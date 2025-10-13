Điểm tin Kinh doanh 13/10: Giá vàng: Neo ở mức cao kỷ lục

- Giá vàng: Neo ở mức cao kỷ lục
Giá vàng chiều 12-10, vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức rất cao. Trong đó vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá bán ra gần bằng giá vàng miếng.
Theo ghi nhận vào chiều 12-10, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 140 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào ra, 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 136,8 triệu đồng/lượng mua vào, 139,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Như vậy, chiều 12-10, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức cao kỷ lục.
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 12-10 đứng ở mức 4.018,4 USD/ounce.
Cuộc khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, một nửa số nhà đầu tư lạc quan của Phố Wall (Wall Street) chuyển sang trung lập về vàng sau khi giá vượt ngưỡng 4.000 USD trong khi các nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) cũng giảm bớt niềm tin đối với vàng vào tuần tới.
Tuần trước, vàng đã đưa các nhà đầu tư vào một hành trình quan trọng khác khi giá tăng mạnh lên trên mốc 4.000 USD/ounce, đánh dấu đạt mức tăng hằng tuần thứ 8 liên tiếp. Nhận định về xu hướng giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng, giá vàng khó có thể tăng tuần thứ 9 liên tiếp, tuần này, khả năng tăng giá sẽ gặp trở ngại nhưng triển vọng tăng giá trong trung và dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà đầu tư đẩy nhanh hoạt động mua vàng như giải pháp trú ẩn tài sản an toàn. Chỉ số USD giảm 0,6% đã thúc đẩy lực tăng của giá vàng.
- Thị trường tiền điện tử bốc hơi 18 tỷ USD trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Các đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin, Ether và Solana nằm trong số những đồng tiền chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tổng giá trị các lệnh bán tháo bắt buộc lên tới 18,28 tỷ USD.
Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thêm thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc đã kích hoạt một đợt bán tháo ồ ạt tiền điện tử vào cuối ngày 11/10, qua đó cho thấy mức độ rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy vốn.
Các đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin, Ether và Solana nằm trong số những đồng tiền chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tổng giá trị các lệnh bán tháo bắt buộc lên tới 18,28 tỷ USD tính đến 3h47 chiều theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu CoinGlass.
Đà sụt giảm của tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán cũng lao dốc, với Nasdaq và S&P 500 cùng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong sáu tháng vào ngày 10/10.
Theo CoinGlass, chỉ trong 24 giờ qua, khoảng 5 tỷ USD Bitcoin, 4 tỷ USD Ether và 2 tỷ USD Solana đã “bốc hơi” khỏi thị trường do các lệnh bán tháo bắt buộc, và đây là sự kiện bán tháo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Bitcoin đã giảm gần 10% trong 5 ngày qua và chạm ngưỡng 111.616,20 USD cho mỗi Bitcoin, phục hồi nhẹ từ mức thấp 103.000 USD vào chiều ngày 10/10.
Cùng thời điểm, giá Ether ở mức 4.365,63 USD trước khi giảm xuống 3.742,88 USD, tương đương mức sụt giảm 14,2%. Solana cũng giảm mạnh, từ 223,10 USD xuống 178,72 USD, tức giảm gần 20% trong phiên chiều.
- VN-Index có thể duy trì quán tính đi lên sau tuần giao dịch lịch sử
Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch khởi sắc khi VN-Index tăng 6,18%, lên mức cao nhất trong lịch sử. Theo chuyên gia, chỉ số VN-Index có thể duy trì quán tính đi lên trong ngắn hạn.
Tuần qua được xem là tuần giao dịch lịch sử khi thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, bên cạnh động lực tăng trưởng tích cực của nền kinh tế.
Kết tuần, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, VN-Index dừng ở 1.747,55 điểm, tăng tới hơn 100 điểm (tương đương 6,18%). Đây là mức đóng cửa cao nhất của VN-Index từ trước đến nay. Như vậy, chỉ số này đã bứt phá khỏi nền tích lũy kéo dài hơn một tháng, hướng đến vùng 1.750 - 1.800 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực ở hầu hết nhóm ngành. Cổ phiếu bất động sản trở thành động lực dẫn dắt dòng tiền, trong đó, nhóm Vingroup giao dịch bùng nổ với các mã VIC, VHM, VRE, VPL.
Diễn biến tích cực của nhóm này được lý giải bởi kỳ vọng về mảng xe điện, bên cạnh hiệu ứng từ câu chuyện nâng hạng đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Ngoài bất động sản, các nhóm thép, chứng khoán, bán lẻ, ngân hàng, dầu khí… cũng tăng trưởng tốt trong tuần.
Thanh khoản thị trường cải thiện sau 3 tuần giảm liên tiếp, khối lượng giao dịch trên sàn thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,4% so với tuần trước. Điều này cho thấy dòng tiền cải thiện tốt sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy.
Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng tuần thứ 12 liên tiếp, với giá trị 5.046 tỷ đồng trên sàn thành phố Hồ Chí Minh.
Trưởng nhóm phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Phan Tấn Nhật nhận định, tuần qua là cột mốc lịch sử khi FTSE Russell công bố Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21-9-2026. Cùng với đó, tăng trưởng GDP quý III-2025 đạt mức cao, củng cố kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm trên 8%. Đây là bước chuyển mình quan trọng của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo vị chuyên gia này, nhà đầu tư đã trở lại trạng thái lạc quan, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc cơ hội đầu tư mới dựa trên mức định giá hợp lý cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tốt.
“Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ở các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành, thuộc các lĩnh vực chiến lược gắn với tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị.
Trong khi đó, chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean cho rằng, VN-Index có thể duy trì quán tính đi lên trong ngắn hạn, song rung lắc có thể sớm quay trở lại do trạng thái đi ngược xu hướng chính thường xuất hiện sau khi chỉ số vượt đỉnh cũ. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm tại 1.700 - 1.720 điểm, trong khi vùng kháng cự là 1.760 - 1.780 điểm.
- Gói thưởng khổng lồ giúp Elon Musk kiếm hàng chục tỉ USD
Gói thưởng kỷ lục của Tesla có thể giúp tỉ phú Elon Musk thu hàng chục tỉ USD, nhiều mục tiêu công nghệ và doanh số được đánh giá là dễ đạt.
Khi Hội đồng quản trị Tesla đề xuất gói lương thưởng lớn nhất lịch sử doanh nghiệp cho tỉ phú Elon Musk vào tháng 9, công ty khẳng định ông chỉ được nhận cổ phiếu trị giá 878 tỉ USD nếu đạt những “cột mốc tầm vũ trụ” trong 10 năm tới.
Tuy nhiên, phân tích của Reuters cho thấy CEO của Tesla có thể thu về hàng chục tỉ USD mà không cần đạt phần lớn mục tiêu này. Chỉ cần đạt được hai mục tiêu dễ hơn với mức tăng trưởng cổ phiếu khiêm tốn, ông có thể bỏ túi hơn 26 tỉ USD. Số tiền này cao hơn tổng thu nhập cả đời của 8 CEO có mức lương cao tiếp theo, gồm Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple) và Jensen Huang (Nvidia).
Các chuyên gia trong ngành ô tô đánh giá mục tiêu doanh số xe điện của Tesla là khá dễ đạt. Nếu trung bình mỗi năm công ty bán 1,2 triệu xe trong thập kỷ tới, thấp hơn 500.000 xe so với năm 2024, và giá trị thị trường tăng từ 1,4 lên 2 nghìn tỉ USD, tỉ phú Elon Musk sẽ nhận 8,2 tỉ USD cổ phiếu. Để kích cầu doanh số, Tesla đã tung ra các phiên bản giá rẻ của Model Y và Model 3 trong tuần này.
Một số mục tiêu công nghệ trong gói thưởng được viết rất mơ hồ, cho phép ông Musk đạt thưởng lớn mà không cần tạo ra bước đột phá thực sự.
- Saigon Co.op lập “cú hat-trick” giải thưởng Doanh nghiệp – Doanh nhân – Sản phẩm tiêu biểu TP.HCM 2025
Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004–13/10/2025), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp - Doanh nhân - Sản phẩm tiêu biểu. “Cú hat-trick” này khẳng định vị thế đầu tàu của Saigon Co.op trong hệ thống bán lẻ Việt, biểu tượng của tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và trách nhiệm – đặc trưng của cộng đồng doanh nghiệp - doanh nhân TP.HCM.
Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho đồng chí Vũ Anh Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển Thành phố.
Cùng lúc, Saigon Co.op được UBND TP.HCM khen thưởng vì thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Thành phố.
Đồng thời, Hàng nhãn riêng Saigon Co.op được HUBA công nhận là Sản phẩm tiêu biểu TP.HCM năm 2025 – ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong đổi mới, sáng tạo và phát triển hàng Việt chất lượng cao.
- Hơn 50.000 cửa hàng ăn uống đóng cửa
Trong nửa đầu năm nay, doanh thu thị trường F&B Việt Nam ước đạt 406,1 ngàn tỉ đồng. Điểm đáng chú ý, cả nước có khoảng 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa.
iPOS.vn (doanh nghiệp cung cấp những thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên biệt dành cho ngành F&B tại Việt Nam) đã công bố báo cáo kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025, trong đó ghi nhận nhiều cửa hàng F&B trên cả nước đã đóng cửa.
Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu thị trường F&B Việt Nam ước đạt 406,1 ngàn tỉ đồng. Con số này tương đương 58,9% so với doanh thu cả năm 2024, thấp hơn so với kỳ vọng.
Cả nước có khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm 7,1%, tức giảm 50.000 địa điểm so với năm trước, cho thấy làn sóng thanh lọc mạnh mẽ. Đáng chú ý, cả Hà Nội và TPPHCM đều ghi nhận mức giảm trên 11%.
Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường có khoảng 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa (giảm 3,9%). Tuy nhiên, nguồn cung điểm bán được bù đắp chủ yếu ở nửa cuối năm, đưa tổng số lên 323.010 cửa hàng vào cuối năm.
Một số thông tin khác, chỉ số CPI bình quân nửa đầu năm tăng 3,27% so với cùng kỳ, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,69%. Chi phí nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,73%.