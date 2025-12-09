Điểm tin Kinh doanh 12/9: Giá vàng: Lao dốc

- Giá vàng: Lao dốc
Giá vàng chiều 11-9 tiếp tục biến động khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn với mức giảm sâu nhất 1 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước 134,8 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn 130,7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 11-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước (10-9).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với hôm trước.
Cùng với giá vàng miếng SJC giảm, hôm nay giá vàng nhẫn cũng giảm. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá so với hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 11-9 giao dịch ở mức 3.637,6 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với hôm trước.
- Giá tiêu cao nhất tháng
Giá hồ tiêu trong nước trong vùng giá cao nhất của tháng.
Giá hồ tiêu dao động trong khoảng 150.000 - 153.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg tại Bình Phước.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương nhận định, giá hạt tiêu nội địa tăng lên cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như thị trường tiêu thụ nội địa ổn định. Mức tăng này phản ánh tình trạng thiếu hụt cục bộ trong ngắn hạn, nhất là khi một phần sản lượng đã được ký kết từ đầu năm.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, được thu mua với mức 153.000 đồng/kg.
Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 153.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.
- VN-Index giảm sâu
Có thời điểm VN-Index giảm sâu xuống sát mốc 1.600 điểm trong phiên sáng 11/9, trái ngược diễn biến nhiều thị trường quốc tế lập kỷ lục, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Phiên sáng 11/9, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng. Ngay sau những phút đầu giao dịch khá dè dặt, áp lực chốt lời nhanh chóng lan rộng, tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, kéo VN-Index giảm sâu, lùi sát ngưỡng 1.600 điểm.
Trong hai phiên trước đó, VN-Index từng hồi phục nhẹ với sắc xanh, nhưng dòng tiền tham gia dè dặt, phản ánh đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn thay vì tín hiệu xác lập đáy bền vững. Do đó, đà giảm trong sáng nay được giới phân tích đánh giá phù hợp với kịch bản kỹ thuật đã dự báo trước.
Một nhịp giảm mạnh ngay trong giờ giao dịch đầu tiên đã tạo áp lực lớn cho các nhà đầu tư sử dụng margin (vay giao dịch ký quỹ) cao, khiến rủi ro bị khuếch đại. Tuy nhiên, khi thị trường vận động theo kịch bản giảm điểm đã được dự báo trước, mức độ lo ngại không quá nghiêm trọng. Vùng hỗ trợ 1.600 – 1.610 điểm tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút dòng tiền bắt đáy.
Quay lại diễn biến phiên sáng, sau khoảng 80 phút giao dịch trên HOSE, số mã giảm đã gấp hơn 6 lần số mã tăng, toàn bộ nhóm VN30 chuyển sắc đỏ, VN-Index “bốc hơi” gần 40 điểm, xuống sát mốc 1.600 điểm.
Đến cuối phiên sáng, thị trường thu hẹp đà giảm. VN-Index giảm 13,79 điểm xuống 1.629,47 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 719,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 19.896,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng, 261 mã giảm và 31 mã đứng giá.
Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 4,47 điểm xuống 270,13 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 74,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.692 tỷ đồng, với 30 mã tăng, 113 mã giảm và 45 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,29 điểm xuống 110,08 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 33,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 430,3 tỷ đồng, toàn sàn có 65 mã tăng, 126 mã giảm và 98 mã đứng giá.
Rổ VN30 có tới 22 mã giảm giá và chỉ 8 mã tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ, trong khi các nhóm viễn thông và hóa chất mất hoàn toàn sắc xanh. Sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường, phản ánh áp lực chốt lời sau hai phiên hồi phục trước đó.
- 'Sóng thoái vốn' từ lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, bất động sản
Thị trường chứng khoán thời gian gần đây chứng kiến hàng loạt thương vụ thoái vốn quy mô lớn từ chính những người trong cuộc - lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp xây dựng, bất động sản.
Mới nhất, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG, dự kiến hạ sở hữu từ 9,47% như hiện tại về còn 8,69%, tương đương 33,45 triệu cổ phần với mục đích cấu trúc tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận/khớp lệnh, từ ngày 12/9 – 11/10/2025.
Trên thị trường, cổ phiếu NLG từng chứng kiến nhịp tăng mạnh trong nửa đầu tháng 8/2025, trong đó có chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp từ ngày 6/8 – 14/8, đưa thị giá từ 41.000 đồng lên 47.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng 14,6%.
NLG gặp áp lực điều chỉnh từ đó đến nay, đẩy thị giá về quanh ngưỡng 41.000 – 43.000 đồng/cp. Chốt phiên 10/9, NLG giảm thêm 1,43% về còn 41.300 đồng/cp, tương đương vốn hóa 15.904 tỷ đồng. Tạm lấy đây làm giá giao dịch, Chủ tịch Nam Long ước tính thu về 124 tỷ đồng cho số cổ phiếu nói trên.
Đây không phải là giao dịch duy nhất của ông Nguyễn Xuân Quang trong thời gian gần đây. Trước đô, vào ngày 10/7, ông Quang bán thành công toàn bộ 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký bằng phương pháp thỏa thuận, ước tính nhận về 79 tỷ đồng.
Trước đó, thị trường xôn xao về việc ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đăng ký bán tới 88 triệu cổ phiếu PDR, tương đương hơn 9% vốn điều lệ, thời gian thực hiện từ 5/9 - 3/10.
Với mức giá hiện tại, thương vụ nếu thành công sẽ mang lại cho ông Đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt bán ra lớn nhất từ lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản trong năm nay. Thông tin này khiến các cổ đông và nhà đầu tư lo lắng bởi lượng cổ phiếu ông Đạt đăng ký bán ra quá lớn.
Tại Tập đoàn Đất Xanh (DXG), động thái bán diễn ra ở nhiều vị trí chủ chốt.
Ông Hà Đức Hiếu, thành viên HĐQT, đã hoàn tất việc bán hơn 6,35 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn hơn 414.000 đơn vị.
Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức cũng thực hiện bán 744.418 cổ phiếu, trong khi bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc, đăng ký bán tiếp 413.300 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 15/8 - 13/9.
Việc lãnh đạo liên tiếp thoái vốn khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến định hướng dài hạn của Đất Xanh.
Đáng chú ý, không riêng dàn lãnh đạo mà cổ đông lớn là nhóm quỹ Dragon Capital cũng giảm sở hữu cổ phần xuống còn hơn 139 triệu đơn vị, tương đương 13,6% vốn tại Đất Xanh.
Theo đó, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 1 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,9 triệu cổ phiếu. Ước tính, Dragon Capital đã thu về gần 80 tỷ đồng.
Tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR), Chủ tịch Phạm Thu đã đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu, song chỉ bán được 7 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu giảm từ 39,8% xuống còn 29,8%.
Trong khi đó, tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc tuyên bố bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại, hơn 123.000 đơn vị để đưa tỷ lệ sở hữu về 0%.
Nhìn chung, những động thái của dàn lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản còn đối mặt nhiều thách thức về dòng tiền và sức cầu.
- TP. Hồ Chí Minh: Thu gần 40.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất
8 tháng năm 2025, TP. Hồ Chí Minh thu gần 40.000 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, tăng gấp gần 4 lần. Công nghiệp, thương mại và FDI cũng tăng trưởng tích cực.
Theo Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 của thành phố ước tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 8 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 6% so cùng kỳ; riêng 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11% và 3 ngành công nghiệp truyền thống (dệt, sản xuất trang phục, da và các sản phẩm liên quan) tăng 10,6%.
Kết quả này cho thấy sự phục hồi tích cực của công nghiệp thành phố, phản ánh hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển đã ban hành.
Trong 8 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 524.234 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm và tăng 15,5% so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, thu từ tiền sử dụng đất đạt 39.754 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, cho thấy nguồn lực từ đất đai đang được khai thác hiệu quả. Thành phố cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 6,8 tỷ USD, tăng 58,02% so cùng kỳ.
Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 166.243 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng vượt 1,23 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 84.838 tỷ đồng (tăng 17,3%); dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 19.059 tỷ đồng (tăng 20,8%); đặc biệt dịch vụ lữ hành tăng tới 38,9%, cho thấy sức hút du lịch ngày càng lớn.
Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 8,17 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng đạt 61,21 tỷ USD, tăng 6,35% so cùng kỳ. Ngược lại, nhập khẩu tháng 8 đạt 8,93 tỷ USD, tăng 4,32% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng đạt 65,67 tỷ USD, tăng 9,03%. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, đồng thời tận dụng ưu đãi từ các cam kết thương mại quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Về đầu tư công, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết toàn bộ vốn với tổng số 151.431,9 tỷ đồng (bao gồm ngân sách trung ương và địa phương), đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tính đến 29/8, mới giải ngân được 51.533 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 34% kế hoạch vốn thành phố triển khai. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 6.711 tỷ đồng (43,9%) và vốn ngân sách địa phương giải ngân 44.822 tỷ đồng (43,2%).