Điểm tin Kinh doanh 12/8: Giá vàng: Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh

- Giá vàng: Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Giá vàng chiều 11-8: Các thương hiệu đồng loạt giảm giá vàng miếng nửa triệu đồng, còn 123,9 triệu đồng/lượng bán ra, sau hai ngày ở mức đỉnh lịch sử; vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm từ 400 - 500 nghìn đồng/lượng.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 121,9 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm so với hôm trước.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,9 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, ngày 8-8, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn cùng lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 124,4 và 119,8 triệu đồng/lượng.