Điểm tin kinh doanh 13/12: Giá vàng bất ngờ tăng dữ dội

- Giá vàng hôm 22/12: Bất ngờ tăng dữ dội

Giá vàng hôm 22/12 tăng mạnh theo đà tăng của thế giới.

Ở thị trường trong nước, lúc 9 giờ 15, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 66,15 triệu đồng/lượng, bán ra 66,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua nhưng lại giảm khoảng 250.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Công ty Vàng bạc Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng SJC ở mức 65,9 triệu đồng/lượng mua vào, 66,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Công ty PNJ niêm yết vàng trang sức mua vào 53,15 triệu đồng/lượng, bán ra 54,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Trong khi công ty SJC giao dịch vàng trang sức 24K quanh 53,2 triệu đồng/lượng mua vào, 54,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tới 9h20' 22/12, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.819 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm trước. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.827,1 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm trước.