Điểm tin Kinh doanh 12/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh

Giá vàng chiều 11-10 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện, giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 141,4 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận vào chiều 11-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm trước.

Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tăng mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 4.018 USD/ounce.

Như vậy, chỉ sau một ngày hạ nhiệt, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng theo giá thế giới.

Theo giới phân tích, giá vàng đang bước vào một chu kỳ tăng chưa từng có tiền lệ, liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng từ cuối năm 2022 tới nay. Chỉ riêng trong năm nay, giá kim loại quý đã tăng khoảng 50%, với 41 lần phá kỷ lục, vượt 4.000 USD/ounce. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

- Phố Wall đỏ lửa, đồng USD lao dốc vì thuế quan mới của ông Trump

Việc ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với Trung Quốc đã đấy chứng khoán Mỹ đồng USD lao dốc. Chưa hết theo các nhà phân tích, nó còn đặt nền kinh tế toán cầu trong vòng xoáy nguy hiểm mới khi mà cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất có thể sẽ lại bùng phát.