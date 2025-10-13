Điểm tin Kinh doanh 13/10: Giá vàng: Neo ở mức cao kỷ lục

- Giá vàng: Neo ở mức cao kỷ lục

Giá vàng chiều 12-10, vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức rất cao. Trong đó vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá bán ra gần bằng giá vàng miếng.

Theo ghi nhận vào chiều 12-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 140 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào ra, 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 136,8 triệu đồng/lượng mua vào, 139,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Như vậy, chiều 12-10, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức cao kỷ lục.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 12-10 đứng ở mức 4.018,4 USD/ounce.

Cuộc khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, một nửa số nhà đầu tư lạc quan của Phố Wall (Wall Street) chuyển sang trung lập về vàng sau khi giá vượt ngưỡng 4.000 USD trong khi các nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) cũng giảm bớt niềm tin đối với vàng vào tuần tới.

Tuần trước, vàng đã đưa các nhà đầu tư vào một hành trình quan trọng khác khi giá tăng mạnh lên trên mốc 4.000 USD/ounce, đánh dấu đạt mức tăng hằng tuần thứ 8 liên tiếp. Nhận định về xu hướng giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng, giá vàng khó có thể tăng tuần thứ 9 liên tiếp, tuần này, khả năng tăng giá sẽ gặp trở ngại nhưng triển vọng tăng giá trong trung và dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà đầu tư đẩy nhanh hoạt động mua vàng như giải pháp trú ẩn tài sản an toàn. Chỉ số USD giảm 0,6% đã thúc đẩy lực tăng của giá vàng.