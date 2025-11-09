Điểm tin Kinh doanh 11/9: Giá vàng: Vàng trong nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

- Giá vàng: Vàng trong nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

Giá vàng thế giới hôm 10/9 tăng lên mức 3.637 USD/ounce khi thị trường thị trường chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng SJC “hạ nhiệt” nhưng vẫn neo tại vùng đỉnh, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giảm xuống mức 130,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm. Hiện, giá vàng miếng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 10/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 130,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 128-131 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng và bán ra mức 131 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Tính đến 11 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 42 USD so chốt phiên trước đó lên mức 3.637,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh lên trên 3.600 USD/ounce khi thị trường chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao của KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF dự đoán giá vàng có thể đạt mức 3.800 USD trong năm nay khi FED thay đổi chính sách tiền tệ và bắt đầu nới lỏng lãi suất trở lại.

Mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, ông Prior nhận định, nền kinh tế đang chậm lại và thị trường lao động đang “hạ nhiệt” đồng nghĩa với việc FED có dư địa để nới lỏng lãi suất trong năm nay.

Vị chuyên gia này cho biết thêm rằng, phân vân hiện nay là FED sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như thế nào và liệu uy tín của ngân hàng Trung ương Mỹ có tiếp tục bị nghi ngờ do áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump hay không.

"Nếu chúng ta có thêm 1 hoặc 2 lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong năm nay, tôi nghĩ giá vàng sẽ đạt đỉnh. Nếu FED phát đi tín hiệu cắt giảm 200 điểm cơ bản trong năm tới, thì vàng sẽ còn nhiều dư địa hơn nữa", ông Jerry Prior phân tích.

Ngoài ra, ông Prior chỉ ra rằng, việc vũ khí hóa nền kinh tế thông qua thuế quan đã làm suy yếu vai trò của đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu, đem đến tiềm năng tăng trưởng cho vàng.

Ông Prior cho biết, ông lạc quan về vàng nhưng không nghĩ kim loại quý này sẽ tăng vọt lên 4.000 USD.

Hiện, Chỉ số USD-Index giảm nhẹ lên mức 97,77 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên mức 4,086%; chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục bất chấp dữ liệu việc làm xấu; giá dầu tăng, giao dịch ở mức 67,03 USD/thùng đối với dầu Brent và 63,28 USD/thùng với dầu WTI.