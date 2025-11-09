Điểm tin Kinh doanh 11/9: Giá vàng: Vàng trong nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

- Giá vàng: Vàng trong nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao
Giá vàng thế giới hôm 10/9 tăng lên mức 3.637 USD/ounce khi thị trường thị trường chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng SJC “hạ nhiệt” nhưng vẫn neo tại vùng đỉnh, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giảm xuống mức 130,5 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm. Hiện, giá vàng miếng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 10/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 130,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 128-131 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng và bán ra mức 131 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên trước đó.
Tính đến 11 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 42 USD so chốt phiên trước đó lên mức 3.637,3 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đã tăng mạnh lên trên 3.600 USD/ounce khi thị trường chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao của KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF dự đoán giá vàng có thể đạt mức 3.800 USD trong năm nay khi FED thay đổi chính sách tiền tệ và bắt đầu nới lỏng lãi suất trở lại.
Mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, ông Prior nhận định, nền kinh tế đang chậm lại và thị trường lao động đang “hạ nhiệt” đồng nghĩa với việc FED có dư địa để nới lỏng lãi suất trong năm nay.
Vị chuyên gia này cho biết thêm rằng, phân vân hiện nay là FED sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như thế nào và liệu uy tín của ngân hàng Trung ương Mỹ có tiếp tục bị nghi ngờ do áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump hay không.
"Nếu chúng ta có thêm 1 hoặc 2 lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong năm nay, tôi nghĩ giá vàng sẽ đạt đỉnh. Nếu FED phát đi tín hiệu cắt giảm 200 điểm cơ bản trong năm tới, thì vàng sẽ còn nhiều dư địa hơn nữa", ông Jerry Prior phân tích.
Ngoài ra, ông Prior chỉ ra rằng, việc vũ khí hóa nền kinh tế thông qua thuế quan đã làm suy yếu vai trò của đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu, đem đến tiềm năng tăng trưởng cho vàng.
Ông Prior cho biết, ông lạc quan về vàng nhưng không nghĩ kim loại quý này sẽ tăng vọt lên 4.000 USD.
Hiện, Chỉ số USD-Index giảm nhẹ lên mức 97,77 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên mức 4,086%; chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục bất chấp dữ liệu việc làm xấu; giá dầu tăng, giao dịch ở mức 67,03 USD/thùng đối với dầu Brent và 63,28 USD/thùng với dầu WTI.
- Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index đi lên, thanh khoản tiếp tục suy giảm
Xu hướng giằng co diễn ra trong cả 2 phiên sáng chiều của thị trường chứng khoán Việt ngày 10/9, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 10/9 trải qua một phiên nhiều biến động. Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index nối tiếp quán tính hồi phục từ chiều hôm trước, mở cửa trong sắc xanh và tiến sát ngưỡng 1.650 điểm.
Tuy nhiên, lực cầu thận trọng cùng áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khiến chỉ số quay đầu điều chỉnh, đóng cửa buổi sáng mất 3,78 điểm (-0,23%) xuống 1.633,54 điểm với số lượng mã giảm áp đảo 189 mã so với số mã tăng 109 mã.
Bước sang phiên chiều, xu hướng giằng co tiếp tục diễn ra trong hơn 2 giờ, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Chỉ đến 40 phút cuối cùng, nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường mới lấy lại được sắc xanh.
Kết phiên, VN-Index tăng 5,94 điểm (+0,36%) lên 1.643,26 điểm với 149 mã tăng và 171 mã giảm.
Trái ngược với chỉ số chính, HNX-Index lùi nhẹ 0,22 điểm (-0,08%) xuống 274,6 điểm, trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng, tăng 0,48 điểm (+0,44%) lên 110,37 điểm.
Đà tăng cuối phiên chủ yếu được nâng đỡ từ rổ VN30. Trong 27 mã, có 14 mã giữ sắc xanh, nổi bật là VCB, VIC, CTG, TCB, MBB và VHM.
Ở chiều ngược lại, FPT, GVR, LPB và VNM là những nhân tố kìm hãm đà tăng của chỉ số.
Nhóm ngân hàng hồi phục, phần lớn cổ phiếu tăng dưới 2%, trong đó KLB tăng mạnh 4%, còn CTG, SSB, VCB, TCB, MBB, SHB, NAB, VBB, ABB, OCB, HDB, VPB và BID cũng duy trì trên tham chiếu.
Xét theo ngành, cổ phiếu năng lượng đóng góp tích cực nhất cho thị trường (+1,51 điểm), dẫn dắt bởi BSR (+4,8%), PVD (+2,5%), PVS (+1,5%), PVC (+4,3%) và OIL.
Ngân hàng đứng thứ hai với mức đóng góp +1,13 điểm, trong khi nhóm công nghệ chịu áp lực lớn nhất khi lấy đi 1,36 điểm, chủ yếu do đà giảm của FPT, CMG, ST8, GEE, ELC.
Ngoài ra, nhóm đầu tư công cũng cho thấy tín hiệu khả quan với HT1 tăng trần, KSB, PC1 và C4G tăng trên 1%.
Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1,17 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 33.200 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 29.377 tỷ đồng, giảm 7% so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh.
Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh hơn 2.900 tỷ đồng trên HoSE, tập trung chủ yếu tại các mã lớn như HPG, MWG, MBB, DIG, NVL và TCB.
- Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 9/2025?
Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng ngày 8/9/2025 cho thấy mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung ổn định so với đầu năm nhưng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm. Nhóm "Big4" tiếp tục duy trì mức thấp nhất, trong khi các ngân hàng nhỏ và vừa dẫn đầu thị trường với lãi suất cao. Ở kỳ hạn ngắn, chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng lớn nhất; càng về kỳ hạn dài, khoảng cách này thu hẹp dần…
Từ đầu năm 2025 đến nay, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng nhìn chung ổn định nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng.
Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV hay còn gọi là nhóm Big4) tiếp tục duy trì lãi suất huy động ở mức thấp nhất, với kỳ hạn 1–3 tháng chỉ 1,6% – 2,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng 2,9% – 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tối đa 4,7%/năm.
Nhóm ngân hàng lớn như MB, Techcombank, VPBank, ACB giữ lãi suất huy động ở mức trung bình. Cụ thể, kỳ hạn 1–3 tháng dao động 2,3% – 3,6%/năm; kỳ hạn 6 tháng 3,5% – 4,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng từ 4,4% – 5%/năm.
Tính đến ngày 8/9/2025, lãi suất huy động cao nhất thị trường lần lượt là: 4,15%/năm cho kỳ hạn 1 tháng (VCBNeo), 4,35%/năm kỳ hạn 3 tháng (VCBNeo), 5,3%/năm kỳ hạn 6 tháng (MBV, VCBNeo), 5,4%/năm kỳ hạn 9 tháng (MBV) và 5,7%/năm kỳ hạn 12 tháng (MBV).
Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ và vừa luôn có lãi suất huy động dẫn đầu thị trường, với kỳ hạn 1–3 tháng 3,2% – 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng 3,8% – 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng cao nhất 5,7%/năm.
Chênh lệch lãi suất huy động giữa các nhóm ngân hàng thể hiện rõ. Ở kỳ hạn 1 tháng, khoảng cách giữa nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (1,6%) và nhóm ngân hàng nhỏ và vừa (4,15%) lên tới 2,55 điểm phần trăm; ở kỳ hạn 3 tháng, chênh lệch khoảng 2,45 điểm phần trăm; kỳ hạn 6 tháng thu hẹp còn 2,4 điểm phần trăm; kỳ hạn 12 tháng chỉ còn 1 – 1,3 điểm phần trăm.
Như vậy, khoảng cách lãi suất lớn nhất ở kỳ hạn ngắn và có xu hướng thu hẹp ở kỳ hạn dài.
Đến ngày 8/9, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng thuộc về VCBNeo (trước đây là CBBank), niêm yết ở mức 4,15%/năm, giữ nguyên kể từ tháng 7/2025.
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như VietinBank, Vietcombank, BIDV vẫn duy trì mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng thấp nhất, ở 1,6%/năm. Agribank có phần nhỉnh hơn trong nhóm này với mức lãi suất 2,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng.
Xét toàn thị trường, mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng phổ biến đang dao động trong khoảng từ 3,3% đến 3,8%/năm, ghi nhận tại nhiều ngân hàng như TPBank (3,6%), MSB (3,6%), VietcapitalBank (3,8%), OCB (3,8%), VietBank (3,8%), và MBV (trước đây là Oceanbank) 3,8%/năm. Các ngân hàng lớn như VPBank và MB cũng duy trì lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lần lượt ở mức 3,6% và 3,2%/năm.
Đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, VCBNeo tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là 4,35%/năm. Xếp sau là một số ngân hàng khác như Vikki Bank (trước đây là DongABank) với 4,09%/năm, MBV và BacABank (4,1%), BaoVietBank, OCB và VietcapitalBank cùng ở mức 4,%/năm.
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và SCB đang niêm yết mức lãi suất kỳ hạn 3 tháng thấp nhất thị trường, ở 1,9%/năm. Riêng Agribank có mức cao hơn đôi chút, ở mức 2,4%/năm.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô trung bình và nhỏ phần lớn nằm trong khoảng 3,3% – 3,9%/năm.
Cụ thể, các ngân hàng như NamABank, NCB, TPBank, VietBank và PG Bank đều niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng từ 3,8% đến 3,9%.năm. Trong khi đó, các ngân hàng lớn như MB, VPBank và MSB giữ mức 3,6%/năm. Techcombank duy trì mức 3,35%, trong khi ACB thấp hơn đáng kể với chỉ 2,7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
Tính đến ngày 8/9/2025, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại hệ thống ngân hàng thương mại vẫn duy trì ổn định.
Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, các mức lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tiếp tục ở mức thấp, với VietinBank, Vietcombank và BIDV cùng duy trì mức 3% hoặc 2,9%/năm. Riêng Agribank có phần nhỉnh hơn với mức 3,5%/năm nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng chung.
Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn, VPBank và Techcombank dẫn đầu với mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lần lượt là 4,5% và 4,35%/năm, trong khi MB áp dụng mức 4,2% và ACB thấp hơn đáng kể ở mức 3,5%/năm.
Ngược lại, MBV và VBCNeo là 2 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất thị trường với mức 5,3%/năm. Theo sau là BacABank (5,25%), Vikki Bank (5,23%), và HDBank, ABBank (5,2%). Nhiều ngân hàng khác như VietcapitalBank, VietBank, Kienlongbank, PG Bank… cũng duy trì mức từ 4,9% – 5%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 9 tháng là 5,4%/năm tại MBV; kế đến là Vikki (5,38%/năm), BacABank (5,35%), VietcapitalBank và VCBNeo (5,25%/NĂM). Các ngân hàng như HDBank, ABBank, NCB cũng duy trì mức lãi suất tiết kiệm cao trên 5%.
Ở nhóm ngân hàng TMCP lớn, lãi suất huy động 9 tháng dao động từ 3,7% – 4,5%/năm. VPBank dẫn đầu với 4,5%, tiếp đến là Techcombank (4,35%), MB (4,2%) và ACB (3,7%). So với kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng này không có sự điều chỉnh nào.
Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước , lãi suất huy động 9 tháng được duy trì ở mức thấp, chỉ từ 2,9% – 3,5%/năm. Cụ thể, Vietcombank tiếp tục niêm yết mức thấp nhất là 2,9%, trong khi VietinBank và BIDV ở mức 3,0%. Agribank nhỉnh hơn đôi chút với 3,5%, vẫn thuộc nhóm thấp của thị trường.
Đến ngày 8/9/2025, mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng duy trì ổn định so với các kỳ báo cáo trước, không có sự điều chỉnh nào từ cuối tháng 7 đến nay. Diễn biến này tiếp tục phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường tiền tệ, khi lãi suất trung và dài hạn đã neo ở mức cao và ổn định trong nhiều tuần liên tiếp.
Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, mức lãi suất huy động 12 tháng dao động từ 4,6% – 4,7%/năm. Cụ thể, Vietcombank giữ mức thấp nhất 4,6%, trong khi VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt áp dụng 4,7%.năm. Đây là mức ổn định trong nhiều tháng qua.
Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn, sự phân hóa rõ rệt hơn khi VPBank tiếp tục dẫn đầu với mức 5,0%, theo sau là MB ở mức 4,85%, Techcombank 4,55%, và ACB thấp nhất nhóm với 4,4%/năm.
Đáng chú ý là nhóm ngân hàng vừa và nhỏ, nơi ghi nhận mặt bằng lãi suất cao nhất thị trường. MBV đứng đầu với 5,7%/năm, tiếp theo là Vikki Bank với 5,57%, Saigonbank 5,6%, và BacABank, ABBank, HDBank, VietcapitalBank cùng ở mức 5,5% – 5,55%/năm. Bên cạnh đó, VCBNeo và NamABank, MSB, Kienlongbank giữ mức 5,3%/năm.
- Vietjet tăng vốn lên hơn 5.900 tỷ, mở thêm mảng sửa chữa máy bay
Vietjet mở rộng ngành nghề kinh doanh sau khi khởi công khu bảo dưỡng 1.700 tỷ tại sân bay Long Thành.
CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung chính là tăng vốn điều lệ và mở thêm một số ngành hoạt động.
Theo đó, vốn điều lệ của hãng hàng không này đã được nâng lên 5.916 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước theo kế hoạch được công bố từ tháng 2.
Trong thay đổi lần này, Vietjet còn bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh từ 59 ngành nghề lên thành 64 ngành nghề.
Các hoạt động được bổ sung đều có liên quan đến hoạt động sửa chữa bảo dưỡng máy bay như "sửa chữa máy móc, thiết bị", "sửa chữa thiết bị điện tử và quang học", "sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải", "hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không", "hoạt động thiết kế chuyên dụng"...
- Đề xuất thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia hoặc đưa vàng vào Sở Giao dịch hàng hóa, khẳng định quyết tâm quản lý thị trường minh bạch, bền vững.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng về thị trường vàng và triển khai Nghị định 232 ngày 26/8/2025, sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết, Nghị định 232 bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Quy định mới góp phần tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới.
NHNN đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 232, trong đó quy định rõ hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường.
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, NHNN nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đề xuất lộ trình thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc thành lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.