp VN-Index giữ vững xu hướng tăng điểm.
Thị trường chứng khoán hôm 12/9 tiếp tục ghi nhận sự giằng co nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng điểm.
Trong phiên sáng, VN-Index ghi nhận sự giằng co mạnh khi lực cung - cầu khá cân bằng. Mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng quan sát, trong bối cảnh khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp. Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với nhiều cổ phiếu ngành công nghiệp, thép và bất động sản bứt phá.
Sang phiên chiều, các bluechip trong nhóm bất động sản và xây dựng đồng loạt "xanh mướt", nhờ kỳ vọng từ gói kích thích hạ tầng 500.000 tỷ đồng mà Chính phủ vừa công bố, kết hợp với lãi suất cho vay bất động sản giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,5%/năm.
Nổi bật nhất là DXG (Đất Xanh Group) tăng 2,34%, DIG (DIC Corp) vọt 2,29%, PDR (Phát Đạt Real Estate) +1,07%, VIC (Vingroup) +1,32% và KBC (Kinh Bắc City) +1,44%. Tuy nhiên, VHM (Vinhomes) lại giảm nhẹ 0,38%, cho thấy sự phân hóa nội tại do áp lực bán kỹ thuật.
Không kém phần sôi động, nhóm tiêu dùng và sản xuất cũng góp lửa vào đà tăng. MSN (Masan Group) dẫn đầu sàn với mức bứt phá 4,88%, nhờ báo cáo doanh thu quý III vượt dự báo 15% từ mảng thực phẩm và bán lẻ. VNM (Vinamilk) tăng 3,27%, trong khi MWG (Mobile World) nhích thêm 0,25%, củng cố vị thế của nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu giữa bối cảnh lạm phát ổn định ở mức 2,8%.
Về phía công nghiệp, VCG (VCG Corp) tăng ấn tượng 4,66%, HPG (Hòa Phát) +2,92%, NKG (Nam Kim Steel) +2,35% và GEX (Gelex) +3,97%, phản ánh nhu cầu vật liệu xây dựng tăng vọt từ các dự án cao tốc và sân bay.
Ngược lại, nhóm ngân hàng - trụ cột của hai phiên trước bước vào nhịp điều chỉnh, với nhiều mã đỏ sàn do nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng dài. VPB (VPBank) giảm mạnh nhất 2,02%, SSB (SeABank) -2,24%, SSI (SSI Securities) -1,3%, SHB -1,4%, MBB -0,37%, CTG -0,4% và TPB -0,78%.
Đóng cửa, sàn HoSE có 252 mã tăng và 84 mã giảm, VN-Index tăng 9,51 điểm (+0,57%), lên 1.667,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,11 tỷ đơn vị, giá trị 33.710,1 tỷ đồng, giảm hơn 12% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 115 triệu đơn vị, giá trị 3.850,8 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục giằng co, rung lắc nhẹ quanh ngưỡng điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa.
Chốt phiên, sàn HNX có 117 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index tăng 2,33 điểm (+0,85%), lên 276,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 92,8 triệu đơn vị, giá trị 2.301 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 4 triệu đơn vị, giá trị 127,8 tỷ đồng.
Phần lớn các mã thanh khoản cao đều tăng, với S99 duy trì mức tăng hơn 8% lên 12.000 đồng, các mã PVS, PVC, TNG, PLC tăng từ 4% đến hơn 6%.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index tiếp tục đi ngang ở gần mức điểm cuối phiên sáng trước khi có nhịp đảo chiều lùi về dưới tham chiếu vào cuối ngày.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%), xuống 110,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,6 triệu đơn vị, giá trị 764,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 13,2 triệu đơn vị, giá trị 151,6 tỷ đồng.
Nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất với AAS lùi về tham chiếu tại 13.200 đồng, khớp 4,73 triệu đơn vị. Theo sau là MZG giảm hơn 3% và hai mã BGE và BCR giảm hơn 5%.
- Triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “JCB Happy Weekend” từ 09/2025 đến 3/2026. Chương trình tạo cơ hội cho các chủ thẻ JCB nhận ưu đãi hấp dẫn tại hơn 2.000 cửa hàng có liên kết với Payoo trải rộng ở nhiều lĩnh vực: siêu thị, nhà sách, cửa hàng ăn uống, thời trang, nội thất và công nghệ.
“JCB Happy Weekend” là chương trình ưu đãi quy mô lớn, đặc biệt tập trung vào các ngày cuối tuần - thời điểm mua sắm cao điểm của người tiêu dùng. Điều này không chỉ tạo thêm động lực chi tiêu, mà còn mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho khách hàng khi trải nghiệm các dịch vụ cùng thẻ JCB.
“JCB Happy Weekend” được vận hành trên nền tảng khuyến mại (Promotion Platform) do Payoo tự phát triển, một nền tảng công nghệ hiện đại được xây dựng trên hệ thống kỹ thuật tiên tiến và mạng lưới đối tác rộng khắp. Nền tảng này cho phép kích hoạt ưu đãi tức thì, triển khai nhanh chóng và đồng bộ trên toàn hệ thống, đồng thời đảm bảo quản lý minh bạch và chính xác cho từng giao dịch.
Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt chia sẻ: “JCB Happy Weekend” không chỉ tạo ra ưu đãi hấp dẫn, mà còn là cách để JCB và Payoo cùng nhau mang đến tiện ích, niềm vui và sự gắn kết bền vững hơn với người dùng trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến và cần được cá nhân hóa”.
- Cổ đông Thế Giới Di Động thắng lớn
MWG lập đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ đáy tháng 4, trong bối cảnh VN-Index chốt phiên trên 1.667 điểm.
Dù không xuất hiện trong top 10 cổ phiếu dẫn dắt VN-Index, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động vẫn gây ấn tượng khi tăng lên mốc 79.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.
Kể từ "cú sốc" điều chỉnh hồi tháng 4, thị giá MWG phục hồi tương đối bền bỉ và bắt đầu bứt phá vào tháng 7. So với giai đoạn giảm sâu vừa rồi, cổ phiếu MWG đã tăng khoảng 75%.
Diễn biến tích cực của MWG xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đang hướng tới kế hoạch đưa chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh lên sàn chứng khoán vào năm 2028.
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định IPO là cách "tái sinh" các chuỗi, mở ra giai đoạn tăng trưởng "vũ bão" và thú vị hơn, với trọng tâm là chất lượng thay vì chỉ số lượng.
Ngoài ra, việc IPO riêng lẻ từng chuỗi cũng sẽ cho phép nhà đầu tư chọn đúng chuỗi mà họ tin tưởng và muốn rót vốn trực tiếp.
- Thuế quan của ông Trump mang về gần 30 tỷ USD cho ngân sách Mỹ
Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 11/9 cho thấy, các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng góp khoảng 29,5 tỷ USD vào ngân sách quốc gia trong tháng 8/2025. Đây là một con số kỷ lục mới.
Số liệu mới nhất cũng đánh dấu tháng đầu tiên mà các mức thuế “đối ứng" mới có hiệu lực đầy đủ, bắt đầu từ ngày 7/8.
Theo đó, ông Trump đã áp đặt mức thuế từ 10% đến 50% đối với các mặt hàng nhập khẩu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.
Các kết quả doanh thu từ thuế quan mới cũng được công bố cùng ngày với một báo cáo lạm phát đáng lo ngại của tháng 8, trong đó đặt ra vấn đề về người cuối cùng phải chịu các khoản thuế này.
Nhiều chuyên gia kinh tế đã nhanh chóng kết luận rằng, kết quả lạm phát này là do thuế quan gây áp lực làm tăng giá cả.