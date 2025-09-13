Điểm tin Kinh doanh 13/9: Giá vàng: Tiếp tục giảm rất mạnh

- Giá vàng: Tiếp tục giảm rất mạnh

Theo ghi nhận, trưa 12-9, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm rất mạnh, với mức giảm cao nhất là 2 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 129,5 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 128 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh so với hôm trước.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngược chiều xu thế trong nước, giá vàng thế giới tăng 19 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm 11-9, hiện giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở mức 3.654 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 116,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm 11-9 bật tăng nhờ những tín hiệu kinh tế mới từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tại Mỹ bất ngờ tăng lên 263.000 đơn, vượt xa dự báo của thị trường là 235.000 đơn. Con số này phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, củng cố quan điểm của những người kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.