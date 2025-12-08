Điểm tin Kinh doanh 12/8: Giá vàng: Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh

- Giá vàng: Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh
Giá vàng chiều 11-8: Các thương hiệu đồng loạt giảm giá vàng miếng nửa triệu đồng, còn 123,9 triệu đồng/lượng bán ra, sau hai ngày ở mức đỉnh lịch sử; vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm từ 400 - 500 nghìn đồng/lượng.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 121,9 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm so với hôm trước.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,9 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trước đó, ngày 8-8, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn cùng lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 124,4 và 119,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi chốt tuần ở mức cao, giá vàng hôm 11-8 bất ngờ đảo chiều, lao dốc mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới.
Giá vàng đi xuống ngược với dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư khi kỳ vọng kim loại quý có thể tăng tiếp trong tuần này.
Tuần này, thị trường đang chờ đợi nhiều thông tin kinh tế như cuộc họp công bố quyết định lãi suất của Australia; báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7; chỉ số giá sản xuất của Mỹ... Số liệu của những thông tin này dự kiến sẽ tác động tới giá vàng.
Sáng 11-8, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế phục hồi trở lại lên 98,1 điểm cũng tạo áp lực giảm giá vàng.
Vào đầu giờ chiều 11-8, giá vàng thế giới ở mức 3.374 USD/ounce, nhìn chung giảm 0,78% (tương đương với giảm 26,5 USD/ounce) trong 24 giờ qua.
Hiện tại, quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (chưa thuế, phí), vàng thế giới đang có giá 107,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC là 16,5 triệu đồng/lượng.
- Biến động thuế quan thúc đẩy làn sóng tái phân bổ ngân sách thương mại điện tử toàn cầu, chi tiêu UA chạm mốc 4,6 tỷ USD
Tình hình kinh tế bất ổn, lòng trung thành của người dùng đối với nền tảng iOS và hiệu quả từ hoạt động tiếp thị lại (remarketing) đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng mới cho lĩnh vực thương mại di động toàn cầu.
Theo Báo cáo Tình hình Tiếp thị Ứng dụng Thương mại điện tử 2025 của AppsFlyer, các ứng dụng thương mại điện tử có trụ sở tại Trung Quốc, hiện chiếm đến 85% tổng chi tiêu toàn cầu cho thu hút người dùng (UA) trên iOS đang được điều chỉnh ngân sách, rút khỏi thị trường Mỹ để tập trung đầu tư mạnh vào khu vực Tây Âu. Tại Đức, chi tiêu UA cho iOS đã tăng 170% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2025; trong khi đó tại Pháp, mức chi tiêu cũng tăng hơn gấp đôi, phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của các chiến lược phát triển khu vực linh hoạt và được cá nhân hóa trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.
Bà Sue Azari, Giám đốc ngành hàng Thương mại điện tử tại AppsFlyer, chia sẻ: "Việc tái phân bổ ngân sách là minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển toàn cầu trong tăng trưởng di động, được dẫn dắt bởi biến động thuế quan, động lực riêng của từng thị trường và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào remarketing để củng cố lòng trung thành của người dùng. Trước nguy cơ bất ổn địa chính trị và thay đổi chính sách, các nhà tiếp thị cần phản ứng nhanh chóng. Hiện nay, các thương hiệu đang ra quyết định đầu tư theo thời gian thực, dựa trên môi trường pháp lý, giá trị vòng đời người dùng và vị thế cạnh tranh toàn cầu".
Báo cáo cũng chỉ ra sự thay đổi rõ nét theo mùa, với việc các nhà tiếp thị đẩy mạnh ngân sách UA vào đầu năm và tập trung cho remarketing trong những giai đoạn có mức độ tương tác cao. Riêng trong tháng 11, hoạt động tái tương tác người dùng tăng vọt 218% tại Hoa Kỳ và 330% tại Brazil.
Trên các nền tảng, iOS tiếp tục chiếm ưu thế về khả năng tạo doanh thu. Người dùng iOS có thời gian chuyển đổi ngắn hơn 1,3 ngày, tỷ lệ mua lần đầu cao hơn 39%, và tỷ lệ mua lại cao hơn 68% so với Android cho thấy mức độ trung thành cao và tiềm năng giá trị lâu dài từ các chiến dịch UA. Doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng trên iOS đã tăng 10% trong năm 2025, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng của Android. Ngay cả nơi Android chiếm ưu thế như Ấn Độ, doanh thu mua hàng trong ứng dụng iOS vẫn tăng trưởng ấn tượng 44% so với cùng kỳ, phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của nền tảng đối với hành vi tiêu dùng có giá trị cao.
- VN-Index suýt chinh phục mốc 1.600 điểm
Dòng tiền vẫn tiếp tục đẩy mạnh vào chứng khoán, giúp VN-Index vượt mốc 1.600 điểm tại thời điểm kết thúc phiên sáng 11-8.
Kết phiên sáng 11-8, VN-Index ghi nhận 15,46 điểm tăng, tương đương 0,98%, lên 1.600,41 điểm. Toàn sàn HoSE có 220 mã tăng, 105 mã giảm và 47 mã đi ngang.
Tương tự, VN30 Index cũng tăng mạnh gần 17 điểm và thiết lập mốc điểm lịch sử mới là gần 1.746 điểm. Bảng điện VN30 cũng tràn ngập trong sắc xanh với 22/30 mã tăng. Theo đó, những mã tăng đáng chú ý là GVR, MSN, MBB, VCB, VIC. Chỉ riêng 5 mã này đã đóng góp 13,5 điểm tăng cho VN Index tính tới thời điểm chốt phiên sáng 11-8.
Thanh khoản sàn HoSE phiên sáng 11-8 đạt 24.424 tỷ đồng, tương đương 874,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Thống kê, có 3 mã "hút" hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong phiên sáng là MSN (1.834 tỷ đồng), SHB (1.081 tỷ đồng), MBB ( 1.003 tỷ đồng). Đáng chú ý, MSN là mã được khối ngoại gom mạnh nhất thị trường với giá trị mua ròng đạt 130 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư ngoại bán ròng các mã STB, FPT, GEX, SSI, DPM. Đến thời điểm hiện tại, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Bước sang phiên chiều, nguồn cung bắt đầu được đẩy mạnh khi nhiều nhà đầu tư quyết định bán chốt lời. Áp lực bán khiến chỉ số hạ nhiệt và không thể giữ được mốc 1.600 điểm.
Tuy nhiên, với gần 12 điểm tăng khi đóng cửa, VN-Index chỉ còn cách mốc lịch sử này chưa đầy 4 điểm. Vì vậy, khả năng chỉ số chinh phục mốc 1.500 điểm trong phiên 12-8 là rất lớn khi dòng tiền lớn vẫn “chực chờ” đẩy vào mỗi khi thị trường điều chỉnh.
Theo thống kê, thanh khoản sàn HoSE phiên hôm 11-8 tiếp tục giữ trên ngưỡng lý tưởng. Cụ thể, có hơn 1,62 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 45.200 tỷ đồng. Nếu trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch đạt gần 50.900 tỷ đồng.
- Xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM đạt gần 110 tỷ USD
7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 110 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khá trong 7 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 7,7 tỷ USD, lũy kế 7 tháng ước đạt 52,92 tỷ USD, tăng 7,15% so với cùng kỳ.
Về nhập khẩu tháng 7 ước đạt 8,26 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 56,44 tỷ USD, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố này đạt gần 110 tỷ USD, nhập siêu 7 tháng 3,52 tỷ USD. So với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước 7 tháng qua gần 515 tỷ USD, TP.HCM đóng góp lớn nhất.
- Ngày 11-8: Tỷ giá đi ngang tại nhiều ngân hàng thương mại
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ngày 11-8 ở mức 25.231 đồng, tăng 3 đồng so với ngày 10-8 (25.228 đồng). Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,24 điểm.
Theo biên độ +/-5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 23.960 - 26.492 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối như sau:
Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn có diễn biến chính là đi ngang so với phiên giao dịch ngày 10-8. Tại Vietcombank, tỷ giá sáng nay ở mức 26.010 - 26.400 đồng; tại Ngân hàng BIDV là 26.044 - 26.404 đồng (mua vào - bán ra).
Cập nhật lúc 11h ngày 11-8, tỷ giá tại VietinBank là 26.046 – 26.406 đồng (mua vào - bán ra), tăng 151 đồng chiều mua vào và 1 đồng chiều bán ra.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 20 đồng chiều mua vào, ở mức 26.010 đồng và tăng 30 đồng chiều bán ra, ở mức 26.400 đồng/USD.