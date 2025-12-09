Điểm tin Kinh doanh 12/9: Giá vàng: Lao dốc

- Giá vàng: Lao dốc

Giá vàng chiều 11-9 tiếp tục biến động khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng SJC và vàng nhẫn với mức giảm sâu nhất 1 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước 134,8 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn 130,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 11-9, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với ngày hôm trước (10-9).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132,5-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng bán ra so với hôm trước.

Cùng với giá vàng miếng SJC giảm, hôm nay giá vàng nhẫn cũng giảm. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá so với hôm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 11-9 giao dịch ở mức 3.637,6 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với hôm trước.

