Điểm tin Kinh doanh 12/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh
Giá vàng chiều 11-10 tiếp tục tăng cả vàng SJC và vàng nhẫn. Hiện, giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 141,4 triệu đồng/lượng.
Theo ghi nhận vào chiều 11-10, Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm trước.
Công ty PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Cùng với giá vàng SJC tăng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng tăng mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm trước.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giảm nhẹ, hiện giao dịch ở mức 4.018 USD/ounce.
Như vậy, chỉ sau một ngày hạ nhiệt, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng theo giá thế giới.
Theo giới phân tích, giá vàng đang bước vào một chu kỳ tăng chưa từng có tiền lệ, liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng từ cuối năm 2022 tới nay. Chỉ riêng trong năm nay, giá kim loại quý đã tăng khoảng 50%, với 41 lần phá kỷ lục, vượt 4.000 USD/ounce. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.
- Phố Wall đỏ lửa, đồng USD lao dốc vì thuế quan mới của ông Trump
Việc ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với Trung Quốc đã đấy chứng khoán Mỹ đồng USD lao dốc. Chưa hết theo các nhà phân tích, nó còn đặt nền kinh tế toán cầu trong vòng xoáy nguy hiểm mới khi mà cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất có thể sẽ lại bùng phát.
Tuyên bố thuế quan mới của ông Trump đối với hàng hóa của Trung Quốc đã khiến thị trường rúng động, cổ phiếu bị tăng tốc bán tháo trên phố Wall vào cuối phiên. Hệ quả là chỉ số Dow Jones đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần giảm 878,82 điểm, tương đương 1,9%, xuống còn 45.479,60Compm; S&P 500 giảm 2,71%, đóng cửa ở mức 6.552,51 điểm; trong khi Nasdaq Composite giảm 3,56% xuống còn 22.204,43 điểm, mức giảm của chỉ số này là lớn nhất kể từ ngày 10/4.
Trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ chịu thiệt hại nặng nề nhất từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc đã dẫn đầu đợt bán tháo nhanh chóng vào thứ Sáu. Nvidia giảm khoảng 5%, trong khi AMD giảm gần 8% và Tesla giảm khoảng 5%.
“Không có gì ngạc nhiên khi thấy các cổ phiếu liên quan đến công nghệ giảm mạnh nhất hôm nay vì chúng có mối liên hệ đáng kể với Trung Quốc trong cả lĩnh vực sản xuất và với tư cách là một khách hàng lớn”, Art Hogan - Chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth cho biết. “Rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trở nên khó khăn hơn”, ông nói.
Sự sụt giảm của ngày thứ Sáu chẳng những đã xóa sạch mức tăng của S&P 500 trong những ngày đầu tuần, mà còn đẩy chỉ số này giảm 2,4% trong tuần. Nasdaq Composite và Dow Jones cũng chứng kiến mức giảm hàng tuần lần lượt là 2,5% và 2,7%.
“Kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vừa bị gạt phăng khỏi bàn đàm phán”, Jeff Kilburg, nhà sáng lập KKM Financial, cho biết. “Những kẻ chốt lời đang ra sức kiếm lời”.
Chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của Phố Wall - Chỉ số Biến động CBOE - đã tăng vọt lên trên 22. Động thái này báo hiệu rằng các nhà giao dịch đang đổ xô mua vào các biện pháp phòng vệ trên thị trường quyền chọn trước nguy cơ chỉ số này giảm mạnh hơn nữa.
Việc ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng hóa của Trung Quốc cũng khiến đồng USD lao dốc mạnh trong phiên giao dịch qua đêm trên thị trường Mỹ. Chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã chấm dứt chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp đầu tuần và khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm 0,69% xuống còn 98,85.
Mặc dù đồng bạc xanh vẫn tăng gần 0,9% trong tuần qua, song thuế quan mới của ông Trump khiến cho triển vọng của nó càng trở nên kém khả quan, nhất là khi đồng tiền dụ trữ số một thế giới vẫn đang chịu nhiều áp lực từ kỳ vọng Fed giảm lãi suất, nỗi lo về tính độc lập của Fed, cũng như việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Theo Công cụ FedWatch của CME Group, hiện các nhà giao dịch đang định giá 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, trong khi khả năng cắt giảm thêm vào tháng 12 là 92%.
Ngay cả trước khi ông Trump tuyên bố áp thuế quan mới với Trung Quốc, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối lớn đều dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục suy yếu trong 3, 6 và 12 tháng tới.
Nay với việc ông Trump có thể khơi mào trở lại cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, triển vọng của đồng bạc xanh càng trở nên mờ mịt cũng với triển vọng của kinh tế Mỹ.
“Cuối cùng, điều này tạo ra rất nhiều tiêu cực cho nền kinh tế Mỹ", Juan Perez - Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington cho biết. “Liệu Trung Quốc có thực sự phải trả đũa mạnh mẽ trong tương lai để buộc Mỹ phải đàm phán tốt hơn không? Điều này tạo ra rất nhiều nghi ngờ”.
- Thị trường tài sản kỹ thuật số Thái Lan vượt mốc 1.000 tỷ baht
Cụ thể, báo cáo Thị trường Tài sản Kỹ thuật số hàng tháng của SEC cho thấy tổng giá trị thị trường đạt 1.045 tỷ baht, tăng 3,99% so với tháng trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo cáo mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cho biết, thị trường tài sản kỹ thuật số của Thái Lan tiếp tục mở rộng trong suốt tháng 9/2025, với tổng giá trị vượt qua ngưỡng biểu tượng 1.000 tỷ baht (31 tỷ USD).
Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp hoạt động giao dịch chững lại, với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 16,63% xuống còn 2,50 tỷ baht (76 triệu USD).
Cơ sở nhà đầu tư chứng kiến sự sụt giảm nhẹ, với số lượng tài khoản đang hoạt động giảm 5,37% so với tháng trước, xuống còn 218.000 tài khoản, trong tổng số 2,92 triệu tài khoản đã đăng ký.
- Tuần giằng co, “nhảy múa” của giá dầu
Thị trường dầu thế giới trải qua một tuần lên xuống, khi giá dầu “nhảy múa”, phản chiếu cuộc giằng co giữa cung và cầu cùng những biến động địa chính trị.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi đầu tuần mới trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của nhóm năng lượng. Nổi bật nhất là giá dầu thô quay đầu phục hồi bất chấp quyết định nâng sản lượng của OPEC+.
Trong đó, giá dầu Brent đã quay trở lại mốc 65,47 USD/thùng, tương ứng với mức tăng 1,46%; trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức hồi phục 1,33%, leo lên mốc 61,69 USD/thùng.
Tuy nhiên chỉ trong phiên giao dịch hôm sau, giá dầu lại chuyển sang diễn biến giằng co, trái chiều khi hai mặt hàng dầu thô với hai mức điều chỉnh nhẹ dưới 0,1%. Trong đó, giá dầu Brent lùi về mốc 65,45 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 0,03%; trong khi giá dầu WTI nhích lên mốc 61,73 USD/thùng, ghi nhận mức tăng 0,06%.
Các chuyên gia phân tích của ngân hàng ING nhận định, mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày của OPEC+ trái ngược với dự đoán của thị trường về một mức tăng mạnh hơn, cho thấy sự thận trọng của liên minh này trước dự báo dư cung toàn cầu trong quý IV-2025 và năm 2026.
Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn mới đây của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) càng củng cố dự báo trên khi cho biết sản lượng dầu thô tại Mỹ năm nay dự kiến đạt 13,53 triệu thùng/ngày, tăng 0,6% so với dự báo trước đó. Điều này góp phần làm tăng sản lượng dầu toàn cầu, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu dầu thô gia tăng, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, đã phần nào hỗ trợ đà tăng của giá. Theo đó, nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ trong tháng 9 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các báo cáo thị trường cho thấy đến hết năm 2026, các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung khoảng 169 triệu thùng dầu vào kho dự trữ quốc gia - yếu tố có thể góp phần duy trì lực cầu ổn định trong trung hạn.
Tiếp theo trong phiên giao dịch ngày 8-10, giá dầu tiếp tục “nóng”. Theo MXV, những diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine một lần nữa đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất kể từ đầu tháng.
Cụ thể, giá dầu Brent đã leo lên mốc 66,25 USD/thùng, tương ứng với mức tăng khoảng 1,22%; trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,33%, dừng ở mốc 62,55 USD/thùng. Đây đều là hai mốc giá cao nhất từ đầu tháng này.
Sang tới ngày 9-10, sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm năng lượng. Trong đó, giá dầu Brent đã quay đầu về mốc 65,22 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 1,55%; trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm khoảng 1,66%, rơi xuống mốc 61,51 USD/thùng.
Thị trường dầu mỏ thế giới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những triển vọng tích cực khi tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang dần hạ nhiệt. Theo đó, Israel và lực lượng Hamas đã đạt được đồng thuận đối với giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình.
Tín hiệu tích cực tại dải Gaza cũng làm gia tăng kỳ vọng về việc đảm bảo an ninh và ổn định nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông. Điều này càng củng cố hơn nữa viễn cảnh dư cung mà nhiều tổ chức lớn đã dự báo cho phần còn lại của năm, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn đang có xu hướng gia tăng, tạo áp lực đáng kể lên giá dầu thế giới.
Đồng thời, tâm lý thận trọng cũng gia tăng trong giới đầu tư khi quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua được dự luật gia hạn ngân sách để mở cửa lại chính phủ, tạo tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường.
Ghi nhận trong hôm nay ngày 11-10 (giờ Việt Nam) giá dầu Brent ở mốc 63,77 USD/thùng, giảm 2,22% (tương đương giảm 1,45 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,88 USD/thùng, giảm 2,68% (tương đương giảm 1,65 USD/thùng).
Giới phân tích cho rằng xu hướng giảm giá của dầu thô có thể tiếp diễn nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt và nhu cầu phục hồi chậm.
- Thị trường nhà kho phía Nam bước vào mùa cao điểm
Cushman & Wakefield cho hay, tỷ lệ lấp đầy phân khúc nhà kho xây sẵn tại phía Nam được duy trì ở mức cao để chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm.
Trong quý III/2025, thị trường không ghi nhận thêm dự án nhà kho xây sẵn mới gia nhập. Tổng nguồn cung tích lũy toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sau khi sáp nhập đạt khoảng 6,6 triệu m2 sàn cho thuê. Về cơ cấu, TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn cung với 45%, khẳng định vị thế trung tâm phân phối và tiêu thụ hàng hóa chính của vùng. Theo sau là Đồng Nai với 32%, tiếp tục khẳng định vai trò là “cửa ngõ logistics” quan trọng, kết nối trung tâm tiêu thụ với các cảng biển và khu công nghiệp.
Tỷ lệ lấp đầy của thị trường nhà kho xây sẵn đạt mức ấn tượng khoảng 89%. Thị trường kho đang có dấu hiệu tăng tốc tích cực, với nhu cầu thuê gia tăng đến từ các mặt hàng tiêu dùng (bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống), thuốc men và vật liệu xây dựng - những ngành hàng thiết yếu và gắn liền với nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng vào các dịp cuối năm.
Tỷ lệ lấp đầy tại TP. Hồ Chí Minh duy trì ở mức cao ấn tượng, khoảng 96%, cho thấy sức cầu rất lớn ở các vị trí gần trung tâm. Sức ép này đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa, đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng kho bãi ở các khu vực lân cận như Đồng Nai và Tây Ninh, làm tăng tỷ lệ lấp đầy của hai tỉnh này lần lượt là 87% và 76%.
Giá thuê trung bình của nhà kho xây sẵn trong quý III/2025 tăng đạt mức 4,6 USD/m2 /tháng. Mức giá này tăng 4% so với quý II/2025 và cùng kỳ năm trước.
Theo Cushman & Wakefield, thị trường nhà kho xây sẵn dự kiến tiếp tục tăng trưởng với hơn 1,2 triệu m2 diện tích cung cấp mới sẽ gia nhập trong giai đoạn 2025 - 2027. Nguồn cung dồi dào này được kỳ vọng đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng cao từ các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dược phẩm, và đặc biệt là thương mại điện tử, vốn đang đẩy mạnh chiến lược logistics chặng cuối (last-mile delivery). Nhà kho xây sẵn khẳng định vai trò là giải pháp then chốt giúp các doanh nghiệp phân phối tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng và đáp ứng yêu cầu lưu trữ hàng hóa đa dạng.
Cushman & Wakefield cho hay, chính sách sáp nhập tỉnh và các đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông giúp tối ưu hóa mạng lưới phân phối vùng, cho phép các nhà đầu tư logistics thiết lập mô hình các trung tâm phân phối hàng hóa và vệ tinh (hub & spoke) hiệu quả. Đồng thời, sự đồng bộ hóa quy hoạch và việc hoàn thiện các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, vành đai 4, các tuyến cao tốc, cảng biển và sân bay Long Thành sẽ chuyển hóa các khu vực ngoại vi thành các cửa ngõ logistics lý tưởng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà điều hành chuỗi cung ứng hàng đầu khu vực và toàn cầu.